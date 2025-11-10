Девица везде возила с собой камеру?
Кстати, а если бы пара пошла к нему в номер? Или там она тоже поставила камеру? :)
16 историй о людях, которым в жизни знатно помогли острое словцо и удача
Кто сказал, что на хамство нужно отвечать грубостью? Гораздо увлекательнее наблюдать, как кто-то, сохраняя ледяное спокойствие и безупречные манеры, одним точным словом ставит обидчика на место. А иногда и вовсе кажется, что сама судьба вмешивается и выравнивает справедливый баланс.
- В Турции в соседнем номере пара устраивала громкие разборки в 3 утра. Каждое утро. Мы спать не могли, стенки тонкие, потом весь день разбитые. Так я их каждое утро стал будить на завтрак в 7 утра. Потом после завтрака приходим, я опять бужу их. И так каждые минут 20. Беспокоюсь, говорю, что вы завтрак пропустите. © Okhalnik / Pikabu
- Пришла на свидание с парнем. Он заявляет мне, что готов встречаться только с той, у которой не было парней, типа, девушка должна быть неиспорченной и достаться только ему, он имеет право на лучшую чистую девочку. Спрашивает, были ли у меня до него парни. Я вру, что нет, и уже в ответ спрашиваю, были ли девушки у него. Он выпучивает глаза и говорит, что, конечно, были. И тут уж я выпучиваю глаза и говорю, что не собираюсь жить с гулякой, который по девкам бегал, потому что я имею право на лучшего чистого мальчика. Он возмущался, но так и не смог возразить мне что-то по существу. © Подслушано / Ideer
- Отдыхали с парнем в Турции, познакомились с еще одной парой — типичная такая красотка и ее парень-бычара. Стала я замечать, что мой парень и та девушка явно заинтересовались друг другом. На очередную экскурсию отказались ехать оба: ему якобы неинтересно, а ей плохо. Я-то поехала, а в нашем номере спрятала включенную камеру. Как я и ожидала, резвились они там. Ну а я что, в последний день отдыха предложила всем вместе на ноуте посмотреть видео с нашего отпуска. Досталось им от парня-бычары обоим на орехи. © Подслушано / Ideer
- Была у нас в школе вечно всем недовольная и постоянно орущая учительница. Каждый урок она нам говорила, что наших знаний не хватит даже чтобы поступить в ПТУ. В очередной раз ей не нравится ответ ученика, она смотрит на него со злостью и выдает: «Это ведь про тебя сказано: как одену портупею — все тупею и тупею», а он ей: «Надену». Ее взгляд в этот момент — бесценно. © Подслушано / Ideer
- Сижу дома, готовлю обед. Тут звонок в дверь. Открываю — стоит мужик из управляющей компании и с порога: «М-м-м, хозяюшка, как вкусно пахнет! А я без обеда сегодня!» Я делаю вид, что не слышала. Он опять: «Что, неужели не угостишь?» Я снова игнорирую и продолжаю обсуждать с ним предстоящий ремонт подъезда. И он выдает: «Хоть бы в прихожей накормила гостя, если брезгуешь!» Тут у меня закончилось терпение, я сунула ему сотку со словами: «На обед!» и выперла взашей. Гость нашелся, блин. © Подслушано / Ideer
