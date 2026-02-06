10+ деталей в таком родном фильме «Любовь и голуби», которые мы заметили только с годами

Наверняка зрительницы раньше просто прилипали к экрану, стараясь во всех подробностях разглядеть кухню Раисы Захаровны. Такой кафель, гарнитур и плиту можно было достать только через «нужных» людей. Не меньше обсуждений, скорее всего, вызывало и окошко из кухни в гостиную. Слишком уж это было необычной деталью для того времени. Все-таки большинство граждан обычно ели на кухне, а стол в комнате накрывали исключительно по праздникам.