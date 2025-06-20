17 забавных наблюдений о том, как круто технологии изменили нашу жизнь
Технологии круто изменили нашу жизнь за последние десятилетия. Сегодня можно расплатиться на кассе улыбкой, легко переждать жару под кондиционером или спросить рецепт блюда у умной колонки. Мы решили задуматься о том, какие достижения прогресса прочно вошли в нашу жизнь и существенно ее улучшили. И вот что у нас получилось.
В статье содержатся изображения, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.
Наличие под рукой фотоаппарата и видеокамеры в телефоне позволяет показать другим то необычное, что ты видишь своими глазами прямо сейчас
Наличные деньги перестали быть необходимостью. Теперь не надо искать мелочь или ждать сдачу — почти везде можно расплатиться картой, улыбкой или телефоном
Для того, чтобы оповестить людей о каких-то изменениях в своей жизни, больше нет необходимости звонить или писать письма. Один пост в соцсетях — и готово!
А оборотная сторона такой доступности информации то, что людям все это все меньше интересно
Быт молодых родителей существенно облегчили подгузники, молокоотсосы и стиральные машинки. А как берегут нервы видеоняни!
ДНК-тесты позволяют отцам не мучиться годами, гадая, их ли это ребенок, если кто-то намекает на обратное. В конце концов, и в роддоме ведь могут перепутать. А тут все точно
В роддоме действительно могут перепутать. Такое изредка случается. Вот только есть нюанс...сомнения возникнут когда ребёнок уже будет подрастать. И если окажется что детей действительно перепутали...этих карапузов, которое все это время растили любили воспитывали просто возьмут и обменяют? И это будет и для родителей и особенно для детей безболезненно что ли?
Я не вижу смысла спорить об оскорбительности для женщины. Это травма для ребёнка. В первую очередь. Если ты вот его растил, а потом заявляешь - ты не мой, я пошёл. Буквально ломая новому человеку жизнь. Мне кажется учились бы уже жить в этом плане проще. Что чужих детей не бывает и если ты ему памперсы менял ночами не спал кормил воспитывал - твоё. Чисто жену поймать за руку чтобы жить спокойно - одно, но ребёнок то при чем, чтобы от него отказываться.
(но в жизни кстати чаще всего такие сомнения бред, потому что ребёнку может даже внезапно ДНК от какого-нибудь пра-пра передаться в плане внешних данных, кого из ныне живущих родственников в глаза не видели)
Онлайн-сервисы позволяют не торчать в очередях: сидя на диване, можно оплатить услуги ЖКХ, купить билеты, еду и кучу других вещей — круто!
Мне счета по коммуналке приходят в приложение онлайн-банка, приложение само из сразу и оплачивает с моего счета. Очень удобно.
А помните, как учителя пугали нас тем, что таблица умножения, словарь и калькулятор не всегда будут под рукой? Они ошиблись
Навигатор позволяет без проблем построить нужный маршрут и даже подскажет, как быстрее проехать. Бумажные карты уже давно остались в прошлом
Меня навигатор в телефоне весит первый год после переезда как будто за ручку по всему городу водил. Думаю, без него я точно потерялась бы. А что касается интернета, скачайте карты оффлайн и будет вам счастье.
Кондиционер — величайшее изобретение, оценить которое по достоинству позволяет летняя жара. Как мы без него жили?
Прохлада дома это конечно хорошо. Но если в городе есть пляж, где можно искупаться, то для меня выбор в жару между пляжем и прохладной квартирой будет очевиден. Пляж.
Умные колонки заняли свое место в нашей жизни. С ними можно поговорить, поиграть, а также узнать у них что-то новое, например, рецепт блюда для романтического ужина
Камеры видеонаблюдения сейчас есть практически везде. И они помогают беспристрастно установить истину в спорных вопросах
О, в соседнем доме пытались разобраться, кто постоянно ссыт в лифте, оказалось что УК поставило муляж камеры
Интернет сам по себе и многие приложения в частности облегчают поиск информации. Помните, как мы гадали, ждать автобус или нет? Теперь это можно легко узнать
Вот здесь и правда удобно. Можно посмотреть и расписание, и где сейчас находится ближайший автобус/ троллейбус/ трамвай.
Смарт-часы показывают не только время, но и базовые параметры организма, а также количество пройденных шагов или качество сна. Знать о себе больше — круто!
Мне нравятся смарт-часы, отличная штука. Была удивлена, когда во время катания na сапе сами предложили режим гребли. До этого в них не гребла.
Незваные гости теперь вряд ли ошарашат хозяйку своим приходом, даже если ей нечего поставить на стол. Доставка выручит
Раньше родителям приходилось переживать, не зная, где задержалось их чадо и все ли с ним в порядке. Сейчас есть умные часы и телефоны — с ними дети на связи
Ограничивать свои желания ассортиментом ближайшего рынка или магазина уже не нужно — заказать вещи можно почти из любой точки страны и мира, были бы деньги
А как классно иметь возможность увидеть близкого человека в любую минуту с помощью видеосвязи! Это то будущее, которое наконец-то наступило
В нашем случае только видеосвязь. Из Финляндии я к маме сейчас не доеду.
Комментарии
Современные технологии , бесспорно, значительно облегчает жизнь, но лишают человека автономности, способности решать проблемы самостоятельно. Лично мне не нравиться зависеть полностью от системы. Опять таки, возможности Гугла огромные, но теряется навык умения работать с информацией, перерабатывать полученные знания.