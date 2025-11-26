20+ историй про неловкие ситуации, которые до сих пор заставляют смеяться до слез
Выходить из ситуации с лицом, выражающим полное спокойствие, пока внутри бушует ураган паники — это особое искусство, которым владеют немногие. Мимолетные оговорки, нелепые совпадения, роковые случайности — все это кирпичики в фундаменте наших самых стыдных, но и самых потешных воспоминаний.
- Клянусь, это была самая неловкая и смешная поездка в моей жизни. Подруга вызвала такси, а приехал ее бывший. Расстались они при плохих обстоятельствах. Он спрашивает, как у нее дела. А она с каменным лицом: «А вы можете, пожалуйста, радио погромче включить?»
- Люди, которым стыдно за какие-то ситуации в жизни — забейте! Я вот сейчас в парке минут пять орала на урну для мусора в кустах, чтобы она подошла ко мне НЕМЕДЛЕННО. Потому что в темноте сослепу мне показалось, что это одна из моих собак застряла там и что-то с земли жрет. А две мои собаки все это время стояли рядом со мной и пытались понять, что происходит вообще. В итоге пожилая женщина с таксой подошла, потрогала меня за плечо и сказала: «Так вот ваши обе, туточки, не кричите». © helaskat
- Я как-то зимой на утренней пробежке три раза здоровалась с большим контейнером для мусора, думая про себя: «Что-то сторож сегодня странный!» © vasiavasilisa2023
- Когда-то я нашла аккаунт бывшей своего бывшего. Хотела переслать его подруге, но по случайности скинула ей же. Пришлось выкручиваться. Ну я и пишу ей: «Какая же ты красивая!» Девочка была правда очень красивой, даже подружились. © liuprmm
- Дело было на немноголюдном закрытом катке. Тусили там всей семьей. И вот катаюсь я и слышу, что мама здоровается с кем-то. Проезжаю еще круг, слышу то же самое. Думаю: кого же она там так настойчиво приветствует, да еще и выглядит так возмущенно? А потом вижу, что она каждый раз здоровалась с манекеном-хоккеистом. Да еще и негодует, что он некультурный такой и в ответ молчит.
- Была в старом замке, а из туристов там только я. Так и бродила сама по себе. И вдруг замечаю камин, но не могу понять, декорация или настоящий. Я к нему и так и эдак, почти на четвереньках заглядываю внутрь и констатирую: «Ха! Липовый!» Оборачиваюсь, а там прямо в углу сидит смотрительница и наблюдает за мной. Стыдно стало, но тут я в попытке спасти ситуацию как ляпну: «А этот камин носит декоратический характер, да?» Чуть под землю не провалилась. © zhannamialeshka
- Однажды я решила скинуть подруге скрин переписки с одним челом, но случайно отправила ему самому. Долго не думала — добавила: «Видишь, как это выглядит со стороны? А теперь подумай над своими действиями!» В итоге он попросил прощения. © hellphesus
- Месяц переписывалась с парнем — все интеллигентно, романтично! Друг спросил, как у нас обстоят дела — он же нас и познакомил. Написала, что лень ходить на свидания, одеваться как капуста и идти даже до авто в мороз. И добавила еще: «Если до весны не сольется, посмотрим». Отправила интеллигенту, спохватилась, удалила. Он написал: «Я все увидел». © assel_sartayeva2212
- Первый урок-знакомство по зуму, курс изучения языка. Я в наушниках, параллельно убираюсь. На уроке задает много глупых вопросов мужик, в стиле «в поисковике забанили». Я не выдерживаю, подхожу к мужу и пародирую этого мужика, ржем. На той линии наступает тишина, учитель просит всех выключить микрофоны и не обсуждать учеников. От стыда покинула курс тут же и пошла мыться, чтобы оттереть этот позор. © alexandra.shekman
- Писала как-то в рабочий чат что-то типа: «Опять приходила эта ненормальная клиентка. Вынесла весь мозг! Два часа почти сидела тут. Девочки, кто завтра на смене, сочувствую. Она сказала, что придет опять. Иду домой, выжата до капли, голова болит от нее» И как вы думаете, кому отправила? Правильно! Той самой клиентке! Промахнулась чатами. © sviatlana_zakrevskaya
