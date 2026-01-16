15 историй о том, как дети своими умозаключениями поставили взрослых в тупик, и ржали все
Говорят, что дети видят мир чище и проще, чем мы. Но иногда эта «простота» доводит родителей до приступов истерического смеха. Пока взрослые пытаются быть тактичными и серьезными, маленькие мыслители выдают такие вердикты, против которых бессильны даже профессора психологии. Мы собрали 15 историй о том, как дети одной фразой ставили взрослых в тупик, доказывая: с ними спорить бесполезно — они все равно правы!
- Однажды маму пригласили к школьному психологу. Та выложила перед ней несколько карточек с рисунками: картошка, морковь, свекла и другое. И спросила: «Как вы можете назвать все эти карточки вместе?» Мама ответила, что это овощи. На что психолог сказала: «А ваша дочь сказала, что это борщ!» © Подслушано / Ideer
- В детстве где-то услышала слово «ягодица» и решила сама найти значение диковинному слову. Долго думала и придумала, что ягодица — это просто слово «ягода», но по-научному. И когда мы с мамой ходили на рынок и выбирали ягоды, я всегда с умным видом говорила: «хорошие у вас ягодицы» или «какие-то у вас ягодицы с гнильцой». © Подслушано / Ideer
- Мне было лет 5, я была у бабушки в гостях, услышала, что кто-то пришел. Там соседка, баба Феня, снимает фартук. Я поздоровалась и смотрю на нее так с неприязнью. Через минуту они повернулись ко мне, не понимая моего недовольства, а я говорю с претензией: «Баба Феня, а я вот уже причесалась. А вы почему лохматая?» Бабушка и соседка дружно расхохотались, и обе попытались мне объяснить, что соседку «разлохматил» снятый фартук.
«Вот так мой сын видел меня 10 лет назад. Кажется, я до сих пор выгляжу так же»
- Моя сестра с детства была еще той бизнес-вумен. В 10 лет она узнала, что недалеко от нашего дома есть пункт приема стеклотары, посчитала, что на одно мороженое нужно примерно 20 бутылок и придумала схему. Детей во дворе она убедила, что в некоторых бутылках живут джинны, но только она может с ними общаться и просить исполнить желание. Детвора собирала стекло по всей улице, приносила сестре. Та с умным видом дула в бутылку, в каждой 10 видела джинна и шептала ему мечту нашедшего. Остальную стеклотару она забирала себе и при помощи меня сдавала. Так за пару дней у нее накопилось прилично денег и она смогла воплотить свою мечту — купила заветную куклу. © Палата № 6 / VK
- Однажды мы ждали гостей, был день рождения мамы, она возилась с праздничным столом. Я сидела у себя в комнате, смотрела телевизор. Уже вечером за столом моя тетя хвасталась своим женихом. Долго рассказывала о том, как он ее любит, как заботится, как оберегает. А я взяла и ляпнула: «Тетя Надя, да вы как коровка!» А все потому что по телевизору показывали какую-то программу, в которой говорили, что в Индии коров оберегают, любят и лелеют. Как-то запомнилось мне это, отложилось в голове. Все гости за столом погрузились в полную тишину, моя мама была в шоке, а отец пытался сдержать порывы истерического смеха. © Палата № 6 / VK
- Мой ребенок сообщил мне, что две его плюшевые игрушки поженились, а потом обиделся, что я не подарила им свадебный подарок. Вот так весело я теперь живу. © momsense_ensues / X
"потому что по телевизору показывали какую-то программу, в которой говорили, что в Индии коров оберегают, любят и лелеют. Как-то запомнилось мне это, отложилось в голове"-а что плохого? Всё впали в ступор, у папы истерика!
