32 минуты назад
18 историй о том, как люди пытались приобщиться к высокому искусству, но оказались на стендапе

Кажется, что культурный досуг — это всегда чинно и благородно. Но это лишь до первого неловкого стечения обстоятельств! Настоящая жизнь пишет такие сюжеты, которые и не снились сценаристам даже самых потешных комедий.

  • Повела дочку на Щелкунчика. Смотрим, дочь шепчет: «Мам, а когда они разговаривать начнут?» Я уже стала объяснять, как встряла тетка с переднего ряда: «Деточка, ты помалкивай, они и начнут». И тут моя принцесса выдала: «Тетенька, а вы пробовали в рот воды набрать? Может, тогда они заговорят? Нас воспитательница так учит». Близ сидящие соседи прыснули, тетка покраснела, а я хотела сквозь землю провалиться. Не такого незабываемого представления я ожидала. Потом я, конечно, поняла свою ошибку, надо было заранее объяснить доче, что такое балет.
  • Гуляем с женой. Остановила нас дамочка и сует нам два дорогущих билета на спектакль. Бесплатно! У ее мужа были срочные дела, а одна она идти не хотела. Спектакль буквально через 3-4 часа. Я хотел взять, но жена наотрез — и лишь потому, что у нее не было с собой вечернего платья, а макияж она бы не успела сделать. Пришлось отказаться. До сих пор жалею. © MadDriller / Pikabu
  • Веду художественную студию при музее. Катя (5 лет) рисует принцессу. Делает эскиз и приговаривает: «Голова... Шея... Тайные черточки!» Все заинтересовались, сбежались. Катя открывает рисунок, и в полной тишине один из мальчишек выдает: «Ой, да это же просто грудь, расходимся». © lutaosk / Pikabu
  • Работала гримером в театре. Был у нас актер на роли принца в Золушке. Приходит как-то он за 40 минут до выхода. Стриженный под машинку, помятый, небритый... Ну, делаю, что могу. И вот он на сцене. Раздается детский голос из зала, очень робко: «Хорошенький...» © papaKarla / Pikabu
  • Пошли с подругой на оперу. Это было чудесно: голоса, костюмы, декорации. А я сижу как сонная муха, аж обидно. Пару раз я, правда, хорошо взбодрилась. Один раз, когда под артистом треснул стул. А второй — когда женщина сзади громко сказала ему: «Да не садись ты, сейчас опять сломаешь». Подруга ржет, говорит, в следующий раз пойдем на балет. © gaukhar_w
  • Когда сыну было три года, мы пошли в музей. Бродим по залам первобытной истории, смотрим на чудесные посуду и украшения. Малыш уже умаялся, но тут вдруг аж рванул с места. Я в хохот. А сын бежит с воплем: «Какой хороший стул сделали первобытные люди!» А там, оказывается, смотрительница только привстала со своего стула — он бросился занимать. © viktoria.lakecomo
  • Это было пару лет назад, и до сих пор меня трясет, когда вспоминаю. Мы с женой пошли в театр. Гаснет свет, она прижимается ко мне, я обнимаю ее и начинаю гладить по ноге. Минуты две все спокойно, пока вдруг женщина, сидевшая рядом с ней, не наклоняется и не говорит: «Извините, вы гладите мою ногу». Я сразу же извинился, но хотелось провалиться сквозь землю. А хуже всего — это было в самом начале шоу, и потом мы еще два часа сидели рядом. Эта женщина рассказала обо всем подругам и засмеялась, а мне было максимально неловко. Жена, к счастью, тоже посмеялась, но я до сих пор не понимаю, почему та женщина терпела аж пару минут. © Irishchief81 / Reddit
  • Работал в историческом музее, где была выставлена ​​реконструкция старинной уборной. В общем, люди нередко использовали ее по прямому назначению. © ElectraQShunher / Reddit
  • Работала в музее. У нас был гость, который приходил как минимум раз в неделю, собирал все брошенные и рваные брошюры, которые находил по всему музею, и забирал их домой. Затем он делал из них оригами в виде лягушек. А при следующем посещении раздавал их сотрудникам и другим посетителям. У нас было очень много этих лягушек. Просто невероятно много. Невозможно было открыть ни один ящик в здании, чтобы не найти хотя бы одну лягушку. © Katy-L-Wood / Reddit
  • Познакомился с девушкой, очень интересной, интеллигентной. Поехали в театр, по дороге машина заглохла. Я вышел, за 15 минут так и не разобрался, в чем дело. Начал смотреть под капотом. Но тут выходит моя дама и задирает платье и начинает ковыряться в машине! У меня случился когнитивный диссонанс, когда я смотрел на хрупкую девушку, одетую, как на бал (платье она подняла, чтобы не запачкать), ковыряющуюся в тачке. В общем она ее починила, за 8 минут, а я походу женюсь. © Карамель / VK
  • Сходили с парнем в театр. Перед нами сидели двое, целовались, не стесняясь. Мой парень не выдержал, наклонился к ним и мрачно сказал: «Вы сюда окультуриваться пришли или фигней страдать?» Тут пара оборачивается, и мы аж осели: там наш препод из универа. Ему уже конкретно под шестьдесят. Он либо нас не узнал, либо сделал вид, что не узнал, и просто отвернулся обратно к сцене. А его спутница вышла в туалет. Я, конечно, пошла за ней из любопытства. И там все стало ясно: это была наша одногруппница. Та самая, которая ни разу не появлялась на его парах, но каждый семестр магическим образом получала «отлично». © Карамель / VK
Alexandr Reshetnev
19 часов назад

Да, через четверть часа догадался капот открыть. А до этого стучал по колесу, гладил крыло... Ботаники.

