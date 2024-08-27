14 человек, чьи родители порой такие коленца выкидывают и останавливаться не собираются

Логично ждать от родителей поддержки и безусловной любви — сколько бы ни было нам лет. Но мамы и папы бывают разные. Вот так спросишь самого родного человека, а красивая ли я, надеясь на уверенное «да», а он давай правду-матку резать. О непростых отношениях с родителями рассказали герои сегодняшней подборки.