15 кондитеров, чьи рабочие часы наполнены ароматами ванили и сливочного крема
Выпечка сладких заказов в домашних условиях, помогла многим начинающим кондитерам раскрыть свой талант к созданию шедевров из коржей и крема. В отличие от мастеров, работающих в кондитерских цехах, тем, кто печет торты дома приходится напрямую общаться со своими заказчиками, которые иногда выдают такие перлы, что на сборник анекдотов наберется. А еще отдельно хочется похвалить кондитеров за создание таких потрясающих по красоте десертов, что их даже есть жалко.
- Мой братишка всегда был отличником, но в 11 классе объявил, что не собирается поступать в университет. А потом вообще сказал, что мечтает стать кондитером. Родители надеялись, что он передумает, но братишка стоял на своем. Он начал печь торты на заказ, учась по видео в интернете, постоянно развивается и учится чему-то новому. Я очень рада, что у него получилось найти себя и любимое дело. Но еще больше меня радует, что родители наконец приняли его выбор. Настолько, что решили подарить ему на день рождения курс у известного кондитера, который он давно хотел пройти.
Как вам этот реалистичный тортик в виде лапши быстрого приготовления? Я несколько раз всматривалась в фото, чтобы убедиться, что это действительно торт, а не чей-то офисный обед
Очень реалистично выглядит, но я бы такой не заказала, конечно. Все же торт должен быть понаряднее, как мне кажется.
- Сейчас расскажу одну историю из будней кондитера. Сижу я как-то, листаю ленту и вдруг вижу ролик видеографа, который выложил тизер со свадьбы, а там девушка, которая заказала у меня свадебный торт, и дата торжества 29 июня. А прикол в том, что торт она у меня заказала на 29 июля! Я начинаю все перепроверять, и, да, записано 29 июля. Пишу ей, чтобы уточнить, а она отвечает: «Да, 29 июня, ждем доставку к 9». Я говорю: «Но вы же на июль заказывали...» Разобрались, все дело было в опечатке. Я, конечно, рада, что мы это вовремя выяснили, но адреналином я тогда здорово зарядилась.
Если вы думаете, что это просто очередное фото подаренного букета, то нет! Все эти роскошные цветы созданы из нежнейшего зефира собственного производства
Вау! Это очень красиво! А главное, что можно и полюбоваться, и полакомиться.
- У нашей семьи ресторанный бизнес. Объявил родителям, что не собираюсь им управлять и просто хочу быть кондитером. Мне нравится торты печь, а не работать руководителем круглые сутки. Я переехал в маленький городок, где жил мой одногруппник. Вместе с ним мы открыли кондитерскую, которая стала пользоваться успехом у местных. Все довольны, выручка приличная. А главное, что я могу просто заниматься своим любимым делом.
Тут самое главное так и оставаться кондитером, а не переходить на руководящую должность.
Создатель этого пряничного домика похвастался, что его изделие заняло 3-е место в конкурсе. Сложно представить, какими шикарными тогда были домики, занявшие первые два места, потому что этот — настоящий шедевр
Какой чудесный домик! Сколько же времени на него ушло? Такая детализация.
- Выносила торт для клиента и встретила в подъезде соседку, с которой состоялся интересный диалог:
— О, привет! А ты тортики печешь что-ли? Надо тоже заказать как-нибудь.
— Конечно! Я буду очень рада!
— А ты, получается, нигде не работаешь, да?
— В каком смысле? Работаю. Пеку торты.
— Аааа, ну... дааа. Это же тоже работа. Я, кстати, тоже отлично пеку, только не украшаю.
На этом наш разговор и закончился. Почему, многие думают, что печь торты — это не работа?
Это один из самых милых и красивых тортов, которые я видела. Вот как его есть? Им только любоваться можно
- А мне в детстве несказанно повезло, потому что моя бабуля была кондитером. Она и сейчас иногда печет, но когда я была маленькой, она просто творила настоящие сладкие шедевры. На мой десятый день рождения бабушка приготовила огромный торт в виде медведя с воздушным шариком в лапке. А однажды испекла трехъярусный торт, украсив верхушку фигуркой принцессы. Друзья мне завидовали, ведь у них на праздники обычно был какой-нибудь «Муравейник» или вафли, обмазанные сгущенкой, а у меня вместо обычных десертов на столе стояли настоящие произведения искусства.
Если вы подумали, что эта фотография с лаком для ногтей случайно попала в подборку, то вы ошибаетесь. Все эти бутыльки сделаны из шоколада, как и гаечный ключ, попавший в кадр
- Мой папа очень требовательный. У него всегда правило: если уж за что-то берешься, делай это лучше всех и оригинально. Когда моя сестра начала печь торты, папа попросил сделать что-нибудь прикольное. Через пару месяцев у него день рождения, и сестра испекла торт, который выглядел точь-в-точь как папин любимый салат «Селедка под шубой», но оставался тортом. Когда папа понял, что это не салат, я увидела в его глазах сердечки. С того дня он считает, что сестре надо открыть заведение, где десерты выглядят как основные блюда, потому что уверен, что это всем понравится.
Легенда ходит по Японии.
Был один император, который почему-то не любил рыбу.
Представляете, островное государство, там рыба основной продукт, а ему не нравится!
Причем аллергии у него не было, просто вкус не нравился.
Все повара пытались ему подсунуть рыбу, маскируя ее под другое продукты, но он всегда ее находил и повара выгонял.
И вот, очередной повар взял и в открытую принес блюдо с рыбой.
Император ему говорит:
- Ты же знаешь, я рыбу не люблю, как ты посмел мне ее предложить, даже не спрятал?
А повар говорит:
- И тем не менее, попробуйте хотя бы один кусочек!
Император попробовал, а у рыбы вкус, как у курицы!
- Да, ты величайший повар!
С тех пор в Японии есть традиция делать блюда так, чтобы вкус вообще не совпадал с внешним видом.
Этот шарик на елку, конечно, не повесить, на зато можно с удовольствием им полакомиться, потому что внутри это — фруктовый пирог
- Испекла свой первый торт на заказ. Процесс прошел не очень-то легко, и к заказчице я его отвозила с мыслью, что больше за это не возьмусь. Два дня тишины, я уже решила, что не быть мне кондитером, и тут прилетает сообщение: «Это был лучший торт в моей жизни. Сможешь сделать еще три на воскресенье?» Я аж села. А я ведь реально думала, что ничего не выйдет. А просто надо было один раз сделать. Я теперь поняла, что путь к мечте — это вообще не что-то пафосное. Это когда ты в тапках и с мешком муки стоишь и веришь, что у тебя может получиться.
Мастерица, изготовившая эту красоту, рассказала, что его заказал постоянный клиент, который очень любит торты с необычным дизайном. Это ее первый десерт в виде букета на основе «красного бархата» и сливочного сыра
- У мужа на работе был корпоратив, и к нему заказали пряники. На каждом надо было написать имя сотрудника и нарисовать героя мультика, с которым его сравнивают. Муж дает список, и я вижу, что директор у них «Чебурашка». Спрашиваю, почему? А он сквозь смех: «Да он однажды под Новый год притащил в офис несколько ящиков апельсинов, чтобы нас угостить. Мы тогда ими так объелись, что под конец дня уже смотреть на них не могли. Начали шутить и вспомнили про Чебурашку из мультика. Так и прикрепилось к нему, но он не против. Сказал, что на корпоратив в костюме Чебурашки и явится».
Если вы долистали подборку, а хочется еще почитать об историях кондитеров и пооблизываться на картинки с тортами и пирожными, то загляните и сюда: