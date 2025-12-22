Как выглядели бы персонажи наших любимых сказок, если бы с ними сегодня снимали сериалы

Сказочные персонажи знакомы нам с детства, но мы привыкли видеть их в привычных образах — среди лесов, дворцов и магии. А что если перенести их в атмосферу современных костюмированных сериалов? Мы решили поэкспериментировать и, с помощью нейросетей, представить героев народных сказок в стилистике «Игры престолов», «Бриджертонов», «Крэнфорда» и «Аббатства Даунтон». Получилось эффектно, неожиданно и очень кинематографично. Давайте смотреть!

Настенька, «Морозко» — в сериале «Бриджертоны»

Светлана БМВ
5 часов назад

Хотя образ Настеньки вызывает смешанные чувства, но актриса прелестна и она в любой роли будет мила.

-
-
Ответить

Марфушечка, «Морозко» — в сериале «Бриджертоны»

Иван, «Морозко» — в сериале «Бриджертоны»

Хозяйка Медной Горы, «Каменный цветок» — в сериале «Крэнфорд»

Золушка, «Три орешка для Золушки» — в сериале «Игра престолов»

Алена, «Чародеи» — в сериале «Игра престолов»

Мария, «Формула любви» — в сериале «Игра престолов»

Светлана БМВ
5 часов назад

Живой взгляд, глазки, кудряшки - всё так мило в Марии. Абсолютно другой образ переделали. Но не лучше.

-
-
Ответить

Алексей, «Формула любви» — в сериале «Игра престолов»

O_о
1 час назад

Слишком наивный для Гомотрона, такой бы там не выжил

-
-
Ответить

Любава, «Садко» — в сериале «Крэнфорд»

Садко, «Садко» — в сериале «Крэнфорд»

Птица Феникс, «Садко» — в сериале «Крэнфорд»

Принцесса, «Обыкновенное чудо» — в сериале «Аббатство Даунтон»

Медведь, «Обыкновенное чудо» — в сериале «Аббатство Даунтон»

Жена волшебника, «Обыкновенное чудо» — в сериале «Аббатство Даунтон»

Варвара, «Варвара-краса — длинная коса» — в сериале «Аббатство Даунтон»

tama
20 часов назад

Оспадя, хочу столько свободного времени на всякую фигню, как у автора данной темы

-
-
Ответить
Светлана БМВ
5 часов назад

Зачем? К советским актёрам примерять образы героев западных фильмов! Чтобы не париться со статьями? Наклепал фотки, прогнал через ИИ и готово. Вываливаешь в Адме. Комментарии будут, следовательно гонорар придёт. Аффторка позорница, лентяйка. Дизлайк 👎 👎 👎

-
-
Ответить
O_о
1 час назад

Образы под игрушку-гаремник, которые одно время реклама подсовывала в количестве много (точнее не скажу, они все одинаковые)

-
-
Ответить

