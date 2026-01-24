15 приколов из школьных времен, которые до сих пор заставляют нас икать от хохота

История с Божьими коровками - милая.

Еще одно доказательство, что все начинается "с головы".

У директора адекватная реакция на детей. Поэтому и у них "такие страшные" шалости. Божьи коровки, а не бутылки с выпивкой.

Всем бы такие школы, таких директоров и таких детей.