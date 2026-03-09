Я работаю клинером и расскажу, почему не променяю эту профессию ни на какую другую
Я несколько раз в год заказываю генеральную уборку у замечательной женщины Юлии, ибо пыльным окнам и завалам хлама в нашем доме явно требуется рука профессионала. Обычно, пока она работает, я сбегаю из дома, чтобы не путаться под ногами. Но тут прямо перед выходом мне позвонила подружка: у нее были какие-то сложности с наследством. Я посочувствовала, а что посоветовать — и не знаю. Повесила трубку, а Юлия говорит: «Хотите, дам контакт дельного юриста?»
Я сначала подумала, что у Юлии самой была схожая ситуация, а она вдруг заявляет: «Да нет, я юристом работала, только в другой области.» Тут меня уже разобрало любопытство: как так? Я предложила Юле после уборки попить кофе с плюшками, если она не слишком устанет. Она согласилась — и вот что она мне рассказала.
Перед декретным отпуском я трудилась юрисконсультом в приличной компании. Место хорошее, зарплата тоже, но уж больно работа была нервная, так что по своим договорам и документам я, сидя с ребенком, особо не скучала. Предполагалось, что, как только сынуля пойдет в садик, я вернусь в офис, но с более свободным графиком. И вот за месяц до намеченной даты неожиданно приходит весть: компания закрылась, возвращаться некуда. У меня аж руки опустились. У нас ипотека, для сынули мы нашли платный садик и уже внесли деньги за полгода вперед. И как будто этого было мало — выяснилось, что мужу на работе урезают зарплату. Вроде временная мера, но кто же знает? В общем, собрали мы финансовое комбо — всем на зависть.
Кинулась искать работу в других компаниях, но мне нужен был гибкий график, а это никого не устраивало. Попыталась опросить знакомых — вдруг у кого вакансия есть, — везде глухо. Я уже на нервах, муж тоже хмурый ходит. И тут позвонила мне приятельница. Она сдавала вторую квартиру туристам: люди обычно жили по три-четыре дня, и после этого надо было делать уборку. А женщина, которая этим занималась, неожиданно уволилась. Подруга бы сама взялась, но уезжала в отпуск на три недели. Может, у меня кто знакомый есть?
И неожиданно я без задней мысли ляпнула: «А давай я сама займусь! Сделаю тебе уборку — проблем не будет!» Подруга немного опешила, но согласилась. Я же, придя в себя, не на шутку разволновалась: «Это же надо настоящий клининг делать! А вдруг я не справлюсь?!» Короче, засела я смотреть всякие обучающие видео, чтобы подругу не подвести. Перед своей первой уборкой ночь не спала — переживала. А в квартиру к подруге примчала аж в семь утра, сразу после выселения гостей. Открыла дверь — и аж расчихалась.
Вся квартира была наполнена неистребимым ароматом чеснока, как будто тут ежегодный слет охотников на вампиров проходил. Открыла все окна настежь, включила вытяжку, вынесла мусор и бросилась намывать. И на уборку двухкомнатной квартиры у меня с непривычки ушло часов семь. Вроде отчистила все в ванной комнате — возвращаюсь, а на кране и душевой насадке разводы. Давай снова намывать. Хорошо хоть потом додумалась их сухой тряпкой потереть.
Пока застилала двуспальную кровать, меня чуть матрасом не придавило. В общем я из прибранных хором почти выползала. Зато хоть аромат чеснока за это время полностью испарился. Но тогда я крепко призадумалась: как же буду заниматься этим нелегким делом в ближайшие пару недель? Там будут жильцы, которые вообще после одной ночевки съезжают. Вдруг они окажутся поклонниками ароматных палочек?
Пришлось мне взглянуть на клининг совершенно другими глазами — это оказалось совсем не таким простым занятием. Но в любом случае уборка небольшого помещения не должна была занимать у меня целый день. Решила в следующий раз пойти другим путем. Составила четкий план и добавила к нему чек-лист, распределила химию и тряпки по зонам. И дело потихоньку пошло.
Во второй раз я убралась уже за пять часов. Правда, устала все равно так, как будто мешки с цементом тягала. Зато зрелище чистой, сияющей квартиры меня воодушевляло. К концу третьей недели я отмыла объект уже за рекордные четыре часа. Наверное, мне просто повезло, и все жильцы попадались на редкость опрятными. Так что команда Ван Хельсингов оказалась забавным исключением. Но был один минус: подруга возвращалась, а значит, надо было придумывать себе новый заработок.
Зря я переживала — приятельница робко поинтересовалась, не хочу ли я и дальше продолжать присматривать за ее квартирой. Оказывается, все жильцы были в восторге от чистоты в жилище. Муж сначала был категорически против, но я объяснила, что в данных условиях это идеальный вариант.
График у меня свободный, так что я легко могу сынулю из садика забирать. Если надо будет взять больничный — напишу подруге заранее. Да, деньги не фантастические, но в нашей ситуации они точно лишними не будут. Муж, повздыхав, согласился, но без особого восторга. И потихоньку все завертелось. Сначала я убиралась только в той квартире. Потом через знакомых нашла еще пару объектов. А через полгода у меня было уже несколько клиентов. От заказов я не отказывалась: ведь чем больше клиентов, тем больше денег. Правда? Оказывается, я сильно ошибалась.
