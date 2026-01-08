20+ людей, которые из-за собственных привычек попали в дурацкое положение

Обкладываю плиткой коллону в зале, а кухня американская т.е. стен между залом нет, одно пространство. Стоит хозяйка на кухне, готовит и сама с собой разговаривает! Вот как диалог ведёт- вопросы задаёт и отвечает на них! Я её давно знаю, нормальная девушка, а тут уже засомневался...Потом спрашиваю, а ничё, что ты сама с собой говоришь??? Она отвечает - ей в сети один доктор обьяснил, что это норма и даже на пользу идёт...Вот и дочку её застал за тем-же...Скоро еще пацаны- близнецы подрастут, вот веселуха то будет...🤣🤣🤣