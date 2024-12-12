20+ историй, после прочтения которых каждый вспомнит свои студенческие годы
Годы беззаботного, безденежного и безбашенного студенчества любят вспоминать многие, и есть те, кто охотно делится своими историями в интернете. Мы собрали их в своей статье, чтобы пробудить воспоминания и в вас. Почитайте, и возможно, вам захочется поделиться и своими. А в конце статьи вас ждет комичная история про очень дорогую сметану.
- Деканат поиздевался. Из-за каких-то проблем нам поставили нулевую пару в 7 утра. Кошмар, но делать нечего, нужно идти. Только вот бунт то никто не отменял. В итоге мы все договорились и пришли в пижамах и одеялах. Одна девушка пришла с плюшевым мишкой. А преподаватель принесла всем овсянки. Мы пили кофе, завтракали, досыпали. Но явка была 100%. © Палата № 6 / VK
- В универе был у нас суровый препод. И вот на одном из занятий вызывает он очередного студента для решения задачи:
— Иванов, к доске!
Студент:
— У меня не получится...
— К доске, я сказал! Все у тебя получится!
Студент нехотя плетется к доске. Препод:
— Чего стоишь? Сотри все с доски.
Через минуту:
— Стер? Молодец, я ж говорил, что у тебя все получится, садись. Петров, к доске! © r00blik / Pikabu
- У нас была лекция онлайн, у профессора пропал интернет, и он отключился. И тут какой-то парень изменил фон на картинку с прогнозом погоды и начал очень правдоподобно, как в выпуске новостей, вещать о том, какая погода нас ждет. Как только преподаватель вернулся, парень завершил сою речь так, как обычно бывает в новостях: «А теперь вернемся к вам, профессор!» Это было очень смешно. © ThaDFunkee / Reddit
- Играли с однокурсниками в тайного Санту. Все уже с подарками, одна Катька осталась. Приходим как-то в аудиторию, а там сюрприз! Мы не знали, радоваться или сочувствовать, ведь ее тайный Санта не придумал ничего лучше, чем подарить ей живую елку! К слову, Катя жила в общежитии. И наш учебный корпус находился в 15 остановках от него. © Elizaveta Apalikhina / ADME
- У нас на втором курсе матанализ читал довольно пожилой препод. Пишет, что-то бормочет под нос. Мы тоже молча пишем. Через полчаса повернулся к нам, спросил, какой поток. И говорит: «Зачеркните все, я вас с третьим курсом перепутал». © Perspa / Pikabu
- На втором курсе пришел к нам после академа один парень по фамилии Ватутенко. В академ он уходил из-за того, что прогуливал и остался на второй год. У нас он тоже учится особо не стремился, поэтому мы видели его единственный раз — в первый день второго курса. Все переклички у нас выглядели однотипно:
— Иванов?
— Здесь!
— Петров?
— Здесь!
— Ватутенко?
— Нет!
Это происходило от пары к паре, ото дня к дню. В апреле Ватутенко отчислили. Сидим на паре, препод начинает перекличку:
— Иванов?
— Здесь!
— Петров?
— Здесь!
— Ватутенко?
— Отчислен!
Препод задумчиво смотрит в окно и произносит: «Отчислили... А я так и не узнала, как выглядит этот загадочный Ватутенко...» © Eqiulibr / Pikabu
- Суббота, первая пара. Накануне выходила замуж наша одногруппница, гуляли на свадьбе. Но с утра в 8.00 пара у очень строгой преподавательницы. Пропускать нельзя. Поэтому решили, что хотя бы несколько человек должны прийти. Ну мы и пришли — целых 5 человек из 45-ти. Дрожали как осиновый лист, так как понимали, что весь негатив выльется на нас. Заходит преподаватель и строго спрашивает: «Это что такое?!» Мы: «Остальные не смогли прийти». А она: «Я спрашиваю, что это такое?! Вы почему пришли? На свадьбе гуляли, а отсыпаться кто будет? Ну-ка бегом отсюда, в понедельник чтобы молодая жена пришла, и пусть фотографии захватит!» © Vasiliska20 / Pikabu
- У нас была предмет — экология, который для нашей специальности был не очень-то и нужен, поэтому его мало кто посещал. Одногруппник прогулял все пары и не пришел на зачет. Через пару недель пошел договариваться о пересдаче. На его беду, на кафедре был только тот препод по экологии. Далее диалог:
— Добрый день, а такого-то можно?
