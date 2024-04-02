Прааастите... а кто вырастил такую потреблялку?
Но хоть в этой ситуации мать взяла себя в руки и не стала потакать. Тем более у нее на руках есть реальный ребенок, ее собственный, перед которым она несет ответственность. А "деточки" после 18 - уже сами по себе. Свекрам нравится играться? Да на здоровье!
А на шантаж типа "вот внуков не дадим видеть!!!!" я уже сейчас готова отвечать "А вы сначала спросите, захочу ли я этого?". Просто зная себя, могу сказать с 99,99999...% вероятностью: на такой торг я скажу "идите в сад!".
18 человек, которым достались такие родственнички, что хоть волком вой, хоть чаечкой ори
Родственников не выбирают, поэтому приходится любить их такими, какие они уж есть. Даже если свекровь строит козни, а родная сестра ведет себя как змеюка подколодная, многое спускается на тормозах, лишь бы не обострять непростые отношения. Можно, конечно, свести общение с такой родней к минимуму, но даже и это не всегда помогает.
- У мужа в семье есть понятие «уважить старших». Если кому-то из родственников что-то стукнуло в голову, надо непременно выполнить, даже если это явная блажь и бред. Папа-диабетик просит пирожных — ты кто такой, чтобы рассуждать, что ему нельзя? Мама, сидя на даче в 50 км от города, захотела колбаски, которая продается только в одном магазине, — мой муж должен метнуться и привезти, пусть и в рабочий день. В прошлом году свекровь потребовала от младшей дочери, чтобы та вымыла все окна на даче. Дочь была на восьмом месяце и мыть окна не в состоянии, наняла клинера. Так мать с ней полгода не разговаривала — обиделась, что не уважили! © Подслушано / VK
- Мой муж ушел от меня одним днем. Как в анекдоте: вышел за хлебом и пропал, на звонки не отвечал. Я места себе не находила, обзвонила всех его друзей, коллег (хоть он и в отпуске был). Наконец отважилась набрать свекрови. А та невозмутимо заявила: «Да, сынок у меня. Ты ему надоела. И вообще, он еще молод для женитьбы и детей, ему еще гулять и гулять. Так что собери-ка его вещи и привези, да побыстрее!» А мы до этого 5 лет вместе с ним прожили. Вещи мужа я собирать не стала. Думала, может, свекровь по своей инициативе гадостей мне наговорила. В итоге свекровь приехала сама. А муж так и не отважился зайти и лично сказать, что же его не устроило в нашей семейной жизни. Даже свидетельство о разводе мне пришло по почте. © Подслушано / VK
- В 1998 году стала жить с будущим мужем в его квартире. У его родителей были ключи. Так меня попрекали тем, что мои трусы висят на бельевой веревке! Главное, что трусы мужа сушатся — это нормально, а мои — верх неприличия. Видимо, сразу после использования их надо было или сжигать, или закапывать глубоко в землю. © YaTanya80 / Pikabu
- У нас с мужем две дочери: старшей 7 лет, младшей годик. Из-за осложнений во время беременности мы решили, что рожать я больше не буду, и мне удалили матку. Большинство родственников нас поддержало, но отец и мачеха мужа сначала отмалчивались, а теперь начали шутить, мол, сыночка нам не хватает. Я долго терпела это, но сколько можно? На днях свекор пригласил нас на семейный ужин. Мы приехали, и он начал высказывать мне и моей старшей дочери, что девочки — это, конечно, хорошо, но с мальчиками лучше. «Вам нужен мальчик! Это эгоистично — оставлять моего сына без наследника, без пацана, который будет носить нашу фамилию!», — распалялся он. Дочка расстроилась из-за того, что дедушка так говорит, и даже расплакалась (муж и младшая дочка этой речи не слышали). Тогда я не выдержала и сказала: «Мне очень жаль, что внучки для вас недостаточно хороши. Ну и не мучайтесь, не общайтесь с ними больше!» Я забрала старшую, сказала мужу взять младшую, и мы ушли. По дороге домой я объяснила супругу, что произошло, и он согласен с моей реакцией. Но вся родня со стороны отца названивает и требует извиниться перед свекром, ведь «он не имел в виду ничего такого и очень любит внучек». Ну да, ну да. © Beneficial_Mango_357 / Reddit
- Когда у меня впервые пошли месячные, я сразу же рассказала матери. Только попросила ее никому не говорить — ну стыдно же! Спустя некоторое время мне начали названивать родственники, включая дальних, и поздравлять с тем, что я стала девушкой. А отец и вовсе с цветами с работы пришел... © Подслушано / VK
- Мне 38, моей дочери — 18. Полгода назад она родила. И меня ужасно бесит вся эта ситуация! Особенно бесит, что ни она, ни ее парень не имеют стабильного дохода, зато им подавай все самое лучшее! Например, я предложила им помочь с покупкой кроватки и коляски с рук. Так они в один голос начали орать, что их ребенок не будет спать на бэушном! Подгузники им подавай самые дорогие, детские вещи — только новые. Я нашла и коляску, и кроватку в хорошем состоянии, а моя коллега за чисто символическую плату отдала пакет прекрасных вещей на девочку. Дочь взяла и коляску, и кроватку, и вещи в итоге, но скривила такую морду, что у меня пропало любое желание помогать. Родители парня снимают молодым квартиру, покупают продукты. Дочь ни дня не работала, ее парень перебивается случайными заработками, а виновата я — в том, что помогать не рвусь. А у меня есть еще ребенок — сын 12 лет. Я лучше поеду с ним на море или куплю ему что-то полезное, чем буду отдавать деньги безответственной дочери. Тем более, она уже думает о том, как родить второго, получить материнский капитал и потратить его. © Подслушано / VK
Прааастите... а кто вырастил такую потреблялку?
