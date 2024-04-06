14 таких «прекрасных» родственничков, что семейка Дурслей отдыхает

Значит, плохой дизайнер эта Зоя. Или это была попытка выставить свою сводную сестру на посмешище, но не удалось. Вот и подгорает, от неудавшегося фокуса.
-
-
Ответить
Кому-то общение с родственниками доставляет радость и приносит ощущение поддержки. Увы, у других людей ситуация обратная: родственники выматывают и делают все, чтобы от них держались подальше. Читаешь некоторые истории и понимаешь, что в жизни бывает всякое.
Значит, плохой дизайнер эта Зоя. Или это была попытка выставить свою сводную сестру на посмешище, но не удалось. Вот и подгорает, от неудавшегося фокуса.
Да, родственники могут быть головной болью, но, к счастью, не все они такие. Многие одним своим присутствием поднимают настроение. Вот здесь у нас 20 родственников, чье чувство юмора острее бритвы.