— А зачем он вам?
— Да по поводу пересдачи договориться.
— По экологии, что ли? А почему сразу не сдали?
— На зачете не смог быть.
— А вы на лекции к нему ходили?
— Да, практически на всех был.
— Вы знаете — он уехал, будет не раньше осени.
Одногруппник расстроился и ушел. О том, что он разговаривал с нужным ему преподом, он узнал лишь через неделю. © Ariorxiis / Pikabu
- Поступил я в 2006-м году, а к диплому добрался в 2016-м. Внешне я походил скорее на препода, чем на студента. Сижу на консультации у наставника (тот выглядел очень молодо), и в этот момент заходят заочники и начинают что-то спрашивать по предмету, но не у преподавателя, а у меня. Я решил подыграть и начал отвечать. Уже вся группа окружила меня, задавая вопросы. Апогеем стал момент, когда один мужичок обратился к преподавателю со словами: «Слушай, подвинься, мешаешь». © YouTouchMyTa1a1a / Pikabu
- На онлайн-лекции по английскому все студенты договорились надеть шляпы — были и сомбреро, и ковбойские, и фетровые. Преподавателю так это понравилось, что он вынул из шкафа свою шляпу и темные очки и тоже надел их. © banditoindema / Reddit
- Преподом по высшей математике была женщина лет 80-ти, в твердой памяти и здравом уме. И вот он, экзамен. Начали делиться, кто когда пойдет. Я в последней пятерке. Мучала преподавательница всех по очереди в течение 5 часов. Все выходили расстроенные, сдать было почти нереально. За окном уже темнеть начало. Заходим мы наконец, я почти уверен, что не сдам. А математичка выдает: «Вы 5 часов ждали своей очереди и не сбежали? За стойкость поставлю „хорошо“. Кого не устраивает, можете сдавать на „отлично“». Мы переглянулись и решили, что всем достаточно «хорошо». Самая халявная оценка в моей жизни! © Keratoz / Pikabu
- Моя одногруппница все время приносила на лекции еду. Однажды она превзошла сама себя: открыла свой пенопластовый контейнер, а там — огромная порция бельгийских вафель размером с тарелку, увенчанная ягодами, орехами и взбитыми сливками и кленовым сиропом. Она достала столовые приборы и начала их есть! © kindofvague / Reddit
Всегда шла сдавать экзамены в первых рядах. Преподаватель высшей математики была строгая, но знания давала отлично (кто хотел брать, конечно). Большинство ее боялось или ненавидело, а мне она нравилась. Сдала легко.
В жизни мне вышка никогда не понадобилась, почти все забылось, о чем жалею.
