15+ бытовых зарисовок из пунктов выдачи заказов, которые порой напоминают настоящий ситком

Про примерку. Какое же слово он пытался прикрыть? Льзя, или, может, не можно?
Пункты выдачи заказов в наше время стали новыми «скамейками у подъезда», где можно встретить и драму, и комедию, и настоящую любовь. Здесь сотрудники помогают невестам выбрать наряд за ночь до свадьбы, стойко выдерживают клиентов, часами примеряющих туфли, а бонусом получают приятные подарочки от постоянных посетителей.
Вообще, везде, где есть скопления людей, скучно не бывает — вот вам доказательства: