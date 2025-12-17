17 человек, которых сама удача в лобик поцеловала
Иногда бывает сложно отделаться от мысли, что некоторым людям при рождении выдают дополнительный «золотой» запас везения. Эти счастливчики никогда не опаздывают на рейс, случайно находят потерянные вещи, а некоторые даже волшебным образом избегают несчастных случаев. Мы собрали 17 доказательств того, что иногда госпожа удача выбирает любимчиков и целует их прямо в лоб.
- Моя машина сломалась на двухполосном шоссе посреди горной цепи — в 20 милях от ближайшего города и без связи вообще. И угадайте, кто оказался первым, кто выехал из-за поворота? Мой дедушка, который жил в трех часах отсюда. Он просто случайно решил поехать в горы на выходные. От момента поломки до того, как меня забрали, прошло меньше пяти минут. © joshebgaming / Reddit
- Мы с парнем познакомились в караоке. И самое интересное, что это было чистое везение. Он терпеть не может громкую музыку, но друзья потащили его развеяться. А я ненавижу петь, но подружка отмечала день рождения — и выхода не было. Пока все дружно горланили, мы обменивались взглядами за соседними столиками. Потом он подошел познакомиться, и мы сразу сошлись на том, что ненавидим шумные заведения. Провели еще час с друзьями, а потом ушли наслаждаться тишиной в парке. Так и начались отношения. © Карамель / VK
- Я сорвался с тропы, спускаясь с горы — подо мной был почти отвесный обрыв метров двадцать. И тут ремешок моих часов зацепился за небольшой выступ скалы, и это буквально спасло меня от падения. Я смог снова забраться наверх. И самое смешное — эти часы я купил за день до этого. © Dreamsof_Beulah / Reddit
- Я везучая. Это больше, чем везение — это моя сверхспособность: если я опаздываю, значит, и человек, с которым я встречаюсь, или преподаватель на пару тоже опаздывает. Если я вовсе не хочу идти и не иду на пары, то потом оказывается, что преподаватель или тоже не пришел на пару, или просто не отмечал присутствующих. Однокурсники не понимают, как так получается. В общем-то, я тоже. © Не все поймут / VK
- А мы с парнем решаем, кто будет мыть посуду, с помощью игры «камень, ножницы, бумага». Он по жизни нереально везучий человек, я же — наоборот. Но посуду я еще ни разу не мыла. Видимо, вся моя удача потрачена на это. © Не все поймут / VK
- Несколько лет назад мы отложили поездку из Манилы в Багио на один день. Поздно вечером того же дня случилось землетрясение, которое разрушило отель, в котором мы должны были остановиться. © elsandeth / Reddit
- У меня есть любимое кафе, куда я прихожу чуть ли не каждый день. Мне там комфортно и работать, и с друзьями встречаться, и просто отдыхать. Постоянно, когда я туда прихожу, делаю фотки и оставляю заметку в своем блоге. Как-то сидела там, и ко мне подошел менеджер, пригласив зайти к нему в кабинет. По дороге туда я прокрутила миллион вариантов того, что могло случиться. Но все, наоборот, было хорошо — они сказали, что активно следят за моей страницей и хотят пригласить меня на работу как СММ-щика. Я сдерживалась, чтобы не пищать от радости, и не могла поверить, что мои походы в кафе могут так круто закончиться. © Не все поймут / VK
- Я так благодарна за все, что есть в моей жизни. Никогда бы не подумала, что в тридцать лет может быть так классно! Я люблю своего партнера, работу, наш дом, наших детей, собак — весь этот сумасшедший, хаотичный, офигенный быт, который становится все лучше и лучше. Я слишком долго убегала от обычной жизни, а теперь не могу перестать бежать к ней навстречу. © Altruistic_Speech_17 / Reddit
- Учусь в автошколе. Очень стараюсь, тетрадь конспектами исписываю, но пробелы все равно есть. Совсем не могу запомнить тему с регулировщиком. И вот внутренний зачет — конечно, мне попадается этот вопрос. Я уже смирилась, что ничего не сдам, поднимаю глаза — и тут, как в фильме: прямо передо мной на стене плакат со всеми значениями жестов регулировщика. Сдала без ошибок!
- Приехала с ребенком на море — два года копила! Но по прилете оказалось, что с бронью проблемы: оплата не прошла, и номера нет. Все разводят руками, мол, сами виноваты. А я в отчаянии — билеты невозвратные, денег лишних нет. Выхожу на улицу, и тут меня хлопает по плечу тот самый менеджер, с которым мы только что разговаривали. Он извинился, говорит: «Мы пытались решить вопрос, а потом, гляжу, вы уже убежали». Оказалось, что система заглючила, и мы все-таки можем заселиться. Ура! Но более того, я услышала заветную фразу: «Мы компенсируем вам все неудобства от этой путаницы и предлагаем улучшенный номер плюс бесплатный завтрак на весь срок пребывания». Тут-то мы их с радостью сразу и простили.
