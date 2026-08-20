17 историй о курьерах, у которых на работе и радостей, и приключений хватает
Курьеру мало просто приехать по адресу и вручить долгожданный заказ. Ему нужно и разобраться с навигатором, и найти нужный подъезд, и не перепутать дом, и иногда проявить чудеса смекалки. Зато в этой работе бывают светлые моменты, когда люди так искренне благодарят, что вся усталость куда-то исчезает. Именно так и произошло с курьером из Екатеринбурга, который привез одной семье заказ и неожиданно получил милый подарок.
- Притащил я 10 кг мраморной говядины в элитный ЖК. Открывает дверь дама в шелковом халате. С порога такая: «Чаевые не даю». Ну ладно, выгрузил пакеты, принял оплату, собрался уходить. И тут дама продолжает: «Но дам $ 100, если вы сейчас сможете вынести пакет с мусором». Я подумал, что это шутка, но женщина продолжила: «Знаете, у домработницы выходной сегодня». Когда она достала деньги, я с трудом поверил в реальность происходящего. Подхватил мусорный пакет и ушел, сжимая в руках честно заработанную купюру.
Хозяин этой кошки рассказал, что она всегда встречает курьеров, потому что они приносят ей коробки
В качестве доказательства он приложил фото и показал, как его питомец осваивает свое новое место жительства.
- Позавчера была жара 45 градусов, приехал курьер, привез доставку и сказал: «Я очень хочу пить и есть, пожалуйста, угостите, если можете». Я в это время жарила беляши с говядиной и луком, вкусный запах стоял на весь подъезд. Я сказала ему: «Конечно! Может, зайдешь, поешь, чай попьешь, отдохнешь?» Но он отказался пройти, мол, заказов много, надо работать, попросил с собой. Положила ему в пакет свежих беляшей. Паренек искренне поблагодарил меня.
Все лето подростки курьерят. С одной стороны я рада за них, что могут заработать, а с другой сердце щемит от жалости)
Женщина рассказала, что ее сын устроился работать курьером, и теперь она получает от него такие сообщения
Я встречал и так и так.
Но вообще надо смотреть табличку на самом подъезде.
Там номер подъезда написан.
«Мой сын пеший курьер, которому до повышения статуса осталось выполнить всего три заказа», — говорит женщина.
- В шесть вечера звонят в дверь. Я вышел, а там молодой человек принес доставку — три большие пиццы. Дети мои часто заказывают одну большую, но тут три... Курьер смотрит на свою бумагу и называет мой адрес. У меня тогда была надежда, что дети встретили друзей и для всей компании заказали. Через 20 минут пришли дети — одни без друзей. А потом было еще интереснее: звоним в доставку, говорим, что эти три пиццы получили ошибочно, просим забрать или сказать, кто заказывал, чтобы деньги ему вернуть. Нам в ответ: «Все, что вы получили, уже ваше». В тот вечер мы одну пиццу занесли соседке — одинокой бабушке.
Знакомая ситуация. Но курьер спокойно может сказать "либо забираете, либо ввкидываю". Один блоггер рассказывал что ему помимо его отдали ещё чужой заказ с этими словами
Одна заказчица как-то зашла в приложение и решила глянуть, что у курьера написано в комментариях к чаевым
Клиентка "какой честный парень! Дам ему 100 ₽ на чай, как раз хватит на два пакетика, ему и жене".
До этого курьер позвонил заказчице и признался, что опаздывает на пять минут. По правилам этого сервиса при опоздании пицца достается покупателю в подарок. Женщина вошла в положение, простила курьера и не стала сообщать в службу поддержки.
