В 35 лет я оставила кресло начальника ради «карьеры» мамы и поняла, что нашла свое призвание
Моя подруга всегда была, что называется, достигатором. Школа с золотой медалью, институт с красным дипломом — в общем, она хотела быть лучшей во всем. После окончания учебы она устроилась в крупную компанию. Карьера шла в гору. Свои 35 подруга встретила в должности начальника департамента. И вот на одной из наших встреч она рассказала, что ушла с работы ради семьи. Нет, ее никто не заставлял — это было ее взрослое и взвешенное решение. Далее с ее слов.
Я выросла в семье, где буквально был культ работы и саморазвития. И мама, и папа были настоящими трудоголиками. Они работали в смежных областях, и разговоры за ужином были только о задачах, коллегах и выполнении плана. Нет, я не могу сказать, что мне уделяли мало внимания — наоборот, оба родителя находили время для меня, я ходила на разные кружки с 3 лет, — мама или папа приходили с работы и вели меня на занятия. К тому моменту, как я пошла в школу, я умела читать, писать и знала таблицу умножения, поэтому, проучившись одну четверть в первом классе, я перешла во второй.
За все 11 лет обучения не было ни одной четверти, где бы по всем предметам у меня не стояли исключительно высшие баллы. Учеба давалась мне очень легко, поэтому не могу сказать, что прилагала какие-то особые усилия. Школу, само собой, я окончила с золотой медалью, и меня были готовы принять несколько вузов в нашем городе-миллионнике. Я выбрала самый престижный и пошла учиться на инженера-программиста. Я была единственной девушкой среди однокурсников, но о романах даже не думала, потому что полностью сосредоточилась на учебе.
Я окончила университет с красным дипломом — тоже единственная из всего курса, — и тут же устроилась на работу. Коллектив мне снова достался исключительно мужской, а через 10 лет меня сделали начальником IT-департамента нашего филиала. Мне исполнилось 35 и, казалось бы, вот он — успех, большего и желать невозможно: перспективная работа, собственная квартира, купленная без ипотеки, машина... Но чего-то мне не хватало. И этим чем-то была семья и дети. Кстати, даже мои родители уже стали говорить о внуках, хотя и очень гордились мной и моими успехами. Но как и где знакомиться, я не представляла — да, у меня были небольшие интрижки и даже одна служебная, но дальше периодических романтических встреч дело не дошло.
Вскоре после повышения меня отправили в командировку в столицу — там собирались сотрудники нашей компании из разных городов. Во время приветственного фуршета ко мне подошел мужчина примерно моего возраста, представился Иваном и завязал разговор. Он мне сразу понравился: воспитанный, улыбчивый и, что особенно важно, эрудированный. Оказалось, что он тоже начальник департамента, но в столичном филиале. Все время, пока длился фуршет, мы провели вместе и договорились завтра вместе пойти на конференцию. Так и начался наш роман, который развернул мою жизнь на 180 градусов.
Командировка подошла к концу, и настало время возвращаться домой. Мне совсем не хотелось расставаться с Иваном, но выбора не было. Он предложил приехать ко мне на новогодние праздники, чтобы провести их вместе. И я согласилась.
Праздничные дни мы провели вместе, а Новый год встречали с моими родителями — он был первым моим кавалером, которого я захотела представить маме и папе. Иван им понравился, и во время застолья мама мне шепнула на ухо, чтобы я «хватала его, пока не увели» — этого от своей строгой и рассудительной мамы я не ожидала. Я покраснела и только кивнула. Честно говоря, уже с первой встречи я поняла, что это моя судьба.
В последний день перед его отъездом произошло неожиданное — Ваня встал на одно колено, протянул мне коробочку с кольцом и предложил выйти за него замуж. Несмотря на то, что мы были знакомы не так долго, я без раздумий согласилась. О том, что мы живем в разных городах, в тот момент я даже не думала. Свадьбу назначили на лето, решив сыграть ее моем городе — так получалось дешевле.
Уже ближе к дате я стала задумываться, где мы будем жить, и, поговорив с женихом, решили, что я перееду к нему. Руководитель пошел мне навстречу и согласился перевести меня в столичный филиал — правда, с понижением, — и мой будущий муж стал моим непосредственным начальником.
