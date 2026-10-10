Сомнительно. У нас в семье бутерброды с маслом ни кто не ест, а для выпечки храню в морозилке пачку. Маслёнку покупали, но в итоге выбросили - только место в шкафу занимает
7 мелочей на кухне, которые экономят время и незаметно облегчают жизнь
Чтобы облегчить кухонные хлопоты — вроде попыток аккуратно нарезать свежий хлеб или отмыть чашу аэрогриля после ужина — не нужно покупать дорогие гаджеты. На самом деле для большинства таких проблем уже есть простые приспособления, которые стоят копейки, но здорово экономят время и берегут наши нервы. Стоит попробовать их, чтобы быт стал легче, а процесс готовки приносил гораздо больше удовольствия.
Французская масленка
- Французская масленка — это гениальное изобретение, которое должно быть в каждом доме!
Три поколения нашей семьи как-то без маслёнок обходились. Хотя у бабушки и супница была, и графины для компота, сока и водочки. Но вот как-то маслёнку не припомню.
Мне проще масло в заводской упаковке держать. А гостям на стол я его не ставлю
Французская масленка — старинное изобретение, которое сейчас снова набирает популярность. Такая масленка состоит из двух частей — основания, куда наливается немного воды, и крышки-емкости, в которую выкладывается сливочное масло. Когда масленку закрывают, вода создает герметичную пробку. Благодаря этому масло не контактирует с воздухом, не портится и не впитывает кухонные запахи. Главный плюс такой масленки — ее можно хранить прямо на столе, а не в холодильнике. Масло всегда остается мягким и легко мажется на хлеб.
Я вообще не ем масло, а для мужа держу масло в морозилке, по мере надобности перекладывая граммов 30 в самую маленькую ёмкость с крышкой, которую хоть в микроволновку ставь, хоть в морозилку
Пергаментные формочки для аэрогриля
Мда уж, пергамент круглый, форма квадратная - прям огонь совет, не?
В отличие от обычного куска пергамента, эти формы не нужно подрезать под размер чаши. К тому же у них есть высокие бортики, поэтому жир и сок не вытекают на дно, а остаются внутри бумаги. Обычный лист часто заворачивается от потоков воздуха и может мешать циркуляции, а формы держат форму. Если сравнивать их с керамикой, то тут преимущество налицо — бумага выигрывает в скорости: керамические формы толстые, им нужно время, чтобы прогреться, из-за чего еда готовится дольше. Керамику, как и силиконовые формы, придется мыть, а бумажный вкладыш можно без заморочек просто выбросить.
только этот вкладыш, в идеале, надо не на решетку, а под нее класть. в бумагу стекает жир и крошки всякие падают, а воздух при этом продолжает нормально циркулировать. хотя я сама чаще всего на решетке пергамент и располагаю)) и обычный пергамент тоже можно спокойно использовать, просто "пожамкать" его перед этим. у меня для аэрогриля есть формы бумажные с бортиком, ка кна фото, и просто ровные. для разных целей используется разное
Упаковочный пакет на резинке для продуктов
- Я использовала одноразовые шапочки для душа для множества вещей, в том числе для недоеденной половинки дыни, контейнеров странной формы без крышек или контейнеров, к которым не прилипает пищевая пленка.
Я использую одноразовые шапочки. Но они точно не для душа, хотя вдруг задумалась, что голова туда точно влезет. Они пакетами по 50/100 штук продаются
Вместо того чтобы мучиться с пищевой пленкой или пачкать лишний контейнер, попробуйте одноразовые упаковочные пакеты на резинке. По виду они похожи на те самые шапочки для душа, но меньше по размеру и сделаны не из промышленного полиэтилена или винила, а из пищевой пленки. Натягиваются на любую емкость в одно движение, и не надо искать по всем ящикам подходящую крышку. Продукты не заветриваются, овощи и фрукты можно оставить на столе и не бояться появления надоедливых мошек.
Хлебный нож
Вот это да, годная штука. Главное, не давать дитям в руки, а то они быстро начнут им и мясо, и дыни резать.