Как-то выдалась у меня суматошная неделя — уборки были каждый день. Я настолько замоталась, что не протестировала моющее средство на варочной панели, и в результате на ней остались разводы. Пришлось выплачивать хозяевам компенсацию, и это влетело мне в копеечку. Потом в моем графике нарисовался новый объект. Созвонились с дамой, обо всем договорились: она сказала, что оставит ключи от квартиры у вахтера.
Я пришла, спокойно убираюсь по списку — вдруг в комнату влетает испуганная девушка и начинает возмущаться, что я тут делаю. Дескать, никакую уборку она не заказывала! Связалась с хозяйкой, и выяснилось, что она перепутала номера квартир в сообщении и по ошибке прислала тот, в котором живет ее дочка: они соседки. А обе пары ключей были у вахтера. Я быстренько переместилась в правильные апартаменты, но с тех пор не забываю просить у хозяев фото объекта, который мне нужно убирать.
Сначала я везде с собой носила только химию и тряпочки — ведь у всех дома есть пылесос. Но это оказалось не слишком-то удобно. История приключилась у новых клиентов. Включаю на объекте пылесос, а он не пашет. Крутила, вертела и выудила оттуда кружевные труселя. Спрашиваю у хозяйки, что с ними делать, а та — к мужу: «Признавайся, чьи?»
Супруг в изумлении — впервые их видит. Я не знаю, куда деться — хоть под стол от них прячься. Как же мы смеялись, когда узнали, что белье забыла подружка хозяйского сына-студента. Правда, парню было не так смешно. Но я решила, что лучше куплю собственный пылесос. А найденное белье с тех пор просто тихо складывала в корзину с грязным — от греха подальше.
Потихоньку мне удалось накопить базу своих клиентов. Причем новых я брала, только если человек мне нравился и условия устраивали. Один раз пожадничала, не послушалась своей интуиции — так мало того, что квартира оказалась совершенно запущенной, так еще и пришлось ее целый день отмывать. Клиент остался недоволен: я отказалась мыть холодильник, так как это не входило в наш договор. В результате он накатал на меня плохой отзыв. Пришлось срочно просить отзывы и у старых нанимателей, чтобы его кляузу перекрыть.
Зато я поняла, что даже при уборке надо составлять грамотный договор, где будут учтены все нюансы. Благо у меня был опыт, так что я быстро сделала несколько болванок. А еще с этой работой я смогла с чистой совестью забыть про фитнес. Физической активности мне хватало за глаза и за уши. Пока дотащишь до квартиры чемодан со всеми тряпочками, химией, пылесосом и прочими рабочими инструментами, пока приберешься — все мышцы проработаешь. В целом работа мне нравилась, если бы не один нюанс.
На дворе XXI век, а многие и сейчас относятся с предубеждением к профессии уборщика. Дескать, такие услуги только лентяи заказывают — что сложного в своей квартире убраться? Да и работа особой квалификации не требует. Я, честно говоря, и сама так поначалу думала. Хотя в процессе мне потребовалась масса навыков. Нужно неплохо разбираться в бытовой химии и знать, какая реакция может последовать. Тут пришлось освежить школьные знания и проштудировать массу инструкций.
Надо знать толк в планировании, уметь общаться с людьми и выходить из сложных, а зачастую и конфликтных ситуаций без ущерба для репутации. Не помешает и навык составления договоров (тут пригодились мои знания в юриспруденции), а также понимание того, как подать себя и прорекламировать свои услуги в соцсетях. В общем клинер — это настоящий человек-оркестр. Поэтому я научилась с уважением относиться к собственному труду. Хотя далось мне это и не сразу. До сих пор помню один случай.
Пришла я сынулю из садика забирать, а одна мамочка ехидно говорит: «Вы, оказывается, уборщицей работаете! Наверное, с деньгами плохо? Хотите, я вам уборку закажу?» А я что? Говорю, ну заказывайте. Договорились. Убралась как обычно. А когда она зашла домой, ее ждал сюрприз — там аж все блестело. Мамочка была в таком восторге, что чуть не прослезилась. Понятное дело, устает, уборка не в радость. После этого она начала регулярно пользоваться моими услугами, да еще и подружкам присоветовала.
Но это история оставила у меня смешанные чувства. Задумалась: может, домашних смущает моя работа? Но ведь ничего плохого в ней нет. Так приятно, когда клиенты возвращаются в чистый дом, благодарят меня и комплименты отвешивают. Решилась поговорить с мужем, а тот вдруг выдает: «Знаешь, я сначала сомневался, а теперь вот горжусь тобой! Ведь ты сама с нуля бизнес наладила. А могла бы и руки опустить. Так что вообще никого не слушай!» У меня прямо от сердца отлегло.
Конечно, в моей работе есть и свои минусы: заработок не всегда регулярный, нужно тратиться на химию и про рекламу не забывать. К тому же я порядком устаю, и уборка собственного дома меня уже совсем не воодушевляет. Зато я сама могу выстраивать свой график, брать только те заказы, которые мне нравятся. И даже если мы переедем в другой город, я без проблем быстро найду новых клиентов — эта услуга всегда востребована.
А пока я подумываю над расширением. Хочу набрать команду и заниматься только организацией, а сама на объекты буду выезжать лишь в виде исключения. Все-таки очень приятно наблюдать за тем, как квартира от твоих усилий потихоньку преображается и начинает сверкать чистотой.
А если бы вам пришлось менять профессию, за какую работу вы бы взялись? Делитесь в комментариях.