- Каждое лето мы с мужем отправляем нашего сына на отдых к моим родителям. Ребенок в восторге, бабушка с дедушкой счастливы. Сыну там нравится все, кроме одного — утренних просыпаний. Просто у моего папы есть любимое занятие — будить внука своей игрой на баяне. Папа отличный музыкант, но в последние годы играет лишь дома. Где-то неделю сын потерпел, а потом в разговоре с мамой я узнала, что он учудил. В какой-то день мой 10-летний сын нашел в интернете какой-то ансамбль, написал им, оставил номер моего папы и теперь папа играет там на баяне с утра и до ночи. Довольны остались просто все, но я до сих пор удивляюсь, как мой ребенок до такого додумался. © Карамель / VK
- Я заправляла постель и обнаружила в ней наполовину съеденный кусок сливочного масла. Я пошла к своей маленькой дочери и спросила: «Ты ничего не ела у меня на кровати?» Она ответила: «Я не ела там масло». Загадка так и осталась неразгаданной. © LLcoooltweet / X
Как можно есть сливочное масло куском? Во первых - противно, во вторых - тает. Бред какой-то!
- У кого-то первыми словами были: «мама» и «папа». А первое слово свей дочери я услышала, когда укладывала ее спать и напевала колыбельную. Это было слово «хватит». Сначала подумала, что ей не нравится, когда ее качают, потом подумала, что когда гладят. Но нет. Стоило мне перестать петь — ребенок успокоился. Это была самая жесткая критика за все 13 лет карьеры певицы. © Мамдаринка / VK
- «Мы ужинали в кругу семьи, и сын спросил: „Правда или действие?“ Конечно, я выбрала правду, а он выдал: „В кого ты влюблена, кроме папы?“ Все замолчали и стали смотреть на меня с обвинением». © missmulrooney / X
- Был снежный день. Я работал в кабинете, а когда зашел в гостиную, где мой сын должен был играть в видеоигры, не нашел его там. Я обыскал весь дом, но его нигде не было. Я вышел на улицу, а он играет в снегу. Я сказал: «Дружок, пожалуйста, не выходи на улицу, не сказав мне. Подожди, пока я закончу работу, а потом я выйду, почищу снег, и ты сможешь поиграть». А он поднял маленькую лопатку и сказал: «Пап, если я почищу снег сейчас, тебе будет меньше работы». © billbapapa / Reddit
«Она просто сидит и корчит себе смешные рожицы»
Никогда не понимала этих колыбельных. Как можно уснуть когда кто-то рядом поёт? Так я всегда думала пока не появились внуки. Дочь просила петь внучке колыбельную, и малышка быстрее засыпала.
- Ребенку было около двух лет, мы гуляли в парке и увидели близнецов. Он долго на них смотрел. Затем повернулся ко мне и требовательно спросил: «А где мой такой же?» © photographer60***
- Моему сыну тогда было около трех лет. Мы ходили по магазинам, и я посадила его в тележку. В руках у меня была огромная упаковка туалетной бумаги. Он сказал: «Мама, положи сюда». Я ответила, что его тогда с головой завалит продуктами, но он очень хотел помочь, поэтому попытался натянуть упаковку на себя. Я подумала, что она мягкая, ничего страшного не случится, и отпустила. Упаковка полностью его накрыла, и наступила пауза — прямо как в ситкоме. Потом я услышала из-под бумаги: «Ладно, признаю, я был не прав!» Все вокруг, включая меня, расхохотались. © Samantha Rodwell / Quora
А какую самую нелепую или гениальную вещь выдавал ваш ребенок? Ставили ли вас в тупик детские умозаключения так, что хотелось и смеяться, и сквозь землю провалиться одновременно? Если не можете вспомнить, то у нас еще статьи, в которых дети оказались мудрее взрослых:
Комментарии
бутылки принимают по 30 коп , чтоб купить куклу нужно сдать 10000 бутылок , 5оо ящиков , самосвал .
ох уж снова эти "школьные психологи" с их великими мнением и дипломом за три барана. да, это набор для борща. я псих?