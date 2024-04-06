14 таких «прекрасных» родственничков, что семейка Дурслей отдыхает

Народное творчество
25 минут назад

Кому-то общение с родственниками доставляет радость и приносит ощущение поддержки. Увы, у других людей ситуация обратная: родственники выматывают и делают все, чтобы от них держались подальше. Читаешь некоторые истории и понимаешь, что в жизни бывает всякое.

  • Недавно родила, сыну 8 месяцев. Копим на жилье, живем у моей мамы. И она творит дичь: постоянно проверяет, выросли ли зубы, пихает малышу конфеты, пытается напоить водой. Говорит: «Я ж тебя так растила, и ничего». Выяснилось, что на самом деле она это делает для того, чтобы доказать, что хорошо заботилась обо мне. Оказалось, у нее по поводу этого есть сомнения и страхи. Поговорили, вроде помирились.
  • Скоро мне исполнится 18, и отец заявил, мол, или плати часть за аренду квартиры и коммуналку, или съезжай. Прикол в том, что он не выдвигал таких условий обоим моим братьям. Старший съехал, когда ему исполнилось 25. Среднему брату 22 года и он живет с нами. Но с него отец никаких денег не требует: брат безработный. И вот теперь батя решил, что хоть меня-то он воспитает правильно. © MoreState2251 / Reddit
  • Муж подарил мне дорогие духи. На радостях я выложила фото в соцсети. И тут моя сестра спрашивает: «Он что, накосячил где-то? Это попытка извиниться?» Я в недоумении ответила, что нет, мол, зачем ты на мужа моего наговариваешь. Сестра не поверила: «Да большинству женщин повезет, если они на Новый год что-то получат! А ты тут хвастаешься и тыкаешь подарком своим всем в лицо». Она добавила, что ее муж ей на день рождения в лучшем случае открытку вручает. Я сестре ответила, что это просто зависть и она сама себе как бы мужа выбирала. © PerfumeInABottle / Reddit
  • Мне с детства отказали в праве выбирать гостей на свой день рождения. Родители звали только «правильных ребят» — детей своих друзей. Если я пыталась возражать, они угрожали вообще оставить меня без праздника и подарков. Когда мне исполнилось 13, я пошла против воли родителей, они исполнили свою угрозу и оставили меня без праздника. А я что? Я взяла накопленные деньги и пошла на улицу к друзьям. Мы тусовались на нашем чердаке, пили недорогой лимонад, ели чипсы и пирожные. Это все было намного лучше домашних посиделок. © Подслушано / Ideer
  • Мама гнобит мою невесту. Много было нехорошего, но один случай стал последней каплей. Недавно они пошли на концерт. Моя девушка надела блестящее платье, а мама это платье стала высмеивать, мол, слишком вычурное. Моя девушка живет довольно скромно, это чуть ли не единственное ее нарядное платье. Я предупредил маму, что не потерплю такого отношения. Маман такая: «Ага, хорошо», — а сама ржет дальше. Позвонила своей сестре и давай сплетничать. Ну что ж, матушка, раз так, придется тебе смириться с мыслью, что на свадьбу мы тебя не ждем. Теперь мама в шоке, как и вся родня. А я выбрал спокойствие своей невесты. © Unknown author / Reddit
  • Отец снова женился, у меня появилась сводная сестра — Зоя. Я планировала свадьбу, она предложила сшить мне платье (учится на дизайнера). Мы встретились, сняли мерки, все обсудили. У нас разные вкусы, но мы остановились на одной модели. В итоге Зоя сшила платье того цвета и фасона, что нравились ей, а не мне. Еще и на 3 размера больше, чем надо. Я сказала, что платье-то прекрасно, но так, мол, и так, я найду другой наряд. В итоге на свадьбу я надела платье мечты, а папа, мачеха и Зоя были чернее тучи. Родственники заявили, что я сильно обидела сестричку. Я пыталась объясниться, но они настаивали на том, что я могла бы и потерпеть. © ThrwayStepSisDress / Reddit
Елизавета Мочалкина
5 минут назад

Значит, плохой дизайнер эта Зоя. Или это была попытка выставить свою сводную сестру на посмешище, но не удалось. Вот и подгорает, от неудавшегося фокуса.