- Наш профессор был суров, но справедлив. Если студенты подходили к его предмету серьезно, у них не было проблем. Но горе тому, кто будет отлынивать! Как-то раз один из студентов уснул в аудитории, и профессор, не прерывая лекции, подошел и сфотографировал его на свой телефон. Всем остальным он объяснил, что делает это на случай, если потом студент решит поспорить по поводу оценки на экзамене. Все начали смеяться, а соня проснулся и оглядывался вокруг, ничего не понимая. Отличный был препод! © workinlikeadawg / Reddit
- В 2002 году ездил в универ на электричке. Если она задерживалась, и я понимал, что опаздываю на пару, то не бежал сломя голову в метро, а спокойно шел к окошку «Администрация» на вокзале и просил справку, мол, так и так, электропоезд такой-то прибыл на вокзал с опозданием на столько-то минут, печать, подпись. С этой справкой шел к преподу или в деканат, и все вопросы сразу отпадали. © gishpanets / Pikabu
- Был у нас в универе одногруппник Леха. Занудный и придирчивый, но жутко умный. И перед каждым экзаменом он сердобольно переписывал свои конспекты красивым почерком с четким и понятным структурированием информации, нередко добавляя во всех сложных местах свои разъяснения и комментарии. Потом он пронумеровывал и сканировал каждый листочек и выкладывал на общий ресурс, чтобы весь поток студентов мог готовиться по его конспекту. Иногда он выкладывал несколько версий, если замечал, что в предыдущей недостаточно доступно все расписал. Спасибо тебе, Леха! © KroKetNN / Pikabu
- Вспомнился студенческий лайфхак. Сварили мы как-то еды в кастрюльке, а вот помыть никак руки не доходили. Потом там плесень завелась и мыть стало вообще неохота, убрали ее подальше. Прошел примерно год, и тут понадобилось нам что-то сварить, а свободная кастрюля только эта. Мне выпало ее мыть. Каково же было мое удивление, когда вместо плесени там оказался лишь ее серый прах. Я высыпал его, сполоснул кастрюлю, и она стала как новая! Видимо, плесень съела все, что можно, и умерла. Вот такой медленный, но эффективный способ мытья посуды, хозяюшкам на заметку. © zigzuh / Pikabu
- В общаге на вечеринке мне приглянулся парень. Стреляла глазками сквозь толпу. Он стрелял тоже. Он «неожиданно» оказался рядом и так же неожиданно сказал: «Я женат. Классная вечеринка!» Я выпала в осадок. Мне 17. Любви хочу. А ему 25 на вид. Конечно, он женат. Кто ж такое сокровище холостым оставит. Я, решив не вдаваться в подробности его супружеской жизни, просто испарилась в студенческой толпе. Не нужны мне были эти проблемы. Он тоже исчез. Спустя пару недель я узнала, что его звали Жанат. Имя такое казахское. © BotyaB / Pikabu
- Когда я икаю, все говорят, что это похоже на звуки велоцераптора или крики детеныша аллигатора или еще чего похлеще. Когда я нервничаю, я икаю сильнее, вода не помогает.И аот сижу я как-то на экзамене, и у меня начинается икота. Кроме меня, в аудитории еще 300 человек, которые напряженно пытаются сосредоточиться. А общем, я икал весь экзамен и еще никогда не получал столько неодобрительных взглядов. © ultmtklutz / Reddit
- Завтра зачет. В 22:30 осознаю, что надо выучить еще 27 вопросов (всего 47)! Понимаю, что мне это не под силу. Поучила и спать легла. А на следующее утро обнаружила, что все помню! Сдала идеально. Кажется, я из той самой категории студентов, которых никто не любит: «Я ничего не знаю, но сдала на 5!» Спасибо мозгу, спасает меня, дружище. © Подслушано / Ideer
- Знакомый рассказал. Сдает он экзамен по одной из математических дисциплин. Ответил теорию, решил задачки. Как известно, просто так 5 баллов не получить, вот тебе дополнительные задачки посложнее. Он посидел, попыхтел, все сделал. Препод посмотрел, все хорошо, придраться не к чему. Дает еще одну задачку. Парень и так, и эдак, никак решить не может. Долго мучился, решил сдаться. Неизвестно, какая оценка будет, приготовился к любому исходу, да и устал уже. Подходит к преподу, говорит: «Не могу я ее решить». А тот ему и отвечает: «Да я тоже не знаю, думал, может, вы чего подскажете.» © PAAG / Pikabu
- В студенческие годы я жил в oбщaгe. Сосед по комнате был немного дeпpeccивным и былa у него особенная фишкa. Cтoилo eму поругаться co cвoeй дeвушкoй, в учебе где-то не успевал или пpocтo не было нacтpoeния, он садился и нaчинaл лeпить пeльмeни. B мopoзилкe вceгдa лeжaл гoтoвый фapш, в шкафу у нас всегда был пакет муки, пoэтoму oн включaл ceбe гpуcтную музыку и садился за стол. Зa такой присест мoг cлeпить 300-400 пельменей. Когда они замораживались, он раскладывал их пo пакетам и oтдaвaл мнe и нашим соседям по этажу. Зoлoтoй был чeлoвeк, вспоминаю его по сей день. © Unknown author / Pikabu
"B мopoзилкe вceгдa лeжaл гoтoвый фapш, в шкафу у нас всегда был пакет муки, пoэтoму oн включaл ceбe гpуcтную музыку и садился за стол. Зa такой присест мoг cлeпить 300-400 пельменей".
