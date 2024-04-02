18 человек, которым достались такие родственнички, что хоть волком вой, хоть чаечкой ори

Народное творчество
39 минут назад

Родственников не выбирают, поэтому приходится любить их такими, какие они уж есть. Даже если свекровь строит козни, а родная сестра ведет себя как змеюка подколодная, многое спускается на тормозах, лишь бы не обострять непростые отношения. Можно, конечно, свести общение с такой родней к минимуму, но даже и это не всегда помогает.

  • У мужа в семье есть понятие «уважить старших». Если кому-то из родственников что-то стукнуло в голову, надо непременно выполнить, даже если это явная блажь и бред. Папа-диабетик просит пирожных — ты кто такой, чтобы рассуждать, что ему нельзя? Мама, сидя на даче в 50 км от города, захотела колбаски, которая продается только в одном магазине, — мой муж должен метнуться и привезти, пусть и в рабочий день. В прошлом году свекровь потребовала от младшей дочери, чтобы та вымыла все окна на даче. Дочь была на восьмом месяце и мыть окна не в состоянии, наняла клинера. Так мать с ней полгода не разговаривала — обиделась, что не уважили! © Подслушано / VK
  • Мой муж ушел от меня одним днем. Как в анекдоте: вышел за хлебом и пропал, на звонки не отвечал. Я места себе не находила, обзвонила всех его друзей, коллег (хоть он и в отпуске был). Наконец отважилась набрать свекрови. А та невозмутимо заявила: «Да, сынок у меня. Ты ему надоела. И вообще, он еще молод для женитьбы и детей, ему еще гулять и гулять. Так что собери-ка его вещи и привези, да побыстрее!» А мы до этого 5 лет вместе с ним прожили. Вещи мужа я собирать не стала. Думала, может, свекровь по своей инициативе гадостей мне наговорила. В итоге свекровь приехала сама. А муж так и не отважился зайти и лично сказать, что же его не устроило в нашей семейной жизни. Даже свидетельство о разводе мне пришло по почте. © Подслушано / VK
  • В 1998 году стала жить с будущим мужем в его квартире. У его родителей были ключи. Так меня попрекали тем, что мои трусы висят на бельевой веревке! Главное, что трусы мужа сушатся — это нормально, а мои — верх неприличия. Видимо, сразу после использования их надо было или сжигать, или закапывать глубоко в землю. © YaTanya80 / Pikabu
  • У нас с мужем две дочери: старшей 7 лет, младшей годик. Из-за осложнений во время беременности мы решили, что рожать я больше не буду, и мне удалили матку. Большинство родственников нас поддержало, но отец и мачеха мужа сначала отмалчивались, а теперь начали шутить, мол, сыночка нам не хватает. Я долго терпела это, но сколько можно? На днях свекор пригласил нас на семейный ужин. Мы приехали, и он начал высказывать мне и моей старшей дочери, что девочки — это, конечно, хорошо, но с мальчиками лучше. «Вам нужен мальчик! Это эгоистично — оставлять моего сына без наследника, без пацана, который будет носить нашу фамилию!», — распалялся он. Дочка расстроилась из-за того, что дедушка так говорит, и даже расплакалась (муж и младшая дочка этой речи не слышали). Тогда я не выдержала и сказала: «Мне очень жаль, что внучки для вас недостаточно хороши. Ну и не мучайтесь, не общайтесь с ними больше!» Я забрала старшую, сказала мужу взять младшую, и мы ушли. По дороге домой я объяснила супругу, что произошло, и он согласен с моей реакцией. Но вся родня со стороны отца названивает и требует извиниться перед свекром, ведь «он не имел в виду ничего такого и очень любит внучек». Ну да, ну да. © Beneficial_Mango_357 / Reddit
  • Когда у меня впервые пошли месячные, я сразу же рассказала матери. Только попросила ее никому не говорить — ну стыдно же! Спустя некоторое время мне начали названивать родственники, включая дальних, и поздравлять с тем, что я стала девушкой. А отец и вовсе с цветами с работы пришел... © Подслушано / VK
  • Мне 38, моей дочери — 18. Полгода назад она родила. И меня ужасно бесит вся эта ситуация! Особенно бесит, что ни она, ни ее парень не имеют стабильного дохода, зато им подавай все самое лучшее! Например, я предложила им помочь с покупкой кроватки и коляски с рук. Так они в один голос начали орать, что их ребенок не будет спать на бэушном! Подгузники им подавай самые дорогие, детские вещи — только новые. Я нашла и коляску, и кроватку в хорошем состоянии, а моя коллега за чисто символическую плату отдала пакет прекрасных вещей на девочку. Дочь взяла и коляску, и кроватку, и вещи в итоге, но скривила такую морду, что у меня пропало любое желание помогать. Родители парня снимают молодым квартиру, покупают продукты. Дочь ни дня не работала, ее парень перебивается случайными заработками, а виновата я — в том, что помогать не рвусь. А у меня есть еще ребенок — сын 12 лет. Я лучше поеду с ним на море или куплю ему что-то полезное, чем буду отдавать деньги безответственной дочери. Тем более, она уже думает о том, как родить второго, получить материнский капитал и потратить его. © Подслушано / VK
Конфуз
1 минута назад

