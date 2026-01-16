20+ человек решили заказать услугу, а получили готовый сценарий для комедии

Один такой мастер "починил" мою стиралку. Проблемы были с подшипником, а он умудрился при замене и с электроникой напортачить. И машинка стирала только в режиме быстрой стирке. Во время остальных режимов барабан наполнялся, слив отключался и вода лилась отовсюду, и через дверцу, и через лоток для стирального порошка. Приходилось аварийной отключать и включать слив. Это папе было лень дожидаться мастера из сервиса. В результате вызвала мастера из фирмы по починке бытовой техники, машинка пашет как вол