19 человек, которые «хамство и наглость» готовы даже в резюме указывать
Каждому из нас хоть раз приходилось сталкиваться с неподобающим поведением окружающих. Однако некоторые даже живут по принципу «наглость — второе счастье». Например, кассир в продуктовом магазине хамит покупателю, бабулька в автобусе по-хамски требует уступить ей место, или же родственники нагло садятся на шею и благополучно свешивают ножки.
- Я балдею от наглости сестры мужа. У нее были ключи от нашего гаража с подвалом, где мы разрешили ей хранить свои несезонные вещи. Два раза подряд я ездила за картошкой и заметила, что она как-то уж быстро убывает. Сказала мужу, что нашей картошки на две семьи до конца зимы не хватит. Он сменил замок. Сегодня эта девица звонит с истерикой, мол, почему мы ей не дали комплект новых ключей. Спросили у нее: «А что тебе там зимой понадобилось? Велосипед или самокат?» А она как распсиховалась и бросила трубку. Сажай-ка ты, Настенька, свою картошку и нам пару мешков отсыпать не забудь. © Подслушано / Ideer
- После тяжелого дня на работе я заскочила в магазин, накупила на два больших пакета еды. Чеки все время проверяю, поэтому сразу заметила, что взяли с меня гораздо меньше, чем надо. Хотела сообщить об этом кассиру, но не успела даже произнести несколько слов. Она начала хамить, мол, тут очередь, не задерживай. Я пыталась несколько раз ей сказать про ее ошибку, но меня послали. С чистой совестью ушла домой есть свои вкусняшки. © DaLi1206 / Pikabu
- Как-то раз на одной работе я сдружилась с девушкой, нам по 23-25 лет было. Я постоянно носила на работу печенье, яблоки, конфеты, кофе и ее угощала. На тот момент я жила одна, поэтому финансово это не напрягало. А потом пришлось вынужденно начать ремонт в квартире. Денег стало в обрез, стала экономить. Решила прийти на работу с пустыми руками. Так эта «подружка» пришла ко мне на очередной обед, а у меня нет ничего. Говорит: «Тогда в магазин пойду, куплю булочку и банан». Я попросила взять и мне. Возвращается и говорит: «Давай денежку». Я сначала думала, что шутит, ведь всего банан и булочка. Но оказалось, что не шутит. Деньги я отдала, но дружба как-то сошла на нет. © Маруся / ADME
- Закупался как-то в магазине и встретил свою бывшую. Мы разошлись по ее инициативе, ведь со мной «ей было плохо». Я помахал ей рукой и поздоровался: «Привет! Как дела?» Она была со своими друзьями, поэтому оглянулась и громко выдала: «Слышала, что у тебя новая девушка. Она вообще не красотка!» И тут я осознал, что моя жизнь могла бы сложиться иначе, если бы я не расстался с этим жестоким человеком«. © Bill Terry / Quora
- Соседка почему-то решила, что мы друзья. У нее двое маленьких детей, которых она пытается спихнуть на меня. Приходит и просит посидеть, пока сходит в магазин, на маникюр или к подруге. А муж ее «не справляется». Я не соглашался. Но как-то раз пришел тот самый муж соседки со словами: «Ты же молодой. Посиди, поиграй с ребенком, а я пока отдохну». Я отказался, и он просто ушел. Без конфликта. Но не понимаю, на что соседи рассчитывают? И так уже полгода. © Подслушано / Ideer
- Мне 20 лет, неработающая студентка. Внезапно ко мне подошла моя мать и сказала: «Ну что, колледж скоро заканчиваешь, поэтому пора на работу идти и съезжать. Ах, совсем забыла, еще с тебя 100 тыс. за то, что я тебя выхаживала и терпела истерики. Солнышко, ты мне за полгодика отдашь? А что кривишься? Я же тратила на тебя все эти годы кучу денег. Побалуй маму, мне шуба нужна». После этих слов я решила съезжать. А ведь она сама меня уговаривала идти в колледж. Снимаю квартиру и ухожу. Отец обещал помочь. А мамаше отдам 10 тыс. и пусть катится с миром и шубой. © Подслушано / Ideer
