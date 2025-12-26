16 родителей, которые и знать не знали, чем обернется их решение оставить детей под чужим присмотром

Мой старший сын в садике регулярно сбегал из группы. Но там особо не беспокоились, ибо знали, где его ловить. На пищеблоке! Он спускался туда и молча становился в дверях этаким грустным голодным сиротинушкой... Поварихи такого зрелища не выдерживали, совали ему в руки то котлетку, то морковку, а то и булочку. Ну, любил покушать ребенок, что поделать! )))