  • Девушка давно тянула меня в оперный театр, я не любитель таких развлечений, поэтому долго оттягивал наш поход. На прошлой неделе пришлось соглашаться, потому что она уже сама билеты купила. С утра настроил себя на максимально скучное зрелище, по началу так и было, но буквально за 20 минут я начал понимать музыку, мне нравилось все происходящее. После оперы не смог сдержать эмоций, мне безумно понравилось, я как будто вышел другим человеком, хотел быстро поделиться своими впечатлениями с любимой, а она мне у выхода в лоб говорит: «Ну и фигня эта опера. Больше не пойдем!» © Палата ** / VK
  • Поехали мы как-то со школой в деревню художников. В одном доме-музее гид показывает комнату, где этот «великий мастер» в последний раз творил. С одной стороны — его мольберт, кисти и высокий крутящийся стул. С другой — стулья для посетителей. Все одноклассники уже расселись, а мне места не досталось. Стоять не хотелось, и я, не думая, плюхнулся на тот самый высокий стул. Оказалось, что на этом стуле когда-то сидел только сам художник. Он в последний раз встал, повернул его в определенную точку — типа символ чего-то — и ушел, оставив свой последний рисунок. А я, естественно, провернул сиденье и все испортил. Гид сухо сказал: «Обычно стул указывает туда... но сегодня вы знаете, почему он не там». Я чуть сквозь землю не провалился. © DogoCap / Reddit
  • С парнем встречаюсь, но от друзей не отказываюсь. Договорилась с друзьями сходить в театр. Написала парню, что вечер распланирован. Он написал мне: «Приятного времяпровождения!» Супер, что не ревнует — подумала я. В конце первого акта разглядела своего ненаглядного на балкончике. Вместо того, чтобы смотреть спектакль, он пялился из монокля на меня. © Палата ** / VK
  • Работаю учителем. Повела детей на экскурсию в музей. Провела инструктаж: никого на улице не трогать, не кусать, не пугать. Дошли веселые и довольные до музея. И тут выходит на крыльцо музея грозная тетенька и начинает орать: «Не пущу — опять без учителя пришли!» А я, невысокая, из толпы детей вываливаюсь со словами «Я тут». Видели бы лицо этой тетки. © Палата № 6 / VK
  • Моя бабушка работает в музее. Бабуле нужно было уйти на 2-3 часа в больницу, а на работе замену так и не нашли, и на ее место пришла я. Работаю, и тут ко мне подходит дите с вопросом, от которого я была в шоке. Спрашивает: «А вы тоже болеете, как дядя в „Загадочной истории Бенджамина Баттона“ или просто хорошо сохранились?» Сначала не поняла, что от меня хотят, и только потом ребенок объяснил, что в музеях работают только бабушки, а я молодая. Ох, дети. © Палата № 6 / VK
  • Я решила устроить себе челлендж. Заметила, что в моем гардеробе одни брюки да кофты, ничего женственного и элегантного. Отвыкла как-то, хожу только на работу и в спортзал, красивые наряды даже некуда выгулять. Поэтому решила после зп сразу пойти в магазин. Купила обтягивающее вечернее платье, долго крутилась у зеркала, потом дома в него нарядилась. И расстроилась, что мне не идет. Совсем не мое, захотелось обратно в толстовку и джинсы залезть. Но чтобы переселить себя, запланировала поход в театр. Надела новенькое платье и пока ждала такси, переживала, как выгляжу. Мимо меня проходила парочка возлюбленных, парень чуть шею не свернул, не мог от меня глаз оторвать. Спутница толкнула его и сказала: «Да хватит на нее пялиться». Это был лучший комплимент. © Не все поймут / VK
  • Примерно 5 лет назад мы с девушкой решили поехать в город на выходные и зашли в музей. Все было весело и интересно. Мы все посмотрели и уже собирались уходить, как вдруг кто-то рядом нас окликнул: «Эй, поторопитесь, если хотите успеть, мы скоро начинаем!» и открыл нам дверь. Не задумываясь, мы вошли за группой и начали слушать экскурсовода, который показывал нам секретные части с животными и окаменелыми ископаемыми, которые не будут выставляться, а также другие специальные экспонаты в их хранилищах. Через минут 15 мы заметили, что на нас странно смотрят. Мы начали все дальше углубляться в хранилища, как вдруг пожилой человек спрашивает: «Эй, я знаю, что у нас большая семья, но как-то не помню этих двоих... кто вы такие?» В комнате стало тихо, и все человек двадцать уставились на нас... Это было так неловко, что мы не смогли даже посмеяться над этим еще минут 10. Мы извинились и сразу же вышли из комнаты. © GoldfischausSilber / Reddit