- Сегодня в кафе один мужчина со своей женой наели на 8 тыс. В заказе был стейк из лосося, креветки и тому подобное. Когда ему принесли счет, то он сказал, что мы ему обязаны посчитать со скидкой, как для персонала. В противном случае он ничего оплачивать не будет, ведь креветки были недостаточно розовые, соус для стейка имел слишком выраженный вкус апельсина. Минут 20 нагло выступал. Когда управляющая сказала ему, что вызвала полицию, он согласился оплатить счет. При этом улыбнулся и сказал: «Ой, я думал, у вас можно поскандалить и скидочку получить». © Muna_Talus / Twitter
- Когда мне было 15 лет, я летела с мамой в самолете. Вдруг к нам подошли и попросили пересесть, чтобы какой-то мальчик мог сидеть рядом с родителями. Моя мама уточнила: «А сколько лет мальчику?» А в ответ услышала, что 18. Разумеется, мама не согласилась, и весь оставшийся полет на нас косо смотрели те самые родители мальчика. © cyntycatty / Reddit
- Подвозил девушку-коллегу на работу. Поначалу все было нормально: в условленном месте останавливался, она садилась, и мы ехали. Потом попросила забирать в другом месте, так как там рядом садик ее дочки. Потом пошли опоздания под разными предлогами: ребенок капризничает, долго одевается, не хочет так рано вставать.Окончательной точкой стал момент, когда внезапно на улице подморозило так, что стекла изнутри машины покрылись инеем. Звоню коллеге и говорю, чтобы она самостоятельно сегодня на работу добиралась, мол, не успеваю за ней заехать. Сказала, что сама не поедет, будет меня ждать. Жду, пока прогреется машина, чтобы почистить окна. Все сделал, поехал за коллегой. А она мне при встрече c ходу заявляет: «Надо быть более ответственным и выходить из дома пораньше». Сказал, что выхожу из дома так, как получается, а ее пусть кто-то другой возит. Обиделась. © PolAnd1234 / Pikabu
- На работе в художке был случай. Приходит мамаша и орет, что я ребенка посреди урока обидел и выгнал за дверь. Смотрю, а женщина незнакомая какая-то, да и ребенок не мой. Спрашиваю, когда было дело. Отвечает: «Месяц назад. Ребенок у вас не учится, но ему интересно, как дети рисуют. И вообще, я без мужа его воспитываю, поэтому ему нельзя отказывать, иначе у него будет травма». Орала, что в министерство будет жаловаться. А я всего-то попросил не моего ученика покинуть класс. Работу люблю, но очень много неадекватных родителей. © Подслушано / Ideer
- Еду в автобусе в наушниках возле окна. Ко мне подсела женщина. Я прикрыла глаза и стала наслаждаться музыкой. Вдруг эта дамочка сильно толкает меня локтем в бок. Поворачиваюсь к ней, а она мне недовольно: «Прекрати! Кого соблазнить пытаешься?» Я обалдела. Оказалось, что я сидела и машинально прикусывала нижнюю губу. Я даже растерялась и не нашла, что сказать. © yana_aff_ / Twitter
- Летела на самолете. Заранее выбрала место у иллюминатора. Рядом со мной садится мамаша, а ее ребенок лет 5 рядом с ней, но через проход. Разумеется, она начинает требовать у меня поменяться местами. Не просить, а с ходу указывать, что мне надо пересесть. На мое резонное замечание, что надо было позаботиться о себе заранее, она начинает мне хамить: «Молодец, что заранее себе место выбрала у окна. А мой ребенок теперь не у окна». Я спросила: «А почему вы требуете что-то с меня? Рядом с вашим ребенком сидит человек, попросите его». В ответ я услышала: «Вот, малыш, какие бывают нехорошие люди». © Viverra / ADME
- Еду в автобусе. На остановке заходит парень с табуреткой (видимо, только купил и домой везет) и идет в конец салона. Ставит табуретку на свободный промежуток и садится. На следующей остановке заходит тетка, осматривает салон, идет к тому парню и приказным тоном требует уступить ей место. Парень пытается оправдаться, что стул его собственный, но тут к тетке подключаются другие пассажиры. Парень, не привыкший к такому натиску, встает, а довольная нахалка садится. © Мария Денисюк / ADME
- Вечером слышу стук в дверь. Открываю. Стоит бабка: "Здравствуйте! А вы, гляжу, жалюзи на окна повесили? А то ведь теперь ничего не видно. А что, у вас другой молодой человек сейчас? Просто смотрю, а машина-то другая под окнами. Вытолкала ее тут же за наглость. © Bakkara / Pikabu
Вместо кабельного соседскую жизнь смотрит. А какие способы экономии любите вы?
