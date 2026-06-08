А мы не можем знать, хорошо, или не хорошо, что тогда не сложилось....Хорошо, что сложилось так, как сложилось)))
17 историй о студенческой любви со вкусом крепкого кофе и песнями под гитару
Студенческие годы — это не только лекции, зачеты и экзамены. Это еще веселая жизнь в общаге, разговоры до утра в дружной компании, простые подарки со стипендии и, конечно, трогательная первая любовь. Герои этих историй вспоминают, как влюблялись в студенчестве. Получилась подборка светлых романтических историй, которая вызывает ностальгию и согревает, как чашка горячего чая.
- В универе я была безответно влюблена в одногруппника. Потом вышла замуж, родила, забыла. Прошло 12 лет. Привела сына в первый раз в спортивную секцию, выходит тренер. Смотрю — а это он! Я думала, сейчас сердце выпрыгнет. А он выдает: «О, привет! Пойдем, с женой познакомлю, она у нас тут завхоз!» Выходит женщина, и я ее тоже узнаю — моя бывшая соседка по общаге. Они, оказывается, поженились через год после выпуска. Мир тесный до смешного! Сижу теперь на трибуне дважды в неделю, смотрю, как мой сын занимается у моей юношеской любви, а я рядом болтаю с его женой. И ни капли той влюбленности не осталось. Только тепло. Хорошо, что тогда не сложилось...
- В универе я встречалась с парнем. Однажды он пришел ко мне в общагу в гости. Я на радостях побежала чай ставить, возвращаюсь и замираю: этот кадр стоит на одном колене и держит перед моей соседкой по комнате кольцо. Тут он меня замечает и как закричит: «Это не то, о чем ты подумала!» Оказывается, парень собирался сделать мне предложение, но очень боялся. Поэтому решил спросить у соседки, достаточно ли галантно он все делает.
«Решили мы как-то в общаге одной девушке подарок смастерить: вместо цифр — слова „шикарная“, „обаятельная“ и т.д. Через час очередь выстроилась»
А, это весы. Но не понятно, из чего. И на максимальном значении там "встаём по одной". Очень смешно
- В студенчестве встречался с девушкой. Пришел знакомиться с ее родителями. Сидим, едим и я говорю: «Мы с Олей заявление в ЗАГС подали!» Все заулыбались. Потом я на крыльях любви помчал домой. А ночью звонит мне Оля: «Мама сказала, что если свадьба не состоится, то она мне купит сапоги. Ты ведь не купишь мне сапоги?» Я ответил: «Конечно, не куплю. Я пока студент и с деньгами у меня не очень. А ты что, между мной и сапогами выбираешь?» В ответ пошли короткие гудки.
- Дали нам к Новому году стипендию побольше, и мы с девчонками в общаге решили скинуться на нормальный утюг. В магазин отправили меня. Пришла, посмотрела и решила у продавца спросить, может, подскажет, какой лучше брать. Спрашиваю, а он смотрит на меня сияющими глазами и отвечает: «Выходи за меня». Вот так я сходила за утюгом, а приобрела любимого мужа. Он мне потом рассказал: «Вижу, что студентка, и утюг выбираешь — значит, хозяйственная. Вот я и влюбился».
Перед нашим знакомством, мой муж застал меня со шваброй в руках за уборкой клуба для молодёжи, тоже думал, что хозяйственная😂 сильно ошибся, уборку ненавижу😁
- Мы поехали семьей на базу отдыха куда-то в глушь. И вот в этой глубинке я вижу свою однокурсницу, да не одну, а в компании нашего препода. Он, как меня заметил, покраснел, а она подошла и на ухо мне прошептала: «Никому не говори, но мы уже два года как женаты». Оказалось, что они просто не хотели в университете афишировать отношения.
