18 историй о том, как люди пытались приобщиться к высокому искусству, но оказались на стендапе

Да, через четверть часа догадался капот открыть. А до этого стучал по колесу, гладил крыло... Ботаники.
-
-
Ответить
Кажется, что культурный досуг — это всегда чинно и благородно. Но это лишь до первого неловкого стечения обстоятельств! Настоящая жизнь пишет такие сюжеты, которые и не снились сценаристам даже самых потешных комедий.
Да, через четверть часа догадался капот открыть. А до этого стучал по колесу, гладил крыло... Ботаники.
А вот и еще несколько наших подборок, в которых есть над чем улыбнуться: