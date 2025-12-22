Хотя образ Настеньки вызывает смешанные чувства, но актриса прелестна и она в любой роли будет мила.
Как выглядели бы персонажи наших любимых сказок, если бы с ними сегодня снимали сериалы
Сказочные персонажи знакомы нам с детства, но мы привыкли видеть их в привычных образах — среди лесов, дворцов и магии. А что если перенести их в атмосферу современных костюмированных сериалов? Мы решили поэкспериментировать и, с помощью нейросетей, представить героев народных сказок в стилистике «Игры престолов», «Бриджертонов», «Крэнфорда» и «Аббатства Даунтон». Получилось эффектно, неожиданно и очень кинематографично. Давайте смотреть!
Настенька, «Морозко» — в сериале «Бриджертоны»
Марфушечка, «Морозко» — в сериале «Бриджертоны»
Не осталось ничего от Марфушки. Да и актриса вообще не похожа стала на себя.
Иван, «Морозко» — в сериале «Бриджертоны»
Похож, но лицо стало кукольным. Выражение лица и взгляд совсем другие.
Хозяйка Медной Горы, «Каменный цветок» — в сериале «Крэнфорд»
Золушка, «Три орешка для Золушки» — в сериале «Игра престолов»
Алена, «Чародеи» — в сериале «Игра престолов»
Мария, «Формула любви» — в сериале «Игра престолов»
Живой взгляд, глазки, кудряшки - всё так мило в Марии. Абсолютно другой образ переделали. Но не лучше.
Алексей, «Формула любви» — в сериале «Игра престолов»
Любава, «Садко» — в сериале «Крэнфорд»
Садко, «Садко» — в сериале «Крэнфорд»
Птица Феникс, «Садко» — в сериале «Крэнфорд»
Принцесса, «Обыкновенное чудо» — в сериале «Аббатство Даунтон»
Медведь, «Обыкновенное чудо» — в сериале «Аббатство Даунтон»
Жена волшебника, «Обыкновенное чудо» — в сериале «Аббатство Даунтон»
Варвара, «Варвара-краса — длинная коса» — в сериале «Аббатство Даунтон»
