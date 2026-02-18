Муж, я с тобой. Мне тоже не понять этот недо-овощ-недо-фрукт.
17 историй от людей, которым обычный поход в магазин заменяет любой сериал
Казалось бы, во время похода за покупками не может приключиться ничего особенного. А вот и нет! Одни герои нашей статьи попали в необычные ситуации из-за своей рассеянности, другие легко и изящно отшили навязчивых ухажеров, ну а третьи просто нахохотались вволю.
У жены был день рождения. Я сыну говорю: «Давай маме цветы купим». Заходим в магазин, сын тыкает пальцем в огроменную корзину: «Папа, давай эту возьмем!» Смотрю на цену и отвечаю: «Прости, малыш, мы не потянем». И тут мы с флористом аж заржали. Сын выдал: «Потянем! Ты с одной стороны возьмешь, а я с другой». У меня с этим кадром скоро животик от смеха лопнет.
Стою на кассе. Вдруг ко мне подруливает мужичок в возрасте и громко так: «Я оплачу все, что вы купили, а вы пойдете со мной на вечеринку». Я аж опешила. Все в очереди притихли, смотрят на меня, ждут ответа. А у мужчины тоже тележка с продуктами. И я изящно: «А давайте я оплачу вашу тележку, и мы закончим разговор». Он сказал, что я грубиянка, и ушел.
Зашла в магазин косметики. Вижу нереально красивую девушку — зеленоглазую, в белой шубке. На кассе к ней подходит мужчина: «Я оплачу вам покупку, а вы мне — телефончик». А у нее духи дорогущие. Мужчина в лице изменился, глаза забегали. А девушка берет и оплачивает сама. Мужчина повеселел и снова: «Телефон-то оставьте». Девушка отвечает: «Нет, мне нравятся мужчины, которые держат слово».
Стоим мы пару с подругой в обычном сельском магазине, перед нами обычная семья — муж, жена, ребенок. Жена за что-то ворчит на мужа. Подходит их очередь, и женщина недовольно говорит продавцу: «Верните нам, пожалуйста, макаронину». Продавец спокойно уходит на склад, выносит им одну обычную макаронину. Женщина забирает, говорит: «Спасибо», — и они уходят. Что это было?
Я в детстве пошел в магазин за дисками. Чтобы туда попасть, надо было пройти через магазин ковров. Там у входа лежал ковер, ну я и вытер ноги. Поднимаю голову и вижу — на меня бабка недовольно смотрит. Она этот ковер хотела купить, и его расстелили, чтобы она могла посмотреть на него. Мне так было неловко, что я даже за диском не пошел — развернулся и сбежал оттуда.
У меня низкий рост, поэтому не достаю до верхних полок в супермаркетах. Частенько приходится дергать работников, чтобы они мне помогли. Тут прихожу в свой любимый магазин, а там меня встречает охранник с улыбкой до ушей, и в руках у него стремянка: «Девушка, мы специально для вас купили! Будет рядом со складом теперь всегда стоять». Было немного неловко, но очень приятно!
Стою в магазине со своим мужчиной, выбираю продукты. Тут звонит бывший муж, говорит, что рядом, предлагает выпить кофе. Отказываюсь, вру, что не дома, так как он не вписывается в планы и не в курсе моих новых отношений. И через пару минут натыкаюсь на него в соседнем отделе. Бегала с тележкой по всему продуктовому и пряталась за стеллажами, как в ситкоме. Не заметил.
Сегодня в магазине кассирша спрашивает: «Что за кот у вас, что вы ему такой корм покупаете?» Я говорю, мол, обычный кот, скумбрия полосатая. Она удивляется: «А зачем вы его таким дорогим кормите? Я-то думала...» Неужели только породистые коты достойны есть корм с хорошим составом?
Захожу в магазин, хочу купить газировку. Вижу — за холодильником мужик, вроде как чинит его. Я спрашиваю: «Холодильник работает? Можно взять напиток?» В ответ молчание. Мне неловко, ухожу, потом думаю: «Ну уж нет, пить-то хочется!» Возвращаюсь и вдруг понимаю, что разговаривала я с плакатом. Зрение минус 2.
Пришли с супругой на кассу с покупками. Выгружаем, а впереди дама спрашивает: «Вы мне карту магазина не одолжите?» Супруга говорит, мол, без проблем. Потом пробили свои покупки, уже идем в сторону парковки, как эта тетка нас догоняет и такая: «А вы не хотите мне вернуть бонусы, которые вам зачислились на карту?» Вот честно, пора прекращать заниматься благотворительностью
Подарили мне смартфон. Не новый, но для меня это был самый крутой телефон в мире! Решила я ему чехольчик сменить. Захожу в магазин, подбегает консультант: «Чем помочь?» Объяснила, показала телефон. А он с кислой миной выдает: «Да он старенький. Таких чехлов давно нет». Обидно стало. Думаю, а если бы увидел мой прежний аппарат, то пинками бы из магазина попер?
Захожу вчера в магазин со своим пакетом. На кассе перчатки из кармана вытащил, пакет достал, расплатился. А там паренек молодой на кассе. Пока я платил, он схватил мой пакет и начал в него продукты пихать. Я удивленно на него смотрю, а он: «Можете пока перчатки надеть». То ли я отвык от такого сервиса, то ли у них новое правило, то ли просто люди вежливые бывают.
Подъехали к магазину. Рядом с нами паркуется автомобиль, а из него выходит мужчина солидной комплекции, в очках, с белой большой бородой и в красной куртке и шапке. Я говорю дочке: «Кира, смотри! Дед Мороз за подарками в магазин приехал». Сколько радости было в глазах моего ребенка! Она махала ему и кричала: «Ура! Дедушка Мороз!»
Набрала кучу продуктов, по два тяжелых пакета в каждую руку. Иду к выходу из магазина, и тут врываются несколько мужиков — даже не подумали придержать дверь. Бурчу себе под нос: «Вот заразы!» И тут один из них догоняет меня, хватает пакеты: «Пошли!» Кидает покупки в машину, усаживает туда меня. Довез до дома, пакеты передал, сказал: «Я не зараза!» И уехал.
Сходила в магазин. Муж, отчаявшимся голосом: «Откуда здесь это?! Почему оно опять в нашем доме? Ну сколько можно выбрасывать деньги! Я его уже ненавижу!» Внимание, «оно»:
Был период когда я работала оператором в такси. Принимала звонки и создавала заявки на поездку. Мой позывной был «вторая». Когда звонил клиент я отвечала: «Вторая, здравствуйте!» Как-то после ночной смены невероятно уставшая я зашла в магазин. С продуктами подхожу к кассе. Кассир здоровается, и я в ответ, конечно же, говорю: «Вторая, здравствуйте!»
Я сегодня была тем самым человеком! Зашла в магазин, народу тьма, работает одна касса. И я с утра как будто храбрости хлебнула вместе с кофе. Ору на весь магазин: «А можно вторую кассу открыть?!» Сзади мужчина такой: «Наконец-то это кто-то сказал». В общем хихикнули всей очередью, а я на ватных ногах от пережитого пошла к кассе, которую все-таки открыли.
Да уж, вот так просто пойдешь за покупками, а вместо этого попадешь в натуральное приключение. Кстати, если вам есть чем поделиться после очередного визита в магазин, вы всегда можете выпустить пар в комментариях к этой статье.
У нас в запасе есть не только истории. Вот небольшая подборка статей практически на любой вкус.