- Случайно поставила лайк бывшей своего бывшего. Поняла, что спалилась катастрофически, и в итоге написала ей: «Привет! Приятно познакомиться». Думала, пошлет, а она благодарила, что я ей написала! В итоге обсудили, с каким общим несчастьем нас жизнь столкнула, и подружились. Даже коллективное письмо с предостережением его новой пассии отправили. Но она слила все ему, нас заблокировала. А он потом строчил нам обеим, ругался. © dragonendormi
- Это было лет 10 назад, но до сих пор смешно и стыдно. Ехала домой на маршрутке, очень уставшая и голодная. Думала о том, как приду домой и съем гречку с маслом. Пришло время выходить. И вместо того, чтобы громко сказать «на остановке», я прокричала: «ГРЕЧКА!» © hasmik__foodblog
- Мы в школе учили стихотворение, и там была строчка «человек — это звучит гордо!» А я голодная была, и мы обсуждали чебуреки с одноклассниками. Так вот, вызывают меня к доске как эталонного чтеца, победителя всех конкурсов чтецов в области. И я начинаю: «Чебурек — это звучит гордо!» © arg_anastasia
- В годы учебы устроилась на подработку в такси диспетчером. Смены ночные, поток большой. Была пересменка. Болтали с коллегами о том, как тяжело работать по ночам и надо бы поискать другую работу. И вот поступает звонок. Слушаю адрес, вношу, и вместо «не кладите трубку, ищу машину» сказала: «Не кладите трубку, ищу работу». Там не растерялись, попросили их все же сначала забрать, а потом уже уходить на новое место. © mirochikchi
- Выбрались с мужем в кафе и по магазинам. На улице уже морозец, но нам не помеха! И вот иду значит такая вся довольная, ощущаю взгляды — все на мне! И даже оборачиваются! Думаю: ну все, день удался. И только в примерочной я заметила ту самую причину пристальных взглядов: оказывается, мои старые штаны из эко-кожи на холоде треснули и сзади, и спереди. На самых незабываемых местах. © yuliya.names
- Была жуть какая неловкая ситуация. Знакомая прислала голосовое. А мне как раз приехала доставка — новые босоножки. Я прислала ей фото и свои восторги, она как-то вяло ответила. И только через месяц я прослушала то ее голосовое. Она жаловалась, что не знает купить ей новые сандалии или старые заклеить, так как денег почти нет. Вот так совпало смешно — поняла, какой я бездушной в этот момент для нее выглядела. © regina_dmt
- Хотела показать подруге снимки своего друга — нереального красавчика. А потом смотрю в телефон — так это я ему же их и скинула! Еще и с текстом: «Сейчас еще пресс найду». Стыдоба. И тут приходит сообщение от него: «Мне очень приятно, Лена. Надеюсь, фото пресса подберешь нормальное». © lenaiztlena
- Были на детских сборах по футболу. Одна из мамочек случайно написала в общий чат, что с удовольствием бы замутила с нашим тренером. Быстро стерла, но мы все увидели и давай втихую обсуждать. В итоге, она с ним все-таки замутила. © svetlanavencheva
- У нас на работе был общий чат человек на 300. Управляющий, серьезный дядька, во время своего отпуска сбросил свое фото в плавках. Все тактично промолчали, и только бухгалтерия высказалась в своем духе: «Иван Иванович, хорошего вам отпуска, прекрасный вид». © hola.darya
- Еду в электричке. Вышла на остановке подышать. Запомнила соседа, сумку оставила под сиденьем. Вернулась, едем. Сосед на меня как-то странно косится. И тут я хотела наушники из сумки достать, а она пропала! Я в панике. А сосед мне вдруг: «Девушка, вы вон там сидели. Это просто я пересел». Я потом ржала всю дорогу — поняла, почему он меня так смотрел. © gka_59
- Зашел ко мне на работу бывший ухажер с красивой дамой в годах. Она сразу пошла в отдел обуви. Помнила, что мама его балериной была, но не видела ее никогда. И только я хотела сказать: «Мама у тебя красивая!», как он выдает: «Это моя будущая жена». Женился на женщине на 15 лет старше. Уже 20 лет говорю сама себе спасибо, что тогда не ляпнула это.
- Работала в отделе рекрутинга, набирали персонал в новый ТЦ. На работе запара, в голове каша. Пошли на перерыв. Начальница возвращается, ржет. Поднимается она в лифте. Лифт останавливается на промежуточном этаже. Заходит мужик, а она ему: «Здравствуйте, проходите. Вы на какую вакансию?» © kondrateva6774
Вам тоже доводилось сгорать от стыда от нелепой случайности? Расскажите свою историю в комментариях!
ну, не знаю. по-моему, не нарочно сказать про "мама красивая" - это было бы просто супер! и без греха, и подколоть ))