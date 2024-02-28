15 историй о парах, чья любовь растаяла, как снег весной, стоило лишь им заговорить о деньгах
Народное творчество
38 минут назад
Ничто так не может испытать отношения на прочность, чем денежный вопрос. И не важно, стала богаче пара или беднее — любое резкое колебание в финансах раскачивает лодку брака, а может и вовсе опрокинуть. О том, к чему могут привести денежные конфликты между вчерашними влюбленными, будет эта статья.
- Свекровь недавно во всеуслышание заявила: «Нашли же мои сыновья себе жен. Нищих и без приданого». Особенно она упрекала меня, так как ее вторая невестка работает, а я и не работаю, и не богатая — и туда же, покусилась на ее сыночку. Вот только в поселке, где мы живем, с работой тухляк, и она это знает. Я подрабатываю онлайн, но мои нестабильные заработки она работой не считает. И, самое главное, семья мужа вовсе не богата: квартира хоть и есть, но получена больше 30 лет назад от работы, как и у многих других. © Шаманка / ADME
- Часто сталкиваюсь с ситуацией, когда девушки отказывают парням с достатком выше среднего. По причине этого самого достатка. Одна моя знакомая отказала молодому человеку, когда он сказал, что к нему 3 раза в неделю приходит домработница. А она простая студентка, живет с родителями, подрабатывает в банке. © Подслушано / Ideer
- Муж зарабатывает в несколько раз больше меня. Я ужасно комплексую. Не понимаю, как женщины спокойно сидят на шеях у мужей в постоянных декретах или работают за копейки. При этом я сама не отказалась бы дома сидеть и заниматься детьми, но снова просыпается комплекс. Оказалось, что все идет из детства. Мама постоянно долбила, что нужно себя реализовать, быть трудоголиком, зарабатывать хорошие деньги и быть независимой. Вот и результат. Вместо того чтобы наслаждаться семейной жизнью и работой, которая нравится, я в вечных сомнениях и терзаниях. © Подслушано / Ideer
- Муж открыл свое дело на наши общие деньги. Моих было тысяч 300-350. Бизнес пошел в гору как-то неожиданно быстро. И муж стал диким жмотом. Он высчитывал, сколько стоит коммуналка и продукты на месяц, и вкидывал ровно половину мне на карту. На другие бытовые расходы приходилось деньги выпрашивать, и он давал только часть. Бесился и говорил, что я транжира, что он пашет, чтобы иметь прибыль, а мне отдавать — как в прорву. Моему терпению пришел конец. И когда муженек не захотел скидываться на подарки общим друзьям, я намекнула, что я так-то тоже имею право на прибыль — хотя бы на 30 тысяч в месяц. А он взял на следующий день и швырнул мне в лицо 400 тысяч со словами: «Подавись, тут даже с процентами». А потом подал на развод. Нанял какого-то крутого адвоката, боится, что я оттяпаю его бизнес. А мне от него уже ничего не надо. Хотя очень обидно, что когда он только начал свое дело, я ему с его работой помогала, а теперь все забыто. © Подслушано / Ideer
- Я много зарабатываю, не жадный, не пытаюсь выводить из брака имущество, у жены есть доступ ко всем счетам и картам. Вот чего этой женщине не хватает, чтобы не работать? Я не предлагаю менять стиль жизни или отказываться от помощницы. Наш бюджет не заметит исчезновения ее несчастной сотки. Просто хочу отдохнувшую, радостную жену, которая будет большую часть дня тратить на себя (как угодно, я даже без претензий ко внешности), а вечер — на меня. Ладно бы ей ее работа нравилась, но сотрудница она посредственная. © Подслушано / Ideer
- Недавно ушла с осточертевшей работы. За две недели безработицы я преобразилась. Просыпаюсь рано без будильника, готовлю любимому завтрак в постель, занимаюсь спортом, перестала истерить. Ему все это очень нравится, но он считает, что я должна ходить на работу, так как детей у нас нет. Думаю, может, забеременеть, чтобы на работу не ходить? Некоторые девушки же так делают, чтобы замуж взяли. © Подслушано / Ideer
- Меня угнетает, что муж много зарабатывает. Когда мы сошлись, у меня зарплата была выше, я реально получала удовольствие от этого. Муж умный, но без амбиций. Ну что делать, помогала ему с карьерой, в какой-то момент резюме ему сама писала и рассылала. Постепенно доход сравнялся. Потом вырос. Сейчас муж получает в 3 раза больше. Бюджет общий, все идет на благо семьи, характер у мужа хороший. Но мне все равно очень грустно. Понимаю, что ничего глупее выдумать невозможно, но начинаю задумываться о разводе. Пусть ищет себе милую домохозяйку, а я хочу кого-то среднего, чтобы моя карьера казалась крутой, а доход — огромным. © Подслушано / Ideer
