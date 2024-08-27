14 человек, чьи родители порой такие коленца выкидывают и останавливаться не собираются

Народное творчество
6 часов назад

Логично ждать от родителей поддержки и безусловной любви — сколько бы ни было нам лет. Но мамы и папы бывают разные. Вот так спросишь самого родного человека, а красивая ли я, надеясь на уверенное «да», а он давай правду-матку резать. О непростых отношениях с родителями рассказали герои сегодняшней подборки.

  • Встречаюсь с парнем уже два года, и вот решили мы с ним пожениться. Я — бегом к маме, делюсь радостью. А она бурчит с недовольным видом, мол, будешь об этом всю жизнь жалеть. В шоке спрашиваю, чего так? Я ж люблю его! Мама, с нажимом: «А ты знаешь, что у твоего любимого есть огромный страшный нос? А вдруг и дети будут такими страшными? Мои внуки! Я вот жалею, что когда-то вышла замуж за твоего отца. Вот ты у меня родилась с кривыми губами, чего хорошего-то?» Вот и все мое поздравление... © Карамель / VK
  • Внезапно понял, что обожаю возиться с растениями. Вчера с другом поехали за черенками шиповника. Когда вернулся, мать спросила, где я был. Я поделился с ней радостью, а она лишь хмыкнула: «Вот чудики». И теперь каждый раз, глядя на свои растения, я испытываю странное чувство. Матери удалось испоганить то, что я люблю. Порой я стараюсь оправдать ее действия, но все чаще замечаю, какая она же злобная. © Karkax / Reddit
  • В нашей семье с финансами все в порядке, есть свое жилье, второе сдаем в аренду. При этом я работаю с 15-ти лет, денег у родителей не прошу. Сейчас мне 18. Недавно дала взаймы отцу $ 2 тысячи, а он говорит, что не знает, когда вернет. Дала в долг старшей сестре $ 250, она тоже не возвращает, хотя обещала отдать все через неделю. Сестра на 2 года меня старше, она несколько месяцев сидела без работы. Мама дает ей денег, папа купил машину. Тут я разозлилась: для сестры у родителей почему-то есть деньги, а для меня нет! Те, естественно, назвали меня неблагодарной, ведь они дают мне крышу над головой. © Zealousideal-Flow389 / Reddit
  • У меня мама нашла мой дневник, в котором были страницы, посвященные нашим взаимоотношениям, прочитала и закатила мне истерику. Были еще тайные проверки карманов и сумки. Прошло много лет, но привычка нарушать личные границы и лезть куда не нужно у нее сохранилась до сих пор. И она не видит в этом ничего такого, а потом удивляется, почему ей грубят. © Matroskin1986 / Pikabu
  • У знакомой мама устраивает скандалы на пустом месте. К примеру, просит купить яблок. Подруга покупает, а мать говорит: «Нет, я же просила груши!» Но у подруги-то с памятью все в порядке. Она заявила, что в следующий раз будет покупать фрукты так: запишет на бумажке название и возьмет у мамы подпись.
  • Друг написал научную работу, пару лет жизни в нее вложил, и она получила признание. Звонит похвастаться родителям, а те: «Ой, да ерунда все это, ты лучше скажи, когда внуками нас порадуешь?» Ну что, не общается друг теперь с родителями.
  • Никак не могу забыть слова своей жены. С матерью у меня непростые отношения, общаемся на нейтральные темы типа погоды, маленькую дочку ей показываю. После очередного созвона по видеосвязи жена сказала: «Твоя мама разговаривает с внучкой как с домашним животным. По-моему, она не видит в ней личность». Я понял, что так оно и есть. Даже если я вдруг научусь лечить самые страшные болезни или стану богатым, моя семья максимум скажет: «Молодец». Я осознал, что никогда они не будут меня уважать. © ShufflePlay / Reddit
  • Я потеряла бизнес. Следом уходит муж. Я остаюсь без работы, с долгами и двумя детьми. Устроилась на две работы, параллельно постоянно искала различные подработки, лишь бы только хватало на еду, и хоть что-то откладывать на долги. В ноябре было очень тяжело. Задержали зарплату, на еду не хватало. Обратилась к маме за помощью, попросила одолжить $ 50 до середины декабря, но она отказала. Тетя говорит: «Я могу помочь, безвозмездно». Но мать ей запретила, приведя фееричный аргумент: «Дочь уже взрослая и должна сама решать все свои проблемы». И это для меня было очень странным поступком, я никогда не сидела на шее у родителей, работать начала с 16-ти лет, я высшее образование сама себе оплатила, родителям всегда помогала, в 22-м году в отпуск их на неделю отправила. Но, видимо, не заслужила помощи в трудную минуту. © Рабочие истории / VK
  • Мне 17, у меня 3 младших брата от 10 до 15 лет, один из них инвалид. Маме 40. Она уходит из дома в 8 утра и обычно не возвращается раньше 11 вечера. Я уверен, она где-то тусуется вечерами. Денег в семье мало. Я плачу за жилье (половину), покупаю еду. Днем учусь, а ночами подрабатываю. Маман тут внезапно пришла домой пораньше и удивилась, что 10-летний брат уже спит в 10 вечера. Я: «Это режим». Мать взъелась на то, что я решил покомандовать. Сказала, это ее дети, ее дом, ее правила. Я ее заткнул одним аргументом: «Да ты даже не знаешь, когда твой 10-летний сын обычно ложится спать! О чем тут вообще можно говорить?» Она назвала меня нахалом и ушла, хлопнув дверью. Не знаю, может, я был слишком груб. Но если бы я не работал, мы бы голодали. Вообще в будущем я планирую взять опеку над братьями. © throwawaythrow2929 / Reddit
  • Была приятельница в универе, она отдавала бате деньги за продуктовую корзину. Стипендия у нее была $ 16, а корзина — $ 36. Кем только и где она не подрабатывала! Очень часто за нее старший брат платил. © Yago Zacarías / ADME
  • Через несколько месяцев я выхожу замуж, и свадьба будет совсем не такой, как хотят мои родители. Мать пытается сделать все по своему вкусу. Сказала ей, что собираюсь украсить место церемонии мимозой. Мать заявила: «Что за бред? Кому там нужна твоя мимоза?» А я и ответила: «Да мне нужна, это же моя свадьба». Разгневанная маман повесила трубку. Она, конечно, и дальше пытается капать на мозги, но я стою на своем.