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  • Мой отец после 26 лет брака ушел от мамы к моей ровеснице, которая тянет из него деньги. В семье разлад: маму подкосил развод, начались проблемы со здоровьем на фоне нервов. Младшая сестра-подросток скатилась по учебе, у нее бессонница из-за переживаний. Она скучает по отцу, а он редко может навещать ее, поскольку разъезжает по югам с новой избранницей. Близко с ним до сих пор общается только брат. Недавно отец объявил новость — мачеха беременна. И вот уже он не может прийти к сестре даже на день рождения, а еще отказывается от приглашения на мою свадьбу, поскольку у его жены какие-то проблемы или заскоки. © Подслушано / Ideer
  • До замужества думала, что мой любимый — серьезный и сдержанный человек. А теперь поняла, что у него эмпатия, как у табуретки. Он никого не пожалеет и не протянет руки помощи, если нет выгоды. Детей не любит, животных терпеть не может. Ему всего лишь 28 лет, а я как будто со стариком живу. Угораздило же. © Подслушано / Ideer
  • У подруги до школы был длинные волосы, но на 1 сентября мама подстригла ее под горшок, причем не очень-то и аккуратно. И дети стали над ней смеяться. Девочка и так была скромная, а тут вообще ушла в себя. Стала изгоем. Кто знает, может, отношения с одноклассниками сложились бы иначе, если бы мама ее не обкорнала.
  • У знакомой папа был настолько скупой, что подруге всегда со слезами приходилось просить у него деньги (например, надо сдать какую-то сумму на школьную поездку или купить новую обувь). Зато дома было 3 телевизора — роскошь по тем временам.
  • Моя сестра — сплошная проблема. То истерику закатит, то родителям из-за нее из школы звонят. А со мной никогда не было проблем. И вот отец подарил мне свою старую машину, так сестра сразу встала в позу: «Золотому ребенку, конечно же, достается все лучшее». Я огрызнулся и сказала, что я не золотой ребенок, просто надо вести себя нормально. Она убежала в комнату и хлопнула дверью. © Hall_Known / Reddit
  • Мама растила нас одна, но жили мы в достатке, а за младшими детьми приглядывали няньки. И тут семейный бизнес рухнул. Мне пришлось забить на учебу в универе, чтобы приглядывать за братьями и сестрой. А мама тусовалась с друзьями — это был ее способ справиться со стрессом. Однажды я забыла переодеть сестру, так мать орала, что я бесполезная, никогда ей не помогаю. Я очень обиделась и ушла. Мы не общались уже несколько недель, и тут позвонил друг семьи. Сказал, что у мамы киста на яичнике, скоро операция. Умолял меня прийти к ней, но я отказалась. Честно говоря, мне уже все равно. Я просто слишком устала. Она всегда оскорбляла меня. Я просто хочу спокойной жизни. © cxnstxntin / Reddit
  • Жену брата ненавидят все родственники. Она действительно не очень хороший человек. Изменяла ему, готовить не хочет, не работает. Все дела на нем. Но он ее любит, все прощает. Только я с ней в хороших отношениях. Но не потому, что понимаю или поддерживаю ее образ жизни. Просто не хочу ссориться с братом. Пока он ее любит, я тоже буду терпеть ее и «любить». Без подлости и пакостей. © Подслушано / Ideer
  • По семейным обстоятельствам у нас временно поселилась мать мужа. Я ее уважаю, ничего против данной ситуации не имею. Она помогает по хозяйству и с внуками, вкладывается в бюджет и сильно не отсвечивает. Но она все время поет. Каждую минуту напевает. Я пробовала сказать об этом деликатно, она вроде все поняла и замолчала. На 15 минут. Потом забыла и вновь запела. Я работаю из дома и, наверное, скоро сойду с ума. © Подслушано / Ideer

Да, родственники могут быть головной болью, но, к счастью, не все они такие. Многие одним своим присутствием поднимают настроение. Вот здесь у нас 20 родственников, чье чувство юмора острее бритвы.

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