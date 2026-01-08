Не понял - ответила хозяйка, а подружилась с собакой... Или это эпитет в хозяйкин адрес??? Или собака из скромности не ответила вперёд хозяйки??? Детектив, однако !!!🤣🤣🤣
20+ людей, которые из-за собственных привычек попали в дурацкое положение
Жизнь полна сюрпризов — особенно, когда наши собственные ритуалы и привычки решают сыграть с нами шутку в самый неподходящий момент. И вот мы уже предательски краснеем и пытаемся логически объяснить другим то, что сами порой не можем в себе понять.
- У моего мужа есть дурацкая привычка. Утром он наливает себе зеленый чай. И чтобы он быстрее остыл, муж разливает чай из чайника в три больших кружки по чуть-чуть. Утром захожу на кухню, и там на столе постоянно стоят эти три больших кружки. Они меня бесят. Муж не бесит, его я люблю. © mariguromanova
- Каждый раз, когда я вижу собаку на улице, то шепотом говорю «собакааа». Благо, я в Дании и меня мало кто понимает. А сегодня сижу на лавочке, мимо проходит собака и я по привычке: «Собакааа». И тут хозяйка мне отвечает «ДА, СОБАКА!». И тут я офигела. Подружились с собакой, короче. © irina__larsen
- Я библиотекарь. За 15 минут до закрытия мы говорим по громкой связи: «Добрый вечер. Библиотека закрывается через 15 минут...» А я — мама в разводе. И когда дети остаются на ночь у папы, то звоню, чтобы пожелать им спокойной ночи. И вот как-то раз я объявила по громкоговорителю: «Добрый вечер. Библиотека закрывается через 15 минут. Если у вас есть книги, пожалуйста, отнесите их на стойку выдачи. Спокойной ночи, мама вас любит!»
© Unknown author / Reddit
- Поссорились с мужем в машине. Остановились на заправке: он пошел заливать бензин, я в туалет. Возвращаясь, решила взять два шоколадных батончика: один отдать ему, чтобы хоть немного снизить градус ссоры. Иду к кассе. И тут из другого угла навстречу выходит он. В руках два мороженых. Ох уж эта семейная привычка: вместо «прости» протянуть что-нибудь вкусное.
© bashkatova.an
- Есть у меня привычка по-дурацки шутить. Например, на вопрос «чем помочь?», говорю: «Помогите деньгами». Не удержаться, хоть и понимаю, что это глупо. Однажды позвонил другу в офис. Трубку взяла его новая секретарша. После того, как я представился, она ответила стандартной фразой: «Его сейчас нет, что я могу ему передать?» Я по привычке заявил: «Передайте ему тысячу». Услышав сдавленное мычание в трубке, и, раздувшись от собственного остроумия, положил трубку. Через часа два звонит мне на мобильный мой товарищ, тот самый начальник. И спрашивает почему я ему тысячу оставил и его не дождался? Я выпал в осадок и поскакал к нему в офис отдавать деньги. Там и познакомился с нынешней женой. Она положила свои деньги, считая, что она меня таким образом наказала за дурацкую шутку. © Skrudjmakdak / Pikabu
Вот бы все ссоры были такие, что через пару минут уже мороженку покупаешь...Фантастика, блин...🤣🤣🤣
- Есть у меня привычка: напевать что-то свое или просто издавать странные звуки, когда я работаю. Она появилась, пока я работал один, и никто меня не мог услышать. Теперь я сижу в кабинете с парой коллег. Пока они рядом, я еще держусь. Но когда они уходят, а я задерживаюсь на работе, я уже никого не стесняясь, начинаю улюлюкать.
Так и сегодня. Остался один. От переизбытка чувств от любимой работы начал издавать губами звук телефонного звонка «пуруруруру». И сам себе, кривляясь, отвечаю: «Алооооу!?»
