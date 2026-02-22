23 истории о том, что студенты — самый изобретательный народ в мире

"... когда я учился в другом учебном заведении, в другом городе, преподаватель увидел эти 5 баллов по предмету именно у этого преподавателя..."
Как это возможно, без волшебства если?
-
-
Ответить
Студенческая жизнь состоит не только из учебы и подготовки к экзаменам. Ведь хочется еще повеселиться и вкусно поесть. Поэтому неудивительно, что смекалистая молодежь может приготовить обед практически из ничего, придумать заработок на, казалось бы, пустом месте и сдать экзамен, даже когда в голове пусто.
"... когда я учился в другом учебном заведении, в другом городе, преподаватель увидел эти 5 баллов по предмету именно у этого преподавателя..."
Как это возможно, без волшебства если?
А вы на какие хитрости шли в студенческие времена? Или может у вас был смекалистый сокурсник? Делитесь в комментариях.
А вот еще несколько статей, которые буквально дышат ностальгией: