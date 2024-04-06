14 таких «прекрасных» родственничков, что семейка Дурслей отдыхает

Кому-то общение с родственниками доставляет радость и приносит ощущение поддержки. Увы, у других людей ситуация обратная: родственники выматывают и делают все, чтобы от них держались подальше. Читаешь некоторые истории и понимаешь, что в жизни бывает всякое.