14 таких чудесатых родственников, что за аж голову хватаешься

Не всем везет с родственниками. Хорошо, когда главной злюкой оказывается тетушка, которую можно раз в год поздравить по телефону. А вот с самыми близкими такой номер не пройдет, приходится как-то уживаться. Это подборка как раз про такие непростые случаи.