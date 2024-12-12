20+ историй, после прочтения которых каждый вспомнит свои студенческие годы

Я в общаге никогда не жила. Но одна сокурсница жила там и как-то пригласила к себе. Я принесла пряники и мы пошли н.а кухню, вскипятить чайник. То, что я увидела там очень удивило меня и запомнилось. Одна девочка варила "фасолевый суп" из фасоли и воды с солью. Другая жарила хлеб н.а сухой сковороде, без масла. Третья грызла сухую лапшу из бич-пакета, пока ждала когда чайник закипит. Бедные голодные студентки.