17 историй о курьерах, у которых на работе и радостей, и приключений хватает

Курьеру мало просто приехать по адресу и вручить долгожданный заказ. Ему нужно и разобраться с навигатором, и найти нужный подъезд, и не перепутать дом, и иногда проявить чудеса смекалки. Зато в этой работе бывают светлые моменты, когда люди так искренне благодарят, что вся усталость куда-то исчезает. Именно так и произошло с курьером из Екатеринбурга, который привез одной семье заказ и неожиданно получил милый подарок.