Сдавленный смех из коридора прервал мою сценку. Оля, офис-менеджер, оказывается, тоже любит задерживаться на работе. Классно познакомились. © UpperFloor / Pikabu
- Выхожу из квартиры, сажусь в лифт, двери закрываются, и я спускаюсь вниз. С 15-го этажа лифт идет примерно минуты полторы, ну я и задумался. Сажусь в машину, завожу, и думаю: «А куда мне ехать?» Перевожу взгляд на себя — я в спортивном костюме, в тапках на босу ногу. Смотрю на пассажирское сидение и замечаю пакет, который стоит на коврике. Тут ко мне память возвращается, и я понимаю, что вообще-то выходил на улицу, чтобы мусор выкинуть. © rebzi / Pikabu
- Работаю в небольшой частной фирмочке, штат которой буквально состоит из моей начальницы и меня. Этот конфуз произошел, когда я только-только туда устроилась. Примерно в 4 часа дня я имею привычку перекусывать каким-нибудь фруктом. И вот сидим мы как-то, работаем потихоньку, я смотрю на часы и говорю: «Так, время есть апельсин». Тут начальница как-то вся смутилась, замялась и говорит: «Ну, сейчас разделим...» Я непонимающе смотрю на нее и вспоминаю: в шкафу на виду лежит ее апельсин, а мой незаметно лежит в сумке. Представьте теперь недоумение начальницы: девушка отработала буквально пару недель, еще зарплату первую не получала, а уже так нагло себя ведет, намекая, что надо бы поделиться. © Рабочий случай / VK
Обкладываю плиткой коллону в зале, а кухня американская т.е. стен между залом нет, одно пространство. Стоит хозяйка на кухне, готовит и сама с собой разговаривает! Вот как диалог ведёт- вопросы задаёт и отвечает на них! Я её давно знаю, нормальная девушка, а тут уже засомневался...Потом спрашиваю, а ничё, что ты сама с собой говоришь??? Она отвечает - ей в сети один доктор обьяснил, что это норма и даже на пользу идёт...Вот и дочку её застал за тем-же...Скоро еще пацаны- близнецы подрастут, вот веселуха то будет...🤣🤣🤣
- Занимаюсь мотокроссом. Во время гонок, когда случается падение, у нас необходимо быстро подниматься и убегать с трассы в целях безопасности. То неловкое чувство, когда спортивные привычки проявляются в жизни: в один прекрасный зимний день я шла из университета домой, навернулась на льду, резко поднялась и побежала в сугроб. © Рабочий случай / VK
- Была у меня привычка во время чаепития ниточку от пакетика на палец наматывать. В очередной раз, на каком-то свидании приспичило мне челку поправить. И резким движением руки я лишила себя этой пагубной привычки. Уж очень горячий пакетик прилетел мне в лицо. © Cool story / VK
- Есть у меня сосед по гаражу, встречаемся там каждое утро. Так вот, этот мужик, когда утром на работу выезжает, врубает музыку на полную и очень энергично старается переорать дорогую магнитолу. Говорит, что ему это тонус поднимает.
И вот мы с мужиками стали замечать, что дедки на выезде из кооператива как-то резво начинают бегать, почти мгновенно открывают ворота соседу. Что странно, они обычно не спешат вообще что-то делать. Решили спросить у сторожей, чего это они так резво бегают при виде тачки соседа. Те отмолчались, а потом как-то сам виновник спросил у дедков:
— Мужики, вы чего так на меня реагируете?
— А ты чего на нас каждый день ругаешься? Нам же видно, как ты у себя в машине орешь на нас, да еще и по рулю лупишь! © Cool story / VK
Как срочно должно приспичить поправлять чёлку, если забываешь, что к твоему пальцу привязан чайный пакет??? Вопрос жизни и смерти??? Неразрешимая, для меня, загадка!!!