Прааастите... а кто вырастил такую потреблялку?
Но хоть в этой ситуации мать взяла себя в руки и не стала потакать. Тем более у нее на руках есть реальный ребенок, ее собственный, перед которым она несет ответственность. А "деточки" после 18 - уже сами по себе. Свекрам нравится играться? Да на здоровье!
А на шантаж типа "вот внуков не дадим видеть!!!!" я уже сейчас готова отвечать "А вы сначала спросите, захочу ли я этого?". Просто зная себя, могу сказать с 99,99999...% вероятностью: на такой торг я скажу "идите в сад!".

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  • Мы с мужем женаты уже 7 лет, у нас двое детей: старшей 3 года, младшему 2 недели. Недавно свекровь рассталась со своим сожителем и попросилась погостить у нас, чтоб не страдать от одиночества. Я была не против — все-таки это мать моего мужа, и у нее тяжелый период в жизни. Но скоро я об этом пожалела. Свекровь лезет во все щели и все критикует: и воспитываю я детей не так, и деньги транжирю. Конечно, смею покупать малышу смеси (у меня молока не хватает). «Только деньги на ветер спускает! Я вот без проблем кормила грудью своих детей!», — ворчит мама мужа. Еще для нее я лентяйка, ведь могу сварганить для старшей на завтрак что-то быстрое. «Целый день дома сидит, палец о палец не ударит и не может нормальной еды ребенку приготовить!», — возмущается она. Попросила мужа после работы присмотреть за детьми, чтобы сходить в душ — о, что тут началось! Свекровь такого наговорила, что я не выдержала и выгнала эту волшебную на всю голову женщину. В конце концов у нее есть еще трое детей, с которыми она может пожить. Но муж ополчился на меня и ушел вслед за маменькой. Что ж, скатертью дорога. © Certain-Ad4543 / Reddit
  • Есть у меня знакомая, у нее брат на 7 лет младше. Однажды на празднике их мать выдала: «Только с появлением сына я поняла, что значит „счастье материнства“!» Обалдели все. Знакомая до конца праздника глаз не поднимала. Так она и живет в свои 45+, пытаясь до сих пор родительскую любовь заслужить, даже красит волосы и стрижется с оглядкой на то, понравится маме или нет. Мать без конца шпыняет ее тем, что та в разводе, детей нет. При этом мать до замужества дочери никуда ее не пускала, а после развода за 5 минут опоздания с работы выволочку устраивала. Сломала дочке жизнь, но считает себя офигенной матерью. © Melkas / Pikabu
  • Делаем с мужем ремонт в новой квартире (пока живем в моей). Когда поняли, что денег не хватает, я продала машину, чтобы доделать ремонт. Сегодня полезла за деньгами, так как нужно было ехать оплачивать материал, а там половины не хватает. Я в панике, мечусь, звоню мужу. А он мне и говорит: «Ну да, это я взял, думал, что ты не заметишь». На вопрос, куда он дел деньги, ответил, что закрыл свои долги. Долги, о которых я не в курсе! Сказал, что оправдываться не собирается. Ко всему прочему на мне висят 2 его кредита, которые он выплачивает по возможности. Кроме того, он в тайне от меня занимал деньги у моих родителей год назад и не отдал ни копейки. Накипело. Завтра иду подавать на развод. © Подслушано / VK
  • Мне 34 года, сестре 37, она — мамина любимица. Сестренка выскочила замуж очень рано, родила, муж с детьми особо не нянчится. Мама всегда топила за то, что старшенькой «надо помогать», и я в течение многих лет вкладывала сердце и душу в воспитание племянников. Сестра, к сожалению, воспринимала это как должное, и даже скинула на меня своих детей через несколько часов после того, как мне сделали кесарево. Если я отказываюсь присматривать за племяшами, она устраивает истерику, и вся родня такая: «Ой, тебе что, сложно?» И мне было бы не сложно, если б сестра нормально относилась к моим детям, но она ведет себя с ними отвратительно. Мы часто встречаемся семьями в дачном домике, который принадлежит родне моего мужа, отмечаем там крупные праздники, проводим каникулы. И вот что бесит: я привожу еду на всех, моя сестра — только для своих детей. Мой сын однажды попросил у нее йогурт, так она отказала! Моя дочка захотела сыра — она не дала. Сестра приносит из магазина пакет вкусняшек только для своих детей, а моим не разрешается это даже трогать (малышам 5 лет и 3 года, не всегда им это можно объяснить). И вот на этой неделе мы собрались семьей на дачу, а сестру я звать не стала. Она спросила, могут ли они приехать, и я сказала: «Нет». Она написала моему мужу, но он просто проигнорировал ее сообщение. Теперь она рассказывает всем, какая я плохая, лишила ее семью отпуска. А я просто устала от этого всего. © LOQUESEAPLIS / Reddit
  • Накрылась морозилка. Муж (уже давно бывший, к счастью) сказал: «Сам починю!» Он инженер-электронщик, с техникой на ты, так что без вопросов. Разобрал и выяснил, что накрылся терморегулятор. Прошла неделя, две, три, месяц, полгода! Продукты хранить негде. На дворе зима, что-то можно было повесить за окно, но это же кошмар! В итоге я заколебалась ругаться, сама съездила на радиорынок (тогда никаких маркетплэйсов еще не было), купила этот регулятор, привезла. Меньше штуки на все ушло. Муж заменил после скандала за 10 минут. А я из-за него полгода без морозильника жила! © bobrena / Pikabu
  • Сын коллеги всерьез увлекся плаванием (тренер — молодец, нашел подход и сумел заинтересовать). Но ребенку тяжело заниматься из-за большого веса. Особенно тяжело в группе, где четверо плавают уже аки дельфины, а он тащится позади и не успевает. Тренер расписал диету, объяснил, что добавить в рацион, что убрать. Отдельным пунктом под запрет попала вареная колбаса. Любая. Вся. И что же видит коллега, когда посреди дня возвращается домой? Бабка настрогала дитятке граммов 300 этой колбасы, а «малыш» безвольный уже с полным ртом вокруг этой тарелки бегает. «А потому что дитачку голодом морят!» — возмущается бабка, и она уверена, что делает хорошее дело. После профилактической беседы с юным любителем плавания в стиле «Либо плавать, либо жрать» победило «плавать». Но бабку это только подстегнуло к новым свершениям. А жить приходится под одной крышей. Коллега не знает, что делать. © Tarbozaver88 / Pikabu
Kate
4 дня назад

