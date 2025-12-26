Ещё б я оправдывалась перед чужими людьми. Никого не касается чем и как я занимаюсь. Ребенок в садик ходит чистый, целый, нормальный - это всё, что должно беспокоить работников этого детского сада
16 родителей, которые и знать не знали, чем обернется их решение оставить детей под чужим присмотром
Детский сад, няни, а иногда и родственники — это способ выдохнуть для родителей. Но иногда этот «выдох» заканчивается вызовом к заведующей, или же вдруг ребенок начинает рассказывать Ницше на утреннике, а иногда чадо приносит домой смешные рассказы о том, что нового он узнал за день.
- Заболела, работала из дома. Чат дочкиной садиковской группы игнорила. Вдруг в личку пишет воспитатель, мол, они беспокоятся за моральный облик нашей семьи. Я в непонятках, захожу в чат, и как давай ржать. Оказалось, мое чадо на днях выдало, что ее мама не работает, сидит дома, и к ней разные дяди ходят. Это был ее рассказ на тему «профессия родителей». Ну а другие дети разнесли историю. Пришлось объяснять, что я работаю в адвокатской конторе, сейчас на больничном, и мне периодически приносят разные бумаги на подпись прямо домой. Кажется, я разочаровала всех в чате.
- Вызвали в садик, потому что дочка повздорила с какой-то девочкой из группы. Мы с мужем и родители той девочки приехали, зашли в кабинет, а воспитательница рассказывает нам, что девочки поссорились из-за мальчика, то есть «мужа». Каждая уверена, что это только ее муж, и все. Супруг только посмеялся, как это услышал. Ведь я еще в начале наших отношений сцепилась с его бывшей, потому что она флиртовала с ним. © Не все поймут / VK
- Оставила дочек со свекровью, она души в них не чает, так что я спокойна. Вернулась поздно, дома тишина. Прошла в детскую — все спят. Вдруг вижу на полу странные следы. Они привели меня к холодильнику, а на нем огромный лист, где почерком свекрови выведен прайс-лист: «Посмотреть, как спит ангелочек — 50 руб./мин.», «Потрогать пяточку (с гарантией, что не проснется) — 100 руб.», «Эксклюзив! Вдохнуть запах детской макушки — 500 руб.». Внизу увидела приписку: «Сегодняшняя выручка — 2450 руб. (соседки, баба Валя и тетя Ира). Деньги в сахарнице. P.S. Муку рассыпали, когда изображали ангелов».
- Решила выйти на работу до окончания декретного отпуска. Бабушек у нас нет, так что пришлось искать няню. Откликнулась одна мадам. Ответила, что предложение интересное, но ее интересовал вопрос, чем же я ее буду потчевать, ведь у нее имеется непереносимость многих продуктов. А еще ей нужно было такси, которое утром и вечером перемещало бы ее. К такому я точно не была готова. Думаю, может, тоже начальнику сказать, чтобы транспорт мне предоставил и кормил в обед. Меня бы это очень устроило. © Рабочие истории / VK
- Сын решил рассказать мне, что он сегодня узнал о змеях в садике. Бывает опасная черная мамба, а еще есть безобидный битон и огромная анапанда. Николай Дроздов, наверное, и не знает о таких. © ais_sti
- Я была в садике у сына, рисовала на окнах к празднику, слушала, как проходит их день. Очень впечатлило, как дети садятся ужинать. Бегают, орут, но на ужин как по щелчку: хоп! тишина! И только ложки стучат. Поели и опять — шум, гам. Думаю, как это воспитатель их так научила. Все спрашивала сына, он не отвечал. Через 2 месяца прокололся — оказывается, кто хорошо себя ведет во время еды, тот выигрывает корочку от хлеба! Воспитатели — волшебники! Обыкновенной корочкой угомонить толпу детишек. © s_leshukova_art
Мой старший сын в садике регулярно сбегал из группы. Но там особо не беспокоились, ибо знали, где его ловить. На пищеблоке! Он спускался туда и молча становился в дверях этаким грустным голодным сиротинушкой... Поварихи такого зрелища не выдерживали, совали ему в руки то котлетку, то морковку, а то и булочку. Ну, любил покушать ребенок, что поделать! )))
- Прихожу в детский сад забирать дочку. Воспитательница со мной мило беседует и рассказывает историю, как один папа привел ребенка в чужую группу. Я шучу, мол, ну какие невнимательные бывают папы, и вообще надо чаще появляться в детском саду. Хохотала я ровно до тех пор, пока она, глядя мне в глаза, не сказала, что этим папой был мой муж. Она вывела детей на прогулку с утра — и увидела, что девочка из ее группы бегает на соседнем участке в другой группе. Воспитатель другой группы ничего подозрительного не заметила, потому что она выходила на подмену, а дочке просто было интересно в новой группе с новыми детьми. © kalinina_zvezda
- У подруги есть 7-летний сын. Сама она учится на вечерке на факультете прикладной математики, ребенка девать особо некуда, так что регулярно таскает его с собой. Он сидит там на задней парте, рисует, читает, играет в нешумные игры. Полгода они походили туда вместе, потом роль няни взяла на себя мама подруги. Однажды она вернулась домой, спрашивает, как день прошел, и услышала от мамы следующее: «Ой, да хорошо все. Поели, поспали, поиграли, но потом он меня про интегралы спросил, а я в этом ничего не понимаю». © Палата № 6 / VK
