У нас в семье с родителями было принято не говорить заранее, кто какой подарок готовит на праздник или день рождения. И это было вдвойне приятно, потому что радовались и подарку и сюрпризу. А мой муж в первый год совместной жизни на 8 марта говорит мне утром: "Сейчас поеду на базар и куплю вам с мамой цветы".
19 историй от пар, которые они будут рассказывать даже внукам
В жизни каждой пары есть моменты, которые становятся семейными легендами: будь то смешная и немного стыдная история, или же проявление доброты, которое навсегда покорило сердце. Эти события хочется пересказывать снова и снова, потому что с каждым разом они напоминают: именно это и скрепило ваш союз.
- Пришел поздно ночью домой, жену заранее предупредил. Тихонько разделся, сходил в душ. Залезаю в кровать к любимой, а она мне грубо так говорит: «А ну вылезай отсюда! Фу, быстро к себе спать иди!» Стало грустно как-то, молча пошел на кухню, лег на диванчике. Решил, что утром разберемся уже, но не понимал, почему она обиделась на меня. Утром уже будит меня, спрашивает, мол, почему это я сплю на кухне. Оказалось, она подумала сквозь сон, что это наш пес с грязными лапами ночью к ней в кровать залез, вот она и прогнала его. © Палата № 6 / VK
- Год состою в отношениях с молодым человеком. Собрала у себя всю семью на 8 марта, парень тоже был приглашен. Обычно только женщины у нас в семье заботятся о подарках и дарят что-то друг другу. Я и не думала, что мой любимый может сломать эту традицию. Он приехал ко мне и вручил букет мне и маленькие букетики всем женщинам в моей семье. А нас было пятеро. Было очень приятно. © MarMyshk / YouTube
- Бывший как-то подарил мишку — старого, побитого жизнью. Сказал, что на лавочке возле дома нашел. Тогда посчитала, что это даже мило. Но через некоторое время он принялся хвастаться дорогущим кольцом, которое купил себе.
А нынешний парень спустя неделю знакомства обратил внимание на мои старенькие наручные часы, у которых уже браслет отваливался. Молча отвел меня в магазин техники и подарил дорогие фитнес-часы. Да и в целом он очень много заботы проявляет, что для меня было очень непривычно сначала. Ощущаю себя, будто цветок на подоконнике, который впервые за все время полили и на солнышко поставили. © natalimik / YouTube
- Мама рассказывала, что в молодости на первое свидание с парнями всегда брала своего фокстерьера и смотрела, как парни будут себя вести с ним. В основном парни, даже если говорили, что любят животных, относились к нему презрительно и брезгливо. Фыркали из-за шерсти, не хотели даже прикасаться — учитывая, что он был чистым. Морщились, когда он лаял. Отбор прошел только один парень. Пес на прогулке в лесу извалялся в вонючей кучке. А мама моя тогда была в красивом платье. Парень, ни секунды ни думая, сам взял пса за поводок и пошел отмывать на колонку. Маме до сих пор стыдно за тот случай, но, по ее словам, это был самый идеальный мужчина, которого она когда-либо встречала в жизни. © nemozero4352 / YouTube
- Я — человек-катастрофа. Вот недавно убираюсь дома, муж работает за компом. Случайно порезала палец — хожу, шиплю. Муж: «Опять? Вроде у нас все мягкое, нет стекла. Ты как умудрилась?» На что я невозмутимо отвечаю: «Пластиковым тазиком». © Gracewandire / Pikabu
- Жена однажды обиделась и решила со мной не разговаривать. Я узнал об этом через два дня, когда услышал, как она сестре по телефону жалуется на меня. Говорит, устала уже обижаться, а муж ничего не заметил, чем обидел ее еще сильней. И непонятно, что теперь делать. А я вообще думал, что она усиленно работает на удаленке, нельзя мешать. Ну и расслабился слегка: игру прошел, фильмы посмотрел. © opertung / Pikabu
- Муж обиделся на всех и решил лечь спать в маленьком летнем доме один. Там холодина, градусов 17 всего. Так все три ребенка по очереди ходили к нему: «Тебе не холодно?», «Принести тебе одеяло?», «Пойдем домой спать!» Пытался побыть один, но в этой семье это невозможно. © Unknown author / Pikabu
- Сегодня получила от мужа смс. Короткую, но понятную: «Хочу песенку». Знала, что весь день занят, на конференции. Подумала, ему скучно и грустно. Стала отправлять хорошие песенки. Из нас двоих с ним меломан — это я. Вижу, что читает. Думаю, наверное, помогаю ему. В скучном зале с выступающими докладчиками слушает по-тихому мою музыку через гарнитуру. Песен 50 отправила за день, не меньше!