Коллеге надо жить отдельно от бабки, а своего сына воспитывать самостоятельно.

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  • Моя мама довела мою дочь до нервного срыва. Она с нами не живет, приходила забрать ребенка после школы и покормить. Дочка стала плаксивой, нервной, постоянно руками перебирает и вздрагивает, голова у нее болит. Пошли мы к неврологу, а та огорошила: «У вашего ребенка невроз и нервный срыв». Она назначила дочке таблетки и посоветовала к психологу сходить. Пошли. Психолог поговорила с дочерью, потом зовет меня и спрашивает: «С кем ребенок больше всего времени проводит? Она боится что-то сделать не так, иначе мама наругает, сильно наругает, ой как наругает!» А я прям слышу в этих словах мою маму! Родная бабушка запугала внучку до нервного срыва, заставляя ее без конца убираться у себя на столе, иначе «мама наругает» (хотя я ее ругаю очень редко и уж точно не за беспорядок на столе). В итоге я перевелась на удаленку и стала сидеть с дочкой сама. И все прошло. © Piyavka2023 / Pikabu
  • Сестра 5 лет жила с парнем. С будущей свекровью они общались как подружки. Досталось нам с сестрой наследство, поделили, как раз хватало на взнос по ипотеке. И тут будущая свекровь говорит: «А давай на меня ипотеку оформим! У меня и кредитная история шикарная, и стаж работы отличный, будут хорошие проценты и условия». Так моя сестра поблагодарила, конечно, и деликатно отказалась. А свекровь, видимо, обиделась. Через время выставила мою сестру приживалкой, недостойной ее сыночка. Выгнала молодых из квартиры. Пожили они на съемной месяца два и расстались (мамаша не переставала сыночке на мозг капать о том, какую змею он пригрел на груди). А сестра взяла в ипотеку квартиру, планирует перебираться туда. © WhiteSkyMoon / Pikabu
  • Моему сыну 2,5 года. Он энергичный и любопытный малыш, и это нормально. Я достаточно строгая мама: «Сначала овощи — потом десерт», «Слезами горю не поможешь» и все такое. Правила есть правила. И вот свекровь, которая живет далеко, пригласила нас погостить. Ну мы и приехали. А мама мужа из тех людей, которые хотят всем понравиться. Не хочет внучек есть нормальную еду? Она даст ему шоколадный торт, а если он заплачет, свекровь сразу же выполнит любую его хотелку. И вот я заболела, слегла. Через несколько часов свекровь приходит ко мне в комнату и просит заплатить за ее кухонные шкафы. Оказалось, малыш стучал ковшом по дверцам шкафа и покоцал их. Спрашиваю:
    — А где вы были, когда это произошло?
    — Как где? Рядом. Я ж не оставлю его одного!
    — А почему вы не помешали ему портить шкафы, не забрали ковш?
    — А он не хотел его отдавать.
    После кучи расспросов я все же заявила, что не буду платить за шкафы, потому что бабушка сама допустила эту ситуацию. И сказала, мол, хватит пытаться быть все время хорошей — пора дисциплинировать внука. Теперь она рыдает в свой комнате. Но разве я не права? © No-Cherry-6260 / Reddit
