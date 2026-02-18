17 историй от людей, которым обычный поход в магазин заменяет любой сериал

Я в детстве пошел в магазин за дисками. Чтобы туда попасть, надо было пройти через магазин ковров. Там у входа лежал ковер, ну я и вытер ноги. Поднимаю голову и вижу — на меня бабка недовольно смотрит. Она этот ковер хотела купить, и его расстелили, чтобы она могла посмотреть на него. Мне так было неловко, что я даже за диском не пошел — развернулся и сбежал оттуда.