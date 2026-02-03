20+ тортов, которые задумывались шедеврами, но что-то пошло не по плану

20+ тортов, которые задумывались шедеврами, но что-то пошло не по плану

Идеал редко достигается с первой попытки. Путь от задумки до готового торта порой оказывается тернист. То рука дрогнет, то крем поведет себя неожиданно. В итоге получившуюся картину вроде бы и хочется забыть, как страшный сон, но поделиться ей со всем миром оказывается куда смешнее.

В бонусе — потешная история о том, чем обернулся заказ торта на гендер-пати.

«Я просто хотела сделать для подруги торт в стиле „Призрака оперы“»

«Попыталась сделать для сына торт в виде покемона»

«Сделал жене торт на день рождения: ожидание и реальность»

«Мне сказали, что мой торт похож на коровью „лепешку“»

«Торт на юбилей маме. Пока он ехал до кафе, буквы расплылись. Нам вынесли его под конец праздника. Могу только представить, в каком замешательстве был официант»

«Мама сваяла торт в виде овечки. Если честно, даже неловко было выносить его гостям»

«Заказали торт для объявления пола ребенка. Что могло пойти не так? Ага, они забыли добавить краситель в начинку»

«Заказала торт в пекарне. Там должно было быть написано „Поздравляем!“ („Congratulations!“)»

«Что мы заказали и что получили»

«Вот такой торт в виде ежика мы приготовили для папы»

«Мы заказали ребенку на день рождения торт в стиле „Холодного сердца“. Смеюсь над тем, что выдала нам кондитер со словами: „Я сделала все, что могла“»

«С Днем рождения, Пайпер».

«Решила опробовать новую форму для выпечки. Просто идеально...»

«Хотела приготовить торт с декором в виде двух лягушек для своего парня. Теперь думаю, что он меня бросит, когда увидит это»

«Обновление: когда парень приехал, он был очень рад торту. А торт оказался мягким и вкусным»

«Я пыталась испечь свой первый пирог с замороженной черникой и вишней... и нечаянно создала портал в подземный мир»

«Мой первый торт „Гусеница“ после получения диплома кондитера»

«Накануне торжества меня попросили украсить торт в виде коровы хайлендской породы. Смеюсь над тем, что у меня вышло. Деньги я за это не брала»

«Это одновременно самый красивый и самый уродливый торт из всех, что я когда-либо делала»

Что не так с этим кроликом?

«Этот торт на 15-летие сестры приготовила мама. По-моему, это самое милое, что она делала за всю свою жизнь»

«Тетя хотела приготовить торт с Дональдом Даком, а получился демон из моих кошмаров»

«Хотела испечь моему другу торт. Это должны были быть лягушки...»

«Я строго следовала рецепту, но мой брауни почему-то решил вывернуться наизнанку»

«Вот такой яблочный пирог я приготовила»

Поздравляю, у вас...

  • У мужа сестра кондитер. Доверили ей сделать торт на вечеринку с объявлением пола малыша. Наступает момент истины — разрезаем торт, а там зеленая начинка! Ничего не понимаем. Поворачиваемся к пекарю, а она смеется и говорит: «У вас будет Шрек!» Оказалось, что она что-то там нахимичила с красителями, синий цвет превратился в зеленый, а времени переделывать не было. Теперь первый день рождения сына будем справлять в тематике Шрека, конечно.