Больше историй о свадьбах можно почитать здесь.

  • Мой муж и отец наших детей вечно вляпывается в истории. Поехал он как-то на встречу с друзьями и вовремя не вернулся. Всю ночь мы с ума сходили, а на утро сын выдает: «Видать, папа снова что-то натворил». И вот звонит этот супер-папаша c левого номера и тянет: «Лен, не поверишь, просыпаюсь я в поезде, а пацаны мне такие, мол, ты ж всех подбил поехать в другой город». © Не все поймут / VK
  • Классе в пятом пробовал писать раcсказы. Через несколько недель отец за обедом прикололся «в тему». И я понял, что он все прочитал. А когда и почти все за столом засмеялись (бабушка, моя старшая сестра), я понял, что все в курсе. Именно жгучий стыд и обида. © Kalgalai / Pikabu
  • Когда мне было лет 12, я была с мамой в ее комнате, смотрела на себя в зеркало и спросила: «Мама, а я красивая у тебя?» На что она мне ответила следующее: «Ну как тебе сказать, есть и более красивые люди». Я была вполне нормальным ребенком, другие люди меня считали симпатичной, от мамы просто хотела услышать: «Конечно, ты красивая». Ну и у мамы я больше никогда ничего не спрашивала о себе. © Юлия Москвитина / ADME

Комментарии

Уведомления
Alla Alena
23 часа назад

Где только таких мам берёте, прямо стадия ада,а не родительницы

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