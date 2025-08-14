Ну да, будем экономить) ты бросишь пить, а я, в свою очередь отучу тебя курить))))
15 случаев, когда семейный бюджет стал поводом и для споров, и для смеха
Тема финансов в семейных отношениях — одна из самых острых и обсуждаемых. Споры о том, как правильно распределять доходы и расходы, не утихают: кто-то убеждён, что все траты должен покрывать мужчина, кто-то выступает за модель 50/50. У каждого варианта есть свои аргументы и противники. Но как бы там ни было, универсальной схемы не существует — в каждой паре свои обстоятельства, приоритеты и ценности. А значит, важно не следовать шаблонам, а договариваться и искать решение, подходящее именно вам.
- У моих родителей деньги всегда были в маминых руках. У мужа тоже. Так что для нас вполне стало нормальным, что бюджет веду я, обе карточки были у меня. Хватило меня на пару лет. Последней каплей стало то, что муж просит на транспорт, сюрпризов для меня нет, все запланировано. Отдала карточку, он платит за жильё, машину, покупает продукты, неожиданные приятности. Свои деньги трачу на себя, на мелочи в дом, на приятности мужу. И как же это здорово: вроде мелочь, а сразу стала чувствовать себя женщиной. © Подслушано / Ideer
- У нас с мужем раздельный бюджет. Все, кто об этом узнает, считают его жмотом, а меня жалеют. Но это была моя идея! Зарабатываю я хорошо, на все мои хотелки мне более чем хватает, но вот финансово участвовать в том, как муж покупает кучу бесполезных штук и помогает многочисленным родственникам, я не хочу. На общие траты скидываемся, подарки друг другу дарим, если вдруг проблемы какие с деньгами, помогаем друг другу, конечно, но в целом свои деньги каждый тратит, как хочет. И все счастливы! Но всем надо объяснять, что не бедная я, несчастная, а сама так захотела. Злит это отношение к женщинам, как к содержанкам, а к мужчинам — как к кошелькам на ножках! © Подслушано / Ideer
- Замужем 10 лет. Оба работаем. С мужем совместный бюджет, но есть у каждого и свои деньги, которые оставляем для личных нужд, так сказать. Заработок средний у обоих. Я считаю, что должна отдавать в семейный бюджет меньше, чем он, поскольку он мужчина, да и мне, как женщине, больше нужно денег для себя. Он не понимает этого, на этой почве ругаемся. Когда слышу, что многие дамы живут по принципу «его деньги — это наши деньги, а мои — это только мои» — и завидую, и обидно, что мой муж не понимает меня. © Подслушано / Ideer
- Мой бывший парень контролировал буквально каждую копейку, вел учет. Психовал, если что-то не сходилось. Со скрипом отпускал меня в кафе, потому что это бесполезная трата денег. Продукты подешевле, косметика подешевле, моющие средства подешевле. Продержалась 3 года и послала его. Сейчас у нас с мужем тоже семейный бюджет, но иначе. Деньги общие, никто ни перед кем не отчитывается, просто следим, чтобы не просесть нигде. © s.leventova
- Мужчины, не повторяйте мои ошибки, не пытайтесь капризничать с собственными женами! Моя вот часто тратила мою зарплату на разную фигню, а меня это бесило. И вот решил с этим покончить раз и навсегда. Придумал гениальный план — перевоспитать ее с помощью невзрачного подарка, который должен был ее незаметно подтолкнуть к экономии. На 8 марта подарил жене книгу «Как экономить деньги». Теперь я хожу на работу пешком, вынужден отказаться от плохих привычек и похудел на 5 килограммов. © Не все поймут / VK
- С супругом 90% дохода складываются в общий бюджет, остальное — личное. Ушла в декрет, мой доход упал в разы. К этому были готовы, но через три месяца после родов помяла машину (первое в жизни ДТП), бампер под замену. Супруг сказал: «Я буду работать, а ты машину мять? Помяла — ремонт за твой счёт». Я думала, мы семья с финансовой и психологической поддержкой друг для друга. Оказалось, декрет — это для сильных и независимых. Бампер ремонтировать не стала, езжу так. © alsu_labirintisudeb
- Подозревала мужа в измене: стал задерживаться на работе, экономить на всем. Думала даже расстаться, но была сложность — незадолго до этого узнала, что беременна. В один момент решила: все, пора поговорить с мужем. А он мне говорит, мол, глупая, да я же увидел тест на беременность в мусорке. Вот и брал сверхурочные, чтобы к рождению маленького квартиру побольше взять. Да, с возлюбленными нужно разговаривать. © Карамель / VK
- У нас с мужем раздельный бюджет. Оба хорошо зарабатываем, но он больше на 50%. Поделили, кто что покупает и оплачивает, сколько в общий кошелёк кладём, оставшаяся часть не делится и тратится на своё усмотрение. Меня до недавних времён всё устраивало. В прошлом году муж купил машину и оформил на маму. В этом году купил землю и планирует строительство дома, который, конечно, оформляется на имя свекрови. А мне предложил купить мебель, технику и всё, что требуется для дома. Он не против, чтобы я тоже пользовалась тем, что он купил, но вот это разделение на «это на мои деньги куплены» заставляет задуматься о будущем нашего брака. © Подслушано / Ideer
Ну, хитрый мужик из последней истории. Если бы жена начала имущество покупать и на своих родственников записывать, у него не возникло бы вопросов?) Первая мысль, что не рассматривается совместное будущее.