А потом выясняется, что это он ответил мне на вчерашний вопрос: «Что будешь завтра на ужин, говядину или печенку?» Вот он и написал: «Хочу печенку» А автозамена исправила на «песенку». Весь день ему концерт обеспечивала, а теперь вот стою в очереди за печенкой. И слушаю в наушниках песенки... © Evelets / Pikabu
- Пришли мы с котом к ветеринару. Кабинет небольшой: три кушетки и стол, на котором осматривают животных. На одной кушетке мы с котиком, на второй женщина тоже с котом. Сидим, скучно, и на волне «а у вас что?» мы разговорились.
Диалог:
— А у вас один котик?
— Нет, пять. Я то одного подберу, то второго. Хорошо, муж спокойный.
— Говорит что-нибудь насчет котов?
— Ага, говорит: «Подбирай, с ними ты точно никуда не уйдешь» © A.Lissy / Pikabu
- Как я с мужем познакомилась. У него был день рождения, и он решил отпраздновать его на берегу озера с палатками. А я туда попала через знакомых за компанию. И вот присмотрелась я к нему через пару часов после начала мероприятия: высокий, красивый. Хороший организатор, все продумал. Всем всего хватило, все добрались. Думаю: надо брать! Подошла к нему и прям в лоб спросила: «У тебя есть девушка?» Он ответил, что нет. Я возьми и скажи: «Давай тогда встречаться!» Он немного обалдел, конечно, но ответил неуверенно: «Давай!» На следующий день мы поехали ко мне в гости, да так и не разъехались, 13 лет живем. © ALEKTIS / Pikabu
- Переписываюсь с подружкой. Пишу:
— Как дела? Чем занимаетесь?
— Муж пошел гулять на улицу с ребенком.
— Молодец!
— Вот только ребенок дома, со мной.
— В смысле?
— Сам взял коляску и пошел гулять. Звонит через полчаса: «Чего-то коляска легкая, ты что, мне ребенка забыла положить?» © eka6065600 / Pikabu
- Было это давно. Весна, гололед, и я, крадущаяся вдоль стенки серых многоэтажек. Сказать, что было скользко, это ничего не сказать. Лед с дождем и ветер, толкающий в спину. И тут вдруг смело паренек феерично поскальзывается в метре от меня и падает к моим ногам. Пауза. Тяну руку помощи, а самой невероятно смешно и стыдно за это. Ситуацию разбавил сам упавший своим заразительным хохотом и фразой: «Как бы это не звучало, но я у ваших ног». Ну, так и вышло — через пару лет поженились. © ooWNWoo / Pikabu
- Любимая история от знакомой. Муж отвез ее в парикмахерскую. Забрал из парикмахерской. Привез домой. В лифте внимательно на нее посмотрел и вдруг спросил: «Ты что, подстриглась?» © HillMann / Pikabu
- Мама моего жениха очень любила его первую девушку Катю, а других просто не принимала. Я думала, что на свадьбе полезут сюрпризы, но обошлось. А вот неделю назад мы вернулись из роддома, свекровь взяла на руки нашу дочь и сказала: «Красавица какая, на Катю похожа». Ну спасибо... © mommdarinka
- Перевели в новый отдел. Иду знакомиться с начальством. Захожу — сидит женщина. Здороваюсь. Она на меня смотрит круглыми глазами, нервно достает телефон и говорит: «Зацени фотку!» Удивляюсь такой фамильярности, но смотрю — мать честная, там мужик один в один как я. Удивляюсь вслух, а начальница: «Это мой муж!» И все начинают ржать. Кроме меня. Это ж надо так попасть.
