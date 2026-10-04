7 дел на даче в октябре, после которых весной участок встретит вас цветами, а урожай поспеет раньше

Бархатцы оздоравливают почву, защищают будущие посадки и радуют цветением почти все лето. После заморозков эти желтые и оранжевые солнышки увядают, но их все еще можно использовать на благо сада или огорода. При желании сначала можно собрать с них семена, чтобы посеять бархатцы на следующий год. Ну а стебли растений при уборке участка часто заделывают в землю на грядках или кладут в компост.