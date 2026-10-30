7 способов выбрать сладкие и спелые мандарины, чтобы дома уже осенью пахло Новым годом

Раньше многие из нас считали мандарины исключительно новогодним угощением и с нетерпением ждали зимних праздников. Ну а сейчас эти яркие оранжевые шарики появляются в продаже чуть ли не с октября. А сколько сортов! Даже глаза разбегаются — рядом лежат большие и крошечные цитрусы, с листиками и без них, блестящие и матовые, с пятнышками и с идеально ровной кожицей. Вот и приходится учиться разбираться во всех тонкостях выбора мандаринов, чтобы принести домой самые вкусные и ароматные фрукты.