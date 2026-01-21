В 35 лет я оставила кресло начальника ради «карьеры» мамы и поняла, что нашла свое призвание

Я выросла в семье, где буквально был культ работы и саморазвития. И мама, и папа были настоящими трудоголиками. Они работали в смежных областях, и разговоры за ужином были только о задачах, коллегах и выполнении плана. Нет, я не могу сказать, что мне уделяли мало внимания — наоборот, оба родителя находили время для меня, я ходила на разные кружки с 3 лет, — мама или папа приходили с работы и вели меня на занятия. К тому моменту, как я пошла в школу, я умела читать, писать и знала таблицу умножения, поэтому, проучившись одну четверть в первом классе, я перешла во второй.

За все 11 лет обучения не было ни одной четверти, где бы по всем предметам у меня не стояли исключительно высшие баллы. Учеба давалась мне очень легко, поэтому не могу сказать, что прилагала какие-то особые усилия. Школу, само собой, я окончила с золотой медалью, и меня были готовы принять несколько вузов в нашем городе-миллионнике. Я выбрала самый престижный и пошла учиться на инженера-программиста. Я была единственной девушкой среди однокурсников, но о романах даже не думала, потому что полностью сосредоточилась на учебе.