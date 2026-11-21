Легенда ходит по Японии.

Был один император, который почему-то не любил рыбу.

Представляете, островное государство, там рыба основной продукт, а ему не нравится!

Причем аллергии у него не было, просто вкус не нравился.

Все повара пытались ему подсунуть рыбу, маскируя ее под другое продукты, но он всегда ее находил и повара выгонял.

И вот, очередной повар взял и в открытую принес блюдо с рыбой.

Император ему говорит:

- Ты же знаешь, я рыбу не люблю, как ты посмел мне ее предложить, даже не спрятал?

А повар говорит:

- И тем не менее, попробуйте хотя бы один кусочек!

Император попробовал, а у рыбы вкус, как у курицы!

- Да, ты величайший повар!

С тех пор в Японии есть традиция делать блюда так, чтобы вкус вообще не совпадал с внешним видом.