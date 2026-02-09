15+ историй об онлайн-знакомствах, которые могли бы стать сюжетом для фильма

2 часа назад
Мы заходим в сеть, чтобы полистать мемы или просто убить время. Но иногда один случайный клик или спор о рецепте салата превращаются в историю, которую потом рассказывают годами. От спора про оливье до любви, которая ждала своего часа в онлайн-игре: собрали 18 реальных историй о том, как интернет сводит людей. Иногда — чтобы они вместе посмеялись над нелепым свиданием, а иногда — чтобы они больше никогда не расставались.

  • Познакомилась с мужчиной в интернете. Сказал, что работает рядовым продажником. Так как не зацепил, решила не продолжать знакомство, о чем честно сказала. Он решил зайти с козырей и сообщил, что он владелец компании и готов оплачивать любые мои капризы. Я шанс дала, но не из-за денег, а просто ухаживания подкупили. Прошел год, и я не знаю, продажник он или владелец компании, но он не готов тратиться даже на еду: «Мне нравится, как ты готовишь». При этом для всех я меркантильная особа, для него — тоже. © Подслушано / VK
  • Подруга зашла на сайт знакомств и наткнулась на парня, который выложил фотографии на фоне большого красивого дома и крутой машины. А это мой дом! Этот чудик просто там ремонт делал. © Подслушано / Ideer
  • Договорились встретиться с одной мадам из интернета после работы. Жду в торговом центре полчаса — ее нет. Пишет: «На работе задержали, выезжаю». А работа за углом. Еще полчаса — ее нет. Сообщает: «Я уже захожу». Еще полчаса — ее нет. «Поднимаюсь на эскалаторе». Снова жду. Пишет: «У меня такие проблемы!». На эскалаторе, что ли? Так и не появилась. Пока ждал, успел поесть. © Paratrupers / Pikabu
  • Познакомилась с парнем на сайте знакомств, всё было круто. Перед первым свиданием он вдруг пишет: «Слушай, возьми с собой пятилитровую бутылку, очень выручишь». Я сразу напряглась: что за странные просьбы? Прихожу на встречу, настроенная на худшее, а он стоит с огромным букетом роз. Увидел мой подозрительный взгляд и смеется: «Прости, я просто боялся, что, пока мы гуляем, они завянут, хотел их в твою бутылку поставить и тебя заодно удивить». Удивил так удивил, вышла за него замуж, и это стало семейной байкой.
  • Знаете, почему я перестала знакомиться онлайн? У меня был очень подробный профиль на сайте, но когда я получала сообщение от потенциального партнера, обычно это было «привет». И правда, зачем напрягаться. Я просматривала профили парней, отправляла им сообщения с учетом их интересов и получала односложные ответы. А мне надо тащить на себе весь разговор? Почти 2 года на что-то надеялась и реально выгорела. © thisismyusrrname / Reddit
  • Все началось со спора в кулинарном паблике: парень писал, что в оливье должно быть яблоко, а я защищала классику. Неделю переписывались, обмениваясь секретами и подколами. Общение стало таким интересным, что через неделю он предложил: «Давай я приготовлю свой вариант, ты — свой, и устроим честную дегустацию». На встречу он пришел с контейнером салата, а я просто поняла, что его чувство юмора мне нравится гораздо больше любых рецептов. Салат с яблоком оказался на удивление классным. Теперь мы женаты, и каждый Новый год у нас на столе две миски оливье: «традиционный» и «тот самый, с которого все началось».
  • Я тоже ходила на свидания с сайта знакомств. В первый раз был парень, с которым мы до этого уже пересекались. Я ходила в парк гулять и решила пострелять из лука в тире, прикинулась, что полный ноль в этом, потому что долго не стреляла, девочки начали мне объяснять, что да как, а к ним потом подошел парень и сказал: «Вы чего не видите, она все умеет, посмотрите, как стоит». Вот с ним-то мы и встретились. А второй водил гулять по парку, либо мы просто катались на машине, а в последнюю встречу он разыграл спектакль, что типа ему долг не вернули, и он не знает что делать. Я в ответ только посочувствовала, и он сразу же проводил меня до дома. Утром мне позвонил и попросил денег в долг. А я что? Я сама попросила в долг и пожаловалась на безденежье © malynche / ADME
  • Познакомилась с парнем в интернете. Пообщались, решили встретиться. И в честь знакомства он подарил мне... Нет, не цветы, а утку. Кусок жареной утки! Он запомнил, что я ни разу не ела ее. Вот это я понимаю — добро. © Подслушано / VK
  • Я с юных лет мечтала, чтобы мне написали признание в любви на асфальте, но этого не произошло. Я всегда была одна или вляпывалась в безответные влюбленности. И вот я знакомлюсь по интернету с мужчиной из Индии и у нас вспыхивает виртуальный роман. Мне уже 29 лет, о романтике позабыто. И тут он присылает фото — на песке по-английски написано: «Я люблю тебя, Нина». А ведь я никогда не говорила ему о своей юношеской мечте. © Подслушано / Ideer
