15 человек, которые умеют создать в своем доме настоящий уют

Народное творчество
2 часа назад
Некоторые люди обладают особым чувством стиля: они могут из простых деталей создать уютную атмосферу. В этой подборке мы собрали примеры таких находок и решений, которыми реальные пользователи поделились в соцсетях. У кого-то за окном еще осенние пейзажи, а кто-то уже вовсю готовится к Новому году. Смотришь на эти фото — и на душе становится теплее. Подобные идеи вдохновляют на собственные небольшие обновления пространства.

«Мой дофаминовый декор дома»

Лариса Маркина
7 минут назад

Опять несуществующая фотография. Весь интерьер нашлепан в каком-то приложении или нарисован ИИ. Одно кресло сильно меньше второго. Пуфик и растения в углу и на столе выглядят как аппликация.

«Здесь так уютно читать под шум ветра и дождя»

«Впервые живу одна. Раз я сама себе хозяйка, уже нарядила дом к Новому году»

  • Боже мой! Совершенство. От одного взгляда на ваше фото мне становится уютно! © VillageLanterne / Reddit

Ремонт в доме 1890 года

Ёжик в авокадо
1 час назад

Ну есть же более информативное фото)
Кухня очень узенькая, но мне понравилась. Всё компактно, много поверхностей.

На окне — целая рождественская деревушка

«Свежий день с ясным небом»

Ёжик в авокадо
1 час назад

Какая прекрасная комната! Какие окна, и вид из окон! И деревянная отделка. Хочу себе такую)

«Уютная осень»

«Декорировали дом обоями»

«Моя гостиная»

«Счастливая ванна — до и после»

Лариса Маркина
29 минут назад

Расходимся. На фото сплошное враньё. Если как на первом фото впендюрить на косые окна гардину, то штора не будет строго вертикально ниспадать вниз, как на втором фото, а уйдёт за пределы ванны и либо будет висеть под углом. Судя по первому фото, между стеной и ванной невозможно поставить унитаз. Но на втором фото стоит огромный унитаз размером с ванну, да ещё неплохое расстояние между ними. Тумбочка по объёму больше ванны, а раковина установлена примерно на уровне груди. Как умываться? Хорошо, допустим в раковине будет умываться большой человек, с &опой, подходящей под унитаз. Но тогда, если он захочет встать в ванну, его ступни в неё не поместятся, а кран будет на уровне лодыжек.

«Моя комната в лучах солнечного света»

Melancholy
12 часов назад

Не понимаю я такого количества подушек. Четыре ряда подушек, зачем? Их на ночь на пол сбрасывают или что?

«Когда я только переехала, мое сердце было разбито, а моя спальня превратилась в унылую, одинокую яму отчаяния. Сегодня я ее обожаю»

«С недавнего времени живу одна. Мой лофт размером 59 квадратных метров»

«Обожаю свою маленькую уютную ванную»

«Мне 33 года, недавно рассталась с мужчиной и снова живу одна»

  • Обожаю ваше жилье! И котиков. С котиками жизнь становится лучше. © lollapotamus / Reddit
