15+ бытовых зарисовок из пунктов выдачи заказов, которые порой напоминают настоящий ситком

Пункты выдачи заказов в наше время стали новыми «скамейками у подъезда», где можно встретить и драму, и комедию, и настоящую любовь. Здесь сотрудники помогают невестам выбрать наряд за ночь до свадьбы, стойко выдерживают клиентов, часами примеряющих туфли, а бонусом получают приятные подарочки от постоянных посетителей.