- Вызвали в садик и попросили, чтобы некоторые вещи мы делали не при детях. Мы с мужем не врубились. Оказалось, что сын попросил воспитателя дать ему другую кровать и сказал: «Я в долгу не останусь. Это лишь часть благодарности». А потом незаметно сунул конфету ей в карман. И тут мы сразу вспомнили, как отдыхали в Египте и благодарили персонал за различные услуги. © Не все поймут / VK
- Я обожаю Ницше. Знаю многие его стихотворения наизусть. Когда мне лень рассказывать сыну сказки, я читаю ему самые любимые стихи. И вот в саду на новогоднем утреннике мой сын вместо выученного стишка про елочку с интонацией побитого жизнью человека начинает: «Я надел добровольно вериги, стал укором проклятой семье...» Молчание в зале длилось вечность. © Подслушано / Ideer
- Дочери 3,5 года, в садик пошла в августе. Отлично адаптировалась, с детьми подружилась. Сегодня, как обычно, пришли утром в сад, пока переодевала дочку, подошла заведующая и попросила пройти в ее кабинет, так как на нас поступила жалоба. Удивилась, но пошла. Там с претензией встретила нас одна из мам. Выяснилось, что эта мадам ведет свой график посещаемости в группе. И с августа моя дочь отсутствовала всего два раза в дни рождения бабушек. А эта мамаша сделала выводы, что я привожу в сад болеющего ребенка, и накатала жалобу заведующей. На мои возражения, что дочка ни разу не болела, стала орать, что такого не бывает, и что ее дочка уже трижды за эти полгода пила курс антибиотиков. А у нас просто реально никто в семье не болел. С рождения дочки закаляем ее, постоянно на воздухе, летом велик, вот этой зимой на коньки ребенка поставили. А эта дамочка не верит. В общем, я так и не поняла, как на это реагировать. Заведующая, кстати, тоже ничего не поняла. © Мамдаринка / VK
"Трижды за полгода пила курс антибиотиков" - и это ребёнок детсадовского возраста! Её мамаша совсем о здоровье дочери не думает? Антибиотики нужно принимать только при бактериальной инфекции, вирусные заболевания они не лечат, а вот слизистые оболочки, и иммунитет могут повредить. Обычно, врачи вместе с антибиотиками назначают пробиотики для восстановления слизистых оболочек.
- Дочка уже два года живет мечтами о братике. Сначала она высказывала нам свои пожелания, потом требовала, плакала, сильно обижалась, когда узнавала, что у кого-то из ее друзей беременная мама. А мы с мужем тоже хотим второго ребенка, но пока не готовы, ну и понятное дело, что рожать по прихоти пятилетнего ребенка никто не будет. Пришла вчера ее забирать из садика, детки уже гуляли на площадке. Подхожу к нашей старшей группе — нет моего ребенка. Воспитатель рассказывает: «Она с ясельной группой гуляет. Там мальчика нового в сад привели, он утром без мамы плакал, так ваша его успокоила, а потом отказалась уходить от него. Так весь день с яслями и провела». © Мамдаринка / VK
- Свекровь присматривала за детьми, пока я младшую рожала. Старшая 16-летка ее очень не любит. Вернулась из роддома, а дочка мне говорит: «Загляни в шкаф». Я смотрю, а свекровь решила там навести порядок. Свой порядок. Мои, детские и мужнины труселя она сложила в одну кучу. Я сквозь зубы поблагодарила, но сказала, что не надо так больше делать. В итоге попросила свекровь не приходить домой, когда меня там нет. © anwizard
- Нашла няню. Резюме — блеск: педобразование, знание 3 языков. Оставила ее с сыном. Вернулась, зашла в гостиную. Там было пусто: исчезли все диванные подушки, плед, ваза и даже шторы! Остался только голый диван. Я бегом в детскую. А там сияющая няня с гордостью заявила: «Мы как раз закончили. Я убрала все лишние предметы, которые отвлекают ребенка от познания чистых форм и пространства. Вам нравится? Малыш в восторге, он проспал два часа в абсолютно гармоничной обстановке». Вернувшийся с работы муж молча показал мне на свой рабочий стол в углу комнаты. Там тоже царил дзен: ни одного провода, ни одного документа.
- В Германии младший пошел в садик, язык он еще не знал. 3 года. Несколько раз у меня перед садом переспросил, как сказать по-немецки: «Где папа?» и «Когда папа придет?» Когда забирал, воспитатель, закатив глаза, рассказала, что сынок каждые десять минут подходил к ней с этими вопросами. Но, поскольку ответ он понять не мог, то уходил ни с чем. © kidoro / Pikabu
- Задумались с мужем о няне. Но свекровь была против. Стала приходить и сидеть с внуком. Начала оставаться с нами ужинать и ночевать. Поняла, что все зашло слишком далеко, когда встала с утра, зашла в ванную и увидела, как там спокойненько лежит ее зубная щетка. © Мамдаринка / VK
Родительство — это, конечно, непредсказуемое приключение, в котором бывают и радости, и трудности, и смешные моменты. Но, когда смотришь в счастливые глаза своего чада, на душе становится тепло.