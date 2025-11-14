19 историй от пар, которые они будут рассказывать даже внукам

У нас в семье с родителями было принято не говорить заранее, кто какой подарок готовит на праздник или день рождения. И это было вдвойне приятно, потому что радовались и подарку и сюрпризу. А мой муж в первый год совместной жизни на 8 марта говорит мне утром: "Сейчас поеду на базар и куплю вам с мамой цветы".