20+ историй про персонажей, чью наглость даже из космоса видно
Народное творчество
1 час назад
Наглость некоторых людей вызывает такую оторопь, что и не знаешь, как отреагировать. Но пользователи, которые столкнулись с наглецами, поступили одинаково — просто рассказали о них в интернете. Что ж, эти беспардонные ребята вполне заслужили свою сомнительную славу. Почитайте только.
- Муж часто подвозил одну коллегу до дома. Так эта нахалка постоянно забывала в машине свои вещи: то сумочку, то кошелек, то кофточку, то телефон, и в тот же вечер волоклась к нам домой забрать забытое, вызывала мужа на парковку, где по часу весело трепалась, расхваливала моего мужа и ругала своего. Муж таял. А однажды взяла и позвонила мужу в 3 часа ночи и попросила забрать ее из ресторана. Муж заметался, спросил у меня, что делать, ведь надо помочь человеку. Я не выдержала: «Конечно, забирай, и вези сразу к себе, но не очень торопись, мне нужны пара часов, чтобы собрать вещи и вызвать такси». Только после этого муж ее наконец отшил. © Wildwildworld / Pikabu
- Подруге нужно было то собаку в ветеринарку отвезти, то в супермаркет за продуктами, то где-то что-то забрать для нее. Почему бы не помочь, раз я вожу машину, а она нет. Но прекратились эти покатушки, когда ей надо было привезти навоз в мешках на огород. Я отказала, так как мне не хотелось потом отмывать багажник. Так она еще и наехала на меня, мол, возьми машину мужа. Но самое обидное было, когда я спросила, почему ее-то муж ей навоз не привезет, раз так срочно нужно. На что она ответила, что им не хочется потом свою машину мыть, да и вонять будет. А мне это должно быть, видимо, в радость. Больше бесплатным такси я не работаю. Да и с подругой общение сократила до минимума. © Nychtotakoe123 / Pikabu
- Был сегодня с детьми в поликлинике. Подходит к кабинету девушка с малышом на руках. Подошла к пеленальному столику и поставила своего сына туда прямо в уличной обуви. Я делаю замечание:
— Посмотрите, теперь пеленальный стол грязный.
— Ничего, придут и уберут.
— Почему за вами должны убирать ваше свинство?
— А что тут такого?
— Столик предназначен для пеленания детей, а не для прогулок в уличной обуви.
— Это мое личное дело, где моему ребенку гулять.
— Вы на кухонном столе дома тоже его выгуливаете в обуви?
— Вы вообще нормальный? © dolzhenkovs / Pikabu
- Соседке нужно было, чтобы я мыла полы в подъезде. Говорю, мол, не буду, есть уборщица, мы платим ей деньги. Я готова помочь — тряпки, швабры, моющее средство. Нет! Мой полы в подъезде! И вдогонку сказала мне: «Представляю, какой бардак у тебя дома!» А я не понимаю — какая связь? © inspiration23 / Pikabu
- Ждал своей очереди в одной официальной инстанции. Народу куча, ждать долго. В зал заходит женщина, осматривается и начинает просить:
— Пропустите меня, пожалуйста, я очень тороплюсь!
— Тут все торопятся. Ждите.
— Вы не понимаете, у моего мужа с сердцем плохо. Он один дома. Пропустите!
— Что же вы тут делаете тогда?! Бегите к мужу скорее!
— Он таблеток напился и ему стало немного лучше. Вы меня пропускаете, да?
Тут откуда-то от входной двери раздается крик: «Женщина, что вы тут всем байки рассказываете про мужа? Я видел, как он вас привез! Вон он в машине сидит, вас ждет!» © DustDILF / Pikabu
- Приехала ко мне в гости подруга с мужем и детьми. Дети копались в моем холодильнике, рассыпали конфеты по полу, а потом сидели на придверном коврике и ели их. Я нервничала, но молчала. Но когда за столом у подругиного мужа кусок пирога упал на пол, а он, вместо того, чтобы поднять его предложенной салфеткой, сказал: «Все ок, я брюки не испачкал, на пол упало» и продолжил есть, я не выдержала и выгнала это семейство.
