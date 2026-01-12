16 школьных фотографий, за которые нам было стыдно тогда, а сейчас мы смотрим на них с улыбкой
Школьные фотографии — это отдельный жанр искусства. Мы собрали такие снимки, от которых когда-то хотелось провалиться под землю, а теперь хочется громко смеяться.
«Когда мне было 11, обожала парней с такой прической»
«Фотосессия в спальне моих бабушки и дедушки. Даже не знаю, что меня вдохновило или какие эмоции я пыталась передать»
«Второй год в колледже»
«С детства любила одеваться в мамины платья»
«Наряд для похода: ярко-розовое пончо, огромные солнцезащитные очки и серьги-звезды. На фото не видно еще розовых угг»
«В те времена считала себя пацанкой. Розовый цвет для комнаты выбрали родители»
«Я попросила сделать мне стрижку пикси, как у Эммы Уотсон»
«Тот момент, когда я был на пике»
«Мы с сестрой в роли зомби»
«Я со своим братом в 1970-м году»
«Вы вдохновили меня покопаться в старых фотках»
- Зачем мы все делали эту штуку с бровями? © shaktown / Reddit
«Здесь мне 13 лет»
«Я в 10 классе. Мое чувство моды подсказывало мне именно это»
- Все хорошо, но нам нужно поговорить о твоих волосах — у меня есть вопросы, которые сложно даже сформулировать. © tarantuletta / Reddit
«2002 год. Мир сильно изменился»
«Спасибо мамочке за то, что я выросла и научилась краситься. Она меня красила так, что я в детстве перестала фоткаться»
«Мама мне сделала костюм рейнджера»
Забавно, как со временем все меняется: то, от чего когда-то хотелось спрятаться под парту, теперь вызывает только улыбку и теплую ностальгию.
Теперь ваша очередь: покажите свои самые кринжовые школьные фотки! Обещаем — будем смеяться только вместе с вами, а не над вами.
Фото на превью cranberry8******8ale / Reddit
