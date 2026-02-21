14 историй о том, как умная технику добавила перчинки в жизнь хозяев
4 часа назад
Еще вчера пределом технической мысли была перемотка кассеты карандашом, а сегодня умные весы могут заподозрить мужа в неверности, а умная колонка сама за вас решит, что пора выспаться. Жить в будущем увлекательно, но порой технологии ведут себя так, будто у них есть чувство юмора.
- Недавно начался какой-то сюр: курьеры постоянно несут странные посылки, а я ни сном ни духом. Грешным делом подумал: «Меня взломали или во сне заказываю?» Решил проверить: у меня на кухне есть камера. Включаю запись, и глаза на лоб лезут! Оказывается, главный герой — мой попугай Киви. Он важно расхаживает по столу перед умной колонкой и настойчиво бормочет: «Купи диско-шар! Закажи светящиеся палочки!» Алекса, недолго думая, вежливо отвечает: «Хорошо, диско-шар добавлен в корзину». Оказывается, эта хитрюга просекла фишку: если громко и четко повторять команды, «волшебная банка» привезет новые игрушки! Киви явно планировал закатить вечеринку, пока меня нет. Пришлось отключить голосовые покупки! © NoEntrance7382 / Reddit
- Мы купили умные весы, которые распознают членов семьи. Спустя время смотрим — откуда-то взялся третий график. Вес не мой и не мужа. Я, грешным делом, начала на него коситься. Стали ругаться, я ему: «Признавайся, кто здесь без меня взвешивается?!» Так он мне тут же: «Сама признавайся!» — и отмахивается. В общем, эти весы чуть настоящий разлад в семье не устроили. И тут меня вдруг осенило: это же я сама кота взвешивала, а весы меня с шестикилограммовым котом за отдельного человека приняли! С мужем посмеялись, конечно, но больше ничего взвешивать как-то не хочется, чтобы не портить статистику весов и не морочить себе голову. © forest.river / Pikabu
- Сидела дома, трещала по телефону с подругой. Ну и, как водится, увлеклись сплетнями: начала жаловаться на мужа. Тут слышу ключ в замке, вернулся он с работы. Я пулей сбрасываю вызов. Он заходит на кухню, видит все это и спрашивает: «С кем это ты там болтала? Чего замолчала сразу?» Я только рот открыла, как вдруг наша колонка оживает: «Максим, Мария обсуждала...» У меня сердце в пятки ушло, а она дальше выдает: «...что для борща дома нет свеклы, и нужно срочно сходить в магазин». Я стою, глазами хлопаю, дышать боюсь. Муж смотрит на меня и спокойно так: «Так а чего не позвонила? Я бы купил по дороге. Ладно, сейчас схожу». Умная колонка впервые в жизни меня спасла. Но от греха подальше я ее теперь из розетки выдергиваю, когда подругам звоню. Кто знает, чью сторону она выберет в следующий раз.
- Муж вечно разбрасывает носки, я ругаюсь. Очередное утро, он бегает по квартире, опаздывает: «Маш, ну где мои черные носки?!» Я злобно бурчу из кухни: «Где кинул, там и ищи, у меня не справочное бюро!» И тут из спальни спокойный голос умной колонки: «Виктор, вы их обычно находите под кроватью». Муж ныряет под кровать, достает их и заходит на кухню довольный: «Вот видишь! Единственная женщина в доме, которая все помнит и не пилит». Я громко отвечаю: «Ну и живи тогда с ней!» Колонка из комнаты тут же: «К сожалению, мой функционал ограничен, но я могу заказать вам пиццу». Мы от смеха даже ругаться перестали.
- Собиралась утром на работу, на носу — важное совещание. Чтобы уж точно не проспать, решила попросить умную колонку меня разбудить. Утром просыпаюсь, смотрю на часы — проспала на целый час! Кричу на колонку: «Ты почему меня не разбудила?!» А она мне выдает: «Извините, но вы вчера сами говорили, что мечтаете когда-нибудь хорошенечко выспаться». И ведь не поспоришь — желание исполнила, хоть и ценой моей премии. С тех пор ставлю будильник на старом добром телефоне, а то мало ли, что она еще решит за меня «подправить» в жизни.