- У нас в салоне нет обеденной зоны, так что обедаем на рабочих местах. А чтобы не смущать клиентов, при их приближении убираем тарелки с едой под стол. Сижу дома, ужинаю. Заходит жена, смотрит на меня круглыми глазами и спрашивает: «Ты чего?» «Привычка, блин», — говорю я и вытаскиваю тарелку из-под стола. © Cool story / VK
- Приключилась со мной на днях такая история. Решил зайти к товарищу. Добрался до его дома, набрал на домофоне номер его квартиры, жду... Из трубки: «Да». Я по привычке задаю гениальный вопрос: «Ты где?» На что получаю не менее гениальный ответ: «Дома, а ты?» Вот ведь к чему приводит повальная телефонизация. © Cool story / VK
- Поехал к бывшей девушке домой, хотя должен был идти на ужин с новой. Пришел в себя, только когда уже оказался на крыльце дома бывшей, собираясь постучать. Хотел уйти, но тут бывшая открыла дверь, спросила, зачем я пришел и все ли в порядке. Я просто неловко запнулся, развернулся, вернулся к машине и уехал. © Ask_A_****** / Reddit
- Раньше я занималась с персональным тренером сразу после работы в спортзале, который находился в подвале моей работы. Потом, конечно же, я сразу шла домой. Однажды нам пришлось тренироваться во время моего обеденного перерыва. После тренировки я, естественно, устала. На автопилоте я проехала полпути домой, а потом пришлось вернуться на работу, когда я наконец поняла ответ на вопрос: «Почему сегодня так светло?». Я написала об этом своему тренеру, пока он шел домой. Тот хохотал до беспамятства. © JaniePage / Reddit
- Работаю медсестрой. Когда я не на смене, то перед сном всегда созваниваюсь с мамой и говорю напоследок: «Сладких снов, люблю тебя!» И вот говорю как-то с дежурным врачом и на автопилоте выдаю эту фразу. А она мне в ответ выдает: «Хорошо, я тоже тебя люблю!» и кладет трубку. Через пару минут созвонились и обе поржали. © nursejacqueline / Reddit
- Я всегда оставляю чайный пакетик в кружке, чтобы заварить повторно. Мы не бедные, привычка с детства такая. В итоге его так и не использую — всегда хочется свежего чая. Муж решил бороться с этой привычкой. Позвал как-то меня и вдруг достает пятилитровую бутыль с этими пакетиками. И с ехидной улыбкой спрашивает: «Заварить чайку»? © mommdarinka
- Сегодня поехал по магазинам за продуктами. Вдруг мне сзади начинает парень сигналить. Я вроде ничего не нарушал, не мешал. А он обгоняет меня и пальцем в небо показывает. Я на стоянку завернул, вышел из машины. Гляжу — мамочки, у меня там на крыше упаковка с яйцами лежит. Чтобы не мешала продукты складывать, я ее туда поставил и забыл. И, главное, такое уже далеко не в первый раз! © MAPK.TBEH / Pikabu
- Муж никогда не закрывает дверцу шкафа. По часу сидит на белом друге — иногда аж теряю его в квартире. А еще раньше вчерашние носки под стулом оставлял. Но от этого, на удивление, удалось отучить — я просто стала их фоткать и писать от их имени жалостные сообщения, типа: «Ты нас променял на других. Вернись, мы все простим». Или «Сегодня нам приснилось, как ты нас стирал, а потом гладил. Ждем тебя домой». Поржал, но намек понял. © lenox1891
В Америке в городе 50 миль в час, 85 км/час приблизительно, как коробку с яйцами не сдуло с крыши???
- Устроилась оператором в колл-центр. Рядом со мной работал парнишка, но внезапно его решили уволить. Я была искренне удивлена, ведь он реально хороший продажник. Но оказалось, дело в том, что его диалоги прослушали, и в конце каждого он говорил: «Давай, покеда». Самое интересное, что он даже не догадывался об этой своей привычке, ведь говорил это на автомате. А на днях я поймала себя за тем, что тоже сказала эту фразу, прощаясь с клиентом. © Рабочие истории / VK
- Есть у нас коллега, который очень любит что-то хватать из офисной тумбочки с вкусняшками, не глядя, и сразу есть. И вот сегодня забегает он, хватает печеньку, кладет в рот и замирает с выпученными глазами. А мы все ржем, ведь это были вовсе не печеньки, а кофейный жмых, который прессует в аккуратненькие таблеточки наша офисная кофе-машина. Одна из наших сотрудниц попросила остальных не выкидывать этот жмых, а собирать в пакетик, чтобы потом забрать на дачу как удобрение. Вышла одновременно смешная и поучительная история. © Cool story / VK