- Мы с мужем женаты уже 7 лет, у нас двое детей: старшей 3 года, младшему 2 недели. Недавно свекровь рассталась со своим сожителем и попросилась погостить у нас, чтоб не страдать от одиночества. Я была не против — все-таки это мать моего мужа, и у нее тяжелый период в жизни. Но скоро я об этом пожалела. Свекровь лезет во все щели и все критикует: и воспитываю я детей не так, и деньги транжирю. Конечно, смею покупать малышу смеси (у меня молока не хватает). «Только деньги на ветер спускает! Я вот без проблем кормила грудью своих детей!», — ворчит мама мужа. Еще для нее я лентяйка, ведь могу сварганить для старшей на завтрак что-то быстрое. «Целый день дома сидит, палец о палец не ударит и не может нормальной еды ребенку приготовить!», — возмущается она. Попросила мужа после работы присмотреть за детьми, чтобы сходить в душ — о, что тут началось! Свекровь такого наговорила, что я не выдержала и выгнала эту волшебную на всю голову женщину. В конце концов у нее есть еще трое детей, с которыми она может пожить. Но муж ополчился на меня и ушел вслед за маменькой. Что ж, скатертью дорога. © Certain-Ad4543 / Reddit
- Есть у меня знакомая, у нее брат на 7 лет младше. Однажды на празднике их мать выдала: «Только с появлением сына я поняла, что значит „счастье материнства“!» Обалдели все. Знакомая до конца праздника глаз не поднимала. Так она и живет в свои 45+, пытаясь до сих пор родительскую любовь заслужить, даже красит волосы и стрижется с оглядкой на то, понравится маме или нет. Мать без конца шпыняет ее тем, что та в разводе, детей нет. При этом мать до замужества дочери никуда ее не пускала, а после развода за 5 минут опоздания с работы выволочку устраивала. Сломала дочке жизнь, но считает себя офигенной матерью. © Melkas / Pikabu
- Делаем с мужем ремонт в новой квартире (пока живем в моей). Когда поняли, что денег не хватает, я продала машину, чтобы доделать ремонт. Сегодня полезла за деньгами, так как нужно было ехать оплачивать материал, а там половины не хватает. Я в панике, мечусь, звоню мужу. А он мне и говорит: «Ну да, это я взял, думал, что ты не заметишь». На вопрос, куда он дел деньги, ответил, что закрыл свои долги. Долги, о которых я не в курсе! Сказал, что оправдываться не собирается. Ко всему прочему на мне висят 2 его кредита, которые он выплачивает по возможности. Кроме того, он в тайне от меня занимал деньги у моих родителей год назад и не отдал ни копейки. Накипело. Завтра иду подавать на развод. © Подслушано / VK
- Мне 34 года, сестре 37, она — мамина любимица. Сестренка выскочила замуж очень рано, родила, муж с детьми особо не нянчится. Мама всегда топила за то, что старшенькой «надо помогать», и я в течение многих лет вкладывала сердце и душу в воспитание племянников. Сестра, к сожалению, воспринимала это как должное, и даже скинула на меня своих детей через несколько часов после того, как мне сделали кесарево. Если я отказываюсь присматривать за племяшами, она устраивает истерику, и вся родня такая: «Ой, тебе что, сложно?» И мне было бы не сложно, если б сестра нормально относилась к моим детям, но она ведет себя с ними отвратительно. Мы часто встречаемся семьями в дачном домике, который принадлежит родне моего мужа, отмечаем там крупные праздники, проводим каникулы. И вот что бесит: я привожу еду на всех, моя сестра — только для своих детей. Мой сын однажды попросил у нее йогурт, так она отказала! Моя дочка захотела сыра — она не дала. Сестра приносит из магазина пакет вкусняшек только для своих детей, а моим не разрешается это даже трогать (малышам 5 лет и 3 года, не всегда им это можно объяснить). И вот на этой неделе мы собрались семьей на дачу, а сестру я звать не стала. Она спросила, могут ли они приехать, и я сказала: «Нет». Она написала моему мужу, но он просто проигнорировал ее сообщение. Теперь она рассказывает всем, какая я плохая, лишила ее семью отпуска. А я просто устала от этого всего. © LOQUESEAPLIS / Reddit