Помню начала встречаться с парнем. Позвал меня домой на чаепитие, маме своей представить. И вот женщина, которая видит меня впервые, начала разглагольствовать "А это моё жильё, у меня дочка, всё на неё перепишу, для сына ничего нет (я не спрашивала, а её жильё, на которое могли покуситься по её мнению, это одна комната). А у тебя квартира есть? Сколько комнат? А банковский счёт есть? Сколько зарабатываешь? Если у вас с ним всё серьёзно получится, возьму вам ипотеку на своё имя, ты будешь платить, на его ЗП станете жить, сейчас ещё мат.капитал хороший дают, второго родишь, третьего родишь, так и расплатитесь". Это даже не наглость, а какой-то маразм. Ты незнакомку видишь первый раз в жизни, а уже такие планы составила, наверняка и с ним обсуждали. Попасть в такую ушлую семейку? Нет уж.
- Мой муж не умеет правильно распоряжаться деньгами и тратит их на всякую ерунду. Самое удивительное, что осознание этого к нему пришло только после того, как он приехал в Германию с красивым чехлом на телефоне и с большой дыркой на попе на его джинсах. © Палата № 6 / VK
- В моей семье раздельный бюджет. У мужа свой кошелёк, у меня свой. Моя мама говорит: «Это не правильно. Надо, чтоб деньги в одной кубышке были, вы ж семья». И у них с моим отцом именно так и было.
Вот только долгое время отец врал о зарплате и отдавал маме меньше половины, а основные расходы она все равно тащила на себе. Зато «общий бюджет» © irina_pava
- Начитались с мужем всяких мотивационных книг, историй об успешном успехе и решили перестать пить кофе в заведениях, а все деньги собирать и на них купить машину. План прекрасен и мы наивно верили, что это получится, потому что на кофе мы тратили действительно много денег. Собирали-собирали, решили что-то нужное в дом купить, понимали, что на машину там все же не хватит. Купили, блин, миллион обоев и краски для ремонта. Лучше бы уже кофе пили. © Не все поймут / VK
- У нас с партнером такая схема: когда мы покупаем подарки для родственников, мы делаем это из наших личных бюджетов, но указываем на них имена обоих. Так мы можем сами решать, какую сумму можем потратить на подарки. И меня вообще не парит, что я ставлю его имя на вещах, которые получит моя родня, ведь он делает то же самое. © Purple_Sorbet5829 / Reddit
- Моя мама аж бесится от того, что муж платит мне зарплату. Мы с ним договорились, что пока я в декрете и какое-то время после него не работаю, то получаю на отдельную карту определенную сумму денег (на хозяйство деньги получаю отдельно). Эти деньги чисто мои, я их по большей части откладываю, иногда трачу на свои хотелки. Мужа это устраивает, он ни о чем не парится. Мне тоже ок, я пока не сменила сферу деятельности, прохожу обучение и через год планирую выйти в офис на работу. Не помню, как об этом узнала мама, но началось! Как я могу опустошать семейный бюджет? Как я могу прятать деньги от мужа? Что я за жена такая? Вот она в свое время шестидневку работала и дома все сама делала, спала по 5 часов в день и ничего, выжила! © Подслушано / Ideer
- Появился гул в машине. Муж, зная, что у меня денег нет, вызвался отвезти ее в сервис. Отвез, насчитали ремонта на кругленькую сумму. Приехал домой гордый, что все починил. Но добавил потом, чтоб денег от него в следующем месяце не ждала даже за квартиру, все ушли на машину. Когда я спросила, где чек, начал врать, а потом прислал фото, где общей суммы не видно, но видны стоимость работ и запчастей. Я посчитала, получилось в пять раз меньше, чем он мне озвучивал. © Подслушано / Ideer
- У нас с женой вопрос семейного бюджета тоже стоит довольно остро. И наше главное решение — просто зарабатывать больше денег. Я довольно экономный человек, а жена периодически что-то покупает. Но я просто понял, что это не стоит того, чтобы наносить ущерб нашим отношениям. Зачем напрягаться из-за каждой траты? Ведь я знаю, что она просто хочет улучшить наш уровень жизни. © Unknown author / Reddit
