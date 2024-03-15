19 человек, которые «хамство и наглость» готовы даже в резюме указывать

Каждому из нас хоть раз приходилось сталкиваться с неподобающим поведением окружающих. Однако некоторые даже живут по принципу «наглость — второе счастье». Например, кассир в продуктовом магазине хамит покупателю, бабулька в автобусе по-хамски требует уступить ей место, или же родственники нагло садятся на шею и благополучно свешивают ножки.