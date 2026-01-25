15+ бытовых зарисовок из пунктов выдачи заказов, которые порой напоминают настоящий ситком

Пункты выдачи заказов в наше время стали новыми «скамейками у подъезда», где можно встретить и драму, и комедию, и настоящую любовь. Здесь сотрудники помогают невестам выбрать наряд за ночь до свадьбы, стойко выдерживают клиентов, часами примеряющих туфли, а бонусом получают приятные подарочки от постоянных посетителей.

  • Пришел мужчина лет 60 забрать посылки дочери. Она попросила его все проверить на брак. Вскрывает он один пакет, а оттуда выпадает пикантный бюстгальтер из ленточек. Я стою, не знаю, куда глаза деть. А он вертит эту конструкцию и выдает: «А, ну это понятно. Это для нашего Тимоши. Кота на даче выгуливать, а то старая шлейка порвалась».
  • Приходит клиент забрать товар. В правилах написано, что примерить вещь нельзя. Я проговариваю это вслух. На что мужик, хлопая глазками, говорит: «Вы неправильно говорите, ведь здесь написано совсем по-другому», — и читает мне, что примерить вещи можно. Я прошу: «Покажите». Так этот хитрец показал мне текст, но прикрыл пальчиком слово «не» и надеялся, что так прокатит. Не прокатило! © BoroniteBoronu / Pikabu
  • Собиралась уже закрываться, как прибежала парочка. У них завтра роспись, и нужно невесте наряд выбрать. Уговорили меня задержаться. Пока девушка примеряла платья, парень сбегал за десертом и кофе. Предложили мне еще и такси до дома оплатить, но я отказалась. Мне просто было приятно от мысли, что я поучаствовала в таком важном и романтическом событии.
  • Есть у нас постоянная клиентка Люба. Всегда приходит и интересуется, как у меня жизнь. Конфетки приносит. И тут был у нас просто настоящий завал, меня аж за коробками было не видно. Приходит Люба, видит эту картину и говорит: «Я сейчас!» Убежала, а минут через десять вернулась с вкусняшками. Обожаю людей!
  • Снега по самое не могу намело. Сижу, народа нет. Вдруг открывается дверь, и заходит огромный мужик. Я пошутила: «У вас, наверное, что-то очень важное пришло, раз вы в такую погоду из дома вылезли». Он порозовел. Пробиваю заказ, а там мышка мятная для кота. И правда — очень важное!
  • Пришел мужик забирать супермощный пылесос. Десять раз повторил, что если не разрешим проверить, сразу откажется. Разрешили, кончено. Достает он пылесос, ставит какую-то насадку и бодро шагает на улицу и начинает там пылесосить. Я предчувствую скандал: вернуть пылесос с грязным фильтром никак нельзя будет. Коллеги стоят в ступоре, а мужик возвращается как ни в чем не бывало: «Ну в принципе норм — справляется». Забрал!