- Привез мне курьер пиццу. Смотрит на меня, а у самого смешинки в глазах прыгают. Я не выдержала, говорю: «Вы чего?» А он хохочет: «Не расскажу, а то вы мне чаевые не оставите!» В общем, выяснилось, что пока курьер ехал в лифте с моим соседом, тот умудрился сунуть нос в пакет и предложить отдать пиццу ему. За деньги, естественно. Даже за двойную сумму. Мол, он с работы возвращается и прямо сейчас есть хочет, а соседка еще одну пиццу может заказать, ей не к спеху. Курьер признался, что даже на секунду задумался, — я ведь заказ с оплатой на месте выбрала, — но потом решил, что кто первый встал, того и тапки.
Надо было посоветовать соседу подкатить к соседке на пиццу. Глядишь и дело бы сладилось.
- Однажды курьер из экспресс-доставки уехал в другой конец города. Жду, уже должен быть, а карта показывает, что он в другом месте. Курьер-то приехал ко мне после моего звонка, но в службе доставки изменить адрес в заявке не смогли. Спасибо, что курьер адекватный попался, развернулся и доставил куда надо, а ведь мог оплаченный товар оставить по изначально указанному адресу.
Во время работы курьером в Екатеринбурге мужчина получил милый подарок
Он часто доставлял заказы по одним и тем же адресам. К одной семье курьер приезжал чуть ли не каждую неделю — привозил то продукты, то что-то для дома. Как-то в обмен на заказ ему передали этот рисунок. «За день бывает всякое — и пробки, и дождь, и сложные заказы. А тут — такая мелочь, и настроение сразу на весь день», — улыбается курьер.
- Работаю курьером, на днях пришел заказ на набор первоклассника. Ручки, карандаши, линейки, непроливайки, килограмм тетрадей. Открывает мне дверь мать семейства — милая женщина лет тридцати. Я передаю ей коробку и едва сдерживаюсь от хохота. Сзади нее стоит серьезный мальчик лет семи в школьном пиджаке и домашних клетчатых шортах. А на дворе-то середина августа. Спрашиваю: «Уже в школу собрался?» Женщина улыбается: «Ага, это он к первому классу так готовится. Никак не может сентября дождаться».
У моего ребёнка на первой школьной линейке уже уставшее лицо было. Видать, осознал, что это надолго
- Возвращался я тут на днях с работы. Зашел в лифт с какой-то молодой парой. Им ниже, мне выше, ну ничего, поеду с остановкой. Едем. Лифт остановился на их этаже, ребята вышли, а мой взгляд случайно упал на подоконник. Там были какие-то бумажки и, как мне показалось, несколько банкнот. Двери закрылись и я благополучно уехал на свой этаж. Дошел до квартиры, открыл дверь и вдруг подумал: «Может, не показалось?»
Вернулся вниз, и действительно, не показалось. Это была стопка чеков и завернутые в них наличные, где-то тысяч на шесть рублей. По содержанию чеков было понятно, что деньги забыты доставщиком еды. Позвонил по указанному там телефону, объяснил ситуацию. Курьера быстро нашли. Он долго благодарил меня за добрый поступок. Сказал, что семь лет работает в этой компании доставщиком, но такого никогда раньше с ним не было.
Красавчик! Честно деньги вернул и в сеть пост выложил. Чтобы другие не подумали, что честных людей на свете не осталось.
Благородно. Но так поможешь, а потом тебя обвинят в чем либт и обольют грязью. Лучше не трогать. Иногда плятят не благодарностью, а протоколом
- Заказал я как-то суши. Сижу, жду. Кот рядом. Он всегда чувствует, когда на горизонте вкусняшки маячат. Звонит домофон: «Доставка! Курьер!» Открываю дверь, а мой кот вылетает из квартиры — 6 килограммов пушистого хаоса. Курьер в этот момент уже в коридоре стоял. Увидел кота, но не растерялся — протягивает мне пакет и такой: «Я вам рыбов привез. Красивое!»
Разворачивается и уходит, как герой в закате. Я стою в дверях, держу кота, который явно недоволен, что его остановили, и просто смеюсь. В заказе было «Комбо для котиков», видимо, курьер заранее шутку придумал.
