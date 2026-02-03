20+ тортов, которые задумывались шедеврами, но что-то пошло не по плану

Идеал редко достигается с первой попытки. Путь от задумки до готового торта порой оказывается тернист. То рука дрогнет, то крем поведет себя неожиданно. В итоге получившуюся картину вроде бы и хочется забыть, как страшный сон, но поделиться ей со всем миром оказывается куда смешнее.

В бонусе — потешная история о том, чем обернулся заказ торта на гендер-пати.