20+ историй про персонажей, чью наглость даже из космоса видно

Наглость некоторых людей вызывает такую оторопь, что и не знаешь, как отреагировать. Но пользователи, которые столкнулись с наглецами, поступили одинаково — просто рассказали о них в интернете. Что ж, эти беспардонные ребята вполне заслужили свою сомнительную славу. Почитайте только.



