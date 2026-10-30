Однажды я такой опыт проделала с черноморскими креветками. Из двух пакетиков по 200г получилось 125 г хвостов(((
7 способов выбрать сладкие и спелые мандарины, чтобы дома уже осенью пахло Новым годом
Раньше многие из нас считали мандарины исключительно новогодним угощением и с нетерпением ждали зимних праздников. Ну а сейчас эти яркие оранжевые шарики появляются в продаже чуть ли не с октября. А сколько сортов! Даже глаза разбегаются — рядом лежат большие и крошечные цитрусы, с листиками и без них, блестящие и матовые, с пятнышками и с идеально ровной кожицей. Вот и приходится учиться разбираться во всех тонкостях выбора мандаринов, чтобы принести домой самые вкусные и ароматные фрукты.
1. Косточек внутри нет только у определенных сортов
На полках магазинов и рыночных прилавках лежат самые разные мандарины, включая их гибридные сорта. Если вы хотите купить цитрусы без косточек, попробуйте узнать у продавца, какой это сорт, или самостоятельно найдите эту надпись на ценнике или упаковке. Если там будет указано «Клементины» или «Уншиу», то внутри мандаринов, скорее всего, не будет косточек. А вот названия «Муркотт» и «Понкан» говорят об обратном.
Впрочем, кое-кому из покупателей косточки явно не мешают. Нам даже стало жаль, что автору следующего фото не достался такой мандарин. После его исследования мы теперь знаем, сколько весят белые ниточки и сами дольки, а вес косточек так и остался загадкой.
- Пошел я в ближайший магазин и купил абхазские мандарины. Выбрал среднюю по размеру сетку и дома достал из нее самый красивый и ароматный цитрус. Его вес составил 118 граммов. Вес мандарина без кожуры — 89 граммов. В моем мандарине оказалось 8 долек, самая большая весила 12 граммов, а самая маленькая — 7 граммов. Потом я убрал все белые ниточки и снял с долек пленочки. Их я тоже взвесил — вышло 4 грамма. Из очищенных долек я отжал сок, вес которого составил 54 грамма, а мякоти у нас осталось 17 граммов. Еле удержался, чтобы не съесть мандарин до конца взвешивания всех его составляющих.
2. Размер и форма мандарина тоже важны
Лучше всего ориентироваться на средний размер или выбирать маленькие мандарины — они, скорее всего, будут сладкими. Косточки в них если и встречаются, то в достаточно небольшом количестве. А еще у мини-мандаринов часто есть зеленые веточки, которые многим даже не хочется убирать перед взвешиванием — так симпатично они выглядят. Цитрусы размером побольше тоже пригодятся: из них можно сделать домашнее варенье.
- У нас дома этот рецепт называют «Сказочное варенье». Для него нужно взять по полтора кило мандаринов и апельсинов без кожуры, полтора килограмма сахара и пару лимонов. Тщательно готовим цитрусы — моем и натираем солью. Оставляем минут на 15, после чего снова моем, натираем содой и тоже даем полежать несколько минут.
Мандарины, апельсины и лимоны очищаем от кожуры и косточек, а потом отправляем их в чашку. С кожуры счищаем белую часть и нарезаем ее тонкой соломкой. Дольки цитрусовых измельчаем в кухонном комбайне или с помощью погружного блендера. Эту массу вместе с цедрой и сахаром отправляем в кастрюлю. Варим на среднем огне минут 40–50 и часто помешиваем. Готовое варенье раскладываем по заранее стерилизованным баночкам.
3. Обращаем внимание на плодоножки
Перед тем как складывать мандарины в корзинку, желательно посмотреть на место крепления плодоножки. Эта часть не должна быть слишком сухой или зеленой. В первом случае мандарины с большой вероятностью хранили слишком долго, а во втором — собрали, не дожидаясь полного созревания.