Какой богатый студент, однако.
- Когда мы жили в студенческом общежитии, то часто друг у друга что-то брали в долг. Денег особо не было, поэтому в ход шли продукты. Я один раз взял в долг 15 замороженных пельменей. Потом купил пельмени себе, сварил, но что-то не рассчитал и осталось всего 14. Я отнес соседу долг и добавил две луковицы за отсутствующий пельмень. Сосед был не против. Через пару месяцев по всей общаге меняли замороженный пельмень на две луковицы и этот курс продолжал жить много лет. Я ввел новую конвертацию студенческих валют! © Lexbill / Pikabu
- Один мой препод в начале семестра он предупреждал, чтобы мы отключали телефоны во время лекции. Если потом у кого-то в аудитории звонил телефон, он сам брал трубку и разговаривал. А второй заставлял спеть песню. Как минимум раз в неделю мы слушали, как смущенный студент, которому позвонили, что-нибудь поет. © jspectral / Reddit
- Дело было в универе на первом курсе. Один преподаватель не впускал никого в аудиторию после того, как сам туда войдет. Всех опоздавших он отправлял «гулять». Еду я как-то на маршрутке в универ. Первая пара как раз его. Смотрю на часы — уже опаздываю. Вдруг замечаю, что рядом сидит тот самый препод. Я: «Здравствуйте». Он: «Здравствуйте, молодой человек. У вас есть шанс не опоздать сегодня, но учтите — бегаю я быстро». © CoreHardy / Pikabu
- Жил в общаге, холодильников не было. Летом все покупали продукты на один раз. Сосед каждый день заходил в магазин и покупал одну сардельку на ужин. У одной и той же продавщицы. В очередной раз она как психанет: «Не надоело покупать каждый день по сардельке? Купи уже килограмм! Все равно каждый день ходишь!» А он: «Да без проблем! Давайте килограмм, только положите их где-нибудь в сторонке в холодильник, а я буду каждый вечер приходить и брать по одной. Своего холодильника у меня нет». «Студент?» «Да!» «Держи свою сардельку, приходи завтра за следующей». © Kaa1980 / Pikabu
Бонус
- Через пару лет после окончания университета я случайно оказался рядом с альма-матер. Время было обеденное, и я решил зайти в столовую. Отстояв очередь, взял первое, второе, салат, ватрушку, компот и стакан сметаны. Кассир, считая мой обед, сказала: «Это сметана». Отвечаю: «Знаю, что сметана». Кассир: «Это дорого». © Gagarin024 / Pikabu
А вот и еще несколько статей про студенческую жизнь:
Комментарии
Бонус со сметаной кочует по интернету. Меняются действующие лица, но сметана неизменно остается дорогой.
А у нас однажды преподавательница забыла прийти нна зачет. Так она позвонила старосте, чтобы та собрала зачетки и отвезла ей домой. В результате зачет сдала вся группа без исключения! ))
интересно, а курс лука к пельменю менялся по сезону. А то цена пельменей сравнительно постоянная, а у лука, в зависимости от времени года, цена сильно меняется.
Вспомнилось. Так получилось, что за студенческие годы я купила 3 маленькие сковородки, когда забывала из дома привезти. Так они живы до сих пор. Наа одной из них сегодня жарила внуку котлеты.
Я в общаге никогда не жила. Но одна сокурсница жила там и как-то пригласила к себе. Я принесла пряники и мы пошли н.а кухню, вскипятить чайник. То, что я увидела там очень удивило меня и запомнилось. Одна девочка варила "фасолевый суп" из фасоли и воды с солью. Другая жарила хлеб н.а сухой сковороде, без масла. Третья грызла сухую лапшу из бич-пакета, пока ждала когда чайник закипит. Бедные голодные студентки.