10+ жизненных историй о родительстве, в которых есть место юмору и смекалке

Универсального рецепта успешного воспитания ребенка нет. Каждый родитель по ходу дела пытается найти лайфхаки для разных ситуаций, но порой малышам все равно удается перемудрить опытных маму с папой. Об этом — сегодняшняя подборка историй.

Сын (6 лет) без разрешения залез в мою сумку. Объяснила ему, что чужие вещи без спроса трогать нельзя. Он покивал, мол, все понял. Вечером гляжу — схватил мою сумку и чего-то с ней вытворяет. Бросилась к нему и обалдела: малыш мой пытается эту сумку склеить клеем. Сын объяснил, что это для того, чтобы он туда больше не захотел лезть... © Мамдаринка / VK

Увидела в дневнике у сына странные исправления: на месте явной четверки красовалась пятерка. Причем исправлено было так «палевно», что аж смешно. Спрашиваю строго: «Ты решил сам себе оценки повышать?» А ребенок с серьезным лицом отвечает: «Ну да, если я знаю, что мог бы получить пятерку, зачем ждать, пока учитель исправит?» Я не смогла сдержать смех, но пришлось объяснить, что это так не работает. © Мамдаринка / VK

Cын был в 4-м классе, когда собирался уйти из дома, даже письмо прощальное написал. Тогда я сказал ему следующее: «Запрещать тебе не буду, но советую составить список вещей, которые ты собираешься взять с собой». Вечером настроение у него уже было приподнятое: он предвкушал приключение. Оказалось, что у него уже на примете была пустующая бытовка в соседнем доме, а есть он собирался в школьной столовой. И вот решающий момент: 11 часов вечера, я предлагаю сыну взять с собой только одеяло и подушку, сходить переночевать, понять, чего не хватает, и завтра уже уходить окончательно. Он уходит. Жена в ужасе пытается вмешаться, я останавливаю. Я знаю, каково это: спать на холоде, на жестком покрытии, да еще и прислушиваясь к незнакомым звукам. Хватило его на 3 часа. Вернулся замерзший, слегка напуганный, сказал, отводя глаза в сторону:

— А можно, я пока с вами все же поживу? Я буду хорошо себя вести.

— Конечно, мы тебе рады! — и тоже глаза в слезах в сторону отводим... © KotM / Pikabu

— А можно, я пока с вами все же поживу? Я буду хорошо себя вести. — Конечно, мы тебе рады! — и тоже глаза в слезах в сторону отводим... © KotM / Pikabu Помню, мне было лет 14–15. Я сорвала верхний слой обоев во всей комнате, взяла маркер и расписала стены своими стихами. Нарисовала ангела. На одной стене оставили свои надписи мои друзья: она стала отдельной гордостью. Мама была в ужасе, когда я ей показала свой «шедевр». Но папа встал на мою защиту и сказал: «Пусть делает, что хочет, это ее комната». Потом я услышала, как он говорил маме, что ремонт и так нужно было делать, а мама твердила, что комната похожа на подъезд расписанный. Спустя время я сама увидела, что комната жуть какая страшная, и согласилась на ремонт. И тут папа снова дал мне свободу выбора. Комната получилась креативной. Я даже красила мебель, чтобы она была под стать интерьеру. И вот сейчас уже взрослая я живу в этой квартире и до сих пор люблю этот уголок, в который вложила столько труда. © Happygerl / Pikabu

Гуляли тут как-то на детской площадке. Одна девочка спрашивает моего трехлетку: «У тебя папа богатый?» Мой, скептически глянув на меня, кивает, мол, да, богатый. Барышня уверенно говорит: «Мне мой папа говорит выходить замуж только за богатого!» А соседский пацан, который тут же крутился, выдал: «А вот мне мой папа говорит есть суп». © Geor Farn / ADME

В детстве родители решили меня наказать и отправили в их комнату. В моей комнате был большой цветной телевизор с кабельным телевидением, видеоигры и все мои вещи. А в их — только кровать и крошечный черно-белый телевизор, на котором шел всего один канал. Это была моя самая скучная ночь в жизни. © Maybesometimes** / Reddit

В детстве я боялся заговаривать с незнакомцами. Однажды мы были всей семьей в фастфуд-кафе, и мне захотелось кетчупа к картофелю фри. И мой папа решил, что пришло время вытащить меня из моей скорлупы. Говорит он мне: «Пойди и попроси кетчуп у кассира». Я неохотно встал, злясь, что отец не сказал мне, сколько пакетиков нужно взять. Сердце бешено колотилось, когда я подошел к стойке и еле слышно прошептал: «Пожалуйста, дайте кетчуп». Кассир не расслышала, и, собравшись с духом, я повторил громче. К моему удивлению, она сказала: «Конечно!» — и протянула мне несколько упаковок. Счастливый, я вернулся к нашему столику, гордо держа пакеты с кетчупом перед собой. И до сих пор любую нервозность при знакомстве с людьми мне помогает преодолеть мысль: «Это будет не сложнее, чем попросить кетчуп». © Stephen Graham / Quora

Когда жена должна была родить второго ребенка, мы подготовились, начитавшись умных книжек. Разница в возрасте у детей составляла 8 лет. Думали, до крайностей не дойдет. Но ошибались.

