20+ тортов, которые задумывались шедеврами, но что-то пошло не по плану
1 час назад
Идеал редко достигается с первой попытки. Путь от задумки до готового торта порой оказывается тернист. То рука дрогнет, то крем поведет себя неожиданно. В итоге получившуюся картину вроде бы и хочется забыть, как страшный сон, но поделиться ей со всем миром оказывается куда смешнее.
В бонусе — потешная история о том, чем обернулся заказ торта на гендер-пати.
«Я просто хотела сделать для подруги торт в стиле „Призрака оперы“»
- Зато она его на всю жизнь запомнит! © notinmybackyardcanad / Reddit
«Попыталась сделать для сына торт в виде покемона»
«Сделал жене торт на день рождения: ожидание и реальность»
- Я бы рыдала от счастья, честно. Он такой смешной! © romanichki / Reddit
«Мне сказали, что мой торт похож на коровью „лепешку“»
«Торт на юбилей маме. Пока он ехал до кафе, буквы расплылись. Нам вынесли его под конец праздника. Могу только представить, в каком замешательстве был официант»
«Мама сваяла торт в виде овечки. Если честно, даже неловко было выносить его гостям»
Это больше похоже на участника конкурса на самую страшную собачку)
«Заказали торт для объявления пола ребенка. Что могло пойти не так? Ага, они забыли добавить краситель в начинку»
«Заказала торт в пекарне. Там должно было быть написано „Поздравляем!“ („Congratulations!“)»
«Что мы заказали и что получили»
- И ты за это еще и заплатил? © ebil_lightbulb / Reddit
«Вот такой торт в виде ежика мы приготовили для папы»
«Мы заказали ребенку на день рождения торт в стиле „Холодного сердца“. Смеюсь над тем, что выдала нам кондитер со словами: „Я сделала все, что могла“»
«С Днем рождения, Пайпер».
«Решила опробовать новую форму для выпечки. Просто идеально...»
«Хотела приготовить торт с декором в виде двух лягушек для своего парня. Теперь думаю, что он меня бросит, когда увидит это»
«Обновление: когда парень приехал, он был очень рад торту. А торт оказался мягким и вкусным»
«Я пыталась испечь свой первый пирог с замороженной черникой и вишней... и нечаянно создала портал в подземный мир»
«Мой первый торт „Гусеница“ после получения диплома кондитера»
«Накануне торжества меня попросили украсить торт в виде коровы хайлендской породы. Смеюсь над тем, что у меня вышло. Деньги я за это не брала»
«Это одновременно самый красивый и самый уродливый торт из всех, что я когда-либо делала»
Что не так с этим кроликом?
«Этот торт на 15-летие сестры приготовила мама. По-моему, это самое милое, что она делала за всю свою жизнь»
«Тетя хотела приготовить торт с Дональдом Даком, а получился демон из моих кошмаров»
«Хотела испечь моему другу торт. Это должны были быть лягушки...»
«Я строго следовала рецепту, но мой брауни почему-то решил вывернуться наизнанку»
«Вот такой яблочный пирог я приготовила»
Поздравляю, у вас...
- У мужа сестра кондитер. Доверили ей сделать торт на вечеринку с объявлением пола малыша. Наступает момент истины — разрезаем торт, а там зеленая начинка! Ничего не понимаем. Поворачиваемся к пекарю, а она смеется и говорит: «У вас будет Шрек!» Оказалось, что она что-то там нахимичила с красителями, синий цвет превратился в зеленый, а времени переделывать не было. Теперь первый день рождения сына будем справлять в тематике Шрека, конечно.
