16 ночных происшествий, после которых уже не до сна
Мы все обожаем сладко поспать, ведь хороший сон — это маленькое счастье, доступное каждому. Но почему-то именно он нередко превращается в роскошь, которую удается себе позволить далеко не каждую ночь. То домашние питомцы решат устроить ночной марафон по квартире, то организм внезапно напомнит о себе походом в туалет. И самое обидное — после таких пробуждений вернуться к крепкому, полноценному сну получается уже с большим трудом.
- Обычно никогда не просыпаюсь по ночам, но сегодня в 3 часа ночи открыл глаза. Чувствую, что по мне словно пробежался кто-то. Резко вскакиваю, сижу и обдумываю, что это было. И тут чувствую, что по ногам снова кто-то прошел. Резким прыжком подлетаю к выключателю, включаю свет и... не вижу никого. По потом замечаю, что у меня рука онемела. Видимо, сам себя онемевшей рукой лапал. © Подслушано / Ideer
- Три часа ночи. Я встаю с постели и бесшумно прошмыгиваю на кухню мимо комнаты моего брата. Свет не включаю, на ощупь достаю из микроволновки вчерашние котлеты и с тихим чавканьем начинаю их поглощать так, что за ушами трещит. Хочется умять всю кастрюлю. Это момент гармонии и единения с собой. Был. Пока я не услышал справа от себя голос, с укором говорящий: «Трескаешь?» Я включаю свет и натыкаюсь на моего брата, обнявшего кастрюлю с куриной лапшой. Стыдно обоим. Ему за то, что он решил днем ранее сесть на диету, но сдался. А мне за то, что я обещал поддержать его и посидеть на такой же диете целую неделю, чтобы ему было легче привыкнуть. Решили отложить диету, пока котлеты не закончатся естественным образом. © Подслушано / Ideer
- Пришла в час ночи с работы, села в кресло и уснула. Просыпаюсь и чувствую непреодолимое желание съесть яблоко. Бреду на кухню, хватаю «вкусняшку» и начинаю мыть. И тут понимаю, что из рук отлетает шелуха. Оказалось, что в руках не яблоко, а лук! Не могу даже описать степень своего разочарования в тот момент. © Подслушано / Ideer
- Стала замечать, что парень встает в 2 часа ночи и куда-то уходит, а после возвращается около 4 утра. Хлопанье дверей никогда не было слышно, как и других посторонних звуков. В одну ночь решила проследить, что он там делает. В итоге застаю его на кухне с бульончиком от «доширака». Сказал, что только так в воскресенье может отоспаться. Долго ломала голову, как я чайник не слышала все это время, пока не вспомнила вечно стоявшую кастрюлю с водой на плите. © Подслушано / Ideer
- Недавно простудился. Лег спать рано, около 9 часов вечера. В итоге проснулся по ощущениям около 5 утра, но понял, что уже нормально выспался. Выхожу из комнаты, а навстречу мне идет младшая дочь, которая только готовится ложиться спать. Смотрю на часы, а там 23:50. © GrimRip / Pikabu
- Просыпаюсь посреди ночи от того, что меня кто-то настойчиво лупит лапой по лицу. Спросонья думаю: «Ну, Барсик, опять ты за старое!» Открываю глаза, тянусь его погладить, и тут меня прошибает холодный пот! На моей подушке вообще какой-то незнакомый мне кот. Даже не знаю, каким образом он пробрался в дом, но моего Барсика до вечера я не видела. Пришлось покормить незваного гостя и выпустить на улицу.