- Нож с зубчиками!! Даже не хочу вспоминать, как жила без него, каждая нарезка хлеба превращалась в испытание и смятый мякиш. Может быть, такой нож есть у всех, но у моих родителей его не было никогда, так что для меня это реально открытие.
Я тут недавно открыла для себя хлеборезку\ломтерезку. Бывают электрические, бывают механические антикварные. В электрической за несколько минут можно нарезать хлеб, колбасу, сыр и прочие деликатесы. Да, на маленькой кухне особо не размахнешься, вещь не особо компактная. Но если в семье любят бутерброды, то можно раз в неделю купить, все нарезать, упаковать еду в контейнеры и убрать ломтерезку на полку. Я как-то нечаянно купила 2 больших буханки хлеба. Нарезала на ломтики, упаковала в пакеты и заморозила. Потом разогревала в тостере или в аэрогриле. Удобно!
Хлебный нож отличается от обычного волнистым краем и длинным лезвием. Он режет хлеб, не сминая его, ломтики получаются ровные и красивые. Режет и самый свежий мягкий хлеб, и черствый батон. Ломтики выглядят аккуратно, а крошек на столе становится заметно меньше. Я им иногда еще режу помидоры — зубчики легко «прогрызают» кожицу, мякоть не мнется и сок не вытекает. Удобен он для арбузов и, особенно, тыквы. У последней такая толстая корка, что острый нож у меня несколько раз соскальзывал, а зубчатые края хлебного — вгрызаются как пила.
Ножницы для зелени
- Служат верой и правдой более двенадцати лет. Мало того, что с ними быстро и удобно можно добавить зелень куда угодно, без лишних движений и грязи, так еще и дети сами, добровольно добавляют свежую зелень в свои блюда и с удовольствием едят.
У меня есть такие, но резать зелень на доске оказалось привычней
Ножницы для зелени режут сразу много травы в одно движение. Петрушку, укроп, зеленый лук. Обычные кухонные ножницы режут медленнее, нужно больше движений. А нож еще зелень мнет, к тому же, чтобы порезать ножом — надо доску доставать.
Я зелень храню в нарезанном виде в морозилке. Режу ножом. Один раз в пару месяцев не так уж утомительно. Достаю во время готовки. А толстые палки и стебли от петрушки и укропа (мы их не выбираем, но в пучках попадаются) режу на куски и перемалываю в блендере в кашицу. Ее тоже в ячеистый мешочек и в морозилку. Для супов и соусов.
Чайная ложка с длинной ручкой
Ею можно достать последние кристаллики мёда из 1,5литровой банки. И в любимой высокой кружке она не теряется.
- Внезапно очень радуюсь, что купила чайную ложку с длинной ручкой. Ею удобно мешать что-то в глубоких стаканах или набирать соус в банках.
Ложка с длинной ручкой — незаменимая вещь для того, чтобы достать остатки соуса, меда, варенья со дна глубоких банок. Обычной ложкой туда не дотянуться, не испачкав пальцы о края, а эта легко достает до самого низа. Ею удобно выуживать оливки, корнишоны или мини-помидорчики из высоких банок, пригодится она и для ягодных компотов.
Мини-терка
«Вот такая крошечная терка»
- Оказалась очень полезна мини-терка — тру чеснок, сыр, яйцо в салат и все, что угодно, когда нужно натереть чуть-чуть, а это очень часто бывает.
Мини-терка — тот самый случай, когда размер имеет значение. Она незаменима, когда нужно натереть зубчик чеснока, кусочек имбиря в чай или немного пармезана прямо в тарелку. Доставать ради такой мелочи стандартную большую терку неудобно, а мыть ее потом — тем более. Маленькая терка занимает минимум места, ее можно сполоснуть за секунду, и она не «прячет» половину продукта в своих щелях. Также такая терочка пригодится, чтобы быстро украсить напиток или десерт шоколадной крошкой или с шиком добавить в блюдо немного лимонной цедры.
Когда на кухне царит порядок, самое время дать волю фантазии — правда, иногда это приводит к совершенно неожиданным результатам. Об этом мы рассказали в нашей статье о людях, чьи кулинарные эксперименты оставили у окружающих яркое послевкусие.