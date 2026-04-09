16 историй о мастерах по вызову, чьи визиты превратились в сюжет для доброго кино
Истории
14 минут назад
Бывает, что обычная починка крана заканчивается свадьбой и десятилетиями счастливого брака, а иногда — неожиданным советом, который экономит десятки тысяч. Приготовьтесь к порции светлых эмоций и доброго юмора: вы узнаете, как коты «предсказывают» коммунальные неполадки и почему иногда, чтобы починить плиту, достаточно просто поменять местами ручки. После этих душевных зарисовок вы будете смотреть на визит сантехника совсем другими глазами!
- Кот вдруг стал скрести лапой стену и шипеть на нее. Я все осмотрела — ничего. Потом он начал рваться из квартиры и царапать дверь соседа. Того как раз не было, а ключи были у меня. Зашла — все нормально. К вечеру кот завыл, а на стене вдруг появились мокрые пятна. Оказалось, над нами прорвало котельную. Меня залило слегка, а у соседа даже гипсокартон отвалился.
Через 4 месяца история повторилась. Кот снова кидался на стену. В этот раз медлить я не стала и вызвала мастеров. И да — снова прорвало котельную. Нам с соседом в итоге выплатили компенсацию, коту досталось множество вкусняшек, а котельную, наконец, починили.
Ирина Гри / Dzen
- Вызвал сантехника ночью. Прорвало трубу. Приехал мужик лет 55, мокрый весь. Чинил час, все сделал. Называет сумму, а я даю в два раза больше. Мол, вы же ночью приехали, замерзли. И тут он вдруг садится на пол и просто начинает плакать от радости в моей ванной. «Вы первый за 20 лет, кто так сделал. Семье очень нужны деньги, работаю день и ночь».
romansamuel12
«На очередной заявке увидел это чудо инженерной мысли. Всякое повидал, но с такой бурной фантазией столкнулся впервые»
- Сама делала ремонт в квартире, которую сдавала. Решила добавить звукоизоляцию в спальне и позвала мужика с перфоратором пробурить отверстия для стоек. Мужик остался помогать с остальным, плавно перекочевал с работы в мой дом и на дачу моей матери, переехал, женился, счастливо живем одиннадцатый год. Из строек и ремонтов не вылезаем, очень уж я это дело люблю и уважаю. Вчера вот окончили ремонт кухни-гостиной в его квартире, где живет свекровь.
Оксана Лузикас / Dzen
- Мебельщики повесили мне полку на кухню только с третьего раза, но запачкали белые обои. Я написала плохой отзыв. Звонит мне директор и просит удалить. «Я вам цветы и конфеты привезу». Сжалилась. Но вместо конфет и цветов получила пять тысяч на карточку с текстом: «На конфеты и цветы». Мне так даже больше понравилось, откровенно говоря.
ADME
- У меня муж как-то поменял прокладку по видео-инструкции. Силушка-то богатырская — свернул кран на стояке. Напором воды смеситель сорвало, вода била в стену, а от стены отбивалась в потолок, и с потолка уже шел настоящий Ниагарский водопад. Я впервые в жизни затопила соседей сверху! Когда по экстренному звонку пришел сантехник и увидел всю эту красоту, то выдал такой комментарий, в котором цензурными были только знаки препинания.
«Делал ремонт, и предложил соседу снизу перепаять его трубы. Он отказался, сказав, что его все устраивает. Но сфотографировать для архива разрешил»
- Затеял ремонт на кухне и решил снять верхние ящики. Вызвал мастера. Пришел здоровенный мужик: «Сейчас все сделаю». Снимает ящик с левой стены, потом — с правой. Остаются ящики по центру, там же висит вытяжка. Мужик начинает снимать ящики ломом, потому что они старинные и уже просто вросли в стену. Тут я слышу треск. Вытяжка вместе с трубой из потолка падает на плиту. За ней падает ящик.
Теперь живу без вытяжки. На ее место повесил зеркало. Впрочем, так мне даже больше нравится.
dangribov
- Я была тогда студенткой и жили мы с парнем на съемной квартире. Мои родители купили жилье в городе и сказали, что мы можем туда переехать. Когда мы переезжали, там много чего не хватало и все недостающие вещи купили мои родители: холодильник, мелкую бытовую технику, стиральную машинку, кухонный стол со стульями и так далее. Но попросили самостоятельно вызвать мастера для установки стиралки. Я попросила парня заняться этим вопросом. Он позвал сантехника, который попросил за работу 300 рублей. После установки машины, парень подошел ко мне и сказал: «Переведи мне 150 рублей».
leery.ki
- Купила доче новый велик. Вызвала мастера, чтоб собрал. Час возился. Поставил одно колесо и руль, пыхтел и кряхтел, а потом говорит: «Мои познания закончились». Я, мягко говоря, удивилась: «Как так-то?» А он отвечает: «Я не знаю, как тормоза вкрутить». Собрался и ушел!
_alesia_holub_
«Захотел мой заказчик гостей удивить...»
- Шила я как-то дома покрывало из старых джинсов. Потом мне позвонил дед, и я срочно поехала к нему. Мужа попросила в комнату не ходить. Еду уже домой, как супруг звонит и просит заехать в магазин. Наконец, захожу в квартиру, а у нас гость. Сидят с мужем и чинно кофе пьют. Мол, коллега.
