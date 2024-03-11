14 таких чудесатых родственников, что за аж голову хватаешься
Не всем везет с родственниками. Хорошо, когда главной злюкой оказывается тетушка, которую можно раз в год поздравить по телефону. А вот с самыми близкими такой номер не пройдет, приходится как-то уживаться. Это подборка как раз про такие непростые случаи.
- Муж уехал в командировку, свекровь прислала с проверкой ко мне свою подругу (мою соседку). Первый раз я подумала, что мне показалось, потом предложила этой соседке поискать любовника в гараже и на чердаке. В очередной раз пришла — я ей даже не открыла. Свекровь внезапно пришла сама, чмокнула замок на двери и ушла, потом звонила мне с вопросами, где я шлялась. Забыла, бедолага, что приехала моя мама и мы с ней были в другом городе у брата. Я прямо спросила свекровь, судит ли она по себе. Крика было много, но больше подруг она не присылала, а сама приходила в мое отсутствие и рылась в вещах, когда ее сын был дома. Даже ему это надоело через пару визитов. Он стал отвечать по телефону, что я дома, даже если это не так. © Хищный ЗаИц / ADME
- Я поздравила свою тетушку с днем рождения телефонным звонком. Но сделала это не с самого утра, а в конце рабочего дня, когда добралась домой. Так в ответ я получила следующее: «А что ты звонишь вечером? Позвонила бы раньше, я бы тебя в ресторан позвала, мы вот сейчас сидим и отмечаем». На мое замечание о том, что если хотят видеть человека, то приглашают заранее, тетя ответила, что в свой день рождения она поступает так, как хочет. © Анфиса / ADME
- Приехала к нам неделю назад «любимая» свекровь. С первой же минуты начала наводить свои порядки в нашей квартире. Не понравилось ей то, что у порога лоток кошачий стоит. Видите ли, можно перепутать с тапками, не заметить, вступить туда ногой. Переставила его под другую стенку, чтобы не мешал ей. На следующий день просыпаюсь от криков. Оказалось, что наша кошка сделала свои дела свекрови в тапки. После работы купила своей любимой кошке самую вкусную и полезную рыбку. Она заслужила! © Мамдаринка / VK
- У меня четыре родные старшие сестры. Родители нас родили, но жить вместе толком не научили, поэтому мы вечно враждовали. Сейчас мы уже взрослые тетки, но ссоры до сих пор продолжаются. Я сама дистанцировалась от них, устала от скандалов и вечных концертов на семейных праздниках. Мужья пытались всех помирить, но никто не может забыть детские обиды. Очень грустно. © Подслушано / Ideer
- Моя мама ведет себя так, будто я чужая. Для нее остальные дети — это прелесть, а я просто бесплатная домработница. Вечно вешала на меня заботу о братьях и сестрах. Ей не нравится, что брат убирает, готовит и стирает. Мол, я же девушка и создана для этого. Так обидно. Я весь день на занятиях и на практику хожу каждый семестр. Прихожу домой к 8 вечера. А я еще и стирать, и готовить должна. Она считает меня неправильной из-за того, что я не хочу быть бесплатной няней и домработницей. © Крулцифер Эйнфолк / ADME
Все прочитанное.... просто детский лепет... Большая семья - это... не только большие заботы... Но и большая поддержка в случае проблем. И... если кто-то не может уживаться внутри своей семьи... Что будет делать этот человек в другой среде? А?
- Я уехал на свадьбу к другу в другой город, и тут мне пришло оповещение с камер — моя мама привела в мой дом свою подругу (у мамы были ключи на случай ЧП). Очень странно, но да ладно. Через некоторое время до меня дозвонились из охранного агентства и из полиции — сработала сигнализация. Пришлось объяснять, что это семейные дела. А маман призналась, что да, они тайно решили у меня потусоваться, пока я в отъезде. Я попросил охранное агентство забрать у матери ключи и, несмотря на ее возмущенные вопли, продолжил гулять на свадьбе. © No-Coat-7393 / Reddit
- Моя свекровь прислала поздравление с Днем сына с таким подтекстом, что сын — это единственный мужчина в жизни женщины, которого невозможно разлюбить. Поэтому, мол, береги моего сына и все такое. Аж подташнивает от всей этой ванили, если честно. © Маруся / ADME
- Мне 41. Мы с мужем 13 лет пытались зачать ребенка. Уже смирились с тем, что будем бездетны, но тут вдруг я узнаю, что беременна! Мы боялись сглазить и первое время никому не говорили. Когда стало ясно, что все в порядке, поделились новостью с семьей. Конечно, нас стали спрашивать, какое имя мы хотим дать сыну. Мы с мужем ответили, что пока что это секрет. И это страшно не понравилось его сестре. Она заявила, что мы не должны были скрывать беременность, а мальчику надо дать традиционное имя. Она его уже даже выбрала. Я просто сказала, мол, спасибо за заботу, дорогая, но мы родители и сами решим, как назвать ребенка. © Brief-Ad8464 / Reddit
Ну... вообще... дед сад Ромашка. Радуйтесь, что кому то есть дело до имени вашего ребенка. Значит... Любят уже!. Конечно вы сами дадите ему имя. Только вы. Но... почему не дать тете возможность помечтать?