- Я работаю курьером. Отвозила как-то документы к партнерам. Такая солидная фирма в трехэтажном здании. Поднялась на верхний этаж — там кабинет генерального, который мне и нужен, чтобы подпись поставить.
Секретарша говорит:
— Жди, у него совещание, велел никого не пускать.
И вдруг дверь в приемную открывается, но никто не заходит. Впрочем, это только поначалу мне так показалось, а потом я поняла, куда смотреть надо: около двери стоял здоровенный рыжий кот. Не обращая на нас никакого внимания, он начал скрестись в дверь кабинета директора. В ответ из селектора послышался голос того самого начальника:
— Катя! Кто там рвется? Сказал же, никого не пускать!
Секретарша:
— Иван Сергеевич, это к вам Василий Рыжов.
Генеральный заметно потеплевшим голосом:
— А, это Васька? Пусти тогда.
Курьер тогда встает на четвереньки и вместе с котом в кабинет заползает, и такой: "мяяяяу! Я друг Василия, мне только подпись, ваше светлейшество! "
Курьера попросили перевезти с одного края города на другой совершенно пустой пакет. Он удивился и решил уточнить у клиентки, не ошиблась ли она
«И тут до меня дошло, что это пакет из необычного магазина с запоминающимся ценником. Я даже вспомнил, как полгода назад смеялся, что на досках объявлений продаются пакеты известных бутиков», — улыбается курьер.
Пакеты с фирменными логотипами дорогих брендов продают на авито. Чего тут удивляться.
- Уже более полутора лет играю в одну игру на телефоне, познакомилась со множеством людей из разных городов и стран. С некоторыми крепко сдружилась. И вот, сегодня у одной из моих новых подружек день рождения. Я заранее выяснила, что она из Барнаула, а на днях узнала, чего бы ей такого хотелось вкусного. Утром заказала в одном барнаульском кафе доставку шашлыка. Когда курьер направился на адрес, я ему позвонила и попросила поздравить с днем рождения девушку, которая будет принимать заказ.
Никогда еще я не следила так пристально за своим заказом. Через несколько минут мне прилетело голосовое от счастливой обладательницы шашлыка. Она рассказала, что курьер, судя по всему, еще заходил в магазин. Потому что, когда она открыла дверь, он поздравил ее с днем рождения, протянул шоколадку и сказал: «Это вам к чаю». Курьер из Барнаула, спасибо тебе! Ты доказал, что есть люди, готовые приносить окружающим радость.
В таком случае можно оставить ему хорошие чаевые или хотя бы положительный отзыв о его работе.
Жителю этого дома доставили очень большую посылку
- Раньше мы постоянно тусили с друзьями у меня дома и заказывали еду в одном и том же месте. Потом мы в доставке уже и адрес перестали говорить, там уже знали, куда и что везти. Однажды решили отмечать не у меня, а в другом доме. Заказали доставку туда, к нам постучался курьер, и, когда я открыл дверь, он с круглыми глазами спросил: «Вы переехали, что ли?»
Бонус: когда визит курьера может привести к прибавлению жильцов в квартире
- Кажется, у меня завелась кошка. Думаю, что я неплотно закрыла дверь, когда ходила встречать курьера. На глаза пока не показывается, только ночами слышно чавканье около миски моего кота. Она у меня дома больше трех ночей и уже ходит в лоток.
А вот вам еще 18 историй про курьеров, которые привозят людям не только заказы, но и впечатления.
Комментарии
Работа курьера не такая радужная, как тут собрали истории. Но всё таки приятно почитать, что кто-то находит и плюсы в такой работе. Если нет вакансий по специальности, можно временно поработать курьером. Нелегко будет, но зато историй и приключений соберётся море.
У нас в соседнем доме открыли яндекс-лавку. Мусор, самокаты на тротуаре и траве, сигаретный дым - стала ненавидеть курьеров.