17 забавных наблюдений о том, как круто технологии изменили нашу жизнь

Интересное
7 часов назад

Технологии круто изменили нашу жизнь за последние десятилетия. Сегодня можно расплатиться на кассе улыбкой, легко переждать жару под кондиционером или спросить рецепт блюда у умной колонки. Мы решили задуматься о том, какие достижения прогресса прочно вошли в нашу жизнь и существенно ее улучшили. И вот что у нас получилось.

В статье содержатся изображения, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.

Наличие под рукой фотоаппарата и видеокамеры в телефоне позволяет показать другим то необычное, что ты видишь своими глазами прямо сейчас

Наличные деньги перестали быть необходимостью. Теперь не надо искать мелочь или ждать сдачу — почти везде можно расплатиться картой, улыбкой или телефоном

Для того, чтобы оповестить людей о каких-то изменениях в своей жизни, больше нет необходимости звонить или писать письма. Один пост в соцсетях — и готово!

Конфуз
6 часов назад

А оборотная сторона такой доступности информации то, что людям все это все меньше интересно

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Быт молодых родителей существенно облегчили подгузники, молокоотсосы и стиральные машинки. А как берегут нервы видеоняни!

ДНК-тесты позволяют отцам не мучиться годами, гадая, их ли это ребенок, если кто-то намекает на обратное. В конце концов, и в роддоме ведь могут перепутать. А тут все точно

Ofeliya
21 час назад

В роддоме действительно могут перепутать. Такое изредка случается. Вот только есть нюанс...сомнения возникнут когда ребёнок уже будет подрастать. И если окажется что детей действительно перепутали...этих карапузов, которое все это время растили любили воспитывали просто возьмут и обменяют? И это будет и для родителей и особенно для детей безболезненно что ли?
Я не вижу смысла спорить об оскорбительности для женщины. Это травма для ребёнка. В первую очередь. Если ты вот его растил, а потом заявляешь - ты не мой, я пошёл. Буквально ломая новому человеку жизнь. Мне кажется учились бы уже жить в этом плане проще. Что чужих детей не бывает и если ты ему памперсы менял ночами не спал кормил воспитывал - твоё. Чисто жену поймать за руку чтобы жить спокойно - одно, но ребёнок то при чем, чтобы от него отказываться.
(но в жизни кстати чаще всего такие сомнения бред, потому что ребёнку может даже внезапно ДНК от какого-нибудь пра-пра передаться в плане внешних данных, кого из ныне живущих родственников в глаза не видели)

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Онлайн-сервисы позволяют не торчать в очередях: сидя на диване, можно оплатить услуги ЖКХ, купить билеты, еду и кучу других вещей — круто!

Алина
2 часа назад

Мне счета по коммуналке приходят в приложение онлайн-банка, приложение само из сразу и оплачивает с моего счета. Очень удобно.

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А помните, как учителя пугали нас тем, что таблица умножения, словарь и калькулятор не всегда будут под рукой? Они ошиблись

Навигатор позволяет без проблем построить нужный маршрут и даже подскажет, как быстрее проехать. Бумажные карты уже давно остались в прошлом

Анастасия
2 часа назад

Меня навигатор в телефоне весит первый год после переезда как будто за ручку по всему городу водил. Думаю, без него я точно потерялась бы. А что касается интернета, скачайте карты оффлайн и будет вам счастье.

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Кондиционер — величайшее изобретение, оценить которое по достоинству позволяет летняя жара. Как мы без него жили?

Анастасия
2 часа назад

Прохлада дома это конечно хорошо. Но если в городе есть пляж, где можно искупаться, то для меня выбор в жару между пляжем и прохладной квартирой будет очевиден. Пляж.

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Умные колонки заняли свое место в нашей жизни. С ними можно поговорить, поиграть, а также узнать у них что-то новое, например, рецепт блюда для романтического ужина

Камеры видеонаблюдения сейчас есть практически везде. И они помогают беспристрастно установить истину в спорных вопросах

Интернет сам по себе и многие приложения в частности облегчают поиск информации. Помните, как мы гадали, ждать автобус или нет? Теперь это можно легко узнать

Анастасия
2 часа назад

Вот здесь и правда удобно. Можно посмотреть и расписание, и где сейчас находится ближайший автобус/ троллейбус/ трамвай.

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Смарт-часы показывают не только время, но и базовые параметры организма, а также количество пройденных шагов или качество сна. Знать о себе больше — круто!

НибаньтиКрипто
21 час назад

Мне нравятся смарт-часы, отличная штука. Была удивлена, когда во время катания na сапе сами предложили режим гребли. До этого в них не гребла.

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Незваные гости теперь вряд ли ошарашат хозяйку своим приходом, даже если ей нечего поставить на стол. Доставка выручит

Алина
2 часа назад

Незваные гости должны приходить со своей едой, угощать хозяев.

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Раньше родителям приходилось переживать, не зная, где задержалось их чадо и все ли с ним в порядке. Сейчас есть умные часы и телефоны — с ними дети на связи

Ограничивать свои желания ассортиментом ближайшего рынка или магазина уже не нужно — заказать вещи можно почти из любой точки страны и мира, были бы деньги

А как классно иметь возможность увидеть близкого человека в любую минуту с помощью видеосвязи! Это то будущее, которое наконец-то наступило

А если вы любите нетривиальные комиксы, то вот вам еще одна подборка — про отпуск, в котором все часто идет не по плану.

Комментарии

Уведомления
IvgaLiss
22 часа назад

Современные технологии , бесспорно, значительно облегчает жизнь, но лишают человека автономности, способности решать проблемы самостоятельно. Лично мне не нравиться зависеть полностью от системы. Опять таки, возможности Гугла огромные, но теряется навык умения работать с информацией, перерабатывать полученные знания.

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