- Пару лет назад я во дворе построил детскую площадку: качели, песочница и все такое. Для освещения повесил 2 прожектора диодных, подключил через фотореле к подъезду. Что тут началось... Бабки завыли, забегали: это ж сколько теперь платить? Я на пальцах объяснил, что фигню платить, рубль с квартиры максимум. А они: «Чего это мы должны рубль за твои светильники платить?» Короче, переподключил я освещение от квартиры. Теперь сын мой со светом гуляет, остальные в потемках. А бабки так и устраивают посиделки на площадке, на лавочках, которые я построил. И такие: «Включи свет, темно же». Я им напоминаю: «А кто за свет платить будет?» Кривятся, молчат. © Tarantas93 / Pikabu
- Собеседовался я на дизайнера. Позвонили сами, предложили сделать тестовое задание. Я отказался — мол, смотрите в портфолио, там все мои навыки видны. Хорошо, говорят, приезжайте. Не успел зайти в офис, меня сажают за компьютер, дают тестовое задание на разработку баннера и флаера для их компании на выставку. Я напоминаю, что к ТЗ не готов, только оплачиваемое по рынку, либо, раз уж приехал, могу сделать задачу, не связанную с деятельностью компании, чтобы мои работы бесплатные потом не были использованы. По лицам понял, что их план провалился, попрощался и уехал. © Alvion / Pikabu
- О, у меня товарищ примерно в такой же ситуации решил наказать ушлых наглецов по полной. Сделал им макет шикарный, спросил, все ли нравится. А когда те, радостно потирая ручки, заверили, что все супер, он просто закрыл макет, не сохраняя. Говорит, выражения их лиц и последующий поток ругани были бесценны. © SteelPanda / Pikabu
- У нас дома коты, и раз в пару месяцев мы делаем большой заказ: корм, наполнитель — кило на 40-60 выходит. Cтолкнулись с хамством со стороны курьеров-грузчиков. При заказе магазины с нас даже берут дополнительную плату за подъем груза до квартиры, и лифт в доме есть, но каждый раз приезжающие курьеры звонят и говорят, мол, спускайся, выгружаем у подъезда. И вот очередной курьер выдает:
— Ну спустись, а то я болею, аппендицит у меня.
Понимаю, что врет. Говорю ему, что сейчас перезвоню, кладу трубку. Набираю магазин, переключаюсь сразу на отдел претензий.
— Хочу оставить жалобу на жестокое обращение с курьером! Вы отправили на мой заказ курьера с аппендицитом! Требую немедленно перенести на другого грузчика, можно на завтра. А этого отправить в больницу и оплатить ему больничный!
А я тот еще тролль, голосом играть умею. Оператор говорит, мол, сейчас разберемся. Тут курьер звонит по второй линии: мол, ну что, кто-то спустится к подъезду? Я ему: «Только не переживайте! Я уже позвонила вашему начальству и оставила им жалобу. Как вам в вашем-то состоянии дали заказ с доставкой груза? Никуда не уезжайте, я вам сейчас скорую помощь прямо к подъезду вызову».
Бросает трубку. Через минут 7 звонок в дверь. Открываю. Курьер стоит злой и красный как рак, разве что не дымится, рядом лежат мешки с грузом. Что-то буркнул в стиле: «Вот зачем вы так?», развернулся и ушел. © Velelada / Pikabu
Вообще бесят все эти доставки. Что итоговая цена никогда не совпадает с ценой на сайте это уже привычно. Но когда и эти деньги никто не собирается отрабатывать, это уже повод для скандала. Такое ощущение, что все эти комментарии никто не читает и оплаченные услуги всем прощают. И хорошо ещё, если вообще приедут.
