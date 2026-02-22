23 истории о том, что студенты — самый изобретательный народ в мире

23 истории о том, что студенты — самый изобретательный народ в мире

Студенческая жизнь состоит не только из учебы и подготовки к экзаменам. Ведь хочется еще повеселиться и вкусно поесть. Поэтому неудивительно, что смекалистая молодежь может приготовить обед практически из ничего, придумать заработок на, казалось бы, пустом месте и сдать экзамен, даже когда в голове пусто.

  • Я в общаге так решала продуктовый вопрос — стучалась в первую попавшуюся комнату к парням и говорила: «Вы мне продукты, я вам готовое блюдо. Едим вместе. Согласны?» Ни одного отказа не было. Фантазия и навыки у меня были, а голодные ребята прощали любые эксперименты. Так родились рис с «соусом» из картошки, тушенки и остатков овощей, сырный суп из остатков плавленых сырков, молока и консервированной кукурузы и другие шедевры общажной кулинарии. © Drakontida / Pikabu
  • У нас в общежитии не было прачечной, но один предприимчивый студент, живущий в комнате напротив туалета, где-то раздобыл одну стиральную машину. Притащил ее к себе в комнату и собирал заказы на стирку, после чего подрубал ее в розетку, а шланги цеплял к раковинам. За стирку брал недорого, так что это было не только удобнее, чем носить вещи в ближайшую прачечную, но еще и дешевле. © kaboomba / Pikabu
  • Я студенткой работала, но зарплату порой задерживали. Тогда мы взяли землю, вырастили картошку, правда, к апрелю она закончилась. Жареные топинамбуры с солеными огурцами — то еще наслаждение. Еще делала такое тесто: мука, кипяток, ложка масла, соль, а потом его жарила. Называлось это блюдо квецики. Я ими полгруппы кормила. © liliya01975
  • Я в шахматы играл очень средненько, второй разряд у меня был, но решил поучаствовать во внутриинститутских соревнованиях. И неожиданно выиграл. Наш препод по физре мне лично грамоту и подарок вручал. Через неделю прихожу к нему за зачетом, он в журнал смотрит и выдает: «Так, у тебя ж ничего не сдано! Да еще и прогулы!» Робко напомнил ему про то, что я соревнование выиграл. Препод вспомнил, просиял и радостно заявил стоящим рядом девчонкам: «А, точно, чемпион!» Сразу поставил зачет. © user10962056 / Pikabu
  • Я из-за лени не всегда внимательно слушаю, что говорят на лекциях (хотя стоило бы). Перед экзаменом просто опрашиваю студентов и выясняю, какие вопросы задает препод. Дело в том, что далеко не все лекторы меняют тактику и годами предпочитают проводить экзамены по уже отработанной схеме. И эта практика меня ещё ни разу не подвела. © Adam_Callier / Reddit
  • У нас в универе самым зажиточным был парень с принтером. Он за распечатку деньги брал. У него даже прайс был, который передавался из уст в уста. © ctujlyz / Pikabu
  • Сидели как-то без денег, стипендию ждали. У нас была печеночная колбаса, немного риса и муки, чай и сахар. Но есть колбасу нельзя — это для котика. Нажарили блинчиков, отварили рис, отщипнули кусочек колбасы для запаха и нафаршировали блинчики. Пошли гулять и обдумывать рейд по добыче денег в долг, нашли возле общаги кошелек, а в нем деньги. Пошли искать хозяина, не нашли. © umm.huraira174
  • Был у нас жесткий преподаватель, у него пятерку получить было, как на Луну слетать. И вот мне на экзамене попадается самый нужный билет. Конечно, 5 баллов. Потом уже, когда я учился в другом учебном заведении, в другом городе, преподаватель увидел эти 5 баллов по предмету именно у этого преподавателя. И тут же освободил меня автоматически от своих лекций, поставив «отлично» в диплом. © Alexey Danilov / Не все поймут / VK
  • Я получила красный диплом за бакалавриат и магистратуру и всегда считала, что на вопрос препода лучше сказать хоть что-то, чем просто молчать. Даже если начинаешь увиливать от ответа и говорить не совсем по теме, это все равно будет лучше, чем тишина. © yadwig / YouTube
  • Закончила консерваторию. Писала диплом про дяденьку-музыканта, творчество которого пришлось на середину XX века. Решила приколоться и проверить, читает ли кто-то мою работу или нет. Написала, что его песни (он не пел) висели в топе радио-чартов. После проверки они так и остались там висеть. Никто в мой диплом даже не заглянул. © maru7675 / YouTube
  • Когда был студентом, меня вечно настигал недостаток денежных средств. А потребностей было много: девушку сводить куда-то, вкусненького купить или одежду новую. Был у меня один друг — светлая голова. Придумал дело, которое приносило бы нам небольшой доход. Мы продавали первокурсникам характеристику преподавателей: как лучше общаться, как получить зачеты и т.д. Народ покупал охотно — им страшно было ничего не знать о лекторах. Так я заработал на первый мобильник. © Не все поймут / VK
