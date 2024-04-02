18 человек, которым достались такие родственнички, что хоть волком вой, хоть чаечкой ори

Прааастите... а кто вырастил такую потреблялку?

Но хоть в этой ситуации мать взяла себя в руки и не стала потакать. Тем более у нее на руках есть реальный ребенок, ее собственный, перед которым она несет ответственность. А "деточки" после 18 - уже сами по себе. Свекрам нравится играться? Да на здоровье!

А на шантаж типа "вот внуков не дадим видеть!!!!" я уже сейчас готова отвечать "А вы сначала спросите, захочу ли я этого?". Просто зная себя, могу сказать с 99,99999...% вероятностью: на такой торг я скажу "идите в сад!".