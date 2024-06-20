Написание шпаргалок помогает запоминать материал, это известный факт.
Но вот называть это "учиться" я бы не стал...
15+ историй, которые могли приключиться только со студентами
В народе ходит поговорка «от сессии до сессии живут студенты весело». Но когда наступает пора зачетов и экзаменов, многим становится, мягко говоря, не по себе. Нередко бывает, что с перепугу из головы испаряется все выученное и зазубренное. Впрочем, кое-кому везет и с билетами, и с преподавателями. Некоторые из героев нашей статьи как раз могут этим похвастаться.
- У нас экзаменатор выдала: «Кого устроит 3? Несите зачетки, чтобы я не тратила на вас время». Две трети группы сразу согласились. Оставшихся она спросила: «Кто согласен на 4?» Встали все, кроме пятерых человек. Им она задала только один вопрос: «Как меня зовут?» И поставила им пятерки. © Шаманка / ADME
- Это было много лет назад. Летняя сессия, завтра сдаем жуткий предмет: «Электроника и импульсная техника». Тут звонит сестра, просит присмотреть за племяшкой, очень ей в парикмахерскую приспичило. Договорились, что я с ней погуляю.
И вот сижу я на бульваре с коляской, малышка спит, а я честно пытаюсь прочитать этот толстенный том «Электроники». Вдруг слышу: «Здравствуйте!» Поднимаю голову, наш преподаватель:
— А это кто у вас, мальчик или девочка?
— Девочка.
— А сколько ей?
— Семь месяцев.
— Я смотрю вы занимаетесь, вот молодец!
На следующий день препод был максимально лоялен, сдала все с ходу. Племяшка уже взрослая, вспоминая, смеется, что помогла получить образование, не умея говорить. © Подслушано / Ideer
- На первом курсе я изучала физику, основанную на математических вычислениях, и мой профессор разрешил на экзамен пронести шпаргалку размером 10 на 15 см. На ней можно было написать все, что необходимо. Я записывала формулы, примечания, рабочие примеры — все, что, по моему мнению, было бы полезно. И знаете что? Я ни разу не заглянула в эту шпаргалку во время трехчасового экзамена. Кажется, меня обманом заставили учиться! © shellexyz / Reddit
- Первый курс, летняя сессия. Экзамен в воскресенье, в 10 утра. Преподаватель сильно опоздал. Заходит и говорит: "Я знаю, что выходной и что вы долго ждали, но скидок делать не буду". Внезапно его перебивает студентка: "А в день рождения тоже без скидок?" Группа немного офигевает от такой наглости, а препод уточняет: "Паспорт с собой?" Именинница показывает паспорт и экзаменатор реагирует незамедлительно: "Верно, давайте зачетку". Поставил "отлично". Так я заработала первую пятерку в своем студенчестве. © Подслушано / Ideer
- У нас в универе байка ходила, как один профессор спалил на экзамене студента со шпорой-гармошкой. Реально объемная такая шпаргалка получилась. Профессор посмотрел на нее и ехидно заявил: "Поставлю "трояк" автоматом, если вы сможете эту гармошку растянуть от пола до потолка". Экзамен проходил в потоковой аудитории. Потолки там были высокие, так что не хватило около 20 сантиметров. Студент ушел с "парой". © flimp / Pikabu
Написание шпаргалок помогает запоминать материал, это известный факт.
- На первом курсе я совсем забыла, что мне надо сдавать биологию и даже чуть не поругалась с другом, который мне про это напомнил. Потом на всякий случай решила свериться с расписанием, а там — сюрприз. Я в спешке оделась и рванула на экзамен. Думала, что завалю его, но в итоге сдала получше многих. © AfraidSoup2467 / Reddit
- У нас в универе гуляла байка, как один принципиальный преподаватель во время экзамена объявил: «Я сегодня в настроении, так и быть, кто хочет тройку, давайте зачетки». Собралась внушительная стопочка. Так он ее взял и выбросил в окно со словами: «Нам такие студенты не нужны!» © Petro / ADME
- На третьем курсе сдавали 6 экзаменов (со спецкурсами было 8, плюс столько же зачетов). И тут один преподаватель объявил, что на экзамене можно будет получить автоматом хорошую оценку, если выполнять его задания весь семестр. Мы обрадовались такой разгрузке предстоящего ада и начали строчить ему эти работы. За семестр штук 10 надо было сделать.