- Как-то раз взяла я тур в Южный Китай на все майские праздники, и по пути туда мне очень повезло с самолетом, а точнее — с первым пилотом. Лететь около десяти часов, но это было очень увлекательно, так как он устроил всем «экскурсию». Когда мы пролетали над интересными местами, странами или городами, он оповещал нас об этом и рассказывал основную информацию про эти места. А так как я всегда бронирую место у иллюминатора, в тот раз я практически не отлипала от него и с удовольствием слушала пилота. © Подслушано / Ideer
- Я был на большом концерте под открытом небе, и ко мне подходит какой-то парень и говорит: «Да ну, не может быть, что это ты!» — и протягивает мне мои права, о потере которых я даже не подозревал. © motownmods / Reddit
- Возвращались от родственников домой. Аэропорт находился в соседнем городе от них. В этот день неожиданно выпал снег (в середине ноября). Мы выехали вовремя, но основная трасса оказалась закрытой. Пришлось возвращаться в город и ехать в обход. На рейс мы опоздали. В надежде на какое-нибудь чудо подбежали к стойке регистрации билетов и узнали, что наш рейс перенесли на три часа позже из-за непогоды. Вот это было везение! © Красная панда / Dzen
- Мне очень повезло с соседями. Несмотря на семейный праздник, соседка за стенкой вовсе отключила музыку, хотя я лишь попросила сделать потише, так как укладывала детей на дневной сон. А однажды у меня заклинило дверь, и я не могла открыть ее изнутри, к тому же мы ждали врача. К счастью, у меня был номер соседей снизу, и, чтобы вызволить меня, они вернулись на машине домой и ловили ключи, привязанные к веревке, чтобы открыть дверь снаружи. © Подслушано / Ideer
- Пришел я на собеседование в офисный центр. Секретарша усадила меня, жду. Вдруг понимаю: надо протереть очки, запотели. И отхожу в коридор — салфетку взять из кармана пальто. Возвращаюсь, а у секретарши глаза блюдцами. И молча пальцем показывает в сторону стола. Одна из огромных декоративных стеклянных панелей, которые висели на стене, неожиданно дала длинную трещину и осыпала крошкой весь пол. Не рухнула, но выглядело впечатляюще. Прямо на то самое место, где я сидел минуту назад. Разумеется именно этот момент увидела руководитель и сказала: «Ну, если вы настолько ловко избегаете проблем, можете нам пригодиться».
- Я очень везучий человек. У меня невероятно классные друзья, которые в любой момент готовы вытащить меня из любой передряги. У меня отличная работа, которая, по сути, сама меня нашла. Со своей девушкой, с которой мы уже 5 лет вместе, познакомился тоже случайно — она буквально упала мне в руки в маршрутке. Даже найденный на улице пес оказался обладателем идеального характера. Везения в моей жизни действительно много, и во многом благодаря этому я счастливый человек. Иногда даже боюсь, что мое везение закончится. © Палата № 6 / VK
- Когда мне было лет 15, я увидел, как в автомате с крюком, где цепляются мягкие игрушки, одна маленькая девочка никак не могла ничего выиграть. Тогда подошел какой-то мужчина, потратил порядочно попыток, но все же вытащил игрушку и подарил ее ребенку. Меня это тогда сильно зацепило, и я решил, что когда-нибудь сделаю так же. И вот сегодня, 31 декабря, я увидел ребенка, который никак не мог вытащить игрушку. В кармане у меня валялась мелочь, и я решил разок сыграть. Вытаскиваю, а ребенок смотрит на меня завистливыми глазами. Недолго думая, я отдаю ему эту игрушку. Как же мне стало легко на душе — спустя восемь лет я все-таки это сделал. © Палата № 6 / Анонимные истории / Telegram
Прочитав эти истории, невольно задумываешься: где эти везунчики нашли волшебный Феликс Фелицис (если вы понимаете, о чем я). Наверняка и в вашей жизни были моменты, когда вы восклицали: «Вот это мне повезло!» — и не могли поверить своему счастью. Расскажите свои истории в комментариях.
Может есть везение, а может нет. Мы просто запоминаем удачные совпадения, а плохие забываем. Это моя точка зрения, возможно, это не так.