17 историй о студенческой любви со вкусом крепкого кофе и песнями под гитару

Одногруппник постоянно брал у меня конспекты. Меня это раздражало. После выпуска мы лет 10 не виделись, а недавно на встрече выпускников он достает старую тетрадку и говорит: «Сберег ее для тебя». Открываю, а там на полях везде — маленькие заметки про меня: что я люблю кофе без сахара, первая смеюсь над своими шутками и смущаюсь, когда выступаю перед аудиторией. Оказалось, что он был в меня влюблен, но так и не решился сказать. Не думаю, что у нас бы что-то вышло, но это было очень мило. Тетрадку эту храню.