— Хочу пить из бутылочки с соской, как у брата! Хочу смесь, а не молоко!

— На, не жалко.

— У него в баночке наверняка вкусные овощи и мясо!

— Конечно, вкусные, открывай и ешь!

— Фу, бе-е-е, несоленое.

— Покачай меня, как братика!

— Баю-баюшки-баю... Тебе не кажется, что это выглядит странно?

— Да, слезаю.

И как-то быстро все прошло. Ревности не стало, если что-то получал брат, она могла рассчитывать на то же самое. Через пару лет появилась еще и маленькая сестра, но таких загонов уже не было. © Kaa1980 / Pikabu

Мой дядя потерял работу и, чтобы заработать деньги, устроился расчищать снег на снегоуборочной машине. И при этом искал новую должность. Мне тогда было лет 6–7, мы сидели с папой в автомобиле, и я неудачно пошутил по поводу дядиного труда. Помню, отец положил мне руку на плечо и серьезно сказал: «Никогда, слышишь меня, никогда не оскорбляй другого человека за честный труд». Эти слова мне запомнились навсегда и, думаю, сделали меня немного лучше. © Chimie45 / Reddit

В детстве, когда уговаривал маму купить игрушку, мама отвечала: «А я хочу кусочек жареной луны». Пока думал об этом, уводила меня из магазина. Теперь сам так отвечаю. © Не все поймут / VK

Дождливый день. Жду на вокзале электричку. Лужи у вокзала — ну красотища, в них детям не только попрыгать, но и поплавать захочется. Через турникет выходит мама с сыном 3–4 лет. Он видит самую главную лужу, около 3 м в диаметре. Глаза сияют, восторг:

— Мам, можно?

— Давай отойдем в сторонку.

Ну, думаю, все, сейчас будет воспитание, все счастье парню загубила. А она тем временем достает из пакета резиновые сапожки, мальчик переобувается и с визгом топчется в луже. И ноги сухие, и ребенок доволен. А я ему завидовала и улыбалась так, будто разрешили плескаться мне, а не ему. © Unknown author / Pikabu

У знакомой дочь клянчила собаку. Клялась и божилась, что питомцем будет лично заниматься. Ну, в общем, презентовали ей щенка. Задора и энтузиазма, как водится, хватило на пару недель, а потом началось: «Мама, погуляй! Папа, погуляй!» Но родители не лыком шиты оказались, пошли на принцип и к собаке близко не подходили. Раз — собака сделала кучку в дочкиной комнате, два — устроила лужу рядом с ее рюкзаком. У девчонки случилась истерика, мол, «все эгоисты, я одна мученица», но все-таки с собакой стала гулять регулярно. Педагогика от противного, одним словом. © barakuda1984 / Pikabu

Мама научила меня быть честным, даже если это непросто. Мне было около 8 лет, когда я сорвал желтую розу с соседского куста. Спустя время я показал ее маме. А она сказала, строго глядя на меня: «Роза красивая. Но ты спросил соседей, прежде чем сорвать их цветок? Иди и сейчас же извинись перед ними». Внутри меня все протестовало, но я побрел к соседскому дому и постучался. Когда женщина открыла дверь, я с натянутой улыбкой пробормотал: «Здравствуйте. Я живу этажом выше. Извините, что сорвал ваш цветок», — и, впихнув розу ей в руку, собрался убежать, чтобы избежать дальнейшего разговора.

А она... улыбнулась и протянула мне розу обратно, разрешив ее забрать. В восторге я побежал домой и рассказал обо всем маме. А она только спросила: «Ну и как тебе теперь эта роза?» И я ответил: «Стала еще красивее». © John Doe / Quora

А она... улыбнулась и протянула мне розу обратно, разрешив ее забрать. В восторге я побежал домой и рассказал обо всем маме. А она только спросила: «Ну и как тебе теперь эта роза?» И я ответил: «Стала еще красивее». © John Doe / Quora Каждое утро, пока сын спит, муж перед садиком готовит ему бутерброд. Не может же ребенок голодным быть до 9 утра, когда будет завтрак в саду. А тут сын проснулся с плохим настроением, пошел есть и вдруг разрыдался. Сказал, что есть бутерброд не будет, так как хлеб уже заветрился и подсох, пока он спал... Муж растерялся, а я возьми и скажи, что он не заветрился, а это папа специально для сына сделал тосты на сковородке. Заулыбался, обрадовался, съел и похвалил папу, заявив, что вкуснее тостов не ел! © Katya Aksyonova

Ехали как-то с дочкой на автобусе из одного города в другой. Всего-то два часа езды, но без остановок. Зная ее «водохлебную» способность, перед отъездом много воды не давала. И вот не успел автобус отъехать, как дочка попросилась в туалет. И я решила схитрить: достаю жевательную резинку и говорю ей, что это такая специальная резинка, если ее держать во рту всю дорогу, то не будет хотеться в туалет. Так и доехали. Но если бы ребенок попросился бы еще раз, несмотря на «чудесную» жвачку, то я, конечно, попросила бы водителя сделать остановку. © Тиночка / ADME

Внимание: в сентябре 2024 года мы исправили фактические неточности в этой статье.