А надо сказать, она внешне тоже чем-то на мою жену похожа. И, что логично, у похожих людей дети тоже похожие! А теперь объясните это моей жене и мужу начальницы — мы с ними как-то пересеклись семьями, реакции были бесподобные. © user10431191 / Pikabu
- Я встречалась с парнем уже 4 года. Моя сестра его знала, гуляли в одной компании. Но на свадьбу к себе его не позвала, сказала: «А вдруг вы разойдетесь, а мы на него деньги потратим». Я наотрез отказалась идти на свадьбу без него. В итоге все же его позвали. Сестра развелась через год. А я со своим уже 23 года вместе. © Елена-х6т5у / YouTube
- Заглянула жена на работу к одному из наших молодых учителей. Сидят, общаются. Заходит физрук и сходу спрашивает у коллеги: «Это кто?» «Жена!» Физрук отводит его в сторонку и громким шепотом выдает: «А вчера тогда кто был? Рыжая такая!» С большим трудом молодому учителю удалось объяснить своей жене, что никого вчера не было, просто он работает с большим любителем дурацких шуток. © smile2 / Pikabu
- Позвонила мне подруга в 5 утра в панике — муж пропал! Должен был в час ночи вернуться. Машины под окном нет, ключей и обуви нет. На звонки не отвечает. Звоним друзьям, родителям — ничего не знают. И тут я внезапно на созвоне с подругой слышу голос: «Ты чего? Что плачешь? Что случилось-то?» И выходит из комнаты ее муж. Оказывается, он приехал и лег спать в соседней комнате, чтобы не мешать. Ботинки грязные в ванную поставил мыть, ключи выложить забыл. А машину в соседний двор поставил, так как места не было. © Unknown author / Pikabu
- Приехала однажды к маме в гости. Помыла там полы по ее просьбе. Через некоторое время мама: «Ксения, где моя любимая тряпка? Ты мыла ей последняя!» А я помню, что убрала эту тряпку на место. Прям в дальний угол ванной комнаты. Мама: «Ксюша, скорее всего, ты задумалась и смыла тряпку, вылив ее из ведра вместе с водой».
Я не успела рот раскрыть, как в диалог включился мой муж Игорь. Он так и сказал — уважаемая теща, ваша дочь странная, но не совсем. Как можно не заметить, что смыла тряпку? Я ее хорошо знаю, она это сделать не могла. В общем, тряпка исчезла. Мама купила новую. И мы забыли эту историю.
Через два дня у всего коттеджного поселка, в котором живут мои родители, забарахлила канализация. Вода не сливалась. Мы к тому моменту с Игорем уже уехали к себе домой. И тут вдруг мне позвонил мой младший брат Даня: «Слушай, приехал сантехник, вскрыл общую канализацию. Знаешь, что он там нашел? Половую тряпку, которую ты смыла. Она там намоталась на что-то, забила все и испортила жизнь на целый день всем жителям поселка. Папа тряпку, конечно же, узнал, но сделал вид, что близко с ней не знаком. А вот мама не сдержалась. В общем, в поселке тебя больше не ждут».
Весь разговор слышал муж Игорь. Тот Игорь, который защищал меня и убеждал всех, что я адекватная. Тот, который говорил, что я так не смогла бы. Тот, который сказал, когда я положила трубку: «Мне бы хотелось, чтоб я был удивлен. Но меня пугает, что я вообще не удивлен». И вот прошло три с половиной года, и у меня вопрос. А почему это ты не удивлен, Игорь? © etonefedor / Pikabu
