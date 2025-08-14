Турагенты вспомнили 18 историй, после которых им хотелось выпить литр чая с ромашкой
1 час назад
Путешествия и отпуск редко обходятся без ярких историй. И это могут подтвердить не только счастливые отдыхающие, но и те, чьими силами это мероприятие организуется — турагенты. А некоторые из них не стесняются рассказывать в сети о запоминающихся моментах своей работы.
- Семья из пяти человек остановилась в отеле на неправильной стороне улицы с односторонним движением. Они сказали нам, что это слишком далеко — идти через улицу, чтобы сесть на автобус. И да, приехали они, чтобы потом идти в поход. © MizukiYumeko / Reddit
- Агент: Какой бюджет? Сколько человек, взрослых и детей? Какие даты? Какой вид отдыха предпочитаете? Направление? Турист: Слишком много вопросов задаете! До свидания! © accent_by
- Туристы поцарапали телевизор в отеле. Отель выставил штраф. Туристы оплатили. Звонят мне и спрашивают: раз мы заплатили, можно ли забрать теперь этот телевизор себе? Я сказал — попробуйте договориться с отелем. И да, отель упаковал им этот телевизор, и они привезли его себе домой. Мой шок в шоке. © isayev_adylzhan
- Как-то один из клиентов спросил, можно ли получить возмещение средств за отмену тура, потому что по прогнозу погоды обещали дождь. До начала его тура оставалось целых две недели. © MizukiYumeko / Reddit
- Турист полетел на отдых с семьей. При оформлении предлагала доплатить за вид на море, так как его окна выходят на унылые стены. Он сказал, что у него есть лайфхак, и полетел. В тот же вечер звонит этот кадр и говорит, что отель не соглашается на апгрейд номера. Цитирую: «Я их клиент, значит, мое слово для них закон! Пока не дадут мне номер с видом на море, я не вернусь в этот отель!» И пошел спать на пляж. Отелю пофиг, семье пофиг, ну и я забила. В итоге переночевал сутки на пляже и вернулся как миленький. Но доставал он их до самого выезда. © datayeva.k
- Женщина хочет в Турцию, 2 взрослых и 3 детей глубокого школьного возраста. Двое уже как взрослые идут. Цена тура на пять человек кусается. Называем ей цену самого первого по цене вылезшего в подборе отеля 4* — столько-то тысяч. Она:
— У нас бюджет столько-то (почти в 2 раза меньше).
— К сожалению, цены вот отсюда начинаются (даже в 3* не влезаем).
— Вы же турагентство! Я же специально пришла к вам! Работайте!
— То есть?
— Вы зачем работаете вообще?! Я говорю бюджет, а вы мне должны предложить!
Недовольная фыркает и уходит, что-то бормоча под нос. © Unknown author / Pikabu
- Был у нас так называемый денечек-тухлячочек. Сидим вдвоем в офисе, комаров считаем. Из дверного проема показывается голова мужчины, далее он с опаской заходит и выдает вполне адекватную, и самую ожидаемую фразу, которая только может звучать в турагентстве: «Девчонки, вам электрошокеры нужны?» Он сделал наш день. © Aliakini / Pikabu
- Оформляется семья. Жена руководит процессом, дети бегают по офису, муж сидит и смотрит в одну точку, кажется, в нирвану ушел. Жена спрашивает у менеджера, возможен ли вылет бизнес-классом. Мы говорим — да. И тут мужчина переводит взгляд на менеджера и серьезно спрашивает: «А чем бизнес отличается от эконома? Мы быстрее прилетим, получается?» © Aliakini / Pikabu
- Женщина спрашивает:
— Что писать в графе фамилия-имя мужа?
— Вы же не замужем?
— Да.
— Тогда ничего не пишите.
— Но тут надо дописать!
— Поставьте прочерк.
— Но нужны фамилия-имя! © Oleandra / Pikabu
- В отеле Таиланда клиент объяснял на ресепшене, что у него не работает микроволновка в номере. Тайка не понимала. Я ей перевел, а она очень изумилась, потому что микроволновок в номерах у них нет. Техник пошел проверять и обнаружил сосиски в пакетике, положенные в сейф. © Oleandra / Pikabu
- Мне моя туристка из Египта позвонила и спрашивает: «Почему телевизор не работает?» Я ей посоветовала на ресепшн позвонить. А в этот же день наша компания резко снизила цены на тур в тот же отель. А у меня отпуск на днях. Договорилась с руководством, прилетела туда. С утра иду на завтрак и вижу за столиком эту туристку! Она на меня смотрит ошарашенно: «Вы чего тут делаете?» Я отвечаю: «Ваш телевизор прилетела ремонтировать!» После ее шока все объяснила, долго смеялись. В итоге подружились, вместе отдыхали. © Екатерина С. / Dzen
- Как-то пришли новые клиенты. Подбираем тур, они говорят: «Нет, спасибо, у вас дорого, я сам в интернете нашел этот же отель дешевле». Ок, говорю, без проблем, покупайте там. А вылет был ближайший. Спустя несколько дней — звонок. Уже не помню, какие у них были проблемы. Отвечаю, чтобы обратились туда, где покупали тур, а они мне с обидой: «К кому обращаться? Мы же брали на таком-то сайте, там даже позвонить некому!» © Лилу / Dzen
- Турист отдохнул и пришел в офис со словами: «Хочу вернуть свои деньги за тур, так как название отеля не соответствует действительности». В названии отеля было слово «Престиж». Я спросила: «Почему вы в офис зашли, а не влетели? Ведь у вас фамилия Воробьев». Молодой человек без слов встал и вышел из офиса. © Наталья Жильникова / Dzen
- Забронировал мужчина тур на море на двоих (он сам и женщина). Накануне отъезда, как обычно, созваниваемся с туристами, уточняем время и так далее. Он позвонил, сотрудник говорит, мол, ваша жена уже получила информацию. Мужик в ужасе: «А как она узнала?!» © Виктория А. / Dzen
- Был случай, когда нужна была фотка в Индию на электронную визу. Разрешалось отправить с телефона, в хорошем качестве, на белом фоне. А мы потом ее подгоняем под нужный размер и загружаем на сайт консульства. Туристы отправили фото с телефона на фоне холодильника (белый же) с магнитами! © Elena E / Dzen
- Невозвратный тур в Египет. Ребенок перед вылетом подхватил ветрянку. Мамочка закрасила сына ромашками и мне отправила с вопросом: «Как вы думаете, похоже будет на детское тату?» А это ночь вылета. Кидайте тапками, но я сообщила в компанию, и ее с ребенком сняли с рейса. © Виктория / Dzen
- Работаю турагентом, и иногда приходят люди, которые располагают деньгами, но много где бывали и хотят что-то необычное. Тогда открываю список часовых поясов в компе и просто наугад тыкаю в любой город. Клиент всегда доволен! © Подслушано / Ideer
- Пришли три девушки, лет 20–22 на вид. Выбирают отель в Турции на лето. Критерии: 4*, не слишком дорого, недалеко от аэропорта, все включено, клубы рядом, и то, что выбило меня из колеи: «И... пожалуйста, чтобы холостых мужиков побольше было. Что посоветуете?» Пытались подобрать вариант всем офисом. А что, хороший критерий для каталогов. © Подслушано / Ideer
А для финала — держите историю о том, что странности клиентов порой переходят все границы.
