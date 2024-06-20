15+ историй, которые могли приключиться только со студентами

Эту историю мне рассказала соседка по общаге с биохима. Короче, был у них то-ли зачет, то-ли экзамен (по прошествии многих лет имею право подзабыть), помню что в нем точно были лабораторные опыты. Препод был дюже вредный, но любил побаловаться горячительными напитками. Это им было известно от старшаков. Чтобы препода задобрить, группа скинулась и купили водочку, залили ее в графин вместо воды и поставили на стол экзаменатора. Начался зачет. Все получили свои задания и делают лабораторную. В какой-то момент препод налил из графина в стакан и выпил. Затем молча обвел аудиторию взглядом, поставил пустой стакан на стол и, так же молча, вышел в коридор. Те, в панике, решили, что препод пошел в деканат, вылили из графина водку, налили из-под крана туда воды и стали напряженно ждать декана. Через несколько минут в аудиторию вернулся препод, и не один, а с пирожками из буфета.

В общем, зачет они не сдали в тот день