- У меня умная колонка. Живет ли она своей жизнью? Не жила до прошлой ночи. А тут в 2 часа решила громкость попереключать, с таким характерным звуком «пык-пык», причем не один раз. Я чуть с дивана не упала, теперь выключаю на ночь. © _aafina_ns
- Наша умная колонка распознает только мужские голоса. Мама и сестра могут говорить прямо рядом с ним, и она все равно не расслышат, а брат или папа говорят это тихо с другого конца дома, и она расслышат каждое слово. К тому же, эта вредина никогда не делает того, что мы просим. © Kindraer / Reddit
- Вы заметили, что «умная» колонка совсем не умная? Играли с детьми в игру «самый умный». Вот вопрос: «Назовите самую длинную реку в Африке». Я отвечаю: «Нил». Колонка: «Правильный ответ — Амазонка». © tagirova.knitwear
- Пришла в гости к родителям, мы общались, но вдруг во всем районе выключили свет. Пока я искала свой телефон в кармане, мой младший брат произнес заклинание: «Люмос». И фонарик на его телефоне мгновенно загорелся. Я не успела сказать ни слова, как свет тут же включили, а брат сказал: «Нокс». И его фонарик на телефоне погас. Увидев, мое офигевшее лицо он выдал: «Маглы, что с вас взять!». Только в тот день узнала, что на айфоне так можно управлять фонариком с помощью Сири! Эх, а я уже поверила в магию. © Карамель / VK
- У меня новый вентилятор от Xiaomi, и система «умного дома» умеет с ним взаимодействовать. И вот я, такая, сижу у себя на кровати и все никак не наиграюсь: «Включи!» да «Переключи!» а ведь сегодня даже не жарко! Как дитя малое! Магия! При этом «умная колонка» у меня давным-давно, общаемся мы с ней регулярно, но тут меня что-то прямо вштырило. Наверно, это из-за физической составляющей: я говорю слова и делаю ветер! Ну, чудо же! © argentum_g
- Мой ученик любит писать дома рассказики, комиксы. Для проверки грамотности у него есть умная колонка. Вчера писали сочинение, он поднимает руку и спрашивает: — Алиса... ой, Татьяна, как пишется слово «уверенно»? Малыши иногда могут учителя назвать мамой случайно, но Алисой меня ещe не называли. © bukovka_k_bukovke
- От скуки спросила у умной колонки, как у нее дела. Кoлонка: «Все хорошо, только одиноко, хочешь, расскажу как избавиться от одиночества? Я: «Давай». Колонка: «Можно обнять саму себя или обнять того, кто рядом». Пауза. Колонка: «А ты работаешь?» «К сожалению, нет, я безработная» И тут она: «Все временно, главное верить в себя». Даже умная колонка в меня верит больше, чем я в себя. © arina_ice
- У нас появилась новая сотрудница, у которой в резюме было указано 5 лет опыта работы в IT. Мы устроили ее на рабочем месте, показали логин для компьютера и оставили ее, чтобы спокойно работала. Она весь день счастливо просматривала файлы. На второй день у нас была встреча. У меня был ноутбук, я его взял и пошел. Она вытащила и забрала с собой монитор, клавиатуру и мышь, расставила их на столе, а затем начала смотреть на заднюю часть монитора, чтобы понять, куда подключить клавиатуру и мышь. © prustage / Reddit
- Мой старший брат подарил нашей бабушке смартфон, который для нее оказался просто чудом техники. Она первое время его боялась, потом долго училась, а затем начала залипать в нем чуть ли не круглосуточно. Телефон покупали в первую очередь для звонков, но бабуля неплохо так освоила соцсети и мессенджеры, поэтому общаемся мы теперь. Каждый день получаем от нее картинки, видео с огорода и сада, но мое любимое — это голосовые сообщения, в которых мяукают бабушкины коты, их целых 5, поэтому есть, что слушать. После таких голосовых бабушка всегда пишет: «Угадайте, чье это мяуканье?» А я, кстати, еще ни разу в этой игре не проиграла. © Не все поймут / VK
В конце концов, какими бы «умными» ни были наши гаджеты, они лишь добавляют перчинки в наш быт. А ваши гаджеты когда-нибудь выкидывали подобные фокусы? Расскажите в комментариях!
