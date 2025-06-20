17 забавных наблюдений о том, как круто технологии изменили нашу жизнь

В роддоме действительно могут перепутать. Такое изредка случается. Вот только есть нюанс...сомнения возникнут когда ребёнок уже будет подрастать. И если окажется что детей действительно перепутали...этих карапузов, которое все это время растили любили воспитывали просто возьмут и обменяют? И это будет и для родителей и особенно для детей безболезненно что ли?

Я не вижу смысла спорить об оскорбительности для женщины. Это травма для ребёнка. В первую очередь. Если ты вот его растил, а потом заявляешь - ты не мой, я пошёл. Буквально ломая новому человеку жизнь. Мне кажется учились бы уже жить в этом плане проще. Что чужих детей не бывает и если ты ему памперсы менял ночами не спал кормил воспитывал - твоё. Чисто жену поймать за руку чтобы жить спокойно - одно, но ребёнок то при чем, чтобы от него отказываться.

(но в жизни кстати чаще всего такие сомнения бред, потому что ребёнку может даже внезапно ДНК от какого-нибудь пра-пра передаться в плане внешних данных, кого из ныне живущих родственников в глаза не видели)