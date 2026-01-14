Мы представили, как бы выглядели повзрослевшие дети наших любимых киногероев, и теперь наши сердца требуют сиквелов

Когда учился в техникуме, то обратил внимание на девчонку с соседнего факультета - кого-то она мне напоминала. Долго не мог понять, кого, пока знакомый парень в разговоре с приятелем не охарактеризовал её так: "Представь себе дочку Томаса Андерса и Ольги Камастра!" Для тех, кто не понял или не застал, поясню: Томас Андерс - музыкант, солист немецкого дуэта "Mоdern Talking", Ольга Камастра - персонаж итальянского сериала "Спрут"("La piovra"), во второй половине 1980-х и дуэт, и фильм были зверски популярными.