  • Работаю в пункте выдачи. Работа моя мне очень даже нравится, но вот есть одно «но». Все постоянные клиенты начинают диктовать номер заказа в тот же миг, как меня увидят. Мою просьбу: «Подождите, пожалуйста, я скажу, когда вы можете сказать номер», — они игнорируют и, так сказать, додиктовывают до конца. А потом, когда я прошу назвать номер снова, слышу в ответ: «Я уже вам его назвал». Ну, блин! © Подслушано / Ideer
  • Ко мне за 1,5 часа как-то пришла женщина, у которой было 52 товара. Примерила все и вышла за 15 минут до нашего закрытия. Все отдала нам на возврат. Это-то ладно, но она еще и пакеты все напутала. Закончили мы работать в итоге аж к 10 вечера! © 🦋🦋 / TikTok
  • Ко мне на ПВЗ пришел мальчик 16 лет, на лето ищет подработку. Я предложила 2–3 дня стажировки. Пришел он учиться, а ему мама названивает. Он ей говорит, что не может разговаривать. В самый час пик мама снова активизировалась. У нас поставка, люди пришли перед закрытием — не до мамы нам, в общем. Он сказал, что перезвонит, а она уже мне набирает. Выясняется, что у мальчика кнопочный телефон и ему нельзя давать работать за компьютером с интернетом. Короче, мама странная, но сам мальчик очень даже неплохой. На следующий день он пришел на стажировку, когда меня не было. Мать ему опять названивала, а потом приехала сама на пункт. Я смотрю камеры и офигеваю: начала допрашивать мою сотрудницу, возможно ли мальчику работать без интернета, сказала, что хочет сидеть с ним на смене, а потом пошла на наш склад без разрешения. В итоге забрала сына, заявив, что ей не нравится эта работа. Но на следующий день мальчик снова явился, и история пошла по кругу... © olga.problog
  • Пришла одна дама за посылкой. Товар уже оплачен, но ФИО в паспорте другое. Говорю: «Не могу выдать, ведь получатель другой человек». На что мне отвечают: «Я специально указала другие ФИО, это мой псевдоним». Я поясняю: «Прекрасно, но выдать не могу. Можете позвонить в поддержку и поменять данные получателя». Так спорили с ней минут 20. Она разозлилась и ушла. Через 20 минут вернулась с подругой, и они вдвоем меня принялись отчитывать! © Петр / TikTok
  • Когда-то я работала в пункте выдачи, и случилась у нас забавная история. Кто-то заказал около 250 кг куриного помета. Складское помещение, куда прибыл этот заказ, было довольно маленьким, а заказчик все никак не приходил. Уже жалобы на запах от клиентов пошли. В итоге никто так и не забрал этот помет! © Палата № 6 / VK
  • Ко мне пришла бабушка, заказала два товара, но на складе нашелся только один. Я объяснил ей, что второй посылки у нас нет и в системе она не обозначена. Отвечал вежливо, на провокации не поддавался. К тому же мне еще нужно было принимать товар, не хотелось время тратить. Она сказала, что будет писать жалобу, я ответил. Спустя время она вернулась и сказала: «Простите, я заказала на другой пункт выдачи». Теперь, когда приходит ко мне, постоянно извиняется. © Просто Тёма / TikTok
  • Была у нас история. Женщина часа два мерила пять пар практически идентичных туфель и не забрала ни одни! © жертва *** / TikTok
  • Пришла одна особа за товаром и говорит, карточку для оплаты к маркетплейсу привязывать не хочет. Заявила мне: «Я не хочу свои данные добавлять. Это должны делать вы, пополните мне сами через компьютер!» Я ответила дамочке строго: «Вы либо выкупаете товар, либо делаем возврат». Она покричала-покричала и ушла. © Wassilevna / TikTok
  • Принес мальчик на возврат платье без бирки. Я говорю, что без бирки не приму. Ушел и вернулся с оторванной биркой. Клянется, что платье не ношено. Я опять отказалась принимать. Ушел, но через некоторое время снова вернулся, а в руках платье с приклеенной биркой. Говорит: «Вот, я не то платье приносил, размер другой, вот нормальное платье и бирка на месте». © mrsbustlemary / Pikabu
  • Ко мне вчера девушка пришла за пять минут до закрытия, а у нее 23 товара. Я говорю: «Если вы будете все мерить, вы не успеете до закрытия. Есть возможность прийти завтра?» Она: «Извините меня, пожалуйста, я сразу все заберу, все уже оплачено». Сумма была тридцать тысяч. И она действительно все забрала! © Baji Keisuke / TikTok
  • Заранее предупредила, что 31 декабря у нас выходной. Звонит под вечер знакомая. Фейерверки заказала. Говорю: «Если ты меня туда отвезешь, я заказ выдам». Говорит, мол, заеду к 7 часам. Я отвечаю, что к празднику уже буду готовиться. А она вдруг предлагает: «Тогда ключ мне дай». Да сейчас! В общем, вот так я испортила людям праздник. © Kaurova / Pikabu
  • Дама одна целых четыре дня ходила ко мне за своим заказом. Лет ей не больше 40, если что. На четвертый день я просто попросила ее показать в телефоне заказ. Так выяснилось, что она товар просто кинула в корзину. © sa5m / Pikabu

