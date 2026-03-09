15 комичных историй, которые начинались с мурашек, а закончились приступом хохота

Посмотрела фильм "Изгоняющий дьявола". Сильное впечатление на двенадцатилетнюю меня произвел этот фильм. Открываю я шкаф с книгами, смотрю на полку и она падает у меня на глазах. Все книги и тетради высыпаются. Едет троллейбус. Я поднимаю глаза на его "рога" и они соскальзывают с провода. Все эти события произошли примерно в течении месяца после просмотра фильма... "Омен", я решила, что смотреть пожалуй не буду.