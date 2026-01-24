15 приколов из школьных времен, которые до сих пор заставляют нас икать от хохота
В школе мы умудрялись попадать в такие истории, что сейчас вспоминаем с улыбкой. Учителя хмурили брови, родители вздыхали, а мы изо всех сил старались выглядеть невинно. Но время расставило все по местам и превратило местами неловкие моменты в любимые семейные байки.
- Однажды в школе сломался звонок. С самого утра завуч обошел классы и предупредил, что сигналов на уроки и перемены не будет, ориентируемся только по школьным часам. В тот день у нас была математика. Повторяли тему с уравнениями, учительница активно вызывала всех к доске и проверяла, кто что понял. В какой-то момент она вышла из класса, и тут нам с одноклассником в голову пришла гениальная идея. Мы тихонько подтащили стул, сняли со стены часы, на которые она постоянно поглядывала, и перевели время на двадцать минут вперед. Повесили обратно и сделали вид, что ничего не было. Учительница вернулась, начала листать журнал, остановилась на моей фамилии и вызвала к доске. Я с самым невинным видом спросил, а мы вообще по времени успеваем? Она посмотрела на часы, удивилась и сказала, что даже не заметила, как быстро пролетел урок. Меня отпустила, начала диктовать домашнее задание. Через пять минут мы уже довольные гуляли по пустым коридорам. А учительница еще долго доказывала всем, что у нее правильное время, и загоняла учеников на уроки прямо посреди законных перемен. © ШКогвартс / VK
- В пятом классе впервые влюбилась. Объект — одноклассник, сидел за партой наискосок от меня, сзади. Проанализировала свою внешность, нашла сильные черты: ямочка на щеке (видно при улыбке), красивые мизинцы (не спрашивайте), косички. На уроках сидела вполоборота, улыбаясь во весь рот, держа руку с отставленным мизинцем на косе. Представляю, как это выглядело. Недавно вспомнила об этом, написала ему, спросила, замечал ли он мой дерзкий флирт. Не замечал. Вроде и обидно, а вроде и слава богу. © Подслушано / Ideer
- Младшая сестра пошла в школу с искусственной розовой прядью. Ей такое нравится, но мама пока не разрешает красить волосы. Классуха потребовала родителей в школу. Мама сначала полдня орала, но потом успокоилась и уехала куда-то. Вернулась с ярко-розовым париком, огромными накладными ногтями и ярко-розовой помадой. На следующий день надела парик, наклеила ногти, наштукатурилась от души и пошла к училке. Та от ужаса и слова вымолвить не могла, так мама еще и масла в огонь подливала фразами: «Вы просто не шарите за стиль, это модный лук. Она не может носить унылый шмот, она лакшери-девочка». И, видимо, так впечатлила этим классуху, что та в сторону сестры и смотреть боится. Так-то мама интеллигентный врач с приличным стажем, но в гневе может что угодно. © ШКогвартс / VK
- В прошлом году от нашей классной ушел муж. С тех пор она превратилась в лютого монстра, который с каждым днем становится все злее и свирепее. Поэтому на День святого Валентина мы всем классом скинулись и подарили ей огромный вазон с растением. Снизу мы подписали его, тем самым дав ему имя «Паша». Классная руководительница уже две недели любуется ним. Как не придем в школу, а она ухаживает за Пашей, листики ему протирает, поливает. Иногда даже разговаривает! Как мало нужно женщине для счастья. Всего-то один «коренастый мужчина» © ШКогвартс / VK
- Как-то раз, в последний учебный день, нескольким старшеклассникам удалось пробраться ночью в школу. С собой у них были ящики, полные божьих коровок. Тысячи насекомых они выпустили в главный коридор, и те распространились по всему зданию. Всем это показалось очень смешным, включая директора школы. © imawesome1124 / Reddit
- В 2000 году нас заставили носить школьную форму. Она стоила дорого, а вдобавок была неудобной — блузки эти холодные, от которых подмышки потели. Наши родители тогда собрались и устроили школьной администрации полный разнос. Ор стоял выше гор, но главное, что я запомнила: «Наши дети ходят сюда учиться! Ваши шмотки никак не влияют на успеваемость в классе, она и так прекрасная! Наши дети будут ходить в том, в чем захотят!» На следующий же день все пришли в «худях»: кто с Бритни Спирс, кто с The Prodigy. И жили мы долго и счастливо. Надо об учебе думать, а не о том, как за шмот отвечать и перед кем. © Екатерина Глубокова / VK
История с Божьими коровками - милая.
Еще одно доказательство, что все начинается "с головы".
У директора адекватная реакция на детей. Поэтому и у них "такие страшные" шалости. Божьи коровки, а не бутылки с выпивкой.
Всем бы такие школы, таких директоров и таких детей.