  • У свекрови был ключ от квартиры ее сына с тех далеких годов, когда у него была овчарка — мать мужа гуляла с ней днем, потому что у мужа не было возможности. Потом собака умерла, но ключ он решил у матери своей не забирать, а затем появилась в его жизни я. И то, что будущая на тот момент свекровь приходила в квартиру в наше отсутствие, я поняла по одному лишь факту: она зачем-то вытаскивала мои помады из косметички и расставляла их в ряд на полке возле зеркала. Через какое-то время я, придя с работы пораньше, поймала ее с поличным. Я не орала, но достаточно жестко высказала, что свои порядки пусть наводит у себя в квартире, а нам с мужем и так нормально. На днях свекровь заявила, мол, вот я хочу к вам прийти, посмотреть, как вы в квартире убираетесь. Но я и тут сказала, что мы не клоуны, а наша квартира не цирк, нечего смотреть. Она сначала обиделась, но сейчас даже не суется. © MoriKiin / Pikabu
  • Моя мать меня никогда не поддерживала. Я хотела пойти в музыкальную школу, так она сказала, что мне медведь на ухо наступил, меня не возьмут даже на ложках играть. Хотела пойти в художку — мама буркнула, что я криворукая. Я сама отнесла туда рисунки, меня взяли, но мать заявила, что не будет покупать мне краски и карандаши, потому что это перевод денег. Хотела пойти на танцы — мать посмеялась, что такую нескладеху никуда не возьмут. Меня позвал в кино мальчик, мать спросила: «Он слепой или у вас в классе нормальные девочки закончились?» Поступила в универ, начала учиться, появились друзья. Мать все удивлялась: «С тобой кто-то дружит?» Потом появился парень, причем прекрасный. Мать диву давалась, как он на меня вообще обратил внимание. А он говорил, что я красивая и талантливая, подбадривал меня во всем. Сейчас я замужем за ним, вожу машину, работаю в фирме, куда раньше и не сунулась бы. Оказалось, что и слух у меня есть (сама учусь играть на гитаре), и рисую хорошо. С матерью общаюсь, но до сих пор, в свои 34, слышу, какая я неудачница и неумеха. © Подслушано / VK
  • Ребенку 1,5 года. И я устала, потому что нянчусь с ним 24/7. Я сижу на унитазе с ребенком, я сплю с ребенком, я жру с ребенком (если мне удается пожрать). Я выслушиваю вечное нытье, не могу нормально помыться даже. У меня растяжки во всех возможных местах, севшее зрение, нет целых зубов и каюк спине. Чтобы сходить к врачу, надо поунижаться, упрашивая свекра, чтобы он посидел с внучечкой, на появлении которой он так настаивал. Ребенка я полюбила ближе к полугоду, когда дочка начала сидеть, лопотать, узнавать меня и улыбаться. И понеслось от родни: «Надо прикармливать. Нет, не тем. И не так!» Когда прошу мужа посидеть с дочкой, он вопит: «Ты же мать, ты знаешь, как, а я не знаю!» А в ответ я ору: «Она вылезла из меня без инструкции!» Чуть не развелись, короче. Мелкая подросла, теперь новые приколы: «А у Ивановых сын уже говорит, у Сидоровых дочь на горшок просится. А у тебя ребенок не говорит, на горшок не просится. Ты ехидна, а не мать!» Еще и дочка шкодная, вытворяет всякое. Я скоро лопну от напряжения, потому что нельзя отвлечься ни на минутку. Апогеем стало заявление от свекрови: «Вам еще мальчика надо!» © Unknown author / Pikabu

Многие старшие родственники жаждут внуков, а вот нянчиться с малышами, когда они появляются на свет, их и не допросишься. Их девиз по жизни: «Дети — цветы жизни. Но пусть они растут в чужом огороде».

Комментарии

Уведомления
fogandsmoke
4 дня назад

"...и даже скинула на меня своих детей через несколько часов после того, как мне сделали кесарево..."

Нынче кесарят на дому, или она детей прямо в палату привезла?

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