- Пришла на ярмарку, а там свежие фрукты завезли. Стоит дед с мандаринами, все как на подбор — оранжевые, огромные! К нему очередь стоит, я иду к ней. И тут меня в бок пихает бабулька: «Дочка, ты их не бери. Смотри, у него какие мандарины — у всех хвостики сухие и черные. Значит, их давно сорвали, они уже вялые внутри».
4. Форма цитрусовых говорит о многом
Перед покупкой хорошо бы еще оценить форму мандарина. Если он немного приплюснут сверху, то, скорее всего, окажется спелым и сочным. Есть и другой важный признак вкусного мандарина — это его запах. Чем насыщеннее этот оранжевый шарик пахнет новогодним настроением, тем лучше. Мандарины без запаха, скорее всего, не успели созреть или уже испортились.
- Помню, как в детстве бабушка в середине декабря принесла целую сетку мандаринов и сказала не трогать, мол, это на Новый год. Мне они сразу показались какими-то не такими. Знаете, как ненастоящие воздушные шарики, которые летают, но не радуют. Вот и от этих мандаринов не было никакого настроения. А когда стали накрывать праздничный стол, я наконец-то поняла, в чем дело. Они были почти без запаха. И на вкус, конечно, оказались не очень. Даже не знаю, с чем сравнить — что-то водянистое с каким-то непонятным привкусом.
5. По цвету мандаринов можно определить, какими они будут на вкус
«Кошечка Пумяша не будет есть мандарины, но лапой их обязательно потрогает».
Лучше всего выбирать ярко-оранжевые блестящие мандарины — такие, как на фото с кошкой Пумяшей. Красноватый оттенок кожицы — тоже хороший признак. Ну а ее тусклый цвет чаще всего говорит о том, что мандарины залежались на складе. Зеленоватый или бледный оттенок, а также пятна на поверхности кожицы у большинства сортов могут говорить, что цитрусы еще не созрели.
6. Спелость мандарина можно проверить легким нажатием
«Кто жаловался, что в пачке чипсов мало самой картошки?»
Попробуйте легонько надавить на мандарин. Спелые цитрусы будут упругими и лишь немного поддадутся при нажатии. Жесткие, скорее всего, окажутся неспелыми, а слишком мягкие — уже подпорченными. Не стоит складывать в корзинку и мандарины с морщинистой или грубоватой кожицей — они с большой вероятностью уже слишком давно ждут своего покупателя.
7. Иногда мандарины можно перепутать с клементинами, мандорами и минеолами
На этом фото — не мандарин, а мандора. Так называют особый гибрид мандарина и апельсина, который выращивают на Кипре. Кожица этого цитруса жестковатая, зато внутри него много сочной мякоти. Еще в магазинах часто продаются клементины — еще один гибрид мандарина и апельсина. Их легко отличить по ярко-оранжевой кожуре и округлым и гладким бокам. Минеолы — «дочки» мандарина и грейпфрута — тоже ярко-оранжевые с гладкой кожурой, но у них кисло-сладкий вкус и внутри есть косточки.
Бонус от автора, которая узнала о том, что на некоторые мандарины хорошо только любоваться
Несколько лет назад я ездила на Кипр, где впервые увидела, как растут мандарины. Просто так. Прямо на улице. И никто их не собирает. Фото с этими деревьями у меня не сохранилось, но в сети предостаточно кадров с уличными мандаринами. На фотографии выше — испанская улочка, где так и хочется сорвать спелый фрукт. В какой-то момент я не удержалась, подняла упавший и спелый на вид мандарин и быстро сунула его в карман.
В гостинице я вытащила свою находку и тут же почистила. Думаю: «Тут все вкусное. Значит, и мандарины по умолчанию должны быть сочными». Хорошо, что как раз в номер зашла горничная. Увидела меня и расхохоталась. Она-то мне и рассказала, что это вовсе не мандарины, а горькие апельсины — их сажают на улицах и во дворах для аромата и красоты.
А из следующей нашей статьи вы узнаете, как выбрать на рынке хорошую квашеную капусту, тыкву и еще четыре вида осенних даров.