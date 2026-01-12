16 школьных фотографий, за которые нам было стыдно тогда, а сейчас мы смотрим на них с улыбкой

Фотоподборки
2 часа назад
16 школьных фотографий, за которые нам было стыдно тогда, а сейчас мы смотрим на них с улыбкой

Школьные фотографии — это отдельный жанр искусства. Мы собрали такие снимки, от которых когда-то хотелось провалиться под землю, а теперь хочется громко смеяться.

«Когда мне было 11, обожала парней с такой прической»

«Фотосессия в спальне моих бабушки и дедушки. Даже не знаю, что меня вдохновило или какие эмоции я пыталась передать»

«Второй год в колледже»

«С детства любила одеваться в мамины платья»

«Наряд для похода: ярко-розовое пончо, огромные солнцезащитные очки и серьги-звезды. На фото не видно еще розовых угг»

«В те времена считала себя пацанкой. Розовый цвет для комнаты выбрали родители»

«Я попросила сделать мне стрижку пикси, как у Эммы Уотсон»

«Тот момент, когда я был на пике»

«Мы с сестрой в роли зомби»

«Я со своим братом в 1970-м году»

«Вы вдохновили меня покопаться в старых фотках»

«Здесь мне 13 лет»

«Я в 10 классе. Мое чувство моды подсказывало мне именно это»

  • Все хорошо, но нам нужно поговорить о твоих волосах — у меня есть вопросы, которые сложно даже сформулировать. © tarantuletta / Reddit

«2002 год. Мир сильно изменился»

«Спасибо мамочке за то, что я выросла и научилась краситься. Она меня красила так, что я в детстве перестала фоткаться»

«Мама мне сделала костюм рейнджера»

Забавно, как со временем все меняется: то, от чего когда-то хотелось спрятаться под парту, теперь вызывает только улыбку и теплую ностальгию.

Теперь ваша очередь: покажите свои самые кринжовые школьные фотки! Обещаем — будем смеяться только вместе с вами, а не над вами.

Вам может понравиться:

Фото на превью cranberry8******8ale / Reddit

Комментарии

Уведомления

Похожее