- Муж в давние времена проснулся ночью от звука льющейся воды. Оказалось, что сорвало кран холодной воды. Причем напор был такой, что бил фонтан в потолок. Муж как был в трусах, так и нырнул в этот фонтан. А там закислились краны, которые перекрывали воду. Повернуть его не получалось. Затопили соседей снизу и сверху. Теперь у мужа пунктик на этот счет, поэтому на ночь он перекрывает краны. Зато спокойны всегда за воду дома. © Подслушано / Ideer
- Как-то ночью захотелось в туалет. Встал с кровати, пошел не спеша и на ощупь. Открыл дверь, иду дальше уже более уверенно, но с закрытыми глазами. Нехило врезал ногой по дивану, больно. Кое-как добрался до туалета. Свет ослепил. Вышел из санузла, двигался в сторону комнаты, но вот незадача — впечатался в арку. Больно! Злость начала бурлить. Врезался в полуоткрытую дверь своей комнаты. Уже просто не хватало слов. Лег в кровать, уснул. Утром проснулся, а на лбу синяк и разбита бровь. В туалет больше ночью не хочу. © Подслушано / Ideer
- Внезапно просыпаюсь ночью и слышу, как моя собака скулит, а кошка рычит. Подхожу к ним и вижу, что они уставились в окно. Выглядываю, а там две соседские собаки сбежали от соседа и носятся у меня по двору, играют с игрушками моей собаки, наслаждаясь жизнью. Это было очень смешно. © upeepsareamazballz / Reddit
- Пришли ко мне друзья. Посидели мы на кухне, поиграли на гитаре. Все разошлись, и я сразу отрубился. И тут просыпаюсь посреди ночи, а из кухни доносятся какие-то мелодичные звуки... Потом снова. Я обалдел! Иду туда, включаю свет и вижу картину: сидит кошка и дергает лапой струны на гитаре. Забрал ее к себе в кровать, спали уже до утра. Хорошо я тогда посмеялся. © Сергей Тарасов / ADME
- В 5 утра я проснулся от жуткого грохота. Сперва подумал, что кто-то вломился. И тут замечаю, что нет монитора! Но на деле все оказалось проще. У монитора просто сломалась ножка, и он грохнулся на пол! Стоял себе, стоял, никого не трогал. Сверху что-то упасть на него не могло. Экран вдребезги. Я в трауре. Еще и не выспался из-за этого происшествия. © kka2012 / Pikabu
- Однажды я проснулась от крика, доносившегося из комнаты ребенка. Я испугалась. И в этот момент забегает ко мне в комнату ребенок, держится за руку и кричит. Разумеется, я начала тоже кричать, мол, что случилось. И тут он опускает глаза, перестает кричать и спокойно выдает: «Ой. Это же просто моя рука». И молча ушел спать. В итоге я так и не смогла больше уснуть, хотя муж под боком продолжал и дальше сладко спать. © mel2mdl / Reddit
- Собираюсь ехать в Японию. Уже собрал вещи, предвкушая грандиозное свидание с восточной страной, как вдруг уронил телефон, и на нем разбился экран, я очень расстроился. Все думал, как же я теперь поеду. На этой грустной ноте я резко проснулся! Посмотрел на лежащий целый телефон и расстроился еще больше, так как ни в какую Японию я не еду. © Подслушано / Ideer
- Снимаю квартиру. Ближе к ночи проснулась от настойчивого стука в дверь. Открываю, а там предыдущие жильцы — девушка и ее отец. Сказали, что пришли за кухонным столом, который им хозяйка квартиры не отдавала полгода. Говорят, что тупо игнорировала их и не отвечала на телефон. Пришлось отдать стол. Люди хорошие оказались, но вот хозяйка даже словом не обмолвилась о возможных «приключениях». Теперь единственный горизонтальный предмет в квартире — гладильная доска. Притащила ее на кухню и ем теперь на доске. © Подслушано / Ideer
- Посреди ночи меня, мирно спящую, разбудил парень и с волнением в голосе прошептал: «Солнышко! Солнышко, ты на электричке приехала, представляешь?!» Он редко разговаривает во сне, но если это случается, то запоминается надолго. © Anetta / Pikabu
- Однажды вечером я задремал на веранде. У нас там лежат подушки, на которых я обычно лежу и читаю. Солнце уже село. И тут я просыпаюсь и вижу рядом со мной огромного лося. Это как раз тот случай, когда просто не можешь пошевелиться. © TranslatorIcy2410 / Reddit
Но иногда причина ночного пробуждения оказывается настолько нелепой и смешной, что вместо раздражения остается только смех. И такие моменты, как ни странно, запоминаются на всю жизнь — даже сильнее, чем самые крепкие и спокойные сны. Наверняка и у вас найдется немало подобных историй. С удовольствием обсудим в комментариях.