Мы сыграли свадьбу, и я переехала в столицу к мужу. Мама и папа, конечно, поохали над моим понижением, но в конце концов смирились, увидев, как я счастлива. Через два месяца после свадьбы я узнала, что беременна первенцем — нашему с мужем счастью не было предела. Я доработала до седьмого месяца и ушла в декрет — в моих планах было как можно быстрее выйти на работу, а для ребенка нанять няню. Однако жизнь все решила иначе: когда нашей дочке исполнилось полгода, я поняла, что не просто не могу оставить ее с чужим человеком и хочу сама насладиться моментами ее взросления. А еще через три месяца я узнала, что беременна вторым ребенком, и вопрос о работе окончательно отпал.
Были, конечно, и неприятные случаи, связанные с возрастом. Я пришла записывать дочку в детский садик. Директриса смерила меня взглядом, потом перевела взгляд на ребенка и выдала: «Бабушка, а почему мама не пришла ребенка оформлять?» Я сначала опешила, а потом выпалила: «А почему вместо вас не посадили кого-то, кто умеет разговаривать с людьми?» Она стушевалась, покраснела и молча заполнила все документы.
Когда нашему второму ребенку, сыночку, исполнился год, а старшей дочке год и девять месяцев, я вновь поняла, что беременна. Это было радостное событие — после рождения сына я поняла, что мне нравится быть просто мамой и женой и заниматься домом и семьей. Муж тоже был рад — он сам из многодетной семьи и хотел, чтобы у него была такая же. Недовольна была только моя мама — она надеялась, что я отправлю детей в садик, а сама выйду на работу, но в конце концов она приняла мои аргументы.
Мужа к этому моменту назначили начальником филиала, так что материальный вопрос не стоял. Да и у меня были сбережения — когда я работала, я откладывала деньги на счет, который теперь приносил проценты. А еще мы продали мою квартиру в моем родном городе и квартиру мужа и купили в столице жилье побольше. Не буду скрывать, иногда, в моменты рефлексии, я думала, что теперь полностью завишу от мужа и, если что, останусь без денег и вообще без почвы под ногами. Моих сбережений не хватит, ведь дети требуют больших материальных вложений. Но я успокаивала себя тем, что сумею найти работу даже с детьми — удаленную уж точно.
Когда наши дети пошли во 2, 3 и 4 классы, я все же решила вернуться на работу — конечно, мне пришлось бы начинать не с начальственной должности, но я была готова. Но и тут у жизни были свои планы — я снова забеременела. Вопрос о выборе даже не стоял — конечно, я решила рожать. Так у нас появился четвертый малыш — теперь у нас было два сына и две дочки. Мы наняли няню, чтобы она водила старших детей на кружки и по совместительству помогала мне по дому. Иногда мне было тяжело справляться со всеми делами. Но это был мой выбор — и я о нем не жалела.
Конечно, порой мне приходится сталкиваться с осуждением из-за того, что я не работаю. Например, однажды мне нужно было донести документы в школу, и секретарша директора оказалась дамой не самой приятной. Когда она увидела в бумагах, что я домохозяйка, заявила, что хотела бы посмотреть на того мужика, который тащит все это на своих плечах. Я не растерялась и показала ей фото мужа и она тут же прикусила язык, ведь на снимке был не только мой муж, но и все наши четверо детей. А еще перед уходом я распахнула пальто и показала мой беременный живот — к этому времени я ждала уже пятого ребенка.
Вот ее понесло-то.. Боюсь читать дальше, к конце статьи детей будет не меньше десятка. Конечно, ее выбор. Тут главное, чтобы муж внезапно не понял, что не так-то он и хотел многодетную семью.
Порой мне бывает трудно, это неизбежно. Но за все эти годы я ни разу не пожалела, что стала просто мамой и женой — это призвание, о котором я не подозревала. И я, и мой муж, и наши дети счастливы. И я уверена, что если однажды решу выйти на работу, я смогу это сделать, даже если придется начинать все с нуля. Поверьте, мама пятерых детей способна на многое.
Комментарии
Прекрасная сильная женщина мать я не думаю что у ней нет других интересов а дети это счастье тем более видимо муж тоже умница.
Вот это трансформация - от отличницы и трудоголика до домохозяйки и многодетной матери. Лишь бы всё не завершилось как в истории с Леоновой и Цыгановым.