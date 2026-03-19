Прощай, синдром отличницы: как в 40 лет я разрешила себе ошибаться и стала намного счастливее — 19.03.2026

В старших классах я отказывалась идти на день рождения к однокласснице, потому что на завтра задали сочинение. «Да ладно тебе, один вечер ничего не решит», — отмахивались подружки. А я сидела до полуночи, переписывая черновик третий раз, потому что все должно быть идеально. Я не просто училась на пятерки — я должна была быть лучшей во всем. Лучшей ученицей, лучшей дочерью, лучшей подругой. Я помогала одноклассникам с домашними заданиями, организовывала школьные мероприятия, участвовала в олимпиадах.

Но внутри всегда чувствовала себя обманщицей. Потому что знала: если я хоть на минуту перестану стараться, если хоть в чем-то ошибусь — меня «разлюбят». Я избегала всего, где не могла гарантировать первое место. Театральная студия? Нет, вдруг не дадут главную роль. Фотокурсы? А если снимки посредственные? Лучше не лезть туда, где могу разочаровать близких.