- Условились с мужем, что он выдает часть денег на «карманные расходы» и не спрашивает, на что я их трачу. На этом условии я согласилась не работать. 11 лет нормально жили, а теперь у мужа истерика. Он не думал, что «свои» деньги я могу не тратить, а позаботиться о своей же безопасности. Я купила две квартиры. Купила так, что в случае развода делить мы их не будем. О разводе не думаю, просто включаю мозг. © Подслушано / Ideer
- Люблю вечерами грызть семечки и лопать шоколадки. Зарабатываю намного меньше, чем муж. Постоянно срываю на нем злость после тяжелого рабочего дня. Часто кричу на него, даже без повода. А он каждый день целует меня и говорит, что очень любит. В такие моменты становится стыдно. © Подслушано / Ideer
- Купили с мужем квартиру в ипотеку. У меня зарплата больше, договорились, что я первое время выплачиваю взносы, а он вложится ремонтом. В итоге часть материалов закупала сама, чтобы побыстрее начать. Мебель была на мне. Пол делал мастер, сантехнику и окна — тоже. Обои снимали с моими подружками. Стены приходила красить моя мама. Короче, сказала мужу, что со всеми «мужскими» делами в доме я разобралась, и теперь ипотеку выплачивает он. Видели бы вы его глаза. © Подслушано / Ideer
- Мой старший брат долго добивался девушки из очень обеспеченной семьи. Он симпатичный парень, есть машина и квартира, но ей, видимо, этого мало. Решил впечатлить ее. Пошли в ресторан, он оставил официанту на чай 10 тысяч. Такая щедрость ее сразила наповал. Только она не знала, что официант — хороший друг брата. Он отдал ему деньги на следующий день. © Подслушано / Ideer
- С первым мужем вместе поднялись с нуля. В какой-то момент он лишился работы, я подождала почти год, но на прежний уровень он не поднялся, зарабатывал втрое меньше меня. Тогда я подала на развод, большая часть имущества осталась у меня. Человек решил, что ему достаточно того, что есть, но мне — нет. Значит, нам не по пути. © Подслушано / Ideer
- Так сложилось, что я зарабатываю больше мужа. Скрываю от него суммы средств по уходу за собой, так как порой могу потратить сразу половину его зарплаты за месяц. Я ухоженно выгляжу, а он считает, что это заслуга каких-то бюджетных средств. Лучше, если он не будет знать их реальную стоимость. Из-за этого приходится ходить по магазинам одной, выкидывать чеки. © Подслушано / Ideer
- Мне 34. Есть любимая жена, лапочка дочка и преданные друзья. Я был креативным директором, неплохо зарабатывал, но внезапно попал под сокращение. Жена и раньше зарабатывала на порядок больше, а теперь все расходы на ней. Я подзабил на себя, играю в приставку и ничего не хочу менять. Самое глупое в этой истории то, что когда я работал, то привирал всем, что получаю больше, чем на самом деле. Жена уверена, что у меня есть неплохая финансовая подушка. © Подслушано / Ideer
- Парень попросил меня взять кредит на машину. Обещал платить. Я тоже машину хотела, так что все подсчитала: кредит могу выплачивать. Парень сгонял за машиной на другой конец страны, пригнал. Хорошая, красивая, 1,3 млн. Каталась я с удовольствием. А потом он хлопнул дверью и ушел с работы. 4 месяца он искал новую. Я платила за кредит, за аренду квартиры. Примерно в то же время у меня крякнулся ноут, пришлось брать новый. Потом надо было менять расходники на машину. Моя зарплата не была рассчитана на такие траты. Я залезла в долги к знакомым. Тут он вроде работу нашел, какие-то деньги появились. Я немного выдохнула... И вдруг узнала, что парень на самом деле взял микрокредиты. В общем, с ним рассталась, пошла продавать машину и поняла, что и тут косяк: она не стоила уплаченных денег. Продала я ее в 2 раза дешевле, чем купила. Было очень жалко, я ревела, но выхода не было. © Ардна Скела / ADME
В некоторых семьях жены зарабатывают больше мужей, но счастливой жизни это не мешает. Зачастую такие мужья просто берут на себя домашние обязанности.
Комментарии
Уведомления
«Бюджет не заметит её несчастной сотки». Зато эта сотка здорово выручит, когда ты, чувак, решишь заменить ее на жену посвежее. 80% браков распадается.
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