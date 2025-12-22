Как выглядели бы персонажи наших любимых сказок, если бы с ними сегодня снимали сериалы

Сказочные персонажи знакомы нам с детства, но мы привыкли видеть их в привычных образах — среди лесов, дворцов и магии. А что если перенести их в атмосферу современных костюмированных сериалов? Мы решили поэкспериментировать и, с помощью нейросетей, представить героев народных сказок в стилистике «Игры престолов», «Бриджертонов», «Крэнфорда» и «Аббатства Даунтон». Получилось эффектно, неожиданно и очень кинематографично. Давайте смотреть!