15 жизненных историй, которые поймет каждый, у кого в семье был выпускник. Или кто сам им был

Истории
26 минут назад
Помните эти бессонные ночи перед выпускными экзаменами и поиски «того самого» платья или костюма? В нашей подборке сегодня собрались люди, которые не только успешно пережили выпускной, но еще и занятной историей обзавелись. Одна хитроумная девушка, например, перекрасилась в шатенку, чтобы профессор на экзамене ее не узнал, но ведь и профессор, так сказать, не лыком шит — байка вышла, что надо!

  • В 11 классе классная принесла список пар для танца на последнем звонке. Моей фамилии в списке не было. «Кому пары не хватило, танцуют с отцами». А у меня папы нет. «Ну, так и не танцуй тогда», — заявила классная. А мама моя нашла управу: взяла и устроила ей разнос, еще и к директору сходила — и меня поставили танцевать в пару со скромным, но очень веселым одноклассником. © АкекуКошкина-г2у / YouTube
  • Я была в 10 классе. Классная попросила присмотреть за выступающими детьми на встрече выпускников. Долго отнекивалась, а потом увидела ее сына, который выпустился 4 года назад. Ну, думаю, надо с ним заобщаться. А он взял, да и учудил — сделал первый шаг, подойдя ко мне после концерта. Мы вместе уже 3 года, скоро свадьба — вот такие приятные случайности! © Подслушано / Ideer
  • Наш родительский чат гудит: обсуждаем выпускной альбом, фотографов, все дела. Одни мамы хотят по дешевке в актовом зале отметить, другие — студию в стиле «дорого-богато». Три дня спорили. А вчера в чат главная хулиганка класса скидывает сообщение, мол, они уже сами все нашли. Какой-то знакомый знакомых решил стать фотографом и ради портфолио согласился поснимать ребят за гроши. На фотках дети получились счастливые, живые и настоящие! Девочка, может, отметками и не блещет, а вот организаторскими способностями явно отличается. © ADME

«У знакомых выпускной в садике. Парнишка явно уже познал эту жизнь!⁠»

  • Конец учебного года. Собираемся сдавать учебники. Сидела дома, приводила их в порядок и наткнулась на интересную запись: «Привет, будущий выпускник. Сейчас ты стоишь на пороге взросления. Через год ты сдашь экзамены, поступишь в ВУЗ и все уже будет по-другому. Помни, что это, возможно, последнее беззаботное лето в твоей жизни. Проведи его как следует. Не спеши взрослеть». Это так вовремя было. Кто бы ты ни был и где бы ты ни был, спасибо тебе, человек! © ШКогвартс / VK
  • В 9 классе моя мама не могла прийти на мой выпускной из-за работы, а папы не было в городе. Зачем мне этот день, если в них нет моих родителей? Нехотя пошла забирать свой аттестат. Вышла на сцену, смотрю, а у входа в актовый зал стоит моя мама. Она сбежала с работы ради меня! В тот момент, когда я ее увидела, я была самым счастливым ребенком на планете. © alina nikitina
  • У меня было два выпускных: один в школе, другой в университете. И все. На этих выходных выезжали с классом дочери за город. Выпускной из второго класса! До этого был выпускной из первого, а до него еще два в садике: сначала из младшей группы, потом — из старшей. Написал вчера по этому поводу в родительском чате: «Давайте еще после каждой четверти выпускные будем делать!» Мамы решили, что это классная идея. Теперь обсуждают, какого фотографа в октябре приглашать, потому что фотки с последнего выпускного «что-то не очень»... © Unknown author / Pikabu

«Мой 2005. За платьем ездили аж в другой город. Выпускной был веселый. Мы и рассвет встречали»

  • В 11 классе встал вопрос выпускного. Так вот, спросили мы об этом у нашего педагога и получили 11 страничек А4 со стишками. Мы тут даты с истории не можем на экзамены выучить, зато будем кучу стихов учить на официальную часть выпуска. Никого такой расклад не устраивал, поэтому решили взять все в свои руки. Нам сказали: «Флаг в руги, но на нашу помощь не рассчитывайте и школу не позорьте».
    Мы решили запомниться и сделать что-то современное, красивое и в то же время простое. Идея появилась случайно — сделать церемонию в стиле «Вручение „Оскара“». Красная дорожка, красивая одежда и все такое.
    Получилось просто идеально! Все были в восторге, а в первую очередь мы сами. К слову, администрация еще долго восхищалась, какую «точку» мы поставили в своей школьной истории. © ШКогвартс / VK
  • Лучший был выпускной у младшего сына — на общем собрании решили, что никаких ресторанов и лимузинов не будет. Праздновали в школе: каждый учитель, который вел предмет, сделал в своем кабинете презентацию с воспоминаниями. Показывали фотографии или видео, а учительница по информатике даже мультик сделала. Физрук в костюме Бэтмена показывал акробатические трюки, учителя русского загримировались под известных писателей и поэтов и читали отрывки произведений, переиначенные для выпускников. А историк вообще вышел в костюме пирата! © Догы Догы / Dzen
  • На выпускном вечере у младшей сестренки поставили медленную мелодию — и папы начали приглашать дочерей на танец. А у нас ни мамы, ни папы нет. Я сижу с каменным лицом, не зная, что делать. И тут вдруг прибегает моя малышка и тянет меня на танцпол. Мы начали танцевать обнявшись, потом музыку переключили на быстрый трек. Я была в шоке от мудрости моей сестренки, ведь она нашла выход, который не увидела я. © toxicamal

