20 человек, которым досталась не фамилия, а готовый анекдот
В нашей подборке собрались люди, которым достались такие фамилии, что добавляют огонька в обычную жизнь. Вы узнаете, почему невесте по фамилии Крошка стоило трижды подумать, прежде чем выходить замуж, как живется девушке по фамилии Лихобаба, и зачем школьный учитель искал в классе загадочного Чернокнижника.
- Первое знакомство с классом, учитель называет всех по списку. Доходит до конца и выдает:
— Чернокнижник!
Все молчат.
— Его нет? Чернокнижник! Кто здесь Чернокнижник?
Тут с места поднимается парень и отвечает:
— Я не чернокнижник, моя фамилия — Черноножкин! © My.lilla / Pikabu
- Знакомый в командировке подружился с соседом по отелю. Пошли они на лекцию и сели там за один стол. Лектор просит их назвать фамилии. Мой знакомый говорит: «Объедков!» Его сосед называет свою, и все падают от смеха. Оказалось, он Огрызков. © Alexandr Zyukin
- Я работала в отеле, где к гостям нужно было обращаться господин или госпожа. И вот как-то у нас был гость по фамилии Братишка. Мы так смеялись, когда он звонил, а сотрудница на ресепшн говорила: «Доброе утро, Господин Братишка». © itskaebtw
- К нам недавно коллега приезжал издалека. Называет он свою фамилию на ресепшн, а девушка ему: «Вы шутите? Не бывает таких фамилий!» А мужик с юмором оказался и говорит ей: «Верите или нет, но это правда — я Кикот. Я вам больше скажу — моя жена тоже Кикот. И дети у нас Кикоты... Вот так и живем — семья Кикотов».
Мужик сделал нам день — я уже даже и не помню, когда мы столько в офисе смеялись. © Luanna Kira / ADME
- У моего племянника фамилия «У». И вот однажды матери звонят по телефону (то ли в лагерь его записать, то ли что-то такое) и спрашивают фамилию ребенка. Мать отвечает: «У». Женщина недоумевает и переспрашивает. Мать снова: «У!» Женщина повышает голос и говорит: «Хватит укать, назовите фамилию ребенка!» Пришлось объяснять, что это фамилия такая. Это было очень забавно. © Gevork Gevorkovich
- С дочерью в одной группе в садике был мальчик по фамилии Король. По утрам меня умиляли сообщения в чате вроде: «Оставьте завтрак, Король уже бежит!» © v.ikonnikova0307
- У меня редкая фамилия по мужу — Марамбей. Мы единственные в городе. Кем мы только ни были — даже Воробьями. На днях записалась к врачу по телефону. Прихожу, а он мне говорит, что я не записана. Оказалось, записали меня как Марабу. Ну, это тоже птица... © Zhanna Marambey
- У семьи, живущей в соседнем подъезде, была фамилия Жук. Их дочь с малых лет страстно мечтала выйти замуж, чтобы сменить фамилию. Девочка выросла, встретила мужика классного, влюбилась по уши и, ясное дело, вышла за него. Фамилию, конечно, сменила и стала Дурасова! © katrin_kittyx
- Как-то оформляла заказы, в очереди стояли три человека. Нам предложили: «Сразу говорите фамилии, чтобы быстрее было». И тут началось:
— Зайцева!
— Волков!
— Лосев!
Мы все смеялись — собрался зоопарк. © Вересковый Мёд Скорпиона / Dzen
- У меня подруга в юности носила фамилию Лихобаба, а работала на метеостанции. И вот как-то передает она сводку, а в конце говорит: «Передала Лихобаба». В ответ женский голос: «Приняла Лиходед». © Елена Мирошникова
- Была у нас в цехе Саша Владимирова. Полностью — Александра Александровна Владимирова. Перед тем как выйти замуж, жаловалась, что будущий муж — Владимир Владимирович Александров. Они никак не могли прийти к согласию, чью фамилию брать, так как один из супругов сразу же становился «тройником». Взяла в итоге фамилию мужа.
Недавно встретила ее случайно. Она сразу радостно так: «Мы с Вовкой фамилию поменяли и взяли нейтральную — Алексеевы!» А потом немного грустно добавила, что сына они Алешкой назвали. © Свердловчанка / Dzen
- Маму мою лет 50 назад посылали в командировку и послали в пункт назначения телеграмму: «Посылаем к вам специалиста Любых». Прилетел им такой ответ: «Укажите точно фамилию специалиста». Мол, пишут тут всякие безграмотные. © Ольга Любых
- У нас в институте был профессор по фамилии Мальчик. Когда его представляли на всякого рода научных конференциях: говорили: «Доктор технических наук, профессор Мальчик». © Тамара Исаева
У нас в институте профильный предмет преподавал профессор Чмырь. Полное соответствие фамилии, ибо чмырил он нас на экзамене не по-детски! ))
- Cамый забавный эпизод с нашей бывшей ремонтной бригадой. Охране на объекте нужно было сообщить фамилии работников, которые прибудут на объект. Начальник диктует по телефону: «Байрон, Гончаров, Струве, Трубецкой, Комаров». Голос охранника в трубке: «А Пушкин и Лермонтов не приедут?» Ответ: «Пушкин на больничном». © Петр Андриенков / Dzen
- Со мной училась девушка по фамилии Мухомор. После летней сессии мы уехали на каникулы, а когда вернулись, у нее на пальце уже было обручальное кольцо. Она с гордостью нам сообщила, что теперь она Боровик! © Elena Lapitskaya
- У нас в классе был мальчик по фамилии Любимый. Каждый раз, когда его вызывали к доске фразой «Любимый, к доске», класс смеялся в голос. © simonasun_35
- Сидим с женихом в кафе и обсуждаем, стоит ли мне брать его фамилию. У меня смешная — Колбаскина, а у него красивая — Аристов. Официантка забирает тарелки и хихикает: «Я бы поменяла». В конце приносит чек. Я смотрю, а у нее фамилия Сарделькина.
- Знакомая с девичьей фамилией Крошка вышла замуж за парня по фамилии Дикий. Почему-то двойную фамилию Дикая Крошка брать не стала. © biryukovinka
- Есть у меня семья приятелей по фамилии Ко́зел. Родилась у них дочка Анечка и дали ей девичью фамилию матери. Но от судьбы не уйдешь. Пришло время выходить замуж — и стала Анечка Козловой. Потом развелась и нашла нового жениха с фамилией Козловский. © Viktoriia Ovcharenko
- Пришла я переоформлять договор на квартиру с хозяином. Он мне подает экземпляр, в котором написано «Иван Иванович Иванов». Я говорю: «А наш договор где? Образец зачем мне?» Но оказалось, что Иван Иванович Иванов — это реальный человек и он передо мной находился прямо... © hitrareka
Еще больше курьезных историй о именах и фамилиях можно почитать в этих наших материалах:
Комментарии
Не поверите, но и у меня девичья фамилия КОзел (ударение на О), замуж вышла, взяла фамилию мужа, и сестра взяла фамилию мужа. Теперь она Баранова
за годы работы с людьми встречалось множество интересных фамилий. из тех, что вспоминаются сразу: Любчик, Брага, РебенОк, МузЫка, МагАзин, Безручко, Леньков. Но вершина всего это таки ВАгин. Как уже когда-то писала - несколько однофамильцев таких попадалось, даже не далеких родственников