Я пошла дошивать, а в оверлоке и машинке нитки перепутаны! «Что за ерунда?» — спрашиваю. Муж хохочет. Оказалось, пока меня не было, он пошел на лоджию, а дверь в комнату закрыть забыл, и наши кошки славно порезвились с моими нитками.
Ну, муж и вызвал мастера. Тот пришел, узнал, в чем дело, посмеялся и заправил обе машинки, простую и оверлок.
А когда я пришла, муж попросил его притвориться коллегой. Хороший мужик оказался, не подвел клиента. Это вот так выглядит мужская солидарность?
- В юности пошла с подругами в клуб. Танцуем, болтаем, и тут девчонки пошли «носик пудрить». Минут через 10 прибегают: «Уходим!» — и уволакивают меня на улицу. Бежали долго. На вопрос, что это было вообще, они захихикали и выдали причину бегства, наконец. В общем, в уборной под одной из них белый друг сломался, они и драпанули. Хорошо хоть про меня не забыли.
- Когда приехали на учебу в Китай, с подругами сняли квартиру. А в том доме нет горячей воды, и все пользуются бойлерами. У нас он не работал. Что-то подкручивали, стучали по нему, но тщетно. Два месяца мылись в тазике, подогревая воду в кастрюлях. Надоело, вызвали мастера. Он пришел и нажал на какой-то рычаг — бойлер заработал. Оказывается, мы его просто не включили. Никогда еще не было мне так неловко...
«Делали в доме замену стояков холодной и горячей воды. Все работает, но у меня до сих пор вопрос: это креатив?»
- Недавно у нас так дверь в ванную заклинило, когда там муж был. Я сижу в зале, слышу стук. Думала, что соседи ремонт делают. Когда услышала мужнин крик, примчалась. Он разобрал изнутри замок, но дверь не открывалась. Полтора часа бились, потом я мастера вызвала. Он приехал и открыл дверь за 2 минуты. Оказалось, что установщики вкрутили шурупы не той длины — и вот через 20 лет эксплуатации язычок замка заклинило об этот шуруп. Мастер кусачками подкоротил шурупы, собрал замок и ручку и сказал, что еще 20 лет проблем не будет.
finmebelkz
- Сломалась плита. Недостаточно нагревается. Вызвала мастера. Мастер посмотрел и спросил, давно ли сломалась. Я говорю: «После того, как я ручки снимала и мыла». Тут он снимает две ручки и меняет их местами. Все починилось. С меня 1900 рублей за диагностику.
tanya.jantareva
«Звонок на рабочий: „Здравствуйте, ноутбуки паяете?“ Ответил, что да, и спросил, что случилось. В ответ трубку бросили. Через час приходит мужчина и просит запаять вот это...»
- Вылезла из дивана пружина. Звоню в магазин, описываю проблему. В субботу к 13 часам обещали прислать мастера. Настает суббота, а погода и так и шепчет: мангал, шашлыки, природа... Но мебель требует ремонта. Вдруг звонит мастер и говорит, что готов приехать, но, если честно, его друзья пригласили на шашлыки, может, можно перенести на воскресенье?
Соглашаюсь — и сам тоже еду на природу. На следующий день он прибыл, все отлично отремонтировал. Вот так спас человек свои и мои выходные.
- Сломался холодильник. Нашел я телефон какого-то мастера, позвонил ему. Он сказал, что находится очень далеко и в мой район не поедет. Я ему сказал марку и модель и прошу: «Ну, можешь хотя бы примерно сказать, в чем может быть проблема?» А он мне выдает: «Посмотри документы на холодильник, у них гарантия 10 лет. У тебя, скорее всего, полетел компрессор. Если да, то фирма тебе новый холодильник выдаст».
Я посмотрел — холодильнику 9 лет и 6 месяцев. Позвонил в компанию, и приехал от них мастер. И мне реально заменили холодильник! Лучи добра этому ремонтнику, который дал мне такой совет.
- Стал скрежетать и греметь барабан у стиралки, а мой любимый мастер куда-то уехал. Позвала другого. Пришел и сказал, что стиралка безнадежна и ей пора на помойку. Потом приехал мой мастер и щупом вытащил согнутые два рубля, вылетевшие из какого-то кармана. Уже пять лет прошло, а машина работает.
любовь * / Dzen
Мастера ежедневно общаются с большим количеством людей, а потому и веселых историй в рукаве у них припасено немало:
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
18 ярких доказательств того, что новая работа — это всегда приключение
17 случаев, когда девушки изящно утерли нос своим бывшим
15 преподавателей, которые оставили след не только в нашей зачетке, но и в памяти
15 случаев, когда жизнь подкинула людям задачку со звездочкой, а они решили ее так изящно, что хочется аплодировать
19 историй о людях, которые бросили стабильную работу и нашли свое призвание
Истории
2 месяца назад
16 таксистов, которые просто вышли поработать, а покатались с ветерком да лихой историей
15+ курьезов из отелей, которые живут в памяти дольше, чем магнитики на холодильнике
14 бесконечно светлых историй о людях, в чьих сердцах нашлось место для неродных детей
Истории
3 недели назад
18 поступков близких, которые сплотили семью сильнее бесед на кухне
20+ человек, для которых покупка жилья обернулась сюрпризом
16 историй о привычках богачей, которые простому народу никогда не понять
20 случаев, когда прошлое нежданно постучало в двери и сказало: «Приветик»
Истории
4 недели назад