Опять несуществующая фотография. Весь интерьер нашлепан в каком-то приложении или нарисован ИИ. Одно кресло сильно меньше второго. Пуфик и растения в углу и на столе выглядят как аппликация.
15 человек, которые умеют создать в своем доме настоящий уют
Некоторые люди обладают особым чувством стиля: они могут из простых деталей создать уютную атмосферу. В этой подборке мы собрали примеры таких находок и решений, которыми реальные пользователи поделились в соцсетях. У кого-то за окном еще осенние пейзажи, а кто-то уже вовсю готовится к Новому году. Смотришь на эти фото — и на душе становится теплее. Подобные идеи вдохновляют на собственные небольшие обновления пространства.
«Мой дофаминовый декор дома»
«Здесь так уютно читать под шум ветра и дождя»
Как картинка красиво.
Я виду на мегаполис предпочту вид на природу)
«Впервые живу одна. Раз я сама себе хозяйка, уже нарядила дом к Новому году»
- Боже мой! Совершенство. От одного взгляда на ваше фото мне становится уютно! © VillageLanterne / Reddit
Ремонт в доме 1890 года
Ну есть же более информативное фото)
Кухня очень узенькая, но мне понравилась. Всё компактно, много поверхностей.
На окне — целая рождественская деревушка
«Свежий день с ясным небом»
Какая прекрасная комната! Какие окна, и вид из окон! И деревянная отделка. Хочу себе такую)
«Уютная осень»
«Декорировали дом обоями»
«Моя гостиная»
«Счастливая ванна — до и после»
Расходимся. На фото сплошное враньё. Если как на первом фото впендюрить на косые окна гардину, то штора не будет строго вертикально ниспадать вниз, как на втором фото, а уйдёт за пределы ванны и либо будет висеть под углом. Судя по первому фото, между стеной и ванной невозможно поставить унитаз. Но на втором фото стоит огромный унитаз размером с ванну, да ещё неплохое расстояние между ними. Тумбочка по объёму больше ванны, а раковина установлена примерно на уровне груди. Как умываться? Хорошо, допустим в раковине будет умываться большой человек, с &опой, подходящей под унитаз. Но тогда, если он захочет встать в ванну, его ступни в неё не поместятся, а кран будет на уровне лодыжек.
«Моя комната в лучах солнечного света»
Не понимаю я такого количества подушек. Четыре ряда подушек, зачем? Их на ночь на пол сбрасывают или что?
«Когда я только переехала, мое сердце было разбито, а моя спальня превратилась в унылую, одинокую яму отчаяния. Сегодня я ее обожаю»
«С недавнего времени живу одна. Мой лофт размером 59 квадратных метров»
«Обожаю свою маленькую уютную ванную»
Мне вообще не понятно зачем горшки с цветами в маленькой ванной комнате?
«Мне 33 года, недавно рассталась с мужчиной и снова живу одна»
- Обожаю ваше жилье! И котиков. С котиками жизнь становится лучше. © lollapotamus / Reddit