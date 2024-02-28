15 историй о парах, чья любовь растаяла, как снег весной, стоило лишь им заговорить о деньгах

Ничто так не может испытать отношения на прочность, чем денежный вопрос. И не важно, стала богаче пара или беднее — любое резкое колебание в финансах раскачивает лодку брака, а может и вовсе опрокинуть. О том, к чему могут привести денежные конфликты между вчерашними влюбленными, будет эта статья.