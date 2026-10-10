7 мелочей на кухне, которые экономят время и незаметно облегчают жизнь

В отличие от обычного куска пергамента, эти формы не нужно подрезать под размер чаши. К тому же у них есть высокие бортики, поэтому жир и сок не вытекают на дно, а остаются внутри бумаги. Обычный лист часто заворачивается от потоков воздуха и может мешать циркуляции, а формы держат форму. Если сравнивать их с керамикой, то тут преимущество налицо — бумага выигрывает в скорости: керамические формы толстые, им нужно время, чтобы прогреться, из-за чего еда готовится дольше. Керамику, как и силиконовые формы, придется мыть, а бумажный вкладыш можно без заморочек просто выбросить.