- Как-то раз старший брат привел домой девушку. Каким-то образом он уговорил родителей, чтобы она пожила у нас какое-то время. Прикол в том, что у нее был маленький ребенок на руках. Буквально через месяц эта мадемуазель начала отчитывать меня, мол, оставляю свои вещи в «ее ванной». А потом начала просить посидеть с ребенком, пока сама гуляет. И только через 14 месяцев мои родители не выдержали всего этого и попросили ее съехать. © w****reddit / Reddit
- Сестра мужа так сильно переживала, что мы переехали в другой город и не можем сразу взять ипотеку, что готова была по доброте душевной взять ипотеку для нас, но оформленную на нее. В качестве гарантий обещала дарственную на брата оформить, а себе ни копейки. Муж верил сестре и не понимал этих тонкостей с собственностью и дарением. Я ему твердила, что не собираюсь платить за квартиру, из которой в любой момент меня могут выпнуть. Последней каплей в нашем споре стал момент, когда его сестрица по видеосозвону случайно ляпнула: «Я о тебе забочусь, чтобы эта (я, то бишь) в случае развода пошла лесом». © kikka / Pikabu
- Так случилось, что на данном этапе жизни работаю в семье одна, поэтому основной доход приношу я. С мужем мы все обсудили — так надо! И все шло отлично: я работала, по утрам варила кофе и делала завтрак, а муж дома убирался и готовил ужин. А вчера я вырвала себе выходной и решала мелкие вопросы рабочие удаленно. Пока переписывалась с клиентом, попросила мужа приготовить ужин. Так он психанул и выдал мне: «Вообще-то, я и так каждый день готовлю!» © Подслушано / Ideer
Кстати, не понимаю проблемы. Если поменять местами рассказчицу с мужем, то получится противоположная история. Как задолбавшаяся рутиной домохозяйка попросила мужа в свой выходной приготовить ужин, а он отказал)).
Я сейчас делаю работу Конфуз😁, но мужик реально мог устать от рутины. Не такая и наглость один раз попросить помощи
- Стою на кассе в магазине, выкладываю на ленту товары из корзины. За мной стоит бабулька. И тут вижу, как она берет с ленты мои «ежедневки» и убирает на ближайшую полку. Я обалдела и говорю: «Извините, но это мое, верните на место». А она как выдаст: «Постеснялась бы! Скажи еще спасибо, что моей внучки рядом нет, а то бы я тебе надавала за такую вульгарщину. Тут люди продукты покупают!» Я даже не нашла слов, чтобы ей что-то ответить. Благо, что кассирша вступилась и потребовала вернуть товар. Не понимаю, что у бабки в голове.
- Долгое время встречалась с парнем. Жили то у меня на съемной квартире, то у него. Но жил он с мамой. Предложил он мне однажды план надежный, как швейцарские часы: он берет на себя ипотеку, я переезжаю к нему. А деньги за жилье буду просто ему отдавать. Спросила у него: «А что, если мы расстанемся?» Он тут же выдал: «Ты все равно бы за съемную платила». После этого разговора отношения как-то не заладились. © ZashlaRadiS**** / Pikabu
Порой наглость людей можно объяснить банальной усталостью после тяжелого трудового дня и, как следствие, раздражительностью. Однако есть такие личности, которые с вежливостью и чувством такта поссорились еще где-то в раннем детстве.
Комментарии
У бабки с ежедневками в голове возрастные изменения).
Расскажу историю, хоть тут ее уже и постила.
Стояла в гипермаркете, и в прикассовой зоне взяла лубрикант, и добавила на ленту к своим покупкам. После меня перед кассой стояла великая матерь с дитём. Боги, как она на меня наехала, мол, и куртизанка я, и совести нет, и на что ее пошлое-ужасное дитачка насмотрится! Прикол в том, что дитачка вообще бы не заметила и не поняла что за товар такой покупает какая-то женщина.
Я посмеялась, и тетка отвалила)
Люди, которые дали сестре мужа ключ от гаража, видимо, живут в таком месте, где картошку или очень трудно добыть, или она невероятно дорогая. Иначе зачем из-за неё менять замки и постить душещипательную историю?..
Я бы ответила: вас), и дооолго и томно в глаза смотрела, покусывая губу😁