- Недавно ребенок задал мне вопрос: «Пап, а как ты маму встретил?» Сел вспоминать. Переехал я из провинции в большой город и поступил в универ. В соседней с нами общаге жила девушка-«мажорка». Ей из дома отправляли аж 5 тысяч в месяц, да и еда у нее постоянно была. Мы познакомились, и она начала меня подкармливать. Потом девушка рассказала об этом своей маме, и та вдруг стала отправлять еду и мне тоже! Тогда-то я и понял, что влюбился.
- Мои родители недавно отпраздновали 36-ю годовщину совместной жизни. Отец, будучи студентом, приехал на практику в наш город. После недели прогулок моя мама попала к нему в гости. Пока он шуршал на кухне, она изучала его комнату и уронила на пол заколку. Нагнулась поднять, а под кроватью — целый ящик сгущенки. И все, влюбилась сразу.
«Второй курс колледжа. Я на фотографии — парень, которого девушки пытаются утянуть на пары»
Такая фотка атмосферная, сразу заностальгировала по студенческим годам. Эх, было времечко...
Одногруппник постоянно брал у меня конспекты. Меня это раздражало. После выпуска мы лет 10 не виделись, а недавно на встрече выпускников он достает старую тетрадку и говорит: «Сберег ее для тебя». Открываю, а там на полях везде — маленькие заметки про меня: что я люблю кофе без сахара, первая смеюсь над своими шутками и смущаюсь, когда выступаю перед аудиторией. Оказалось, что он был в меня влюблен, но так и не решился сказать. Не думаю, что у нас бы что-то вышло, но это было очень мило. Тетрадку эту храню.
С одной стороны, всегда жалко таких стеснительный парней, а с другой стороны-мужчина должен быть решительный. И хотя бы раз в жизни набраться храбрости и подойти к девушке, которая понравилась. А если он не может перебороть себя, то это уже его проблемы. Наверное, когда 20 девушек из под носа уведут более решительные парни, на 21 он, наконец, решится)
- На четвертом курсе экономфака я практически не посещал пары по налогообложению, к экзамену готовился слабо, а в день перед экзаменами мы с соседями по общаге вообще пошли в кафешку неподалеку. Кроме нас, там гуляла компания выпускников с нашего факультета, двумя годами старше. Вскоре я уже танцевал с девушкой Олей из той компании, мы выходили подышать из кафе, флиртовали, но потом ее буквально оттащили от меня сокурсники и увезли в такси. В общем, не дали нашей любви развиться. А на следующий день оказалось, что аспирантка Оля принимает у нас экзамен по налогообложению (препод заболел). Я сдавал последним. Ее самообладания хватило на то, чтобы покраснеть и спросить: «Четверки достаточно?»
- В общаге на вечеринке студентов мне приглянулся парень. Очень сильно. Стреляла глазками сквозь толпу. Он в ответ подмигивал. И вдруг неожиданно оказался рядом со мной и так же неожиданно сказал: «Я женат. Классная вечеринка!» Я выпала в осадок и скрылась в толпе. Спустя пару недель я узнала, что его звали Жанат. Имя такое казахское.
Интересный язык, казахский, прям готовые анекдоты😂 Я до этого только про тёщу слышала
- Дело было лет 40 назад. Пришла мама в общагу к своему будущему супругу. Вахтерша пытливым взглядом на нее смотрит и спрашивает, мол, куда. Мама ей, мол, туда-то и к тому-то. Вахтерша: «А зачем?» Мама не нашлась, что ответить, и глаза опустила. Вдруг вахтерша как выдаст: «Ох ты, батюшки! Покраснела как! Хорошая девочка, проходи!»
- В моем вузе, чтобы провести девушку в общагу, нужно было показать ее документы на посту охраны. Работала у нас там одна вахтершей женщина. Вахты у охраны были по паре месяцев. И вот у меня закончились старые отношения, начались новые. Я уже третий раз привожу прекрасную даму к себе в общагу, она привычно дает документы на посту, а там сидит та самая женщина, которой уже давненько не было. Внимательно смотрит на документы, потом — на девушку. Говорит: «В прошлый раз была другая. Хорошо, что вас так же зовут, а то имя я уже вписала по привычке». У прекрасной дамы появилось ко мне несколько вопросов...