Подруга пыталась сказать, что так нельзя и я ненормальная. Но мне было плевать. Это мой дом! © elektri4e4ka / Pikabu
- Работаю в магазине игрушек. Девочка захотела куклу. Мама ей сказала «нет», дорого. Взяли мячик, мыльные пузыри, раскраску... Подходят к кассе. Ребенок держит куклу в руках, отказывается отдавать. Я прошу мать забрать игрушку. А она: «Не буду я отбирать! Что мне, дочь, что ли, травмировать? Неужели вам жалко какую-то куклу подарить?!» © user8944352 / Pikabu
- Жене звонит ее сестра, спрашивает, починил ли я машину. Она отвечает, мол, еще в сервисе, а что хотела-то? Та отвечает: «Да хочу дочку из деревни забрать». Жена: «Ну есть же такси, маршрутки, какие проблемы?» «Да деньги не хочу тратить». © Unknown author / Pikabu
- Занимаюсь вскрытием, заменой и установкой замков. Звонит женщина: «Можете дверь открыть? Я вышла, дверь захлопнула а ключи внутри остались». «Могу, стоит будет 2-3 тысячи». «В смысле?! Это бесплатно должно быть! Вы же спасатели!» «Я не спасатель, а замочный мастер». Она: «На каком основании вы деньги берете с людей?» «Я оказываю платные услуги». Сбрасывает звонок. Чем руководствуются подобные люди? © nestandart2886 / Pikabu
- Наш фельдшер рассказал про «Вызов года»: бабка которая вызывала постоянно скорую помощь по любому поводу, позвонила в очередной раз и на вопрос диспетчера что случилось, ответила: «Плохо». Приезжает фельдшер, спрашивает: «Что плохо?» Ответ бабки: «Поймай муху, тут где-то летает, и можешь быть свободен». © DejurniVrach19 / Pikabu
- Тесть намыл машину вечером на даче. Приходит соседка и просит отвезти их с мужем в город, бензин оплатит. Тесть говорит: «Ладно, поехали». Доехали до города, а она дает деньги — цена двух билетов на автобусе. Тесть такой спрашивает: «А обратно? » А соседка отвечает: " А обратно нам не надо«. © Jija1337 / Pikabu
- Покупал квартиру в ипотеку. На показе риэлтор сказала, что продавец заберет люстру — золотое сияющее великолепие почти метр диаметром. Думаю, почему бы и нет, если она ему дорога. Спрашиваю у продавца, а он не в курсе — говорит, что люстра моя по праву! Сделка состоялась, риэлтор передает ключи, поднимаемся в квартиру, а люстры нет! Я: «Как же так? Где моя люстра?» Она: «Забрали предыдущие хозяева, мы же говорили об этом». Я отвечаю: «Я звонил продавцу, он сказал, что ничего про это не знает!» Она: «Ну, это его мама договаривалась, она своей знакомой ее отдала». В итоге люстру она вернула, но даже не извинилась. © demien011 / Pikabu
- Сестра работает учителем начальных классов. Воскресенье. Звонок. Родительница: «Ребенок болеет, запишите нам пару видеоуроков. Мы позанимаемся». Что?! Да чтобы записать 15 минут видеоурока, тратится около часа! А та продолжает: «Ну вот что вы сейчас там делаете? Вот возьмите и запишите!» Ну а в самом деле, что такого, «яжучитель»?! © larisa1 / Pikabu
- Буквально вчера знакомая звонила, жаловалась. Попросили ее продать картофель некондиционный, для скота. Она продала за копейки. Естественно, картошка не для еды, подпорченная, нужно обрезать. Взяли муж с женой мешок, долго выбирали. На следующий день мужчина звонит и говорит: «Очень плохая картошка у вас, верните мои деньги на карту!» Знакомая без разговоров перечислила. Ещe через день он опять звонит: «Мы решили еще картошки у вас взять, когда приехать?» Вот как это назвать? © Деймос / ADME
- У нас из бутика клиентка вынесла туфли за $ 1 000. По камерам выяснили, кто это сделал, и позвонили ей с просьбой вернуть, на что получили ответ: «Мне плевать, я вообще-то фешн-блогер». © Anna Bella
- На работе была сотрудница, которую все считали малообеспеченной. Сердобольно подкармливали ее, отдавали одежду, обувь, вещи для дома, даже косметику. Однажды коллега увидела на интернет-барахолке кардиган, который отдала этой самой «бедняжке». Имя, телефон и другие объявления продавца подтвердили ее опасения: наша сотрудница приторговывает «гуманитаркой». Ну посмеялись от души над собственной глупостью, но чай, кофе, печенье, конфеты и прочее раздавать перестали. Реакция «бедняжки» была мгновенной — безграничное удивление и непонимание. Девушка явно тосковала по халяве. Не так давно она уволилась, и мы по ней не скучаем. © Юлия Зиновьева
- К моей подруге начал частенько захаживать мужчина. Ужинал, оставался ночевать. Через время говорит: «Что ж ты все мне то сосиски, то колбасу? Хоть бы раз курицу пожарила!» Но она не растерялась и ответила: «Так ты приноси — я пожарю!» © Людмила Алиева
- Сижу работаю, никого не трогаю. День выдался напряженный. И тут он — звонок с неизвестного номера. Поднимаю и слышу: «Не кладите трубку. Оператор ответит вам через 13 минут». © Unknown author / Pikabu
- Давно, когда только появились маршрутки, вскочила в салон одна мадам и наорала на всех, что она главный бухгалтер, а за ней даже дверь не закрыли и ей пришлось самой закрывать! Потом голосила, что ей негде сесть, что водитель «дрова» везет и проезд дорогой. На следующей остановке водитель молча ее высадил, открыв перед ней дверь и закрыв ее за ней. Пассажиры были в восторге. © Лена Елена
- На днях, когда я была на работе, позвонили дети и сказали, что во дворе соседская собака бегает, где-то дырку в заборе нашла. Пошла поговорить с соседкой. Услышала отборную брань в свою сторону, причем она все время обращалась ко мне на «ты», хотя я с ней никогда не общалась. Но самое интересное произошло буквально через пару дней: только собрались обедать — заходит муж, а на руках у него поросенок. Оказалось, что он сбежал как раз от этих соседей. Муж отнес его им. Соседка теперь помалкивает. © Лариса Столярова
- Работаю официантом. Однажды клиенту не понравилась еда, которую он заказал. Этот парень подозвал меня, заставил протянуть к нему руку, а потом просто взял и выплюнул в нее все, что было у него во рту. Я в шоке ушла в ванную и мыла руки, кажется, несколько часов. К счастью, все произошедшее видел мой коллега. Он рассказал об этом менеджеру, и этого клиента выгнали. © Loves_me_tacos125 / Reddit
А вот и еще несколько статей про феерических наглецов:
Комментарии
Уведомления
" Не кладите трубку,оператор ответит через 13 минут".Мне понравилось!
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Ну теоретически ведь не обязательно, что тетушку в учреждение привёз и ждёт в машине именно муж
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