- Накрылась морозилка. Муж (уже давно бывший, к счастью) сказал: «Сам починю!» Он инженер-электронщик, с техникой на ты, так что без вопросов. Разобрал и выяснил, что накрылся терморегулятор. Прошла неделя, две, три, месяц, полгода! Продукты хранить негде. На дворе зима, что-то можно было повесить за окно, но это же кошмар! В итоге я заколебалась ругаться, сама съездила на радиорынок (тогда никаких маркетплэйсов еще не было), купила этот регулятор, привезла. Меньше штуки на все ушло. Муж заменил после скандала за 10 минут. А я из-за него полгода без морозильника жила! © bobrena / Pikabu
- Сын коллеги всерьез увлекся плаванием (тренер — молодец, нашел подход и сумел заинтересовать). Но ребенку тяжело заниматься из-за большого веса. Особенно тяжело в группе, где четверо плавают уже аки дельфины, а он тащится позади и не успевает. Тренер расписал диету, объяснил, что добавить в рацион, что убрать. Отдельным пунктом под запрет попала вареная колбаса. Любая. Вся. И что же видит коллега, когда посреди дня возвращается домой? Бабка настрогала дитятке граммов 300 этой колбасы, а «малыш» безвольный уже с полным ртом вокруг этой тарелки бегает. «А потому что дитачку голодом морят!» — возмущается бабка, и она уверена, что делает хорошее дело. После профилактической беседы с юным любителем плавания в стиле «Либо плавать, либо жрать» победило «плавать». Но бабку это только подстегнуло к новым свершениям. А жить приходится под одной крышей. Коллега не знает, что делать. © Tarbozaver88 / Pikabu
Коллеге надо жить отдельно от бабки, а своего сына воспитывать самостоятельно.
- Моя мама довела мою дочь до нервного срыва. Она с нами не живет, приходила забрать ребенка после школы и покормить. Дочка стала плаксивой, нервной, постоянно руками перебирает и вздрагивает, голова у нее болит. Пошли мы к неврологу, а та огорошила: «У вашего ребенка невроз и нервный срыв». Она назначила дочке таблетки и посоветовала к психологу сходить. Пошли. Психолог поговорила с дочерью, потом зовет меня и спрашивает: «С кем ребенок больше всего времени проводит? Она боится что-то сделать не так, иначе мама наругает, сильно наругает, ой как наругает!» А я прям слышу в этих словах мою маму! Родная бабушка запугала внучку до нервного срыва, заставляя ее без конца убираться у себя на столе, иначе «мама наругает» (хотя я ее ругаю очень редко и уж точно не за беспорядок на столе). В итоге я перевелась на удаленку и стала сидеть с дочкой сама. И все прошло. © Piyavka2023 / Pikabu
- Сестра 5 лет жила с парнем. С будущей свекровью они общались как подружки. Досталось нам с сестрой наследство, поделили, как раз хватало на взнос по ипотеке. И тут будущая свекровь говорит: «А давай на меня ипотеку оформим! У меня и кредитная история шикарная, и стаж работы отличный, будут хорошие проценты и условия». Так моя сестра поблагодарила, конечно, и деликатно отказалась. А свекровь, видимо, обиделась. Через время выставила мою сестру приживалкой, недостойной ее сыночка. Выгнала молодых из квартиры. Пожили они на съемной месяца два и расстались (мамаша не переставала сыночке на мозг капать о том, какую змею он пригрел на груди). А сестра взяла в ипотеку квартиру, планирует перебираться туда. © WhiteSkyMoon / Pikabu
- Моему сыну 2,5 года. Он энергичный и любопытный малыш, и это нормально. Я достаточно строгая мама: «Сначала овощи — потом десерт», «Слезами горю не поможешь» и все такое. Правила есть правила. И вот свекровь, которая живет далеко, пригласила нас погостить. Ну мы и приехали. А мама мужа из тех людей, которые хотят всем понравиться. Не хочет внучек есть нормальную еду? Она даст ему шоколадный торт, а если он заплачет, свекровь сразу же выполнит любую его хотелку. И вот я заболела, слегла. Через несколько часов свекровь приходит ко мне в комнату и просит заплатить за ее кухонные шкафы. Оказалось, малыш стучал ковшом по дверцам шкафа и покоцал их. Спрашиваю:
— А где вы были, когда это произошло?