«Мои студенческие годы. Факультет дизайна и архитектуры. Какое славное время было!»
- В 17 лет влюбилась. Ему был 21 год, мы оба были студентами (разные вузы). В 18 по глупости расписались, но не съехались. Я жила в двушке с родителями, младшей сестрой и тетей, а он жил в трешке с мамой и бабушкой. Они и гостей-то не любили, так что речи о моем переезде к ним вообще не было. Когда он начал зарабатывать, я еще училась, и на съем квартиры нам не хватало, а комнату он не хотел. Развелись мы, когда мне был 21 год, так и не пожив вместе. Самый глупый брак во Вселенной!
- У нас в университете был парень в параллели, который нравился всем. Он не то, чтобы был красавец, но почему-то в него влюблялись все девчонки. Мне он не нравился. Помню, как сказала: «Боже, что-то с ним не так. Не понимаю, почему за ним все бегают». Сейчас я уже третий год за ним замужем и очень счастлива. Подруги из универа до сих пор подкалывают меня этим, говоря: «Боже, что у тебя за муж» или «Не понимаю, почему ты за ним бегаешь» и хохочут. Что ж, видимо, я поняла.
«Вспомнили студенческие годы. А вы можете организовать стол из одного сырка и трех сосисок?»
У нас международная общага была, никогда не забуду, как на общей кухне на плите соседи жарили баклажаны до обугливания кожуры, прямо на голой электроплитке
- Суббота, первая пара. Накануне выходила замуж наша одногруппница, гуляли на свадьбе. Но с утра в 8.00 пара у очень строгой преподавательницы. Пропускать нельзя. Поэтому решили, что хотя бы несколько человек должны прийти. Ну мы и пришли — целых 5 человек из 45-ти. Дрожали как осиновый лист, так как понимали, что весь негатив выльется на нас. Заходит преподаватель и строго спрашивает: «Это что такое?!» Мы: «Остальные не смогли прийти». А она: «Я спрашиваю, что это такое?! Вы почему пришли? На свадьбе гуляли, а отсыпаться кто будет? Ну-ка бегом отсюда, в понедельник чтобы молодая жена пришла, и пусть фотографии захватит!»
- В универе встречалась с парнем, такой романтичный! Но на день рождения подарил дешевую плюшевую обезьяну. Я обиделась: сама-то копила ему на крутой подарок. Расстались. Игрушку отдала сестренке. Спустя лет 5 она ее случайно порвала, а внутри — конверт. Открываю, а там — список из 50 вещей, которые он мечтал сделать вместе со мной: встретить рассвет после сессии, съездить в Париж, завести собаку... А последним пунктом — «показать этот список на нашей свадьбе». Я давно замужем, счастлива, но иногда вспоминаю это и представляю, как бы могла сложиться моя жизнь, если бы я тогда повела себя иначе.
А он расчитывал, что ты сразу порвешь игрушку и найдешь конверт? А в конверте - мечты. Хороший подарок
«Сегодня, вынося мусор, увидел такую картину у общаги»
- Вспоминаю свою подругу. Мы студенты. Она лежит на кровати в черных колготках и серой блузке, учит свою математику. Я рядом жарю картошку, пришел голодный с пары. Смотрю на нее, красотку, и так хорошо, так тепло становится в нашей маленькой комнатушке студенческой общаги. Так хочется вернуться в это время. Где она сейчас? Наверное, есть любимый муж и дети. Вспоминает ли она обо мне?
В студенчестве был безумно влюблён в одну девушку. Всячески пытался привлечь её внимание, приглашал на свидания, помогал с учёбой. Это заметила одногруппница и тонко намекнула, что Катя у нас птица высокого полёта, и такие, как я, ей не интересны. Постепенно мой интерес к девушке поутих, а через какое-то количество лет от бывших одногруппников я узнал, что Катя удачно вышла замуж и уже давно переехала в США. Что ж, мечты сбываются.
А вот и еще несколько теплых ностальгических статей о тех счастливых временах: