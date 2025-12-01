18 человек, которым жизнь подкинула такой милый сюрприз, что на душе аж стало теплее

Когда усталость накрывает с головой, спасают мелочи, которые дают силы двигаться дальше. Мы собрали фотографии, которые помогут справиться с негативом и обыденностью. Глядя на эти снимки, понимаешь: мир не просто не без добрых людей, он ими полон! И это понимание греет душу, как чай с медом в морозный день.

«Сегодня у меня день рождения. Утром, когда проснулся, увидел вот такой подарочек от женушки»

Если мне суждено жениться, то только так! © Dodudos619 / Reddit

«Сегодня ехала в автобусе на работу. Передо мной сидела одна девушка. Сначала постучала меня по плечу, потом дала этот рисунок»

«Считаю, ты клево одета»

Я бы запомнила такое на всю жизнь! © HoldMy*****Horns / Reddit

«Дети соседей оставили нам это — и день сразу стал лучше!»

«Спасибо, что поделились с нами своим котом»

Сразу видно — родители правильно их воспитали! © zabadaz-huh / Reddit

«На 7-й день рождения дочери один из сотрудников кейтеринга подарил ее портрет. Я была тронута до слез»

«Муж подарил банку с конвертиками, в которых написал все те вещи, которые он любит во мне»

«В последний день на работе перед переездом постоянный клиент, которого я видела каждый день, подарил мне открытку, полностью нарисованную вручную»

«Я работаю почтальоном. Сегодня женщина с моего маршрута подарила мне помидоры со своего огорода»

«Я случайно закрыла дверь квартиры и оставила ключи дома. Сильно замерзла, пока ждала техника. Сосед предложил погреться у него дома и сделал мне суп»

«Я въехала недавно, поэтому его поступок тронул меня»

«Маленькая девочка дала водичку для моей собаки во время прогулки по парку»

«Сегодня папа подарил мне цветы из своего сада»

«Я был в ресторане и тут незнакомый мне ребенок просто подарил этот рисунок»

«Я руковожу учебной программой в Японии. Студенты подарили мне это на День отца. Сказали, что я для них как папа»

«Незнакомец нарисовал наш любимый снимок с сыном и подарил мне этот рисунок»

«Мой дядя фермер. Он подарил тете кукурузу с шестью початками»

«Сюрприз от моей семилетней дочери. Это лучший подарок в моей жизни»

«Лучший папа на свете»

«Мой муж напечатал на 3D-принтере карту с местом и датой нашей первой встречи»

«„365 причин, почему я тебя люблю“. Получил такой подарок от девушки на нашу годовщину»

«Папа подарил мне такого же медвежонка, который был со мной со дня рождения. Их уже не продают, поэтому он все время мониторил интернет, пока не нашел»