— Как где? Рядом. Я ж не оставлю его одного!
— А почему вы не помешали ему портить шкафы, не забрали ковш?
— А он не хотел его отдавать.
После кучи расспросов я все же заявила, что не буду платить за шкафы, потому что бабушка сама допустила эту ситуацию. И сказала, мол, хватит пытаться быть все время хорошей — пора дисциплинировать внука. Теперь она рыдает в свой комнате. Но разве я не права? © No-Cherry-6260 / Reddit
- У свекрови был ключ от квартиры ее сына с тех далеких годов, когда у него была овчарка — мать мужа гуляла с ней днем, потому что у мужа не было возможности. Потом собака умерла, но ключ он решил у матери своей не забирать, а затем появилась в его жизни я. И то, что будущая на тот момент свекровь приходила в квартиру в наше отсутствие, я поняла по одному лишь факту: она зачем-то вытаскивала мои помады из косметички и расставляла их в ряд на полке возле зеркала. Через какое-то время я, придя с работы пораньше, поймала ее с поличным. Я не орала, но достаточно жестко высказала, что свои порядки пусть наводит у себя в квартире, а нам с мужем и так нормально. На днях свекровь заявила, мол, вот я хочу к вам прийти, посмотреть, как вы в квартире убираетесь. Но я и тут сказала, что мы не клоуны, а наша квартира не цирк, нечего смотреть. Она сначала обиделась, но сейчас даже не суется. © MoriKiin / Pikabu
- Моя мать меня никогда не поддерживала. Я хотела пойти в музыкальную школу, так она сказала, что мне медведь на ухо наступил, меня не возьмут даже на ложках играть. Хотела пойти в художку — мама буркнула, что я криворукая. Я сама отнесла туда рисунки, меня взяли, но мать заявила, что не будет покупать мне краски и карандаши, потому что это перевод денег. Хотела пойти на танцы — мать посмеялась, что такую нескладеху никуда не возьмут. Меня позвал в кино мальчик, мать спросила: «Он слепой или у вас в классе нормальные девочки закончились?» Поступила в универ, начала учиться, появились друзья. Мать все удивлялась: «С тобой кто-то дружит?» Потом появился парень, причем прекрасный. Мать диву давалась, как он на меня вообще обратил внимание. А он говорил, что я красивая и талантливая, подбадривал меня во всем. Сейчас я замужем за ним, вожу машину, работаю в фирме, куда раньше и не сунулась бы. Оказалось, что и слух у меня есть (сама учусь играть на гитаре), и рисую хорошо. С матерью общаюсь, но до сих пор, в свои 34, слышу, какая я неудачница и неумеха. © Подслушано / VK
- Ребенку 1,5 года. И я устала, потому что нянчусь с ним 24/7. Я сижу на унитазе с ребенком, я сплю с ребенком, я жру с ребенком (если мне удается пожрать). Я выслушиваю вечное нытье, не могу нормально помыться даже. У меня растяжки во всех возможных местах, севшее зрение, нет целых зубов и каюк спине. Чтобы сходить к врачу, надо поунижаться, упрашивая свекра, чтобы он посидел с внучечкой, на появлении которой он так настаивал. Ребенка я полюбила ближе к полугоду, когда дочка начала сидеть, лопотать, узнавать меня и улыбаться. И понеслось от родни: «Надо прикармливать. Нет, не тем. И не так!» Когда прошу мужа посидеть с дочкой, он вопит: «Ты же мать, ты знаешь, как, а я не знаю!» А в ответ я ору: «Она вылезла из меня без инструкции!» Чуть не развелись, короче. Мелкая подросла, теперь новые приколы: «А у Ивановых сын уже говорит, у Сидоровых дочь на горшок просится. А у тебя ребенок не говорит, на горшок не просится. Ты ехидна, а не мать!» Еще и дочка шкодная, вытворяет всякое. Я скоро лопну от напряжения, потому что нельзя отвлечься ни на минутку. Апогеем стало заявление от свекрови: «Вам еще мальчика надо!» © Unknown author / Pikabu
Многие старшие родственники жаждут внуков, а вот нянчиться с малышами, когда они появляются на свет, их и не допросишься. Их девиз по жизни: «Дети — цветы жизни. Но пусть они растут в чужом огороде».
Комментарии
"...и даже скинула на меня своих детей через несколько часов после того, как мне сделали кесарево..."
Нынче кесарят на дому, или она детей прямо в палату привезла?