Горбатилась вся группа, а один лентяй хронический ничего не делал, аргументируя это так: «Я лучше на ночь учебник почитаю и на тройку как-нибудь сдам». В последнюю учебную неделю выяснилось феерическое: из всего потока «отлично» автоматом на экзамене заслужили 2 (!) студента, а «хорошо» — 5 человек. Остальным было предложено начинать готовиться к сдаче в общем порядке, ибо качество работ мэтра не удовлетворило. Угадайте, кто громче всех угорал над нами, не считая, разумеется, препода? © palatarada / Pikabu
- Последний курс, последняя сессия. Препод говорит, что, если все лекции и посещения есть, на экзамене будет только один вопрос. Я все эти условия выполнила. А тут как раз у моего парня день рождения. Я захотела поздравить его первым. Отправила ему СМС в час ночи: «Любимый, с днем рождения!» Утром преподаватель подходит ко мне и говорит: «Дорогая, ты уж любимого-то поздравь, а то твое сообщение мне пришло!» Получила автоматом пять. Правда, препод сказал, что его жена чуть сковородкой не огрела. © Подслушано / Ideer
- Сдавали экзамен по языку программирования. Первый курс, первый семестр. Сам курс обучения рассчитан на 2 семестра, но деканат решил провести сразу 2 экзамена вместо одного финального. В итоге преподаватель ставит 2 одногруппнику за то, что у него было слишком идеально написано, а студент не может выучить предмет так хорошо всего за один семестр. А то, что сей язык человек знает со школы, никого не колышет. У меня ситуация была такая же, но мне почему-то поставили 3. Как-то так. © Hawkril / Pikabu
- Весь экзаменационный мандраж у меня умещался в 30 секунд - пока шел от двери до стола экзаменатора и брал билет. Взяв билет, я становился хладнокровен как змея. Результат: за все годы учебы - только одна тройка на первом курсе и средний балл по диплому 4,75. Была даже пятерка при ответе на билет, в котором я не знал одного вопроса. © Ретроград / ADME
- Лето. Первая сессия. Чужой город. Около 11 вечера. Невероятно хочу спать, просто с ног валюсь. Стою на остановке. Кроме меня только мужик какой-то спит на лавке, больше ни души. Транспорта тоже нет. Стою, зеваю. Тут дядечка поднимает голову и говорит: "Устала поди, бедняжка, вся иззевалась. Ты приляг, что ли". И обратно спать заваливается. Я постояла чуток, подумала и решила, чего бы не прилечь. Легла на соседнюю лавку, одним глазом высматривала маршрутку. Минут через 15 уехала. © Подслушано / Ideer
- В нашем университете перед экзаменами решили пригласить собак-терапевтов. До сих пор жалею, что учился дистанционно. Это же отличная идея собрать таких песиков где-нибудь в спортзале и погладить их, чтобы снять стресс. © xracquellyy / Reddit
- Я помню, сдавали зачет по мировой экономике. Препод — злющий мужик. Перед зачетом сказал: «Сдадут только те, кто ходил». В итоге сдали те, кто сидел на дальних партах.
На пересдаче этот же экзаменатор раздал всем тесты и закрылся газеткой. Шуршание тетрадей с лекциями было слышно в соседней аудитории. © Diamond Crumb / ADME
- Сессия. Я не спала несколько дней, все выученное вылетело из головы. Препод был непреклонен — ставлю 2 и на осень. Я решила, что нечего терять, и сказала: «Без тройки не уйду». Короче, просидела в аудитории 18 часов. Утром он пришел, открыл кабинет, заржал в голос и сразу попросил мою зачетку. Дело в том, что я действительно осталась в аудитории, сидела на стуле и выглядела как восставшая из ада. Преподаватель сказал, что я вторая такая сумасшедшая в его практике. Пришла домой, рассказала маме и... узнала, кто был первой. © Подслушано / Ideer
- После получения основного высшего поступила на заочку. А когда приехала на госы — растерялась и сказала, что забыла как экзамены сдавать, потому что сама преподаю уже восемь лет. В итоге вместо ответа на первый вопрос мы с членами комиссии обсуждали наглых студентов, а вместо ответа на второй вопрос я травила байки про основную работу — это как раз было по теме экзамена. © squirrel / ADME
Бонус: нельзя так просто взять и забыть студенчество
- Еду в истерике на автобусе. Доехал до университета. Не помню номер кабинета, фамилию преподавателя, судорожно бегу искать расписание экзаменов, нахожу знакомый предмет, бегу на третий этаж, залетаю в аудиторию... Просыпаюсь весь в холодном поту. Я же выпустился три года назад, инженер в престижной компании, суббота — выходной. © mymidol / Pikabu
Стресс можно испытать не только на экзамене. Вот, например, герои нашей следующей статьи случайно разворошили прошлое, а оттуда посыпались семейные секреты.
Комментарии
Эту историю мне рассказала соседка по общаге с биохима. Короче, был у них то-ли зачет, то-ли экзамен (по прошествии многих лет имею право подзабыть), помню что в нем точно были лабораторные опыты. Препод был дюже вредный, но любил побаловаться горячительными напитками. Это им было известно от старшаков. Чтобы препода задобрить, группа скинулась и купили водочку, залили ее в графин вместо воды и поставили на стол экзаменатора. Начался зачет. Все получили свои задания и делают лабораторную. В какой-то момент препод налил из графина в стакан и выпил. Затем молча обвел аудиторию взглядом, поставил пустой стакан на стол и, так же молча, вышел в коридор. Те, в панике, решили, что препод пошел в деканат, вылили из графина водку, налили из-под крана туда воды и стали напряженно ждать декана. Через несколько минут в аудиторию вернулся препод, и не один, а с пирожками из буфета.
В общем, зачет они не сдали в тот день
>>Пришла домой, рассказала маме и... узнала, кто был первой.
Вернулся с работьі отец, усльішал мою историю... Так я узнала, кто бьіл нулевьім