Как выбрать на рынке хорошую квашеную капусту, тыкву и еще 4 вида осенних даров

А теперь поговорим про сорта и их применение. Здесь мы остановимся только на осенних и зимних сортах яблок:

Просто погрызть: кисленькие и освежающие Гренни Смит, сладкие Фуджи, Гала и Ред делишес.

кисленькие и освежающие Гренни Смит, сладкие Фуджи, Гала и Ред делишес. На соки: богатые влагой Глостер, Айдаред, Криппс Пинк, Жигулевское и Антоновка.

богатые влагой Глостер, Айдаред, Криппс Пинк, Жигулевское и Антоновка. В шарлотку: душистая Антоновка, Гренни Смит и Семеренко.

душистая Антоновка, Гренни Смит и Семеренко. В компот: сохраняющие форму и вкус Антоновка, Северный Синап, Богатырь.

сохраняющие форму и вкус Антоновка, Северный Синап, Богатырь. На варенье (дольками и кусочками): Пепин шафранный, Анис, Спартак, Гренни Смит.

А вот мягкий разваристый джем, кстати, лучше всего выходит из летних яблок — Грушовки, Белого налива и Славянки.