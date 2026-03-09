Я работаю клинером и расскажу, почему не променяю эту профессию ни на какую другую

Я несколько раз в год заказываю генеральную уборку у замечательной женщины Юлии, ибо пыльным окнам и завалам хлама в нашем доме явно требуется рука профессионала. Обычно, пока она работает, я сбегаю из дома, чтобы не путаться под ногами. Но тут прямо перед выходом мне позвонила подружка: у нее были какие-то сложности с наследством. Я посочувствовала, а что посоветовать — и не знаю. Повесила трубку, а Юлия говорит: «Хотите, дам контакт дельного юриста?»

Я сначала подумала, что у Юлии самой была схожая ситуация, а она вдруг заявляет: «Да нет, я юристом работала, только в другой области.» Тут меня уже разобрало любопытство: как так? Я предложила Юле после уборки попить кофе с плюшками, если она не слишком устанет. Она согласилась — и вот что она мне рассказала.