«Всю ночь перед выпускным спала на самодельных бигудях»

  • У нас в классе было трое учеников, кто по финансовым причинам не мог попасть на выпускной. Моя мама была в родительском комитете. Я ей об этих ребятах рассказала, и она на собрании подняла этот вопрос. Родители единогласно решили, что у всех детей должен быть выпускной и скинулись чуть больше, чтобы и на них хватило.© SynchroTarry / Pikabu
  • Получала второе высшее заочно. Сдаем экзамен преподу, с которым у меня постоянно конфликты были. Он меня помнит блондинкой в джинсах и свитере. Покрасилась в каштановый, нацепила тонированные очки и надела строгий костюм. Сдала на «отлично». Выхожу — одногруппники меня окружили. А за мной выходит препод и говорит: «Если все будут отвечать, как (назвал мою девичью фамилию), то все сдадут». Потом посмотрел на обалдевшую меня и добавил: «А тебе и блондинкой хорошо было». © Оксана Субботина / Dzen
  • На выпускной из детского сада закупили гелиевые шары и вручили каждому ребенку по одному. Радости не было предела. Вышли из кафе, прочли напутственную речь и предложили загадать желание. Дети закрыли глаза, что-то шепчут себе под нос. И тут заведующая командует: «А теперь отпускайте шарики!»
    Ни один шар в воздух не взмыл. Заведующая начинает ободрять детей и говорить, что если шарик не отпустить, то желание не сбудется. Робко и по одиночке начинают уплывать в низкое серое небо цветные точки. Подключаются родители, объясняют чадам, что шарик отпустить надо — в небо взмывает все больше шаров.
    Обращаюсь к своему:
    — А ты шарик отпустить не хочешь?
    Он мотает головой.
    Уходя с праздника, я заметил еще 5-6 детей с шариками. Они были счастливы. Остальные, которые послушали заведующую, смотрели в их сторону с угрюмыми минами. © Pikabu

«Лучше поздно, чем никогда. В 28 лет окончила ВУЗ с красным дипломом на очном отделении на бюджете. Принимаю поздравления!»

  • В конце выпускного класса начал встречаться с замечательной девочкой. Она была идеалом для меня. Ее воспитывал дедушка. На выпускной завуч решила поставить танец девочек с их папами. У моей дамы дедушка был старенький и танцевать не мог. На помощь вдруг пришел мой отец. Они вместе ходили на репетиции, отрабатывали каждое движение и станцевали невероятно! Тогда я был глупый, но сейчас, спустя столько лет, понимаю, насколько шикарным был поступок моего папы. Мы с девушкой до сих пор вместе, она моя жена. Скоро сам стану отцом и надеюсь, что буду отличным папой, ведь у меня есть, с кого брать пример. © alex_khval
  • Сдавала зачет по английскому. Знания у меня были скудные. Не любила я этот предмет. Препод (очень строгая женщина) раздала нам газеты на английском. Я сижу и пытаюсь перевести. Понимаю, что это какой-то анекдот, но переводится как-то не смешно. Смотрю тупо в текст, и тут вдруг как заржу на всю аудиторию — до меня дошла игра английских слов. Преподаватель тут же: «Давай зачетку. Сдала!» © BHF / Dzen
  • Я заканчивала 9 класс. Денег на выпускной не было, но пойти очень хотелось, так как почти все одноклассники уходили в техникумы и колледжи. В то время моя мама училась в институте и обмолвилась одногруппникам, что дочь не сможет пойти на выпускной. Так ее одногруппники скинулись деньгами. Хватило даже на туфли, а девочки предложили несколько платьев из своих на выбор, одно из которых подошло идеально.
    В итоге этот выпускной был лучше и душевнее, чем в 11 классе. Я до сих пор помню этот поступок маминых одногруппников и благодарна им за подаренный мне праздник. © Conkretnaya / Pikabu

Кому ностальгия в глаз попала? Делитесь своими историями в комментариях!

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