- Дед у меня однажды пришел в банк, работавший по нашей области, а там девушки своими делами неспешно занимаются — и ноль внимания на него. На его вопрос одна окинула его взглядом, скривилась и выдала надменным тоном: «Что вам, пенсию выдать? Подождите!» И деда это так зацепило, что он взял и вывел оттуда все свои средства. А дед у меня — директор градообразующего предприятия. Начались беготня и звонки, но уже поздно. © Unknown author / Pikabu
- Препод встретил меня в магазине — я за кассой стоял. Ухмыльнулся, заявил, что многого от меня и не ждал: всегда было понятно, что я бездарь. Обидно, но судьба мне благоволит — с этим преподом мы скоро встретимся на рабочем собрании в организации, которой он собрался делать какое‑то сомнительное деловое предложение. Причём фирма эта моя: я собственник и директор. А кассиром работал, потому что проиграл друзьям спор. Уговор дороже денег и дороже понтов. © Не все поймут / VK
- Попросила повысить зарплату. Начальница в ответ с ехидной улыбочкой расписала, почему я недостойна прибавки. Ладно, проехали. Проходит два дня. Прилетает начальница и давай жаловаться. Оказывается, она узнала, что ее вышестоящей начальнице повысили зарплату, а ей — нет. На ее вопрос «почему?» ее грубо послали, и теперь она, оскорбленная, нам жалуется. Быстро бумеранг сработал. Мне было очень смешно. © kolmasha08 / Pikabu
- Мужик заказал вывоз старого дивана. Только я к подъезду все вынес, заказчик мне сунул деньги и хлопнул дверью. А там только половина! Кричу, а ему хоть бы что. Решил хоть с прохода убрать диван, чтобы люди не спотыкались. И тут вдруг из дивана выпадает книжка. Машинально открываю, а прямо на первых страницах лежит пятитысячная купюра! Улыбнулся. Ну, в принципе, за такие деньги можно донести диван и до свалки. © old.villain / Pikabu
- Было мне 16, иду из школы. Вижу, буксует джип в снегу. Выскакивает водитель: «Помоги вытолкать! Деньгами не обижу». Толкаю сзади, он у двери. Вытолкали, он резко по газам и уехал. Даже без «спасибо». Лежу в луже, обтекаю. И тут мне прилетает его барсетка, которую мужик благополучно забыл на крыше. По тем временам денег там было много, вот прям много несколько зарплат моих родителей. Половину отдал матери, вторую половину прогулял. Вот так я чуть не потерял веру в людей, но получил подарок от кармы. © Niatriks / Pikabu
- Пришли с подругой в кафешку. Сели за столик, сделали заказ, ждем. Замечаю, что недалеко от нас сидит мой бывший и поглядывает на нас. И вдруг он встает, подходит к нам и начинает при мне подкатывать к моей подруге! А та не растерялась и говорит: «Извините, молодой человек, но меня привлекают мужчины, а вы под это описание мало подходите». Если бы я в тот момент могла сфотографировать его лицо, то повесила бы в рамочку и смотрела на него каждый день. © Не все поймут / VK
- Занимаюсь замками. Позвонили, попросили заменить замок в сейфе. Сроки горят, надо съезжать через две недели. Если не починят — влетят на крупный штраф от арендодателя. Сейф итальянский, замок дорогой и очень редкий. По стоимости сам замок 15 тысяч и работа по замене, сварке и покраске 8 тысяч. Срок 10 дней. Согласились. Кладу трубку, звоню поставщикам, прошу отправить.
Проходит минут 20, звонит коллега и просит достать именно такой замок. Опа. Номер совпадает. Объяснив ситуацию, прошу коллегу соблюдать молчание.
Звоню этим умникам:
— Уважаемый, а вот зачем ты так делаешь? Мы же с тобой договорились уже!
— Молодой человек, вы первый день в бизнесе? Тогда объясню, что это называется «параллельный анализ рыночных предложений»!
— Какая цена вас устроит, чтобы вы дальше не искали?
— Нас бы устроило 10 тысяч за все.
— Ох, ну даже не знаю... 5 минут дайте подумать.
Спустя 5 минут:
— Хорошо, сделаю за 10.
Радостный хрюк на том конце трубки. Я аж увидел его счастливую морду, как он меня продавил. Пару раз покормил его завтраками, что транспортная задерживается. На двенадцатый день он мне звонит:
— Здравствуйте! Ну как, приехал наш замок?
— Да, приехал!
— Когда ставить приедете?
— А, ну тут такое дело... Не приеду, к сожалению. Замок только один оставался на складе. Мне за него больше чем вы предложили, и я его продал.
— Мы же с вами договорились!
— Молодой человек, вы первый день в бизнесе? Тогда объясню, что это называется «параллельный анализ рыночных запросов»! © DoktorZamkov / Pikabu
