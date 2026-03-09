Вот так всякие жуткие звуки издавал мой кот, который в полном молчании ловил летучую мышку.
15 комичных историй, которые начинались с мурашек, а закончились приступом хохота
Ночь — время, когда воображение работает на полную мощность, а обычные бытовые звуки превращаются в саундтрек к хоррору. Скрип половицы, тень на стене или внезапный шорох за окном заставляют сердце уходить в пятки даже самых заядлых скептиков. Герои нашей подборки на собственном опыте убедились: у страха глаза велики, особенно если в дело вмешиваются домашние питомцы, капризная погода или чересчур бдительные соседи.
- Моя бабуля стала жаловаться, что к ней по ночам на балкон лезут мужики. 4 этаж, пожарных лестниц нет, соседний балкон далеко. Мы списывали все на бабушкино плохое зрение. А потом она угодила в больницу, и в ее квартире ночевала я. И вдруг вижу в чем было дело. Возле дома, очень близко, рос огромный тополь, ветки которого в ветреную погоду доставали до балкона. Снизу довольно слабо светил фонарь. И плохо видящий человек действительно мог принять эти раскачивающиеся в призрачном свете ветки за человека, пытающегося залезть на балкон. © Ирина Коротких / Dzen
- Живу на 6-м этаже. Пришли ребята устанавливать жалюзи на застекленную лоджию. Они жалюзи устанавливают, мы с подругой сидим, разговариваем. Вдруг один из них заходит в комнату бледный, говорит, что в окно с улицы кто-то стучит. Я отвечаю: «Да, так может быть». Продолжаю разговор, но подруга тоже замирает в ужасе. Я, когда поняла, что сказала, начала смеяться. Объяснила, что пожилая соседка за стеной иногда так меня зовет — перегородки между лоджиями узкие, легко постучать. Дальше ржали все. © Анна К. / Dzen
- Сплю в большой комнате. Посреди ночи слышу в маминой комнате какой-то грохот. Через несколько секунд мать появляется в дверях комнаты и в полной тишине и темноте — в белой ночнушке и с распущенными волосами — медленно пересекает комнату и становится на колени перед столиком с телевизором. Наклоняется к полу. И тут я слышу утробное рычание. Первая мысль: «Полнолуние ведь не скоро». Спрашиваю: «Мать, ты чего? Шабаш, что ли, начался?» Она оборачивается ко мне и говорит: «Ройка (кот) голубя поймал, вломился в окно и сейчас под телевизором сидит». © Dzen
- У тещи заболела поясница. Я всегда в таких случаях спасался греющими мазями, о чем ей и сказал. Купили какую-то, она намазалась, говорит, что, мол, греет потихоньку. Откуда же я знал, что она решит, что мазь ей не помогает, и пойдет ночью ее смывать. А мази греющие очень любят, когда на них пот или вода попадают: сразу в тридцать три раза сильнее греют. Ну тещеньке зажгло — и она в одной ночнушке полетела по огороду бегать, остужаться. Сосед Гена ночью в туалет пошел. Когда он увидел привидение на огороде соседей, то заорал так, что разбудил половину поселка и упал в обморок. © Dzen
- Ночь, смотрю в ноутбук сериал. Из шкафа выходит черная кошка. Я ору. Потому что у нас вообще не было кошки! Стали смотреть — вроде соседская. Отнесли соседям. Они: «Ой, спасибо! Наша!» И тут у них из другой комнаты выходит их черная кошка. Офигели все. Короче, я не знаю, чья она. © yana_berchenko
- Ночевала летом одна: родители с младшей сестренкой уехали. Проснулась ночью от страшного скрежета — звук был, будто кто-то решетку на лоджии пилит. Первый этаж, лето, темень, окна и дверь на лоджию открыты, под окнами газон, за ним детский сад, где разные компании тусовались иногда. Ужас! Лежу, встать боюсь. Потом все затихло. Утром оказалось, что в кресле стояла клетка с хомяком из садика сестренки: они на лето свой «живой уголок» по детям пристраивали. Так он через прутья грыз мои шерстяные спортивные брюки (висели на ручке кресла) — гнездо вил, вредитель! © Наталья Козлова / Dzen
