Ну да, ни на Баталова, ни на Алентову не похожа. Вы на что это намекаете, а, граждане? А по фильму ж там была дочка, только не Гоши. Вавилова играла. Типаж принципиально другой.
Мы представили, как бы выглядели повзрослевшие дети наших любимых киногероев, и теперь наши сердца требуют сиквелов
Любимые фильмы подарили нам героев, за которых мы переживали как за родных. Но время шло, а один вопрос так и остался без ответа: какими выросли бы их дети? Мы пофантазировали и с помощью нейросетей показали, какими могли бы стать повзрослевшие дети культовых киногероев. Получилось так трогательно и убедительно, что теперь хочется продолжения этих историй и новых сиквелов.
Дочь Катерины и Гоши, «Москва слезам не верит»
Сын Прони и Голохвастова, «За двумя зайцами»
Дочь Людмилы Прокофьевны и Новосельцева, «Служебный роман»
Сын Ивана и Настеньки, «Морозко»
Дочь Домны и Миши, «Женитьба Бальзаминова»
Сын Тоси и Ильи, «Девчата»
Сын Шурика и Лиды, «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
В половине случаев папы передают детям рубашку-свитер-пиджак по наследству...
А очки - к сожалению, да, это тоже наследуемо, плохое зрение. Особенно если не просто миопия, а какой-нибудь астигматизм.
Дочь Шурика и Нины, «Кавказская пленница»
Сын Жени и Нади, «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Дочь Шерли и инспектора Лестера, «Мой нежно любимый детектив»
Сын Финиста и Аленушки, «Финист — Ясный сокол»
Дочь Ивана и Милолики, «После дождичка в четверг»
А с какого хрена то ЭТОГО Ивана,когда ЭТОТ выбрал себе "птицу"?
Сын Ивана-царевича и Жар-птицы, «После дождичка в четверг»
Дочь Алены и Ивана, «Чародеи»
Комментарии
Когда учился в техникуме, то обратил внимание на девчонку с соседнего факультета - кого-то она мне напоминала. Долго не мог понять, кого, пока знакомый парень в разговоре с приятелем не охарактеризовал её так: "Представь себе дочку Томаса Андерса и Ольги Камастра!" Для тех, кто не понял или не застал, поясню: Томас Андерс - музыкант, солист немецкого дуэта "Mоdern Talking", Ольга Камастра - персонаж итальянского сериала "Спрут"("La piovra"), во второй половине 1980-х и дуэт, и фильм были зверски популярными.
То есть просто состарить звёзд, поменять местами, изменить причёски или макияж уже недостаточно, давайте представим, как будут выглядеть их дети, внуки, предки, домашние питомцы, домовые, драконы. Как они все будут выглядеть, если будут жить в воде, на Марсе, на облаке, в подземелье дракона. Прекрасно, когда фантазия ничем не ограничена и можно бесконечно клепать никому не нужный контент!
Если бы от комиссара Катани, и Анджелы Дэвис, тогда, может и понятно было бы