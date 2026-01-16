15 историй о том, как дети своими умозаключениями поставили взрослых в тупик, и ржали все

Говорят, что дети видят мир чище и проще, чем мы. Но иногда эта «простота» доводит родителей до приступов истерического смеха. Пока взрослые пытаются быть тактичными и серьезными, маленькие мыслители выдают такие вердикты, против которых бессильны даже профессора психологии. Мы собрали 15 историй о том, как дети одной фразой ставили взрослых в тупик, доказывая: с ними спорить бесполезно — они все равно правы!