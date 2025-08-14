15 случаев, когда семейный бюджет стал поводом и для споров, и для смеха

Ну, хитрый мужик из последней истории. Если бы жена начала имущество покупать и на своих родственников записывать, у него не возникло бы вопросов?) Первая мысль, что не рассматривается совместное будущее.

Помню начала встречаться с парнем. Позвал меня домой на чаепитие, маме своей представить. И вот женщина, которая видит меня впервые, начала разглагольствовать "А это моё жильё, у меня дочка, всё на неё перепишу, для сына ничего нет (я не спрашивала, а её жильё, на которое могли покуситься по её мнению, это одна комната). А у тебя квартира есть? Сколько комнат? А банковский счёт есть? Сколько зарабатываешь? Если у вас с ним всё серьёзно получится, возьму вам ипотеку на своё имя, ты будешь платить, на его ЗП станете жить, сейчас ещё мат.капитал хороший дают, второго родишь, третьего родишь, так и расплатитесь". Это даже не наглость, а какой-то маразм. Ты незнакомку видишь первый раз в жизни, а уже такие планы составила, наверняка и с ним обсуждали. Попасть в такую ушлую семейку? Нет уж.