  • У нас в общаге на кухне дверцы были старые и обшарпанные, а красить их нельзя. Тогда я купила самоклеющуюся пленку, взяла фен и иголку, чтоб пузырики прокалывать, и обновила гарнитур. Получилось не идеально, у меня всегда руки из одного места были, но я довольна. © danio4.ever / Pikabu
  • Я всегда была вежлива с преподавателем, отвечала на ее вопросы, задавала свои, не возмущалась, когда она заставляла писать лекцию. И в один прекрасный день забыла сделать задание. Она начала проверять, как мы его написали, и меня моя хорошая слава выручила. Преподаватель поверила мне, что я его сделала. © Mary_de_bricassard / YouTube
  • На некоторых экзаменах преподаватели разрешали нам пользоваться шпаргалками. Иногда шпору можно было сделать на одном листке, иногда на двух. И вот перед очередной сдачей лектор сказал, что шпаргалка обязательно должна быть написана на одной бумажке, но можно использовать обе стороны. А мой сокурсник это прохлопал и сделал на двух листах. Тогда этот кадр с разрешения препода просто склеил обе бумажки жвачкой. © Mrfudog / Reddit
  • Был у меня в университете весьма смышленый одногруппник. Часто опаздывал на пары, из-за чего ему приходилось отчитываться перед преподавателями. Он все время придумывал новые отмазки, и с каждым разом они становились все абсурднее и абсурднее. Если начиналось все с классики «живот прихватило», то на четвертом курсе он уже говорил: «Проснулся, ударился головой об угол подушки и выпал еще на два часа!» Палата № 6 / VK
  • Я в универе, чтобы сэкономить на еде, посещал заседания всяческих студенческих клубов и официальные мероприятия. Там всегда можно было бесплатными сэндвичами и фруктами себя побаловать и даже что-то с собой прихватить. © theberkeleyguy / Reddit
  • Знакомый, будучи студентом, подрабатывал в крупном фитнес-клубе и отвечал за техническое состояние сауны. Посетители сауны все время просили его сделать температуру повыше, но это было невозможно — выше 80 °C она не поднималась. В какой-то момент приятелю придирки и жалобы надоели, он взял градусник (тот был пружинной конструкции) и разобрал его. Парень что-то подкрутил и, о чудо, с тех пор термометр стал показывать на 20 °C больше реальной температуры. В сауне было не меньше 100 °C, все были довольны. © iov777 / Pikabu
  • Со второго курса подружилась с группой и сразу закрыла два семестра на отлично. Кто же знал, что сдавать предметы гораздо проще, когда кто-то другой уже сделал работу и по доброте дружеской поделился с тобой. © tiklkun7908 / Reddit
  • У нас в общаге утюга не было, все в мятой одежде ходили. А однокурсник из соседней комнаты всегда в идеальном костюме, как с иголочки. Девчонки пищали! Думали, у него денег куры не клюют, в прачечную все сдает. Но как-то заглянули к нему, смотрим, а он поднимает матрас и вытаскивает оттуда пиджак. Мы глаза выпучили, а он объяснил, что это давняя хитрость. Складываешь одежду аккуратно под матрас и оставляешь ее там на ночь. Получается, конечно, не идеально, но лучше, чем в мятом ходить.
  • В универе главное — иметь в целом хорошую репутацию. Даже если вы станете раздолбаем к последнему курсу и разленитесь учиться, то получать положительные оценки и хорошее отношение к себе будете с легкостью. © gght9 / YouTube
  • У нас в общаге жил Саня, за которым бегали девчонки. Мы с пацанами не могли разгадать его секрет, думали, он из богатой семьи. Саня собрался на очередное свидание, мы решили за ним проследить. Ожидали увидеть что угодно, но наш ловелас просто достал пачку пробников туалетной воды из кармана, их еще в журналах к страничкам приклеивали. Сказал, что еще со школы их собирает. Запахи попадаются клевые, а некоторые можно и девчонкам подарить. Пустячок, а барышням все равно приятно.
  • Однокурсница решила подзаработать переводчиком на конференции, которую деревообрабатывающая компания проводила. Благо английский неплохо знает. Сначала справлялась на ура, потом дело дошло до сложных терминов. Тычет она в какую-то машину и говорит, что та нужна, чтобы «коул энд пил дровс.» Реакция зала была неожиданной. Они настолько заинтересовались этими загадочными дровсами и самим агрегатом, что еще долго представителя компании расспрашивали. Тот в целом ажиотажу был рад, но однокурсницу попросил больше услуги не предлагать, пока она термины не выучит.
  • На первом курсе вытянула билет с «Плачем Ярославны». Ничего не помню, но начинаю вещать, препод даже кивает. Попросил что-нибудь процитировать, а у меня в голове по нулям. Несу стихотворную отсебятину, преподаватель говорит: «Там такого нет!» А я в ответ: «Так это просто другой перевод». Препод настолько ошалел от подобной наглости, что даже четверку мне поставил.

А вы на какие хитрости шли в студенческие времена? Или может у вас был смекалистый сокурсник? Делитесь в комментариях.