- Как-то раз дома потеряли деньги. Долго искали, никак не могли найти, а там крупная сумма. Мать спросила, был ли кто-то дома. Я призналась, что подружка заходила. Мать пошла к той девочке, ее мама сказала: «Моя дочь не ворует». Моя мать орала и оскорбляла их. В итоге деньги нашли дома под утюгом, она сама их спрятала туда и забыла. Мне велела купить шоколадку для подружки и ее мамы, а сама даже не пошла извиняться. © Подслушано / Ideer
- Каждый месяц я высылаю родителям деньги, чтобы им не приходилось работать на пенсии. И вот я сделала себе доступ к их банковскому счету. Не зря! Оказалось, что каждый месяц они переводят $ 200. Кому? Моему брату. Брат не бедствует, он просто проматывает деньги с друзьями! С родителями говорить бесполезно, я просто стала высылать им на $ 200 меньше. Меня сразу обвинили в том, что я эгоистка. Все родственники считают меня стервой. Но мой парень на моей стороне, а родители теперь тратят деньги только на свои нужды. © Original-Good2218 / Reddit
- Моя свадьба была в субботу. Аренда зала для проведения церемонии стоила заоблачную сумму. Я просила всех гостей не опаздывать, потому что у нас было мало времени. И вот день икс. Полчаса до начала, а моих родителей нет. Я им названивала, но никто не ответил. Регистратор спросила: «Будем ждать?» Говорю, мол, нет, начинайте! Родители явились через 15 минут, злющие, что пропустили церемонию. Оказывается, они попали в небольшое ДТП. Пришлось вызывать всякие службы, заполнять бумаги для полиции, страховой. Родители злятся, что мы их не дождались. А я не считаю себя виноватой. Откуда мы знали, что у них случилось? Было непонятно, явятся ли они вообще. К слову, свадьбу мы с мужем полностью оплатили сами. © lateparents / Reddit
- У соседей есть бабуля, которая сидит у подъезда и с подруженциями свою семью обсуждает. Рассказывает, какие неприятности случились, кто чем болеет. В общем, дело дошло до мошенников, которые привязались к невестке, мол, позолоти ручку — снимем порчу. Все закончилось хорошо, но как же верно, что сор из избы выносить не надо.
- Я забеременела. Мы рассказали только самому близкому кругу, а тут хоба — свекровь уже пост в соцсети накатала. Когда мы узнали пол малыша, мама мужа снова написала первая. Мы с ней поговорили, вроде все поняла. Но потом она выложила фото с УЗИ, которые мы кидали в семейный чат! И вот тогда уж я не выдержала и заявила: «Раз так, то дату родов я вам не скажу». Теперь она плачется, что я к ней слишком строга. © Any_Mistake_8075 / Reddit
- Свекровь все пыталась подловить меня на измене. Муж не хотел окончательно рассориться с матерью, поэтому я никак не могла уговорить его поменять замки. Свекровь, пользуясь тем, что у нее ключ от квартиры сына, могла завалиться и днем, и ночью. За нами шпионила соседка, вредная бабка. Как только к нам приходил кто-нибудь мужского пола, свекровь была тут как тут. И вот уехала я как-то на выходные, вернулась домой, а муж замок меняет. Я в шоке, спрашиваю, что случилось.
Оказалось, к нему пришел его младший двоюродный брат, он еще школьник. Попросил помочь с математикой. Они сели в зале, муж стал брату объяснять тему. Вдруг с воплем «Ага!» в комнату влетела свекровь. И застыла, обнаружив там сына и племянника. Муж спросил свою маму, что это за вторжение, она начала оправдываться: «Да вот соседка позвонила, сказала, что к твоей любовник шастает». Любовник из пятого класса. Метр с кепкой. В общем, муж рассердился, а так как мать наотрез отказалась отдавать ключи от его квартиры, он решил поменять замок. © Подслушано / Ideer
Свекрови бывают разные, о некоторых можно анекдоты рассказывать. Например, про нетрадиционный способ лечить детские колики собачьей шерстью.
Комментарии
Взрослые тетки (которые сестры) не могут нормально уживаться даже на семейных праздниках, но виноваты опять родители. А той, которая отсранилась, еще и грусто. А самой попытаться наладить отношения никак? Вроде уже большая девочка.
я в нашу с будущим мужем коврик присмотрела с прикольным лосем. ему тоже понравился. но его матери вообще нет. потом ее сестра меня просветила, что в лосе она узрела своего сына, который будет рогоносцем... к слову, я ему никогда не изменяла, и даже в мыслях не было.
Про др и тетю, которая в свой др поступает така, как хочет. А что ж всё настрои "делаю как хочу!" вдруг исчезли, когда другой человек использует?
Рыбу нельзя кошкам, повышает риск развития МКБ.