- Как-то в пятом классе я на цыпочках подкралась к доске и подменила скучный белый мел на коробку разноцветного. Сердце колотилось как сумасшедшее. И вот учитель открыл коробку, весь класс в ожидании замер, а он вдруг рассмеялся и начал рисовать на доске огромную разноцветную схему. Класс ожил, кто-то захлопал, кто-то закричал: «Вау!», а я сидела с чувством, будто случайно запустила праздник. Оказалось, учитель давно хотел цветной мел, но все время забывал про него. Так моя крошечная шалость превратилась в самый веселый урок года — и я потом еще неделю ходила с ощущением, что чуть-чуть изменила мир.
- В последний день перед выпускным каждый ученик из нашей параллели, насчитывающей около 400 человек, принес по 6 огурцов и спрятал их по всей школе. Такая вот прощальная шалость. Я окончила школу в прошлом году, а огурцы до сих пор находят. © domotastic / Reddit
- Помню, в новом учебном году на первом уроке я попала не в тот класс. Учительница не понимала, почему моего имени нет в списке. А я не знала, что, перейдя во второй класс, я должна быть в другом месте, поэтому ходила за первоклассниками. Ужасно неловко, но сейчас это вызывает смех! © rosesandpilypetals / Reddit
Ну, хорошо, что хоть огурцы, а не яйца. Хотя, гнилые огурцы воняют не лучше. Только в Reddit это может называться "прощальной шалостью"!!!
- Когда мне было 13, каждый ученик в моем классе должен был выступить с музыкальным номером. Я решила исполнить песню «Complicated» Аврил Лавин. В конце концов, я так ее любила, что мне даже не нужно было учить слова. Что могло пойти не так? Настал день Х, и я вдруг поняла, что, по сути, я не знаю слов песни. Поэтому я придумала план: выбежать из класса в слезах, прежде чем мне придется исполнять песню. К моему ужасу, девушка, которая должна была выступить передо мной, провернула точно такой же трюк, «украв» у меня стратегию побега. И вот я пробормотала песню акапелла, рыдая навзрыд на протяжении всего выступления. Одноклассники утешали меня, говоря: «По крайней мере, ты не убежала». Сейчас я могу над этим посмеяться, хотя все еще чувствую себя неловко! © EfficientInfluence / Reddit
- Моя младшая захотела покрасить волосы в красный цвет, волосы длинные и очень красивые. Я запрещать не стала, выдала нужную сумму и стала ждать результата. Прихожу вечером с работы, а дочка лежит укрывшись с головой. Попросила ее показаться и хохотала до слез. Это было зрелище еще то, дочка сама в шоке была. Но месяц так проходила потом я ей выделила нужную сумму, чтобы восстановила свой цвет. Больше не экспериментирует. © Ольга Пермякова / VK
- Купил ручку с исчезающими чернилами и подменил ей обычную шариковую на столе самой строгой училки. Хотел показать одноклассникам настоящую магию. Посреди урока географии начал валять дурака. Закидывал ноги на стол, бросался в одноклассников книгами. Сосед по парте шепнул: «Ты чего, сейчас же двойку влепит». Я лишь ухмыльнулся. Географичка после двух предупреждений поставила мне 2 той самой ручкой. Шалость удалась. После урока отличница несла журнал в учительскую, я выхватил, вокруг собрались заинтересованные одноклассники. Гляжу, а двойка-то настоящая. Отличница сказала, что географичка в конце урока навела ее другой ручкой. © ШКогвартс / VK
Не поняла, что могло пойти не так с красным цветом...он один из самых беспроблемных цветных.
Моя дочь сейчас именно красная. Месяц ходит, нравится, корни отросли, собирается подкрашивать.
Но ей жутко идет, правда. Я мать-недомать поддерживаю идею пока не отращивать свой цвет.
- Помню, флиртовала с мальчиком в 3 классе. Рисовала ему в воздухе сердца. А потом он наконец подошел ко мне и спросил, зачем я постоянно показываю ему квадрат. Да уж, рисование — не моя сильная сторона. © Аноним3103528 / Ideer
- Мне было около 14, и выпускной класс того года решил всех разыграть. Они где-то раздобыли огромное количество конфетти и высыпали его в трубы школьного органа в актовом зале. Когда через два часа во время торжественной части заиграл орган, помещение заполнилось конфетти. Очевидно, мальчики получили разрешение от учителя музыки на эту шалость, но остальные были в шоке, смеялись и радовались. Первоклашки от такого представления чуть сознание не потеряли! Эх, а сейчас, как рассказывает мой младший брат, даже органа в школе уже нет... © ШКогвартс / VK
- Как-то мы с подругой в шутку нарисовали друг другу глаза на веках. И вот, на уроке учитель попросил меня пересесть за парту поближе. Я встаю и пытаюсь идти с закрытыми глазами, чтобы посмотреть, заметит ли он нашу шутку. А учитель вдруг спросил, не подхватила ли я глазную инфекцию? Никогда еще так не смеялась. © Ihavepills / Reddit
Эти истории напоминают о том, какими смелыми, наивными и живыми мы были в детстве. А значит, делают нас чуточку счастливее.