  • Познакомились в сети, месяц переписывались. Решил прилететь ко мне. Жду его с табличкой: «Самый лучший кулинар» — это была наша внутренняя шутка. Выходит толпа людей, вижу его — один в один! Бросаюсь на шею, обнимаю. Но парень, весь красный, смотрит на меня и говорит: «Девушка, вы классная, но я в командировку и вообще женат...». Оборачиваюсь, а мой стоит в паре метров с медведем и снимает этот конфуз на видео. Теперь это хит наших семейных посиделок.
  • Я тетенька в возрасте за 40. Лайкнула на сайте знакомств парня-симпатягу. Разговорились. Попросил мое фото в полный рост. А я такие давно не делала. Нашла старое, отправляю, пишу ему: «Это я 10 лет назад». И тут это милое создание шлет мне свое фото.... 20-летней давности с погремушечкой в ручках. И пишет: «Зацени, какой я красавчик был 20 лет назад». Уделал меня. Говорит: «Если бы меня 20-летние девчушки интересовали, я бы с ними и знакомился». Что же, у каждого свои причуды... Цепляющий меня типаж — это обаяшка с чувством юмора, и неважно, какого возраста. Цепляющий его типаж — дамы постарше. Что из этого выйдет, посмотрим. © WWW.LENINGRAD / Pikabu
  • Списались с девушкой на сайте знакомств, общались неделю и договорились увидеться. Выбрали кафе и время, договорились, что я за ней заеду на такси. Перед выходом из дома написал в мессенджере, что выезжаю. По пути звонил, чтобы девушка имела представление когда примерно я буду у ее подъезда, но она не брала трубку. Сообщения тоже не читала, хотя была онлайн.
    Приехал, позвонил ей, не получил ответа, подождал минут 10 и уехал обратно. Дома обнаружил, что она кинула меня в «черный список» и написала: «Ты не мужчина, настоящий мужчина дождался бы». Я бы и не против подождать, ну надо же предупреждать, либо брать трубку. Вроде хорошо, я не начал общение с таким человеком, а в то же время как-то не по себе. © zergstyleRMyb / Pikabu
  • Для меня стало шоком осознание того, что для некоторых приемлемо встречаться с несколькими людьми, не рассказывая об этом остальным. Представьте себе, что вы приглашаете женщину на свидание, планируете все так, чтобы вы оба отлично провели вечер, а она сразу после этого идет на встречу с другим мужчиной. Думаю, онлайн-знакомства не предназначены для тех, кто ищет серьезных отношений. © Prestigious_Hat1794 / Reddit
  • Я зарегистрировалась в приложении для знакомств после расставания с молодым человеком. Хотела просто скоротать время. Познакомились с мужчиной. Он очень галантно и нереально красиво за мной ухаживал. Спустя пару недель я решила с ним снова пообщаться и — вау! Мы начали жить вместе. Прожили три месяца и вчера закончилась моя романтическая история. За маской джентльмена скрывался закомплексованный мужчина, несмотря на его статус, работу и положение в обществе. Я не скажу, что наше с ним знакомство — нечто ужасное. Но расстались мы очень некрасиво с его стороны. © Julia Alexandrovna / ADME
  • Познакомились на сайте знакомств целую вечность назад, когда мне было 19. Он жил в другом штате и искал друзей в моем городе, так как хотел поступать в местный вуз. С учебой не сложилось, и мы на несколько лет стали просто «интернет-знакомыми» с редкими переписками. Все изменила игра: он решил вернуться в онлайн-игру, вспомнил, что я там «своя», и написал мне. В этот раз нас затянуло по-настоящему. Через месяц мы встретились в реале, а еще через пару — я уже переехала к нему и получила предложение. Мы вместе уже 8 лет, и все благодаря вовремя присланному сообщению. © Korpi— / Reddit
  • Расстались с парнем, с которым встречались два года, планировали семью и совместное будущее. Не сошлись характерами, разбежались. Чтобы не возвращаться вечерами в сопливые воспоминания, решила себя отвлечь и зашла на популярный сайт знакомств, просто смеха ради. Первое, что я там увидела, была анкета моего только что ставшего бывшим парня. Видно, что создал только что. Тут же лайки, общение и мысль: «Судьба, что ли?!» Сошлись, так и не успев ни с кем познакомиться. © Подслушано / Ideer
  • С мужем мы познакомились в онлайн-игре еще в 2013 году. Были в одной команде и оба входили в топ-100 лучших игроков, так что проводили вместе кучу времени. Когда игра надоела, мы просто начали играть в другие игры, хотя он жил в Огайо, а я — в Калифорнии. Постепенно дружеская переписка переросла в настоящий роман. В 2019-м он сделал мне предложение, и я решилась на переезд через всю страну. Мы женаты уже два года, купили землю и строим свой дом. Сейчас мы играем гораздо реже, но всё так же безумно влюблены. Я до сих пор храню все наши сообщения из Скайпа — иногда мы перечитываем их и вспоминаем, с чего все начиналось. © EmbracingTheWorld / Reddit
  • Долго болела, а когда поправилась, пообещала себе: схожу на 10 свиданий до конца года. Просто чтобы развеяться, никакой серьезности. Первый же парень из приложения стал моим первым свиданием — и вот мы уже полгода вместе. Он самый добрый и удивительный человек в моей жизни. Понятия не имею, как мне так повезло, но он точно «тот самый». План по десяти свиданиям с треском провалился, и я этому бесконечно рада. © happilyeverwriter / Reddit

Интернет часто ругают за то, что он крадет наше время. Но, как показывают эти истории, иногда он становится лучшим сватом в мире.