- Мы жили в квартире на 1-м этаже и один раз оставили форточку открытой. Зимой. Окно — без москитной сетки. Залез чужой кот, сидел на подоконнике не знаю сколько часов: за шторами его не видно было. Мы сидим, смотрим фильм. И тут он медленно, но громко сполз и с грохотом приземлился. Мы чуть не чокнулись от страха. © kurlikzhu
- В детстве я проснулась ночью и заметила, как под кровать покатилась белая пластмассовая чашечка из набора детской посудки. Ну закатилась — и закатилась. Никакого впечатления этот факт на меня не произвел. Но когда она оттуда выкатилась и покатилась дальше... вот тут я заорала на всю мощь своих легких! Родители влетели в комнату, включили свет — а это хомяк наш белый сбежал из банки и бегал по комнате... © olesyadajinka
- На даче летом, поздний вечер, темно. Вдруг моя взрослая дочь бледнеет и с ужасом сообщает, что за окном чья-то тень мечется туда-сюда. Я посмотрела — и правда, зрелище жутковатое. Вышла на улицу: на небе полная луна, на ее фоне верхушка березы, сильный ветер ее раскачивает, и тень от нее создает впечатление, что за окном привидение туда-сюда мечется. © Ольга Ч. / Dzen
- Сижу в ночи, читаю «Оно», дома ремонт. Под слоями ободранной краски обнаружилось отверстие старого дымохода. Я его приперла зеркалом — если кто оттуда полезет, увидит себя, испугается и обратно убежит. Надежно оперла, устойчиво. Успокоилась. И тут зеркало среди ночи с грохотом падает и разбивается. У меня шок. А это наша черепаха путешествовала. © psyholog_zhivitskaya
- Я сижу, читаю одна в темной комнате Кинга, там как раз какой-то монстр за людьми крадется из-за окна. И прямо в этот момент у меня за окном раздается грохот и скрежет когтей по жестяному отливу. Оправившись немного от сердечного приступа, я все-таки сообразила, что это голуби. © 1982_ginger
- У нас ушла бабушка. А у меня ребенок грудной, и я уехала, а ночевать у нас осталась золовка с мужем. Легли в проходной комнате. Ночью проснулась в туалет и слышит: дверь в бабушкину комнату открывается, а потом — огоньки над полом. Говорит, чуть не поседела. А это кот: про него все забыли. Он черный был, и пока вокруг шум — он спрятался, а ночью стихло, он и вышел поесть. © Ольга Сафронова / Dzen
Посмотрела фильм "Изгоняющий дьявола". Сильное впечатление на двенадцатилетнюю меня произвел этот фильм. Открываю я шкаф с книгами, смотрю на полку и она падает у меня на глазах. Все книги и тетради высыпаются. Едет троллейбус. Я поднимаю глаза на его "рога" и они соскальзывают с провода. Все эти события произошли примерно в течении месяца после просмотра фильма... "Омен", я решила, что смотреть пожалуй не буду.
- Один раз гуляла во дворе поздним вечером — смотрю, у меня в окнах свет появился, а я живу одна. Оказалось, это попугай летал и задел выключатель. Другой случай: ночую в доме в деревне, вокруг темень и собаки воют. Вдруг слышу скрежет когтями по стеклу в спальне, в метре от меня — такой сильный. У меня мурашки пробежали. Открываю штору — а там кот застрял между стеклами. © anka.tlv.il
- Уезжала на несколько дней, за собакой, живущей в вольере, присматривал сосед. Вернулась на день раньше, предупреждать его не стала: думаю, утром сам увидит машину, поймет, что вернулась. Легла спать, слышу — собаки разлаялись. Что делать, надо вставать, идти смотреть. Выхожу в коридор, а там открыта дверь и мужик в фуфайке. Я же двери не закрываю: в нашей глуши только зайчики и лисички, а зачем их бояться. Отступаю в комнату, вспомнила, что молоток стоит сразу за проемом. Выскакиваю в коридор с молотком наперевес, включаю свет — сосед в боевой стойке: пришел спасать дом от грабителей. Двери входные двойные, наружная осталась приоткрытой, чем и вызвала подозрения бдительного товарища. Пытался позвонить, но я же трубки не беру. Поржали, ругался, правда. © kovaen_ka
- С мужем остались ночевать у бабушки, пока она работала в ночную. Обнимаемся, смотрим телевизор — и вдруг слышим детский плач. Частный дом, детей нет, до соседей метров 200. Звук четко из соседней комнаты. У мужа волосы дыбом встали, и в этот момент из спальни бабушки выходит ее собачка — тойтерьер. © ___mpks___
