20 человек, которым досталась не фамилия, а готовый анекдот

В нашей подборке собрались люди, которым достались такие фамилии, что добавляют огонька в обычную жизнь. Вы узнаете, почему невесте по фамилии Крошка стоило трижды подумать, прежде чем выходить замуж, как живется девушке по фамилии Лихобаба, и зачем школьный учитель искал в классе загадочного Чернокнижника.